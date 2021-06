El 4 de junio, 2021 fecha del 32avo aniversario de la masacre en Plaza Tiananmen, Chris King, experto chino e investigador principal del Proyecto Estudios de los Medios de Comunicación Chinos en MEMRI, quien participó activamente en las protestas estudiantiles en China en el año 1989, escribió un análisis en inglés y en chino, afirmando que a pesar de que el Partido Comunista Chino (PCCh) prohibió la conmemoración del evento el 4 de junio, el espíritu «pacífico» y «democrático» de ese movimiento estudiantil aun sigue vivo. King escribió: «Aunque no existe lugar para conmemorar la masacre ocurrida el 4 de junio en China, este magnífico movimiento democrático es iluminación, epopeya, diosa de la democracia y un monumento eterno de China».

Hoy se conmemora el 32avo aniversario del incidente ocurrido en Tiananmen el día 4 de junio. Desde la noche del 3 de junio hasta la madrugada del 4 de junio, 1989 el régimen autoritario del PCCh asombró al mundo al enviar tropas de combate y reprimir brutalmente a los estudiantes y residentes en Pekín quienes pedían y protestaban pacíficamente por democracia y libertad en Plaza Tiananmen frente a las cámaras de los medios de comunicación del mundo, asesinando a cientos o miles de personas en lo que se denominó la Masacre del 4 de junio en Plaza Tiananmen.

Xi Jinping decidió intensificar sus esfuerzos a fin de monopolizar el poder y comprometerse en una dictadura

Este año se celebra el centenario de la fundación del PCCh. Para el día de hoy 4 de junio, el PCCh, el cual posee el segundo mayor PIB del mundo y el mayor ejército del mundo con más de dos millones de soldados activos, está en guardia ante todos los posibles peligros y ha bloqueado en su totalidad a la población ante la conmemoración y el recuerdo incluso menor del 4 de junio.

Hong Kong, el único lugar en China donde la masacre en plaza Tiananmen ocurrida el 4 de junio fue llorada libre y abiertamente durante más de tres décadas, ha perdido su espacio para la libertad bajo Xi Jinping. «Un país, dos sistemas» cuyo concepto ha muerto y «Un país, un sistema» va en camino de ser habilitado. El PCCh no solo inició una dura represión contra los activistas liberales y democráticos de Hong Kong, sino que también prohibió la conmemoración del 4 de junio en Hong Kong por primera vez y cerró el Museo 4 de Junio en la ciudad.

Me temo que solo el aparentemente poderoso régimen del PCCh sabe la razón del por qué es tan tímido y cobarde.

Antes y después de que Xi Jinping llegara al poder, mucha gente esperaba que, debido a que no participó directamente en el, este rehabilitaría el incidente del 4 de junio y se disculparía con el pueblo chino, descargándole totalmente la carga histórica del régimen del PCCh y legitimando su administración. Desafortunadamente, decidió intensificar sus esfuerzos por monopolizar el poder y participar en la dictadura.

El 4 de junio fue un importante punto de inflexión en la historia del régimen comunista de China. Si existían ilusiones sobre la naturaleza buena y mala del PCCh antes de la masacre ocurrida en Tiananmen, desde ese entonces se han hecho añicos por completo. El pueblo chino ha despertado totalmente y posee una nueva manera de comprender la brutalidad de este partido y su régimen. Estos ya se desesperaron del gobierno del PCCh. El pueblo chino ve claramente que el PCCh es un régimen malévolo al estilo mafioso que considera que mantener su poder y dominio en todo momento y en todo lugar es su principal objetivo político y que pagará cualquier precio por ello, incluso si implica derramar la sangre de la población y sacrificar innumerables vidas.

Las escenas brutales, sangrientas y horribles vistas el 4 de junio aceleraron directamente los cambios dramáticos en la Unión Soviética y Europa Oriental, que eventualmente llevaron a la desintegración de la Unión Soviética y a la exitosa transformación democrática de los países del antiguo bloque comunista en Europa Oriental.

La masacre del 4 de junio en Tiananmen fue un crimen atroz cometido por Deng Xiaoping

La masacre de Tiananmen el 4 de junio fue un crimen atroz cometido por Deng Xiaoping. Su predecesor, Mao Zedong, el gran dictador del PCCh, ni siquiera se hubiese atrevido a reprimir al pueblo tan descaradamente con ametralladoras y tanques, pero Deng Xiaoping no solo lo hizo; lo hizo de manera resuelta y despiadada, a sangre fría. Después del 4 de junio, Deng Xiaoping, maestro del poder y de la estrategia, sabía que su culpa era grande, por lo que adoptó un enfoque de «ocultar nuestra capacidad y esperar nuestro momento» y logró ganarse el «entendimiento y la confianza» de los líderes occidentales con gran engaño. Rápidamente escapó de las sanciones occidentales y mantuvo su poder y la posición de gobierno del PCCh. En este sentido, los sucesores de Deng, Jiang Zemin, Hu Jintao y ahora Xi Jinping, han sido todos beneficiarios de la masacre.

Deng Xiaoping gobernó al pueblo chino con el rigor del comunismo después del 4 de junio y desarrolló la economía china con el sistema capitalista, con la esperanza de utilizar el dinero para adormecer los nervios de la población y hacer que el 4 de junio sea olvidado lo antes posible. Han pasado treinta y dos años, como resultado del estricto bloqueo del régimen del PCCh y su estricto control a Internet, la generación más joven de China no puede enterarse de la masacre ocurrida el 4 de junio, pero la antorcha es pasada de generación en generación: El 4 de junio es una fecha que no debe ser olvidada.

Hace unos días, el Buró Político del PCCh realizó un estudio colectivo. Obviamente, Xi Jinping estaba insatisfecho con el hecho de que el PCCh bajo su control carece de poder de discurso en el mundo y donde no se cuenta una buena historia de China en otros países, especialmente en el mundo occidental.

Sin embargo, ¿cómo puede un régimen tan comunista, que masacró locamente a su propia población con el llamado Ejército Popular, que hasta ahora no ha mostrado ningún remordimiento por la masacre ocurrida el 4 de junio y que ha adoptado la actitud de «no reconocimiento, no admitir culpa , sin disculpas, sin reparos» a ello, que trata a su pueblo de basura y que los reprime y controla cada vez más, cuenta una buena historia sobre China, y ¿cómo es posible que tengan alguna buena historia que contar?»

El espíritu del 4 de junio sigue vivo

La disfuncional sociedad china, su política autoritaria y corrupta, su enorme brecha en riquezas, su alto costo de vida y su falta de derechos humanos en el área de empleos han llevado a los jóvenes a encontrar su propio camino hacia la protesta y la resistencia silenciosa.

Hace apenas unos días, el PCCh introdujo una nueva política, la de los tres hijos, que fue recibida con burlas y reprimendas generalizadas por parte de la población. ¿Cómo pueden las parejas jóvenes criar tantos hijos en un país donde la gente común está luchando para ganarse la vida dignamente?

Ante este contexto, desde el año pasado, se puede hallar la doctrina del Lying Flatism de China (también conocida como tangpingnismo ?? ?? – Tang píng zhuyì), siendo esta no solo una característica de la era en Internet, sino también una nueva forma del Movimiento 4 de Junio en que la generación más joven de China está insatisfecha y desesperada con la realidad y adopta un enfoque no-violento y poco cooperativo con las autoridades comunistas chinas.

Hoy día, mucha gente habla sobre los errores que cometieron los estudiantes durante el movimiento prodemocrático en plaza Tiananmen el 4 de junio y la intransigencia radical que siguió al respecto, llamándolo reflexión. Sin embargo, creemos que no importa cuán infantiles e inmaduros fueron los líderes estudiantiles, cómo es que no entendieron las operaciones de poder de alto nivel del PCCh, cómo es que no sabían cuándo era mejor no hacerlo, lo que eventualmente condujo a la tragedia, fue, después de todo, un movimiento democrático pacífico, ordenado, apasionado pero generalmente racional. El PCCh, con sus recursos absolutamente superiores, no tenía ninguna razón de utilizar su ejército de campaña, que debería haber sido usado para resistir a los enemigos externos, en lugar de marchar hacia Pekín y ¡masacrar a estudiantes y ciudadanos desarmados!

Aunque no existe lugar para conmemorar la masacre del 4 de junio en China, este magnífico movimiento democrático es un movimiento de iluminación, es una epopeya, una diosa de la democracia y un monumento eterno de China.

Hoy, los chinos en el exterior encendemos juntos las velas, rezando por nuestros compatriotas que perdieron la vida hace 32 años y enviando un sinfín de pensamientos de consuelo y dolor.

El espíritu del 4 de junio sigue vivo y está aquí.

*Chris King es el investigador principal del Proyecto Estudios de los Medios de Comunicación Chinos en MEMRI.

