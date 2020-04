Diario Judío México - En las últimas semanas, Irán ha estado presionando a la comunidad internacional por obtener ayuda financiera con el propósito de ayudarle a lidiar con la propagación de la pandemia del coronavirus en el país. En marzo del 2020, Irán le solicitó al Fondo Monetario Internacional un préstamo de emergencia de $5 billones para combatir el virus.

El 7 de abril, el Líder Supremo iraní Ali Jamenei aprobó la solicitud del Presidente Hassan Rouhani a un retiro de $1 billón del Fondo Nacional de Desarrollo de Irán para la lucha contra la pandemia.[1] El fondo, establecido en el año 2011, mantiene las reservas extranjeras de Irán estimadas en aproximadamente $90 billones, obtenidos a través de las exportaciones de petróleo y gas del país.[2]

Ante la grave situación económica de la sociedad iraní debido a las estrictas sanciones derivadas de las políticas que emplea el régimen, junto al mal manejo del brote del coronavirus por el régimen, se han producido críticas dentro del propio régimen por el fracaso de sus fondos de asistencia y caridad, cuyas participaciones se estiman en billones, para ayudar a la ya golpeada población iraní. La crítica fue expresada por el editor en jefe del diario Jomhouri-ye Eslami Masih Mohajeri, por un ex-alto funcionario reformista Mostafa Tajzadeh y por el miembro del Majlis Bahram Parsaei. Estos instaron a Jamenei a liberar de inmediato los miles de millones que controla para el propio beneficio de los iraníes y poder luchar contra la pandemia y la crisis económica. Estos señalaron que tales fondos, destinados al bienestar de los pobres y desfavorecidos de la sociedad iraní, no les llegan. Cabe señalar que estos fondos benefician a un pequeño círculo de leales a Jamenei y a su proyecto de exportar la revolución iraní, es decir, consolidar la influencia de Irán en la región e invertir en otros países tales como Siria e Irak.[3]

Este informe revisa las críticas en los círculos del régimen a la negativa de Jamenei de liberar los fondos bajo su control para beneficio del pueblo iraní en medio de la pandemia del coronavirus.

Las fundaciones bajo control de Jamenei

Entre las fundaciones bajo el control de Jamenei mencionadas por Mohajeri, Tajzadeh y Parsaei se encuentran la Sede Ejecutiva de la Directiva del Imam (SETAD), cuyas tenencias fueron estimadas para el año 2013 en alrededor de $100 billones[4] y la Fundación Mostazafan (Fundación de los Oprimidos y Discapacitados), que se cree es uno de los principales fondos del régimen, cuyos activos se basan en bienes y propiedades incautadas y abandonadas. En una entrevista dada el 28 de marzo, 2018 al portal Tabnak, el jefe de la fundación Mohammad Saeedikia, dijo que «tiene fuerte presencia en la industria [de Irán]», «nadie conoce el alcance de sus activos» y que «tomaría dos años para estimar su patrimonio neto». Este agregó que su ingreso anual era de 26 billones de tomans (alrededor de 6 millones de dólares).[5] Los tres oradores también mencionaron la Fundación Astan-e Quds Razavi, que administra los activos del Santuario Imam Reza en Mashhad, un conglomerado con participaciones por un valor de billones de dólares en Irán y en el extranjero.

Estas fundaciones, la mayoría de las cuales fueron establecidas después de la Revolución Islámica de Irán en 1979 con el objetivo declarado de redistribuir la riqueza al pueblo y ayudar a los pobres y a los veteranos de guerra, se han convertido efectivamente en herramientas para transferir fondos públicos a manos privadas y están totalmente sin ser supervisadas. El político reformista Behzad Nabavi, ex-ministro y vicepresidente del Majlis y fundador del Ministerio de la Inteligencia, le dijo al portal iraní Alef que «en nuestro país, existen cuatro instituciones que controlan el 60% de la riqueza nacional. Estas incluyen la sede ejecutiva de la Directiva del Imam, la Base Khatam-ol-Anbiya [la organización económica del CGRI], Astan-e Quds y la Fundación de los Oprimidos y Discapacitados. Ninguna de estas instituciones está conectada al gobierno o al parlamento».[6]

Editor del diario Jomhouri-Ye Eslami Mohajeri: «Si [las fundaciones] no liberan sus fondos para salvar a aquellos más oprimidos, ¿cómo pueden entonces justificar su existencia?

En un artículo publicado el 12 de abril, 2020 en el diario Jomhouri-Ye Eslami,[7] el editor en jefe del diario Masih Mohajeri criticó a Ali Jamenei y pidió a los jefes de las fundaciones bajo su control que liberen inmediatamente los fondos a los iraníes más perjudicados por la crisis del coronavirus, diciendo que de lo contrario están traicionando su propia misión. Este escribió:

«El punto a destacar aquí… es que, no importa cuánta ayuda reciba el pueblo, esta no puede satisfacer las necesidades creadas por la recesión económica provocada por la pandemia. Esta ayuda puede curar algunas de las heridas, pero no puede resolver todos los problemas. Para resolver totalmente todos los problemas, los grandes actores económicos, cuyas capacidades son muy vastas y cuya riqueza le pertenece a la población, deben entrar ya en escena. Estas autoridades financieras incluyen al SETAD, la sede [ejecutiva] de la [Directiva] del Imam, la Fundación para los Oprimidos y Astan-e Quds Razavi. Los vastos aparatos financieros y los recursos disponibles para estas instituciones, si son transferidos a los sectores afectados por la [pandemia] del coronavirus, pueden resolver rápida y de manera total los problemas en estos [sectores]. Estos [fondos] le pertenecen al pueblo y es precisamente en situaciones como estas que deben usarse para resolver los problemas de la población civil.

«Sabemos que el equipo que administra la sede del Imam está tomando medidas proporcionando instalaciones y dinero en efectivo. Estas [medidas] ayudan, pero son tan insignificantes en comparación con las capacidades financieras de estas instituciones que no cuentan en lo absoluto. Estas instituciones deben dar un paso adelante con manos abiertas y sin restricciones y sin perder tiempo, para de esta manera satisfacer todas las necesidades de la población que se encuentran en profunda angustia ante la grave situación económica actual.

«Al escuchar hablar a los encabezados de estas instituciones sobre las medidas que se están tomando para ayudar a los sectores más perjudicados [por la pandemia], llegamos a la conclusión de que [estos] no comprenden en su totalidad el alcance del daño causado a la población en esta situación, o es que no desean malgastar su dinero para ayudarles. Más de dos tercios de la población de Irán no reciben ayuda financiera del gobierno o de estas instituciones y organizaciones. Una minoría de la población posee los medios financieros para hacerle frente a la situación actual, pero el resto – es decir, la mayoría – se han vuelto indigentes. Algunos también han perdido sus empleos y esta peligrosa situación continúa. El gobierno tampoco puede satisfacer las necesidades de los sectores más perjudicados por la [pandemia] del coronavirus, ya que [en sí misma] enfrenta muchos problemas financieros debido a las sanciones y la disminución de los ingresos y los vastos fondos que debe gastar simultáneamente para frenar la [propagación] del coronavirus.

«Es responsabilidad total del gobierno [de Rouhani] es defender la salud y el bienestar de la ciudadanía y no puede violar los límites decididos dentro del marco [del presupuesto]. Esta situación [de pandemia] es difícil de entender en su totalidad y requiere que las poderosas instituciones financieras, que le pertenecen al pueblo, den un paso adelante y cumplan su misión histórica. Si no liberan sus fondos para salvar a aquellos más oprimidos por la situación, ¿cómo pueden entonces justificar su existencia?»[8]

Emblema de Jomhouri-ye Eslami

Ex-funcionario reformista Tajzadeh: Es hora de que Jamenei emita instrucciones inmediatas para que apresuren la asistencia a la población

Mostafa Tajzadeh, ex-funcionario reformista que sirvió como ministro en el gobierno de Jatami y como miembro del Majlis, e incluso fue en una oportunidad prisionero político, tuiteó el 18 de abril: «Las sanciones, el coronavirus y ahora los precios del petróleo cayendo en picada significan que el gobierno se enfrenta a inmensos desafíos con las arcas vacías. Es hora de que la Fundación para los Oprimidos, la Sede Ejecutiva de la Directiva del Imam (SETAD) y las fundaciones benéficas de las organizaciones religiosas, por orden inmediata del Líder [Jamenei], se apresuren a ayudar a aquellos que sufren daños y privaciones quienes alguna vez fueron llamados los dueños de la revolución y [fueron] bendecidos por funcionarios del gobierno”.[9]

El tuit de Mostafa Tajzade

Miembro del Majlis Bahram Parsaei: Las diferentes fundaciones deben poner el dinero a disposición del pueblo

Declaraciones similares fueron hechas en una sesión pautada por el Majlis el 4 de abril, 2020 que fue transmitida en vivo en la televisión iraní por Bahram Parsaei, miembro del Majlis quien representa a la ciudad de Shiraz. Este dijo que «las instituciones y organizaciones que siempre han disfrutado de privilegios especiales y excepciones [por ejemplo, de impuestos], tales como la Fundación para los Oprimidos, la Sede Ejecutiva (SETAD), la Fundación Astan-e Quds y [otras] fundaciones de caridad deben todas servir al pueblo [iraní] durante [los próximos] dos meses. Todos deben presentarse y poner sus activos a disposición de la población».[10]

Miembro del Majlis Bahram Parsaei (imagen: icana.ir)

[1] Fars, 7 de abril, 2020.

[2] Swfinstitute.org.

[3] Véase también la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8668 – Visiones de un mundo posterior al coronavirus – Parte III: 100 académicos y activistas políticos en Irán le dicen al Líder Supremo Jamenei: ‘Usted es el principal culpable del desastre nacional’ – 1 de abril, 2020.

[4] Reuters.com, 11 de noviembre, 2013.

[5] Tabnak (Irán), 28 de marzo, 2018.

[6] Aftab News (Irán), 21 de septiembre, 2019.

[7] Jomhouri-ye Eslami fue propiedad de Hashemi Rafsanjani, quien fue mano derecha del fundador de la Revolución Islámica el Ayatolá Ruhollah Jomeini, se desempeñó como presidente de Irán y jefe de varios consejos del régimen y fue conocido como arduo crítico de Ali Jamenei.

[8] Khabar Online (Irán), 12 de abril, 2020.

[9] Twitter.com/mostafatajzadeh, 18 de abril, 2020.

[10] Icana.ir, 7 de abril, 2020.