En reacción a las recientes escenas ampliamente difundidas en las redes sociales que muestran a miles de jóvenes ciudadanos saudíes celebrando la festividad de Halloween (la fiesta de las brujas), prohibida una vez en la ciudad capital de Riad, clérigos musulmanes e islamistas en Occidente condenaron duramente a los saudíes por participar en una festividad «pagana» en el lugar de nacimiento del islam y acusó al gobierno saudita de restablecer el politeísmo y la apostasía en la Península Arábiga y por alterar la identidad de los musulmanes. Algunos salafistas que condenaron a quienes celebraron la festividad coincidieron en que es inadmisible celebrarla minimizando las reacciones y acusando a quienes critican al gobierno saudita en animar a los saudíes a rebelarse en contra de sus gobernantes. Algunos comentaristas saudíes respondieron que la indignación fue bastante exagerada.

Como para justificar las intensas condenas contra los saudíes por celebrar la festividad de Halloween, Zeeshan Ali, youtuber inglés de ascendencia paquistaní, publicó un video en su canal YouTube Smile 2 Jannah diciendo: «Bueno, la razón es que Arabia Saudita es el centro en lo que respecta al islam – tiene a Meca, Medina, el profeta Mahoma, fundador del islam y los compañeros… es el eje y centro del islam y por eso nosotros, como musulmanes, esperamos más de los saudíes porque ellos han experimentado el islam con la concentración que otros países y civilizaciones puede que no hayan necesariamente tenido. Y esperamos que los saudíes estén más conscientes del hecho de que liberar en este aspecto y copiar a Occidente no es adecuado para alguien como ellos tras reconocer que Arabia Saudita «desea liberalizarse y mostrarse complaciente con los turistas y Occidente», Ali dijo lo siguiente: «Pero Halloween es como el epítome, la cumbre del paganismo. Quiero decir, si uno desea hacer algo, Halloween es como algo demasiado grande – Hallo-Bloody-Ween».[1]

El día 3 de noviembre, 2022 el estudioso islámico egipcio jeque Salama Abdulkawy, radicado en Turquía y vinculado a la Hermandad Musulmana publicó un video en su canal YouTube en el que comentaba sobre la celebración de Halloween en Arabia Saudita argumentando que las escenas de Arabia Saudita indican que «los enemigos de la comunidad musulmana desean ver a la comunidad musulmana despojada por completo de su identidad islámica, lo que significa que no estaríamos orgullosos en lo absoluto de estar afiliados a la religión islámica, que fue traída por el profeta Mahoma. Entonces lo que haríamos sería expresar orgullo por los hindúes, vacas, zombis y en fiestas para que seamos considerados gente buena y civilizada que sabe comunicarse con Occidente y Occidente nos escucha». Luego subrayó que, al hacerlo: «nos extraen de todos los valores, tradiciones y también de la ideología y esta vendría a ser la mayor catástrofe de la que Alá nos advirtió hace muchos años: de que nuestros enemigos no quieren que nos convirtamos a su religión» sino más bien que abandonemos la nuestra».[2] Para probar su punto, Abdulkawy citó el Corán 2:120: «Nunca los judíos o los cristianos estarán satisfechos con ustedes a menos que sigan sus formas de religión. Dicen: ‘Los lineamientos de Alá, esa es la (única) Guía a seguir. Si siguieran sus deseos después del conocimiento que les ha llegado, entonces no encontrarían ni Protector ni ayudante ante Alá’». En estos versos, Abdulkawy dijo lo siguiente: «Alá ha resumido la verdadera naturaleza de la batalla entre nosotros y ellos y la realidad de lo que los enemigos esconden dentro de sus corazones en contra nuestra».

El 5 de noviembre del 2022, el canal de televisión Al-Waqiyah, afiliado a Hizb ut-Tahrir, publicó un video titulado «Bin Salman y el cambio de identidad: Halloween por el islam» en su canal YouTube en el que aparece el estudioso islámico palestino jeque Yousef Makharzah acusando al príncipe heredero a la corona de Arabia Saudita Muhammad bin Salman, de «planear cambiar la identidad del ummah. Él quiere que el ummah utilice su nuevo ropaje y sea similar a los incrédulos y que se comporte y actúe como actúan los incrédulos… Cuando bin Salman se dio cuenta que la identidad islámica es débil, la debilidad de la declaración de ‘no existe deidad excepto Alá’ y la debilidad del Corán, dijo que cambien su identidad y elijan esta y, por lo tanto, en lugar de ir a la gran mezquita a realizar umrah (peregrinación secundaria a Meca en el islam) o Hajj, la gente eligió participar en estos mítines en el corazón de Hejaz. Ellos participan felizmente en estos mítines. Se han vuelto libres como otras naciones… ahora rezan detrás de los incrédulos y repiten sus cánticos y se adhieren a sus culturas…»[3]

El islamista estadounidense en Texas Daniel Haqiqatjou del canal YouTube Muslim Skeptic señaló que el celebrar Halloween en «la tierra del mensajero de Alá y en suelo del monoteísmo… perturba a los musulmanes como debería. Es muy perturbador ya que nada de esto sucedía hace tres o cuatro años atrás».[4] En un video titulado «Roundtable: Halloween, Jordan Peterson, Shabir Ally», Haqiqatjou y otros tres disertantes criticaron a los clérigos y predicadores que no llegaron a condenar al gobierno saudita basándose en la creencia de que desobedecer y rebelarse contra los gobernantes musulmanes son actos que violan las enseñanzas del islam.

En un video publicado el día 7 de noviembre, 2022 el clérigo islamista argelino Abd Al-Fatah Hamdash argumentó que celebrar Halloween y otras formas de «politeísmo y apostasía» que suceden en Arabia Saudita son eventos que el profeta Mahoma predijo que ocurrirían antes del día del juicio final. Mientras mostraba imágenes de los sauditas celebrando Halloween, Hamdash dijo lo siguiente: «La apostasía que está ocurriendo en la Península Arábiga, estoy hablando de la forma moderna de apostasía hoy, es una introducción a lo que sucederá en la Península Arábiga antes del día del juicio final… Esto es masonería. Esto es lo que llamamos laicismo liberal y esta apostasía luego de haber acogido el islam. Nosotros lo llamamos por su nombre propio».[5]

Sin embargo, no todas las condenas estuvieron al mismo nivel y algunos clérigos incluso le restaron importancia a la atención dirigida contra los saudíes y su gobierno al decir que los saudíes no son diferentes a otras naciones musulmanas que celebran Halloween. Por ejemplo, en su sermón de los viernes titulado «Halloween en Arabia Saudita», el imam británico Abu Usamah limitó su condena a aquellos que celebraban Halloween en Arabia Saudita describiéndolos de «tontos» luego de enfatizar que celebrar Halloween no está permitido en el islam. De hecho, condenó a quienes compartieron las imágenes y fotografías de la celebración diciendo: «Aquellos son los que comenzaron a difundir estas fotografías e imágenes de algunos de estos tontos en Arabia Saudita. En Libia hay muchos tontos, Pakistán tiene tontos, los afroamericanos tienen gente tonta, Sudán y así sucesivamente. Todos tienen gente tonta… Así que lo que la gente deseaba hacer era mostrar un oye, observa, lo que están haciendo allí como si dijeran que celebraban el cumpleaños del profeta y lo que celebraban era Halloween… en fin, Halloween es el peor de los peores temas, así que verlo ventilar desde Arabia Saudita fue muy angustioso pero, ¿qué puedo decir? Uno va a hacer que Arabia Saudita y todo el monoteísmo allí y los buenos musulmanes allá, ¿los vas a responsabilizar de lo que hacen los tontos entre ellos? Eso no es justo».[6]

