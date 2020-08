Diario Judío México - En un discurso previo a los rezos de los viernes en Qom, Irán, el 24 de julio, 2020 el clérigo chiita iraní Sayed Abbas Mousavi Motlagh, profesor de seminarios y experto en temas religiosos, dijo que el coronavirus era un virus secular y que fue esparcido con el objetivo de dañar y perjudicar a los creyentes y a las sociedades religiosas líderes y llevarlas camino al secularismo.

Otro clérigo, el Ayatolá Abbas Tabrizian, quien se pronuncia contrario a la medicina occidental y se hace llamar «el padre de la medicina islámica», publicó el 17 de julio en su canal en la aplicación Telegram un conjunto de pautas basadas en el Islam para el uso de mascarillas a fin de controlar la propagación del virus. Tabrizian afirmó que el sharia requiere que la mujer use cubiertas faciales porque no tienen que mantener a una familia y están en casa la mayor parte del tiempo, mientras que los hombres, que deben estar fuera de casa para ganarse la vida, no pueden pasar horas todos los días con el rostro cubierto debido a la acumulación de monóxido de carbono en sus rostros, haciendo más daño que bien. También explicó que solo es la mujer la que transmite enfermedades y que otra razón junto al requisito moral de cubrirse el rostro, también tienen una obligación religiosa para hacerlo.

Una semana después de la publicación de sus declaraciones, el Ayatolá Tabrizian afirmó que estas habían sido publicadas por uno de sus estudiantes y que no fue él que las pronunció.

Los siguientes son los puntos principales de las declaraciones de ambos clérigos:

Sayed Abbas Mousavi Motlagh: «Este virus maligno fue creado por el hombre y es un complot contra el propio hombre y contra la humanidad» cuyo objetivo es «dirigir a la sociedad por el camino del secularismo»

En su discurso previo a los rezos del viernes 24 de julio en Qom, Sayed Abbas Mousavi Motlagh – cuyo rango es hojjatoleslam, justo por debajo del rango de ayatolá – dijo:

«Este virus maligno fue fabricado y manipulado por el hombre y es un complot dirigido contra el hombre y contra la humanidad. Según el honorable Líder [Supremo] [Ali Jamenei], este es un virus maligno, por varias razones. La razón principal es que este virus es secular. Es decir, uno de sus impactos destructivos es cambiar las culturas, particularmente las culturas profundamente religiosas. Esto significa que además de ser un virus político y económico, su [objetivo] es cambiar a las culturas religiosas y conducir a la sociedad hacia el secularismo…

«Los enemigos de la religión y de la revolución [islámica de Irán] aspiraban a [implementar] un proyecto para cerrar [los lugares sagrados]. Pero este proyecto fracasó. [Ellos] buscaron y todavía están buscando, cerrar los lugares sagrados, las tumbas de los profetas, las mezquitas… mientras que según las estadísticas oficiales, menos del medio por ciento [de la gente] en estos lugares sagrados puede estar expuesta a infecciones…»

Ayatolá Tabrizian: «Los hombres no se contagian ni se infectan con [enfermedades] que deambulan por el aire, o de otra persona; [portar enfermedades e infectar a otros] es exclusivo de la mujer»

El 17 de julio en su canal en la aplicación Telegram, el Ayatolá Abbas Tabrizian, clérigo iraní que se opone a la medicina occidental y se hace llamar «el padre de la medicina islámica», publicó un conjunto de pautas basadas en el Islam para el uso de las mascarillas para controlar la propagación de la virus.

Una semana después de publicadas sus declaraciones, este afirmó que no eran suyas, sino que habían sido publicadas por uno de sus alumnos del seminario.

Lo siguiente son los puntos principales de las declaraciones:

«Hoy, en todas las sociedades humanas, la lucha contra el coronavirus es uno de los principales temores de los gobiernos. Lo que muestra claramente la ineficacia de la medicina moderna es la creciente tasa de mortalidad [del coronavirus] en todo el mundo».

«La medicina islámica y su doctrina científica, han ofrecido con éxito el mejor camino para tratar diversas enfermedades y las experiencias, observaciones y estadísticas de los últimos meses lo demuestran… Ante este virus maligno, hemos decidido hacer referencia a la palabras del Ahl Al-Bayt [según los chiitas, el Ahl Al-Bayt comprende al Profeta Mahoma y su familia] quienes eran muy fuertes y poderosos, [en el tema del] uso de cubiertas faciales y el seguir sus instrucciones. Este artículo busca una respuesta de Ahl Al-Bayt a la pregunta de si las mascarillas son necesarias en todos los niveles de la sociedad [iraní].

«Para explicar esto, veremos primero las estrictas instrucciones del Islam para cubrirse la cabeza y luego la sabiduría secreta de su Islam. En el Islam y en la sagrada ley del sharia, el uso del hijab para la mujer es apropiado desde el principio para prevenir diversas enfermedades tales como el cólera y otros ejemplos como el coronavirus. En el Islam, se recomienda cubrirse la cabeza y a veces se requiere, para el hombre y la mujer, porque la obligación de la mujer es usar el hijab y cubrirse la cabeza en entornos sociales [donde extraños estén presentes] o en un entorno no-privado y para los hombres, usar un turbante, es decir, cubrirse la cabeza, se recomienda especialmente en lugares sucios tales como baños. (Del mismo modo, se requiere, o se recomienda, que la mujer use el niqab y en la interpretación actual, se requiere y se recomienda utilizar una mascarilla al salir del hogar, teniendo esta la ventaja de prevenir enfermedades y el cólera).

«La explicación a esta sabiduría avanzada en la ley del sharia respecto a la estrategia del sistema de salud islámico es la siguiente: Debido a que los microorganismos patógenos circulan a través del aire, primero se depositan en las cabezas y mechones de cabello de las personas y luego se transmiten a través de la boca y la nariz al cuerpo y causan enfermedades. Por lo tanto, para prevenir diversas enfermedades, tales como el cólera y similares, en general, al utilizar la doctrina religiosa, principalmente para cubrirse la cabeza en lugares sucios. Por lo tanto, cubrirse la cabeza es esencial y necesario tanto para los hombres como para las mujeres, con el fin de prevenir diversas enfermedades y el cólera.

«El punto importante aquí es que… mantener las [reglas del] hijab y el cabello cubierto para la mujer en público y fuera del hogar es, además de ser reglamento del sharia, una sabiduría oculta que, tal como fue mencionado anteriormente, protege la salud y la vida de la mujer además del cuerpo y el alma. Pero para el hombre, el hecho de que el Islam enfatice el turbante o el cubrirse la cabeza en sí mismo confirma el interés divino en proteger la salud de los hombres.

«La siguiente pregunta, que puede parecer sospechosa, es la siguiente: ¿Por qué el Islam no diferencia esencialmente entre hombres y mujeres en [el tema de] cubrirse la cabeza y recomienda que las mujeres deben cubrirse absolutamente la cara con una mascarilla, pero no recomienda o exigirle al hombre [que lo haga], incluso prohibiéndoles que se cubran el rostro, es decir, [llevar puesto una mascarilla] repelente?

«Observando las declaraciones del Ahl Al-Bayt y la realidad en sí misma, la respuesta es muy clara: debido a la necesidad de mantener a una familia, los hombres suelen ser muy activos fuera del hogar y si se cubren el rostro y están obligados a hacerlo, utilizan mucho CO2 que se acumula detrás de la mascarilla durante un tiempo prolongado, lo que puede causar daños y enfermedades. En otras palabras, esta actividad hace más daño que bien y por lo tanto, la ley sagrada del sharia considera usar una máscara repelente. La mujer, por otra parte, generalmente no es responsable de mantener [a la familia] y pasan la mayor parte de su tiempo en el hogar y por lo tanto no hay nada que les impida utilizar mascarillas fuera del hogar, e incluso es deseable.

«El resultado es:

«Una breve mirada a la escuela de la revelación [de las palabras de los imames] nos lleva al punto importante en que sus instrucciones son viables y resuelven [los problemas] hasta el final de los tiempos y sus declaraciones son realmente universales, que trascienden tiempo y espacio.

«Quizás se pueda decir que los hombres no se contagian ni se infectan con [enfermedades] del aire o de otras personas. [Portar enfermedades e infectar a otros] es exclusivo de la mujer y el contagio de mujer a hombre proviene de relaciones cercanas. Por lo tanto, si solo las mujeres utilizan mascarillas, esto parece ser suficiente para prevenir la propagación del coronavirus y los hombres no necesitan usarlas.

«Si la ley del sharia recomienda que las mujeres se cubran el rostro y enfatiza que los hombres no lo hagan, entonces, además del interés moral, esto está absolutamente en concordancia con el sistema de salud islámico…

«[Firmado],

«La oficina del Ayatolá Tabrizian». [1]

Oficina de Tabrizian: Las declaraciones atribuidas a este fueron «publicadas por uno de sus estudiantes» y «no son de ninguna manera opinión del Ayatolá Tabrizian»

Luego que esta publicación provocó altercados, la oficina de Tabrizian negó lo que llamó unas declaraciones atribuidas a él en su canal en la aplicación Telegram y agregó que habían sido publicadas por uno de sus estudiantes:

«Queridos, tomen nota, el artículo publicado recientemente en el canal de esta oficina, titulado ‘Mascarillas y el coronavirus’… fue publicado por uno de sus estudiantes… y no es de ninguna manera opinión del Ayatolá Tabrizian». [2]

