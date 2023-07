Columnista del diario estatal jordano ‘Al-Rai’: “Debemos proteger a nuestros niños de la propaganda pro-LGBT de Disney”

En una columna titulada «Los niños están en grave peligro» en el diario estatal jordano Al-Rai, Sarah Taleb Al-Souhail, una escritora jordana de origen iraquí, llamó a proteger a los niños de la agenda pro-LGBT+ que, según ella, está incrustada en estos días en películas y juegos. Al-Souhail acusó a Disney y Netflix de difundir deliberadamente este contenido en el mundo árabe para habituar a los niños al concepto de homosexualidad, lo que eventualmente puede hacer que se conviertan en transgénero. Esto, dijo, es una «catástrofe global» y los países del mundo deben cooperar para evitarla, a fin de evitar que los niños «caigan en la trampa de esta perversión antinatural». [1]

Sarah Taleb Al-Souhail (Imagen: Sarahalsouhail2000.blogspot.com)

Lo siguiente son extractos traducidos de su columna: [2]

«Un niño es, por definición, una pizarra en blanco, una joya que debe protegerse de la suciedad y del daño y evitar que se rompa o se corrompa. Lamentablemente, desde [el comienzo] del tercer milenio, los niños han estado expuestos a peligros que eliminan sus inclinaciones naturales y su humanidad a través de campañas sistemáticas. Ya sea a través de juegos de computadora que fomentan la violencia y el suicidio, o mediante la distribución de drogas en las escuelas, o por el reclutamiento de niños para pandillas, milicias u organizaciones terroristas, o, como ha estado sucediendo últimamente, mediante campañas que buscan persuadir a los niños para que se desvíen de la naturaleza.

El contenido de estas últimas campañas ha comenzado a emerger. Cada vez que uno mira un programa, serie o show nuevo en los medios o [plataformas] de redes sociales, se encuentra con algún tipo de [mensaje] que promueve este fenómeno entre las personas. He notado que en varios medios de comunicación de los canales satelitales árabes, tanto hombres como mujeres, abordan este tema en cada episodio de sus programas, como si alguien les pagara para promoverlo, y este [fenómeno] se ha hecho manifiesto.

La amenaza llegó a los niños en sus hogares, a través de juegos, historias y dibujos animados, [e incluso] a través de los parques de diversiones que solíamos amar, como Disney World. De hecho, han [formulado] una campaña sistemática para difundir la homosexualidad en el mundo, incluso en la región árabe, a pesar de que ésta es más estricta que cualquier otra en el seguimiento de los preceptos de las religiones monoteístas, que prohíben esta perversión antinatural, no solo desde una perspectiva religiosa sino también cultural y social.

Bajo lemas humanistas de libertad… en 2008 algunas empresas internacionales lanzaron una campaña de promoción [de la homosexualidad] en la patria árabe, entre ellas Netflix y Disney, que intentan promover a través de sus películas y juegos infantiles.

La presentadora de medios estadounidense Megyn Kelly ya advirtió sobre esta perversión y acusó a Disney de enseñar a los niños la homosexualidad cuando habló sobre los personajes homosexuales en la película infantil Lightyear. Según la agencia de noticias AP, 14 países árabes prohibieron la película porque contenía escenas prohibidas, y esto perjudicó las ganancias de los cineastas.

Esta no es la primera vez que los países árabes y musulmanes prohíben una película de Disney. La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness [también] fue prohibida por predicar y promover esta perversión, al igual que Toy Story 4 , que ganó un Oscar en 2020. La película Eternals y las películas The West Side Story [ sic .] [3] también fueron prohibidas en la mayoría de los países árabes por incluir personajes transgénero y desviados…

El peligro está en que Disney se confía en la idea de habituar a los niños a las escenas homosexuales, y [en el hecho] de que algunas instituciones occidentales destinan grandes sumas a difundir este [fenómeno]. Si en el pasado no entendíamos las implicaciones dañinas de esto, ahora hemos madurado y nos hemos dado cuenta…

Los médicos y expertos médicos enfatizan que ver dibujos animados y [jugar] juegos que promueven la homosexualidad puede llevar a los niños a cambiar su género al acostumbrarlos a la idea…

El 29 de marzo de 2023, el presidente corporativo de Disney, Karey Burke, dijo que, de ahora en adelante, la compañía apoyaría y promovería estos temas.

El problema es que Disney nos está invadiendo con esta idea de la homosexualidad, mientras que nuestro [propio] mundo árabe es incapaz de producir películas que satisfagan la necesidad de entretenimiento y emoción de nuestros niños. [De hecho,] el presidente corporativo de Disney, Karey Burke, desafió al mundo al anunciar la producción de nuevas películas con personajes homosexuales, y Disney tiene la intención de hacer pronto que el 50% de sus personajes de dibujos animados sean homosexuales, para apoyar a esta [comunidad]. [4 ]

Esta catástrofe, que considero global, requiere la cooperación global de toda la humanidad para evitar la difusión de estas películas y crear conciencia [sobre el tema] entre las familias y la sociedad, para monitorear a los niños e inmunizarlos, de modo tal que no caigan en la trampa de esta perversión antinatural.

La pregunta más importante en este contexto es cómo las personas pueden convencerse de que los niños tienen derecho a acarrear la perdición sobre sí mismos. ¿Deberían los niños ser libres de beber gasolina o comer asfalto, por ejemplo? ¿Deberíamos considerar esto como su derecho? ¿Qué capacidades cognitivas poseen los niños que les permiten hacer esta elección? Y si [los promotores de la homosexualidad] argumentan que los niños tienen derecho a elegir, ¿cómo podemos evitar que fumen o beban alcohol a una edad temprana, por ejemplo? »

[1] Sobre artículos homofóbicos en la prensa del Golfo, véase MEMRI Serie de Investigación y Análisis No. 1638 –Ola de artículos homofóbicos en la prensa del Golfo: La homosexualidad es una perversión que Occidente está tratando de difundir entre nosotros; Necesitamos un plan para erradicarlo– 16 de junio de 2022.

[2] Al-Rai(Jordania), 9 de mayo de 2023.

[3] Solo la película West Side Story, que es una nueva versión de la adaptación cinematográfica del musical de 1961, incluye un personaje transgénero.

[4] En una llamada Zoom interna de la empresa, Burke pidió que el 50% de los personajes y el contenido de Disney fueran de grupos subrepresentados, y prometió aumentar la representación de la comunidad LGBTQ o de las minorías raciales. Véase, por ejemplo, Gbnews.com, 30 de marzo de 2022.