El columnista de Regnum y ex-diplomático Mikhail Demurin comentó sobre el rechazo del canciller Sergey Lavrov por el mal educado liderazgo occidental que desestimó el poderío de Rusia. Demurin respondió que el liderazgo occidental poseía sólidas credenciales académicas. El que estos hallan subestimado el poder y potencial de Rusia fue mucho menos un producto de su educación y más el resultado de su experiencia política con la débil Rusia que siguió al colapso de la Unión Soviética. Por lo tanto, para que Occidente vuelva a ser cautelosa de Rusia, ya no era suficiente que Occidente recordara sus derrotas anteriores ante Rusia como la ocurrida en Vietnam. Rusia tuvo que vencer de nuevo a Occidente en muchas esferas y en diversos campos de batalla, empezando por Ucrania.

El comentario de Demurin puede leerse a continuación:[1]

«Tal como fue informado anteriormente, Lavrov afirmó que los políticos en Occidente, que proclaman la necesidad de lograr la derrota de Rusia ‘en el campo de batalla, muy probablemente eran estudiantes bastante pobres y no conocen nuestro país, Rusia.

«Francamente, realmente no entiendo por qué refunfuña nuestro canciller. ¿Fueron los políticos en Occidente malos estudiantes? No, estos recibían ‘buenas’ calificaciones y muy probablemente, incluso calificaciones escolares ‘excelentes’. El tema es que era una escuela de Occidente y además, en la mayoría de los casos los políticos en Occidente estudiaban después de la era Gorbachov, a menudo durante la época de Yeltsin.

«El presidente polaco Andrzej Duda se graduó en 1991, Emmanuel Macron – en 1997, la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annaleena Baerbock – en 1998. Sus sentimientos hacia nuestro país no solo se afinaron ‘correctamente’ en la escuela y en las universidades, sino en los propios políticos rusos, al ceder posiciones importantes de Rusia, especialmente en la primera mitad de la década de los años 1990, estos demostraban su debilidad ante Occidente. Estos le han enseñado a Occidente que no tiene por que mimarnos. Bueno, el canciller alemán Olaf Scholz es mayor en edad que el resto, fue a la escuela cuando la Unión Soviética aún era fuerte, pero también observó todos los casos mencionados anteriormente y se acostumbró a este comportamiento de nuestro país.

«A mi manera de ver, cuando Rusia comenzó a recuperarse y reunir fuerzas, no se llevó a cabo la conversación preferencial y preventiva necesaria con Occidente. No se tomó ninguna acción necesaria. Después de todo, luego del discurso de Putin en Múnich en el año 2007 prácticamente no hicimos nada en Ucrania durante otros 7 años (bien, algunos ganaban dinero allí…) ¿Y qué me dicen de los países bálticos, Rusia detuvo la humillación de los rusos allí?

«El conocimiento de la historia (el cual varía de un país a otro) es una cosa, sin embargo, las palabras y acciones de hoy a cargo de diplomáticos, políticos y militares (¡que ahora mismo son muy efectivas!) son otra cosa. Ya no podemos contar con que Occidente sea cauteloso de Rusia, recordando las derrotas que Rusia le ha infligido anteriormente. Necesitamos nuevas derrotas para Occidente en diversas áreas, en diferentes campos de batalla y sobre todo, en Ucrania. Después de ello, como en las primeras décadas después de la gran guerra patriótica, o inmediatamente después de la derrota de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, todo más o menos volverá a su lugar.

«Volviendo al tema de la escuela. Nadie puede enseñarle a nadie en Occidente la forma correcta de entender a Rusia, eso solo nosotros mismos podemos hacerlo y de hecho debemos volver a hacerlo».

[1] Regnum.ru, 24 de mayo, 2022.

