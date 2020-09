Diario Judío México - En su columna publicada en el diario saudí en Londres Al-Sharq Al-Awsat el 8 de septiembre, 2020 Amal ‘Abd Al-‘Aziz Al-Hazani criticó a la Autoridad Palestina por su rechazo total al acuerdo de normalización de relaciones por parte de los Emiratos Árabes Unidos con Israel, tal como se refleja, por ejemplo, en la conferencia de emergencia celebrada recientemente por las facciones palestinas en Beirut, Ramala y en la red con el fin de formular una postura unificada en contra de la normalización de relaciones y contra el Acuerdo del Siglo propuesto por la administración Trump.

Al-Hazani señaló que, si bien muchos países árabes mantienen vínculos con Israel, los palestinos optan por centrar sus críticas sobre los Emiratos Árabes Unidos, que durante años ha estado actuando para promover sus derechos. Al-Hazani se preguntó el por qué la Autoridad Palestina no condena a Qatar, cuya influencia sobre la causa palestina ha sido «negativa», ya que mantiene lazos con Israel y al mismo tiempo apoya a las organizaciones terroristas en Gaza y en el resto del mundo. Ella señaló sarcásticamente que, al impulsar la convención de Beirut, los Emiratos Árabes Unidos obtuvieron al menos un logro notable: este hizo que todas las facciones palestinas se unieran y adoptaran una postura unificada.

«Una de las noticias más alentadoras últimamente fue la de la conferencia de los líderes de las facciones palestinas, celebrada en Beirut y que fue convocada por el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas. Esta es una gran noticia, porque la última vez que se reunieron durante la ruptura entre Gaza y Cisjordania, que ha continuado durante los últimos 13 años, fue hace nueve años. Aún más alentador fue el hecho de que la conferencia reunió en la misma mesa a todo el espectro de facciones palestinas, desde los comunistas a los islamistas, algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Pero el gran logro fue el acuerdo alcanzado por todos los participantes de la conferencia sobre la necesidad de la unidad palestina y de renovar el contacto entre las partes rivales – tanto que el propio presidente ‘Abbas incluso le restó importancia a las razones que llevaron a la ruptura entre Cisjordania y Gaza, ¡llamándolas sin sentido e incoherentes!

«Esto de hecho es un logro asombroso, que nos hace preguntarnos: ¿Por qué fracasaron todos los esfuerzos árabes para unir a los palestinos, mientras que ellos mismos lo lograron y qué significa todo esto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hizo que todos estos amigos se reunieran tan rápidamente alrededor de la misma mesa y que hizo que todas estas facciones se comprometieran en decir que la OLP es el único representante de los palestinos, no puede existir ningún estado palestino sin Gaza y que Gaza no será un estado independiente y que todo se concentrara alrededor de Mahmoud ‘Abbas?

«No ha habido cambios en el asfixiante cerco a Gaza, aunque ‘Abbas prometió enviar a Gaza 20 camiones de suministros médicos para combatir el coronavirus, ocho meses después del estallido de la pandemia. Tampoco ha habido ningún cambio en los siguientes temas: la guerra librada contra Gaza, el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, la empresa israelí de construir asentamientos y anexarse tierras palestinas o, por supuesto, el compromiso de las dos partes principales, Hamas y Fatah de unirse, un compromiso que firmaron frente a la sagrada mezquita de Meca en el año 2007. [2] Ninguna de estas es la razón que unió a los palestinos y juntó sus filas. La razón es de hecho más simple que todas estas catástrofes que han amenazado la existencia de los palestinos: es la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de normalizar relaciones con Israel.

«De hecho, ¿han logrado los Emiratos Árabes Unidos hacer lo imposible y unir a los palestinos? Si ese es el caso, entonces este es el primer fruto de esta decisión tomada por los Emiratos Árabes Unidos. Al menos tenemos un estado árabe que todavía posee alguna influencia sobre las decisiones palestinas». Pero de nuevo surge una pregunta: ¿Son los Emiratos Árabes Unidos el único país árabe que ha establecido relaciones con Israel, justificando de esta manera una respuesta palestina tan decisiva? Los países vecinos de Israel, tales como Egipto y Jordania, no pueden compararse a ningún otro en términos de los acuerdos que estos decidieron firmar con Israel para proteger y recuperar sus tierras. Pero ¿qué sucede con Marruecos y el Sultanato de Omán? ¿Qué sucede con Qatar, que según lo admitido por su ex-primer ministro Hamad bin Jassem, mantiene vínculos con Israel con el propósito de servirle a la causa palestina?

«Qatar de hecho ha tenido gran influencia sobre el tema palestino, pero lamentablemente esta ha sido una influencia negativa y la situación creada por Qatar hace realidad las ambiciones del eje de la resistencia, tal como sigue: La resistencia armada en Gaza, que incluye tanto a Hamas como a la organización Yihad Islámica, fue vendida con dinero de Qatar para comprar seguridad para Israel y así apaciguar a los Estados Unidos. Este último le dará crédito a Qatar por ello, aunque los aparatos de seguridad estadounidenses están conscientes de la asistencia directa e indirecta que el régimen de Qatar le brinda a las organizaciones extremistas, tanto chiitas como sunitas. Gaza entonces, está complacida con la intervención de Qatar, que le provee dinero que entra en Gaza a través de Israel; de igual manera Cisjordania también recibe los fondos que la sustentan, en silencio y sin tener que preocuparse por los habitantes de Gaza. E Irán considera esta situación como la mejor opción disponible, en medio de las sanciones que impiden sus actividades, porque lo importante es que su principal objetivo sea logrado, es decir, ampliar la brecha palestina, lo que significa que no pueden llevarse a cabo negociaciones y que la solución de dos estados no puede ser realizada. Por lo tanto, todas las partes quedan finalmente satisfechas.

«El acuerdo de normalización de relaciones de los Emiratos Árabes Unidos con Israel ha cambiado totalmente los equilibrios de poder y la primera señal de esto fue la conferencia que mencioné donde participan las facciones palestinas en Beirut. La necesidad de unir filas – en respuesta a la postura de los Emiratos Árabes Unidos y por temor a que otros países árabes se unan a la iniciativa de normalización de relaciones uno tras otro; refleja efectivamente la creencia de los palestinos de que la causa palestina ha perdido su poder en el ámbito internacional.

«Los Emiratos Árabes Unidos exigieron que Israel suspenda su anexión a los territorios ocupados y permita que todos los musulmanes recen en Al-Aqsa, lo cual vendría a ser una realización de parte del sueño árabe. Sin embargo, ‘Abbas respondió en su discurso diciendo: ‘Gracias, no necesitamos favores de nadie’ y agregó: ‘Somos mayores y podemos cuidarnos solos’. Si los palestinos han crecido repentinamente y no necesitan a nadie y pueden detener la anexión de tierras palestinas por sí mismos, tal como ‘Abbas afirmó, ¿por qué están tan furiosos? Si no necesitan la ayuda de nadie, ¿por qué les preocupa tanto las posturas árabes respecto a Israel?

«La verdad, tal como todos saben, es que, si no fuese por los países árabes, especialmente los más importantes, como Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, Palestina no habría podido dar ni siquiera un paso político hacia un reconocimiento internacional de sus derechos, no solo hoy sino desde hace ya décadas…

«Los palestinos no tienen derecho a juzgar las posturas de los estados árabes sobre Israel ni controlarlos, porque ellos mismos no tratan a estos estados por igual. Durante los últimos tres años, los miembros del Cuarteto [árabe] – Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin – han boicoteado a Qatar por causa de su apoyo al terrorismo que amenaza su seguridad nacional. ¿Ha adoptado Cisjordania o Gaza alguna postura al respecto? El movimiento de la Hermandad Musulmana, apoyado por Qatar, una vez amenazó al régimen de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Adoptaron los palestinos una postura contraria en apoyo al régimen de los EAU? Sin mencionar la postura palestina a la guerra de 1990 en Kuwait y la invasión perpetrada por Saddam Hussein…

«En definitiva, lo que queremos para los palestinos es que todo lo que estos se prometieron a sí mismos en la conferencia de Beirut se cumpla, porque solo les deseamos lo mejor. También elogio el consejo dado por el Presidente ‘Abbas a los palestinos de que tomen precauciones médicas para protegerse del coronavirus, que se está propagando ahora en una segunda ola de contagios – aunque la mayoría de los participantes en la conferencia de Beirut no utilizaban mascarillas y a muchos de ellos se les veía sentados muy cerca unos a otros. Parece ser que los palestinos no saben cuándo reunirse ni cuándo mantenerse a distancia».

