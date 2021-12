Un informe publicado el día 23 de diciembre del presente año 2021 en CNN reveló que Arabia Saudita se encuentra fabricando sus propios misiles balísticos con la ayuda de China.[1] Hasta ahora no ha habido una respuesta oficial saudita al informe, pero provocó respuestas muy críticas en los medios de comunicación saudíes. Algunos de los artículos acusaron a la cadena de televisión CNN de presentar informes selectivos y parcializados con el propósito de servir a la administración Biden en las negociaciones en materia nuclear que este lleva a cabo con Irán, especialmente ante la afirmación de la red de que «los avances en los misiles balísticos de Arabia Saudita pudieran cambiar drásticamente la dinámica de poder regional y complicar los esfuerzos para expandir los términos de un acuerdo nuclear con Irán para incluir así restricciones en su propia tecnología de misiles».

Los artículos publicados en la prensa saudita no refutan el informe sobre el desarrollo de misiles en Arabia Saudita. Al contrario, estos afirmaron que la cooperación entre Arabia Saudita y China en el desarrollo de armas balísticas no es nada nuevo y que Arabia Saudita tiene todo el derecho de obtener cualquier arma que este necesite para defender su seguridad, en cualquier momento, ante la creciente amenaza puesta por Irán. Los artículos criticaron el informe de CNN por no señalar que Arabia Saudita, a diferencia de Irán, se encuentra desarrollando misiles con fines defensivos en lugar de ofensivos y está comprometida con las leyes internacionales. Estos también afirmaron que la publicación de este informe en este momento tenía como destino aliviar presión sobre la administración estadounidense, que no desea adoptar una postura dura sobre el tema de los misiles balísticos de Irán en las conversaciones en materia nuclear que se vienen realizando de Viena, a pesar de la amenaza que representan estos misiles para la seguridad de la región e incluso para la seguridad de las tropas estadounidenses desplegadas en el lugar.

Lo siguiente son extractos de dos de estos artículos.

Ex-editor de diario saudita: El programa de misiles de Arabia Saudita es defensivo y no ofensivo como el de Irán

Tarek Al-Homayed, ex-editor del diario saudita Al-Sharq Al-Awsat, escribió lo siguiente: «La cadena de televisión CNN se apresuró a informar que Arabia Saudita se está moviendo para fabricar misiles balísticos con la ayuda de China. Nosotros los sauditas le damos la bienvenida a este informe, porque significa que nos hemos comprometido a defendernos de los misiles balísticos que Irán apunta en dirección a nuestro país utilizando a los houties. Pero también existen otros misiles que están siendo apuntados en nuestra dirección, además de los iraníes, es decir, los que yo llamo ‘misiles mediáticos’, lanzados por ejemplo por CNN y especialmente en el informe antes mencionado…

«La red dedicó un largo informe a lo que este denominó colaboración entre Arabia Saudita y China, sin hacer ningún tipo de referencia, tal como lo requieren los estándares profesionales, ante los misiles balísticos que Irán apunta contra Arabia Saudita utilizando a los houties. Los esfuerzos son meramente defensivos, más que ofensivos, ya que la Visión Saudita 2030 busca cooperación en lugar de agresión y Arabia Saudita nunca ha sido un país agresivo. Por lo tanto, el informe de la red estadounidense es bastante engañoso. Además, el ex-embajador estadounidense en Bahréin Adam Ereli tuiteó en respuesta al informe: ‘Bien por #Arabia Saudita. Tomar cartas en el asunto por sí mismos, porque no se puede confiar en #Estados Unidos. ‘Quizás si tuviésemos una política coherente y consistente en el #Medio Oriente y tratáramos a los aliados con respeto, esto no estaría sucediendo’.[2]

El significado de esta respuesta es que detrás del informe de la cadena CNN existen hechos que este canal estadounidense no mencionó y tal vez no quiso mencionar. ¿Por qué digo yo todo esto? Porque los informes sobre cooperación entre Arabia Saudita y China no son nada nuevo, pero ahora dicen que el ex-presidente estadounidense Donald Trump lo ignoró y ese es el punto del informe actual. La información que fue filtrada a la red estadounidense CNN – que la red manejó sin verificar los hechos, tenía como destino cumplir dos objetivos: primero, aliviar la presión internacional sobre la administración estadounidense para que esta sea mucho más dura con los misiles balísticos iraníes en las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en Viena y en segundo lugar, llamar la atención sobre el hecho de que no solo Irán fabrica misiles balísticos, sino también lo hace Arabia Saudita. Esa es una táctica polémica y muy poco seria, porque todo país tiene derecho de defender su seguridad contra ataques externos y tal como ya fue mencionado, Arabia Saudita no es ningún país agresivo.

«La gente lucida y cuerda entiende que esto fue sólo cuestión de tiempo antes de que Arabia Saudita diversificara las fuentes de su armamento, por razones lógicas. Es por ello que el ex-embajador de Estados Unidos en Bahréin realizo el comentario antes mencionado y muchos apoyan lo que dijo el embajador. Esta información que se filtró también muestra que Estados Unidos no tiene intenciones serias de ocuparse de los misiles balísticos y drones de Irán, a pesar de que amenazan a Arabia Saudita e Irak, así como también por la seguridad del transporte marítimo en el Golfo e incluso por las fuerzas estadounidenses en la región. Esta información filtrada también prueba que estos ‘misiles mediáticos’ tienen varios objetivos, incluso el de ‘demonizar’ a Arabia Saudita y nosotros hemos estado hablando de esto aquí, en este documento, desde la época del ex-presidente estadounidense Barack Obama en el año 2009, cuando los mismo medios de comunicación que ahora intentan socavar la seguridad de nuestra región y la seguridad de los países moderados en esta, fueron utilizados. El punto no es el contenido del informe, sino su redacción selectiva, que induce a cualquier lector que no está al tanto de los crímenes iraníes en nuestra región a que malinterprete la información. De esta manera, la izquierda occidental intenta pulir la reputación de Irán. Esto crea injusticia ante los hechos y a la seguridad de nuestra región».[3]

Columnista en el diario saudita ‘Okaz: Las armas balísticas de Irán hoy día son el verdadero problema

El columnista Hamoud Abu Taleb escribió en el diario del gobierno saudita ‘Okaz bajo el título «¿Y qué sucede si el reino saudita ha desarrollado misiles balísticos?»: «Algunos medios de comunicación estadounidenses han comenzado a afirmar que el reino saudita ha logrado desarrollar misiles balísticos. Esto despierta dudas y sospechas sobre la decisión de presentar estas afirmaciones en los medios de comunicación y hacerlas resaltar en este momento en particular, cuando se están llevando a cabo negociaciones para renovar el acuerdo nuclear iraní y cuando uno de los mayores errores cometidos en estas negociaciones en el pasado ignoraba los misiles balísticos de Irán. Esto hizo que Irán mostrara con orgullo estos misiles al mundo y disparara muchos de ellos desde Yemen a través de sus agentes houties y por medio de sus expertos que supervisan el lanzamiento de estos misiles en el reino saudita ¿Existe alguna intención de seguir ignorando los misiles balísticos en cualquier nuevo acuerdo firmado con Irán, esta vez con el argumento de que el reino ahora también los posee?

«El reino saudita tiene derecho a mantener las armas que este considere necesarias para defender su seguridad nacional, en cualquier momento. Pero hoy día, frente a una creciente amenaza que presenta el arsenal balístico iraní y cuando la seguridad del Golfo y de los árabes enfrenta provocaciones por parte de Irán, existe una necesidad aún mayor y un mayor justificativo para que el reino posea armas balísticas y de otro tipo. En cualquier caso, el reino saudita e Irán no pueden equipararse en términos de madurez política, prudencia y compromiso con las leyes internacionales, acuerdos y convenciones que limitan el uso de armas de cualquier tipo.

«Un arma nuclear iraní puede no representar una amenaza en este momento, aunque esta se convertirá en una amenaza muy real en el futuro cercano. Pero los misiles balísticos de Irán son una amenaza verdadera y actual, porque Irán ya ataca con estos. Estados Unidos y sus aliados en Occidente insisten en ignorar este peligro y ahora algunos insinúan que seguirán ignorándolo en cualquier acuerdo nuclear que pueda ser alcanzado y que se encontrarán todo tipo de excusas para ello, tal como el informe filtrado sobre armas balísticas sauditas, que, sea esto cierto o no, ha circulado en los medios de comunicación. Esta inclinación le servirá a Irán, que podrá seguir poniendo en peligro la seguridad nacional del Golfo y de los árabes además de amenazar la paz y la estabilidad de la región».[4]

