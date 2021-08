Tras la retirada de los Estados Unidos de Afganistán y la toma de control del país por los talibanes, el columnista saudita Safouq Al-Shammari escribió que la política de la administración Biden es frágil y peligrosa y que los aliados de Estados Unidos deben entender que no pueden confiar en ello con el fin de eliminar la amenaza presentada por los iraníes. La conclusión que puede extraerse de la tragedia ocurrida en Afganistán, razonó Al-Shammari, es que los países del Medio Oriente deben formar un nuevo mecanismo regional de seguridad y de defensa y trabajar juntos contra Irán y sus milicias. Este incluso argumentó que a Israel debería dársele luz verde para que actúe contra el programa nuclear iraní, sea o no contrario a la política estadounidense.

La columna de Al-Shammari es una de varias publicadas recientemente por columnistas sauditas que expresaron su preocupación por los desarrollos que acontecen en la región: La elección de Ebrahim Raisi a la presidencia en Irán, la serie de ataques iraníes contra buques tanqueros petroleros y buques de transporte en la región y los ataques de misiles por parte de Hezbolá contra Israel. Estos argumentaron que confrontar a Irán es necesario y que este debe ser tratado con firmeza porque «Irán sólo entiende el lenguaje de la fuerza». La política de negociaciones de los Estados Unidos y Occidente respecto a Irán es inútil, dijeron, porque solo sirve a los intereses de Irán e incluso fomenta su agresión.

Lo siguiente son extractos traducidos de estos artículos:

La tragedia en Afganistán muestra que Irán y los houties deben ser confrontados firmemente sin considerar las políticas estadounidenses

El columnista saudita Safouq Al-Shammari escribió en el diario Al-Watan: «La administración Biden se comportó de manera peligrosa afectando la estabilidad, seguridad y la paz global. Nosotros poseemos miles de extremistas, además de armas y equipos modernos, territorio y refugio ¡y las implicaciones son bastante obvias!

«El mayor desastre es que el equipo en política exterior y de seguridad nacional estadounidense que manejó tan mal el tema de Afganistán también está manejando temas tales como Irán y su expediente nuclear, así como también Irak, por lo que no debemos sorprendernos ante ¡cualquier desastre que este equipo cree a futuro! Incluso los demócratas más moderados han comenzado a decir en conversaciones paralelas que, si este equipo no logró manejar la salida de Afganistán, ¿cómo pueden estos lidiar con un problema mayor como lo es China?

«Los aliados y enemigos de los Estados Unidos ambos están examinando muy de cerca esta tragedia. Los aliados de Estados Unidos han aprendido que quien cree se envuelve con el manto estadounidense se encuentra realmente desnudo y que la historia se repite, desde la época del Shah iraní hasta los actuales acontecimientos en Afganistán. Al contrario, los enemigos de los Estados Unidos ahora tienen más apetito de provocarle, debido a la incompetencia de la actual administración estadounidense.

«Dicho esto, cada desarrollo, por negativo que este sea, tiene algún aspecto positivo. Luego de lo sucedido, Estados Unidos ya no le predicará a ningún otro país sobre las crisis internacionales… o sobre el cómo manejar las crisis en su región. Por ejemplo, Yemen, las demandas de la izquierda socialista estadounidense respecto a Yemen ya no son nada relevantes y si alguien abre la boca, este será silenciado citando la ¡farsa de Afganistán!

«Deberíamos aprender nuestra lección de los eventos ocurridos en Afganistán y en especial de los errores cometidos allí, respecto al tema Yemen. Este es el momento de aplastar a los houties sin tener en cuenta las fuerzas internacionales, porque nosotros poseemos un argumento ya elaborado: Nosotros debemos evitar que la tragedia que estamos viendo hoy en Afganistán se repita en Yemen…

«Nosotros también debemos formar un nuevo mecanismo de seguridad y de defensa para proteger al Medio Oriente contra Irán y sus aliados y contra el terrorismo, a pesar de las disputas internas que prevalecen entre algunos de nuestros países – porque, con esta lisiada administración estadounidense, se ha vuelto vital que nos unamos en torno a nuestro interés supremo… Darle a Israel libertad respecto al tema nuclear iraní se ha convertido en una opción bastante razonable y los estadounidenses lo saben mejor que nadie. Por mucho que odio decir tal frase, parece ser que el extremista ex-primer ministro de Israel Netanyahu tenía razón al evitar coordinar con la actual administración estadounidense, que este consideraba débil y fallida.

«Los países del Medio Oriente deben ahora ayudarse a sí mismos o coordinarse entre sí, para lograr sus intereses supremos sin considerar la opinión o crítica estadounidense. Estos deben hacer lo que debe hacerse y unas pocas palabras estadounidenses de crítica o condena no les harán el menor daño… De hecho, si los estadounidenses comienzan a condenar y predicar… nosotros podemos enviarles la fotografía del helicóptero evacuando diplomáticos de la embajada de los Estados Unidos en Kabul, o el video de esos pobres afganos que se aferraron al avión Boeing C-17 estadounidense mientras rodaba por la pista y algunos de los cuales incluso cayeron a medida que este ¡tomaba altura!»[1]

Editorial en diario saudita: No existe lugar para realizar una política de apaciguamiento frente a la dictadura que emplea el terrorismo; los agentes estado de Irán están llevando al Líbano hacia una guerra innecesaria con Israel

Luego del lanzamiento de varios misiles por Hezbolá el día 4 de agosto, 2021 desde territorio libanés hacia Israel, el diario saudita Al-Riyadh publicó un editorial titulado «El Líbano y los absurdos misiles». Este dijo: «Parece ser que el Líbano será el frente desde la cual Irán lanzará sus vengativos misiles contra Israel sin siquiera considerar el precio que pagará el Líbano por las aventuras de los ayatolás y por los crímenes que estos perpetran en su suelo. La situación actual recuerda a la del 2006, cuando Hassan Nasrallah declaró que sus misiles llegarían hasta Haifa y el verdadero resultado fue la destrucción y devastación del Líbano y de su pueblo. Al mismo tiempo, Irán no se vio afectado en lo absoluto y no derramó ni una sola gota de sangre, porque sus agentes-estado libraron la guerra en su nombre.

«Lo que Irán le exige ahora al Líbano excede con creces sus capacidades. El Líbano está siendo arrastrado hacia el bando que contraviene su naturaleza y su estructura social. Se espera que este sea un soldado al frente de la empresa del gobernante jurisprudente (es decir, el régimen iraní), actor regional en guerras que no son las suyas, subordinado a Irán, que lucha contra una alianza regional e internacional, lo que conducirá a sanciones en contra del Líbano y al aislamiento total de su pueblo.

«La verdad es que nadie razonable puede ignorar el hecho de que el absurdo plan de Irán contra el Líbano y su pueblo será difícil de continuar en beneficio del Líbano, especialmente cuando las barreras que enfrenta son tan altas. Este plan no puede ser realizado a través de librar una guerra contra las superpotencias capaces de destruir al propio Irán. Tampoco puede realizarse dentro del marco de un futuro acuerdo entre Irán y los Estados Unidos, incluso si la administración estadounidense se ve presionada a volver al acuerdo nuclear del 2015 y levantar las sanciones al régimen iraní. El régimen iraní y sus agentes no pueden sobrevivir en un mundo civilizado y estable. Estos creen en una política de negociación dirigida a lograr privilegios y concesiones excesivas del otro bando, incluso si esto se hace utilizando el terrorismo, la guerra cibernética, extorsión, asesinatos, secuestros, etc. Es por ello que el mundo no debe otorgarle a Irán ningún privilegio que lo reviva. No existe margen para hacer concesiones con esta salvaje dictadura, ya que la política de apaciguamiento ha sido derrotada y el único lenguaje que entiende este régimen es el de la fuerza. De lo contrario, Irán seguirá chantajeando a la comunidad internacional».[2]

Columnista saudita: Es necesaria una confrontación con Irán; este nunca será parte de un mundo amante de la paz

El columnista Khaled Al-Malik escribió en el diario saudita Al-Jazirah bajo el titular «Irán – Terrorismo en tierra y en el mar»: «Irán constituye una amenaza para los países de la región, en el mar, en tierra y en el aire, ya sea directamente, lo cual este niega, o a través de sus agentes: los houties en Yemen, Hezbolá en el Líbano y las Unidades de Movilización Popular (UMP)[3] y otras organizaciones en Irak. Sin embargo los países del mundo continúan empleando una política pragmática hacia este, basada en un apaciguamiento y tentación, que no provocan respuesta por parte del liderazgo iraní, e incluso lo alienta a incrementar su agresión y diversificar su terrorismo, sin considerar ninguna sanción en lo absoluto. Al contrario, existen países que se alían para perjudicar a Occidente y especialmente a los Estados Unidos.

«La política estadounidense hacia Irán ha debilitado su propia postura, especialmente el repetido lanzamiento de misiles y drones por agentes iraníes contra las bases y la embajada estadounidense en Irak. Mientras tanto, Irán se adhiere a sus principios básicos agresivos incluso bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos y está decidido a dictar los términos bajo los cuales estas sanciones serán canceladas, tales como cambios cosméticos al acuerdo nuclear, cuya enmienda está siendo discutida actualmente con Irán.

«Irán es, sin duda, un estado villano y cualquiera que diga lo contrario ignora la verdad. Quien piense que existe la posibilidad de convencer al régimen iraní de que Irán debería ser parte de un mundo civilizado y amante de la paz se está engañando a sí mismo…

«Deseamos estabilidad en la región y para ello todos los países del mundo deben reexaminar sus posturas y su cooperación con Irán y colocarle en su lugar natural. La situación es crítica. El terrorismo está en ascenso y ya no es concebible permanecer en silencio ante los crímenes de Irán o aceptar sumisamente su política agresiva o sus satánicas acciones que empeoran constantemente.

«Esta situación hace que sea necesario enfrentar a Irán, hoy en lugar de mañana, en formas que se ajusten a las normas y principios internacionales y las convenciones que regulan las relaciones internacionales. Irán no debe ser tratado de caso especial».[4]

Antiguo periodista saudita: Irán sigue mintiéndole al mundo, por lo que el diálogo de Occidente con este es un craso error; esta entidad solo entiende el lenguaje de la fuerza

Tarek Al-Homayed, ex-editor del diario saudita Al-Sharq Al-Awsat, escribió lo siguiente: «El ex-presidente de Irán Hassan Rohani quien recientemente dejó el cargo, dice que, durante sus ocho años en la presidencia, hubo momentos cuando su país ‘no le dijo al pueblo toda la verdad’. Este añadió: ‘Lo que le dije a la gente no chocaba con la realidad, pero no les dije toda la verdad… porque no pensé que sería beneficioso y temí que esta situación socavaría la unidad nacional… Si esto me deshonra, pido disculpas al pueblo y les pido su perdón y misericordia”.[5]

«En términos claros e inequívocos, estas declaraciones de Rohani significan que su gobierno constantemente le mintió a los ciudadanos, pero eso es tema interno iraní. La verdadera pregunta se refiere a las mentiras de Irán ante la región y a la comunidad internacional ¿Cuántas veces ha mentido – solo durante el mandato de Rohani y no desde la revolución de Jomeini – a Irak, Arabia Saudita, a los estados del Golfo, Yemen, el Líbano y Siria y cuántos crímenes ha perpetrado contra la región y sus pueblos? ¿Cuántas veces les ha mentido a sus aliados China y Rusia? ¿Cuántas veces les ha mentido a los europeos por el acuerdo nuclear? ¿Cuántas veces les ha mentido a los estadounidenses…? ¿Cuánto ha mentido cada vez que declaró que estaba dispuesto a dialogar con sus vecinos? ¿Cuántas veces mintió cuando afirmó repetidamente que la estabilidad regional debe ser lograda solo a través de entendimientos mutuos entre sus países y que Occidente no tiene nada que ver con esto y luego… negoció con Occidente para de esta manera convencer a los estadounidenses de que Irán debe desempeñar un papel en nuestra región [?]

«¿Cuánto mintió Irán y cuántas veces sigue mintiendo, cuando dice que posee un dictamen religioso que prohíbe poseer una bomba nuclear? Lo que ha hecho y sigue haciendo en la región no es menos destructivo que un arma nuclear. Baste mencionar que su aliado, el presidente sirio Bashar Al-Assad… utilizó armas químicas contra su pueblo con el respaldo y patrocinio nada más que de Irán. ¿Cuánto mintió Irán cuando habló sobre la estabilidad de la región mientras financia y le entrega armas a los houties en Yemen y a las milicias chiitas en Irak, así como también a Hezbolá, la organización de ruina y destrucción en el Líbano? ¡Y ahora está creando una crisis de seguridad naval en toda nuestra región! ¿Cuántas veces mintió Irán en relación a sus vínculos con las organizaciones extremistas y no solo las chiitas sino también las sunitas, tales como Al-Qaeda… y el EIIS? …

«Es posible llenar páginas e incluso libros con preguntas sobre las veces que Irán mintió y sigue mintiendo, no a su pueblo sino a la región y al mundo entero y la crisis causada por el ataque al buque israelí solo prueba sus sistemáticas e incesantes mentiras.

«Por lo tanto, las declaraciones de Rohani sobre el no decirles la verdad a los iraníes durante sus ocho años en el cargo no son sorprendentes y no son ningún reflejo del coraje político… porque el problema es mayor. El problema es que cualquiera que mantenga vínculos con el régimen iraní, o siga tras sus pasos, sabe que este régimen considera la mentira como parte de su diplomacia y tácticas, ni siquiera dignas de condena. Occidente está plenamente consciente de las mentiras dichas por el régimen iraní, sin embargo prolonga la crisis en la región en un intento de apaciguar a Irán y darle una oportunidad tras otra. Esto es un grave error, ya que Irán solo entiende el lenguaje de la fuerza. Por eso deberíamos observar el ‘diálogo’ entre Israel e Irán, porque Israel se ha dado cuenta totalmente qué idioma es el que Irán entiende y ha comenzado a abordarlo en ese mismo idioma».[6]

Ex-miembro del Consejo Shura: El sin precedentes acoso de Irán es enfrentado con una débil respuesta estadounidense y europea

En respuesta a los ataques iraníes a los barcos en el Golfo Pérsico, el periodista saudita y ex-miembro del Consejo Shura Zuheir Al-Harthi, escribió en un artículo publicado el 7 de agosto, 2021 titulado «Guerra en el mar: ¡La intimidación de Irán y el silencio internacional!» nuestra región ocupa ahora un lugar central en las noticias, porque hay quienes desean que esta región se mantenga constantemente en tensión, por el bien de sus propias agendas. Toda la destrucción en esta región está relacionada con Irán y sus agentes-estado, pero otro hecho triste es que este acoso iraní, que empeora constantemente, es confrontado con débiles respuestas estadounidenses y europeas y nada más. Irán considera claramente que los mares y las rutas marítimas internacionales son escenarios tentadores y adecuados para realizar sus actividades destructivas y para transmitir sus mensajes políticos a través de minas navales y drones.

«Esto no es una exageración, sino una realidad que está siendo arraigada día a día y nosotros esperamos que las últimas declaraciones coordinadas de los funcionarios estadounidenses y británicos en respuesta a los ataques iraníes al transporte marítimo no sean solo pompas de jabón o intentos por hacer disipar la ira y preocupación por las repercusiones que puedan generar estos ataques, porque nada disuade a Irán, este solo entiende el lenguaje de la fuerza.

«Ningún otro país del mundo utiliza tácticas de intimidación y viola abiertamente las leyes del derecho internacional de la forma en que lo hace Irán y su régimen del Mandato del Jurisprudente. Irán es un estado villano que ignora todas las leyes, normas y convenciones y hace caso omiso a las reacciones por su conducta. Este hace provocar a otros países a través de su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y comete actos criminales de piratería: planta minas por doquier, secuestra tanqueros petroleros y paraliza el transporte marítimo internacional en una zona considerada como una de las principales arterias de la economía global. Sin embargo, la comunidad internacional no mueve ni un solo dedo para detener tal situación… La frustración de las Naciones Unidas es clara para todos. Pero aunque las convenciones internacionales y los principios en las leyes del derecho internacional son claros y deben ser implementados en la práctica, el manejo de las crisis en la región por esta antigua organización y especialmente las acciones de Irán y su desprecio por las leyes, sigue siendo un tema cuestionable…

«Lo que Irán está haciendo en la región es jugar con fuego. Siendo realistas, Estados Unidos, Rusia y Europa no tolerarán las continuas violaciones a las libertades de navegación y los diferentes ataques al comercio y a las rutas de suministro de petróleo – no debido a su amor por los pueblos del Golfo, sino porque las acciones de Irán perjudican sus vidas, su economía y su sustento y su costo es sin duda enorme. Por lo tanto, no pueden ser razonablemente tolerantes con Irán si este continúa con su comportamiento provocador y preocupante. Algunos exigen incluir en el acuerdo nuclear no solo el tema de los misiles balísticos de Irán e interferencia en otros países, sino también el tema crucial en la seguridad del transporte marítimo en el Golfo y en el Mar de Omán – ya que el daño causado por ataques a estas rutas marítimas impacta la economía de todo el mundo.

«Es necesario re-examinar la estructura de las Naciones Unidas, junto al papel del Consejo de Seguridad y sus mecanismos en la toma de decisiones, porque las fallas de esta organización internacional requieren no solo de analgésicos sino de cirugía. El silencio de esta organización ante el caprichoso comportamiento de Irán en el Golfo Pérsico es prueba de ello. Es necesario transmitirle un mensaje a Irán, en nombre del mundo, de que no se tolerarán sus brutales acciones y que se le pedirá que rinda cuentas por sus violaciones a las leyes del derecho internacional…

«El deber de disuadir a Irán y proteger el transporte marítimo internacional junto al suministro mundial de petróleo le pertenece a la comunidad internacional, porque ya no se trata de qué opción es mejor o peor. Más bien, el mundo debe unirse para enfrentar los peligros causados ??por el comportamiento de aquellos estados canallas tales como el régimen iraní, que se ha desviado de todas las normas, leyes y convenciones internacionales».[7]

Caricatura en diario saudita: Estados Unidos, amenazando a Irán con una pluma, le insta a «decir que sí», pero Irán sigue diciendo «no». (Fuente: Al-Iqtisadiya, Arabia Saudita, 15 de agosto, 2021)

