En una amplia entrevista publicada el 5 de julio, 2020 en el diario Sobh-e Sadeq, el semanario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el comandante de la armada del CGRI Ali Reza Tangsiri revisó las últimas innovaciones de su armada, incluyendo los porta-helicópteros oceánicos, ciudades subterráneas con capacidad de lanzamiento de misiles[1] y la creación de un cuerpo naval Basij desplegado a lo largo de la costa sur de Irán en el Golfo Pérsico integrado por 23.000 tropas y cientos de divisiones, incluyendo aviones y barcos. Este dijo que estas ciudades subterráneas «flotan», pero lo que quiso decir no está del todo claro.

Tangsiri subrayó en la entrevista que sus tropas son leales a la muerte del Líder Supremo iraní Ali Jamenei y la revolución islámica de Irán y pidió nuevamente a las fuerzas de Occidente, encabezadas por los Estados Unidos, que se retiren de la región del Golfo Pérsico porque ese es «nuestro territorio».[2] Tangsiri reiteró las amenazas del CGRI contra los Estados Unidos, diciendo: «Lo haremos, con Su ayuda [de Alá], presionaremos sobre las gargantas de los estadounidenses en un lugar donde estos no piensan que [podemos]».[3] También explicó que los motores de los barcos iraníes son tan ruidosos en comparación con los de los barcos estadounidenses porque el ruido tiene como objetivo asustar a todos los que se oponen al Islam.

Los siguientes son los puntos principales de sus declaraciones en la entrevista, realizada por teléfono y transmitida en vivo:

Hemos actualizado nuestros porta-helicópteros para «transportar helicópteros más grandes, de modo que [ahora] estén en alta mar»

«La armada del CGRI está a cargo del Golfo Pérsico y también [ordena] la misión de defender las islas, costas, la plataforma continental, las plataformas petroleras y el tráfico de buques en el Estrecho de Ormuz… A partir de ahora, la armada del CGRI posee dos bases navales independientes en el Golfo de Omán – Jask y Chabahar…

«La nave Mártir Sardar Nazri es un transportador de helicópteros… Ahora nos hemos trasladado a un modelo diferente de este tipo de naves, ampliando la longitud del primer prototipo a 65 metros y aumentando su capacidad para que pueda transportar helicópteros más grandes, de modo que ahora pudiera considerarse oceánico.

Comandante de la Armada del CGRI Ali Reza Tangsiri (Fuente: Tasnim, Irán, 5 de julio, 2020)

«En cuanto a nuestra capacidad en el área interna, el 90% de las estructuras utilizadas por la armada del CGRI son fabricadas en Irán y, con la ayuda de Alá, en los próximos años, [también] seremos [totalmente] independientes en este campo que depende de los [países] extranjeros para su fabricación… Es cierto que las sanciones sobre el país y sobre las necesidades del pueblo son muy crueles. Pero, por otro lado, estas sanciones fueron una oportunidad [para nosotros] de satisfacer nuestras propias necesidades. Si podemos fabricar desde afuera [es decir, con la ayuda de países extranjeros], no lograremos adquirir la capacidad y el conocimiento para construirlos [por nosotros mismos] en lo absoluto. De hecho, [gracias a las sanciones impuestas por los Estados Unidos] el crecimiento ha sido logrado y nuestros diversos misiles con varios rangos [ahora] son ​​producidos en el país por expertos [iraníes]: misiles costa-mar, misiles mar-mar y misiles desplegados sobre barcos…»

El fuerte ruido del motor de los barcos de Irán «asusta a todos los que se oponen al Islam»

Cuando se le preguntó el por qué los motores de los barcos iraníes son mucho más ruidosos que los motores de los barcos estadounidenses, Tangsiri respondió: «El motor no es diferente en apariencia de otros motores, pero cuando se mira desde dentro [es decir, en su esencia], realmente asusta a todos aquellos que se oponen al Islam. [Por ejemplo], uno de nuestros barcos en el Estrecho de Ormuz se enfrenta a un portaaviones [estadounidense] de 310 metros con una tripulación de 5.300 y más de 75 aviones, 10 helicópteros y otros equipos. Este [el barco iraní] le advierte [al portaaviones] en persa que cambie de rumbo y [el buque más grande] lo hace. ¿Qué es lo que permite que este barco, siendo este una de los miles de piezas de equipo en el portaaviones, haga esto? Es el lugar donde nos postramos. Es el poder de Alá. Si uno recibe la luz divina, te mantienes firme».

«Si creen en Alá, Trump y su estirpe no tienen ningún sentido… Si los estadounidenses cometen un error, los perseguiremos hasta el Golfo de México»

Cuando se le preguntó sobre las amenazas proferidas por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, de dañar los barcos veloces iraníes, Tangsiri dijo: «¿Reaccionó Trump ante [el lanzamiento de misiles de Irán contra] Ayn Al-Assad [la base aérea en Irak, donde las tropas estadounidenses estaban estacionadas luego del asesinato del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani en enero del 2020]? ¿Reaccionó después de la destrucción [en junio, 2019] del avión Global Hawk? Si creemos en Alá, Trump y su calaña no tienen ningún sentido. Si nos preparamos todos los días y actuamos de acuerdo al emblema del CGRI en nuestros pechos – ‘Todos somos el CGRI’… sabemos con certeza que nuestros enemigos huirán aterrorizados del campo de batalla y no se atreverán a actuar.

«Nosotros les decimos a los estadounidenses: ‘Donde sea que estén, nosotros también’. Hace años dije que si los estadounidenses cometen un error, nosotros los perseguiremos hasta el Golfo de México – estas son las palabras de Jamenei… No es suficiente que nos quedemos en este punto geográfico para que el enemigo pueda atacarnos aquí. Nosotros nos encargaremos do golpearle más allá de donde este piense que [podemos]».

«Nosotros, con su ayuda [la de Alá], presionaremos sobre las gargantas de los estadounidenses en un lugar donde estos nunca piensen que [podemos]… este es nuestro hogar; los días en que se les permitió hacer cualquier cosa han pasado y no volverán»

«Si llegamos a una situación en la que nuestros intereses y autoridad se vean perjudicados, enfrentaremos a los estadounidenses con todas nuestro poderío y fuerzas. En un futuro cercano, nos verán más de lo que pensaron nos verían y no tendrán más remedio que abandonar la región. Deben marcharse. Mientras estén en la región, la región no tendrá tranquilidad y la sangre pura de los muchos Haji Qassem [Soleimani] que los estadounidenses derramaron injustamente no permitirá que Estados Unidos continúe en este camino y respire. La promesa de Alá se cumplirá y, con su ayuda, presionaremos a los estadounidenses en un lugar donde estos nunca pensaron que [podemos]. La promesa de Alá es que los oprimidos heredarán la tierra – y esto sucederá.

«Los estadounidenses deben saber y estar conscientes de que no pueden determinar su propio espacio seguro y decir que los barcos iraníes no deberían estar a cierta distancia de ellos. Estas palabras [las digo ahora] son ​​por su propio bien; este es nuestro hogar. Los días en que se les permitió hacer cualquier cosa han pasado y no volverán. Ahora dicen «por favor, no se acerquen a nosotros más de 100 metros». Pase lo que pase, esta es nuestra tierra y debemos ser fuertes en el Golfo Pérsico – este nos pertenece y otros no tienen derecho a tal presencia [en ello].

«Esta [región del Golfo Pérsico] le pertenece a los estados litorales del Golfo Pérsico y repetidamente hemos enviado un mensaje a estos vecinos de que debemos resolver los problemas interactuando y garantizando nosotros mismos la seguridad del Golfo Pérsico. No somos los únicos que dicen [esto] y queremos hacer esto junto a nuestros vecinos. Los estadounidenses no han creado seguridad en ninguna parte. Del mismo modo, los franceses, los británicos, etc. nunca crearon seguridad en lo absoluto y su presencia siempre es fuente de inseguridad…»

En respuesta a la pregunta «Según su evaluación en los juegos de guerra que se llevan a cabo en la base, si hubiese un ataque contra el país, ¿qué tan pronto y en qué medida puede la armada del CGRI responder? Tangsiri dijo: «Estamos bajo el mando del comandante supremo de las fuerzas armadas e imam de la revolución [es decir, el Líder Supremo Jamenei]. Somos soldados… y operamos con todas nuestras fuerzas y talentos, hasta la muerte. Los estadounidenses nos han probado en el último año y medio de conflictos directos. Hemos abofeteado [a los occidentales] seis veces desde la guerra: a los estadounidenses dos veces, a los británicos dos veces, a los canadienses una vez y a los australianos una vez. Como fuerzas invasoras, fueron gravemente perjudicados por la armada del CGRI.

«Si nosotros – todos los que pertenecemos a las fuerzas armadas [iraníes], obedecemos a nuestro guardián [Jamenei], seguiremos con nuestro último aliento y le arrancaremos la vida al enemigo. Estamos subyugados [a Jamenei] y cuando llegue una orden, el enemigo no podrá enfrentarse a nosotros».

«Toda nuestra costa está armada y todas las ciudades subterráneas del ejército y del CGRI están desplegadas»

Tangsiri mencionó declaraciones de Ali Fadavi, comandante naval del CGRI desde 1997-2010 y actual comandante adjunto del CGRI. Fadavi dijo que «la armada del CGRI posee ciudades subterráneas» y preguntó: «¿Cuándo se darán a conocer estos logros?»

Tangsiri dijo: «Las palabras del querido comandante Fadavi están grabadas… Tenemos ciudades subterráneas flotantes [es decir, plataformas flotantes] y misiles costa-mar. Tenemos ciudades [que pueden] lanzar misiles y las presentaremos cuando nuestros más importantes oficiales lo consideren conveniente. Nuestro enemigo sabe que tenemos ciudades subterráneas en el ejército y en el CGRI a lo largo de la costa del Golfo Pérsico y la Makran [franja costera en Pakistán e Irán], pero su información no es exacta. En este momento, algo diferente que les pueda decir con certeza es que estamos en todas partes del Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán, en todos lugares que nunca imaginaron, somos tu pesadilla.

«Por ejemplo, permítanme señalar que hemos creado un Basij naval [fuerzas populares]. A lo largo de la costa de 2.200 km, a excepción de las costas de las islas, se halla el Basij naval y hasta la fecha se han formado 428 divisiones navales, con más de 23.000 tropas. Cada división definida como Basij naval está destinada a incluir 45 aviones y 10 barcos, o una combinación de los dos.

«Toda nuestra costa está completamente armada y todo el ejército y las ciudades subterráneas del CGRI están desplegadas para diversas aplicaciones defensivas a lo largo de toda la costa sur y la costa está totalmente armada y esto no es ninguna consigna. Por otra parte, tenemos pleno control de los servicios de inteligencia del Golfo Pérsico. Sabemos exactamente dónde está cada barco, desde el momento en que ingresa al [Golfo en] el Estrecho de Ormuz hasta que lo abandona y lo que hace [y está] debajo de nuestros ojos y debajo de nuestro flechas más cercanas y directas. Esto no es ninguna consigna. Nuestros misiles poseen largo alcance [y nuestros enemigos] deben esperar por noticias a futuro sobre los misiles de largo alcance y las [ciudades] flotantes que estos ni siquiera pueden imaginar…»[4]

