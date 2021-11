El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto supervisión a la amenaza de Irán en MEMRI (PSAI). Para información sobre como suscribirse al PSAI escriba un e-mail a memri@memri.org con el destacado «Suscripction ITMP» en el renglón asuntos.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Republicana Islámica (CGRI), general Amir-Ali Hajizadeh, se reunió con miembros del Student Basij en la Universidad Sharif en la exhibición aeroespacial del CGRI y las imágenes de la reunión fueron transmitidas por el canal de televisión iraní en la red Emtedad Online el día 15 de noviembre, 2021. El general Hajizadeh les dijo a los estudiantes que Irán no necesita atacar objetivos en suelo estadounidense, debido a la importante presencia estadounidense en la región que rodea a Irán. Afirmando que la mayoría de las fuerzas estadounidenses se encuentran presentes en el Medio Oriente, el general Hajizadeh dijo que la presión iraní sobre las fuerzas estadounidenses en la región es en respuesta al asesinato perpetrado contra el comandante de las Fuerzas Qods del CGRI en el año 2020, el general Qasem Soleimani.

Además, este dijo que las fuerzas de seguridad iraníes debieron haber evitado el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh y el reciente ataque cibernético perpetrado contra la instalación nuclear de Natanz y culpó de este fracaso en parte al gobierno «pro-occidental» del ex-presidente iraní Rouhani. El general Hajizadeh también dijo que los ataques contra barcos israelíes, los incendios en Israel y una explosión ocurrida en una fábrica israelí son parte de las represalias de Irán por el asesinato de Fakhrizadeh. Más adelante en la reunión, el general Hajizadeh agregó que las fuerzas iraníes están presentes «desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo» y ya no están restringidas a las fronteras de Irán. Dirigiéndose a los estudiantes, este dijo que ya que son jóvenes vivirán hasta el día en que el «régimen sionista» será aniquilado.

Irán debió haber construido aviones de combate tan activamente como construía misiles

Estudiante: «Parece ser que nuestra doctrina militar se ha centrado en los últimos años en acciones defensivas y en disuasión. La manifestación práctica de esta doctrina en el campo militar se ha centrado en la industria de los misiles. ¿Por qué esta doctrina se ha manifestado en la industria de los misiles y en qué medida pudiéramos haber desarrollado otro tipo de industrias?»

General Amir-Ali Hajizadeh: «En todo el complejo aeroespacial, nuestra responsabilidad es como usted dijo: misiles, obviamente los vehículos aéreos no-tripulados (VANT), sistemas de radar, de defensa aérea y todos los proyectos espaciales.

[…]

«Construir aviones de combate es responsabilidad de otros y ellos deberían dar las respuestas al respecto. Algunas cosas se han hecho, pero en mi opinión, no es suficiente. En el área de la construcción de aviones de combate, pudiéramos haber estado tan activos como lo hemos sido con los misiles. En cualquier caso, los responsables deben proveer las respuestas. Estoy de acuerdo en que estamos algo atrasados ??en este campo”.

Estudiante: «¿No ha sido responsabilidad del CGRI?»

Hajizadeh: «No, no».

[…]

«Mantener la disuasión es como andar en bicicleta… uno tiene que seguir pedaleando todo el tiempo»

Estudiante: «¿Construir un misil que pueda impactar contra Israel – un misil con un alcance de 2.500 kilómetros – constituye el pináculo de la disuasión de nuestras industrias de defensa y de misiles o existe algo más allá de eso?»

Hajizadeh: «Mantener la disuasión es como andar en bicicleta. Al andar en bicicleta, uno tiene que seguir pedaleando todo el tiempo, o de lo contrario, la bicicleta se caerá. Por lo tanto, la disuasión no significa que llegues a un cierto punto y luego lo encuadras Pónganlo en algún rincón y digan que tienen capacidades de disuasión. No. Uno tiene que preservarlo.

[…]

«Existe una lógica detrás de lo que hemos hecho en la República Islámica de Irán. No nos hemos embarcado en una carrera armamentista.

[…]

“Algunos países son la región; no se les puede llamar ‘países’. Uno pudiera encajarlos en dos hoteles… Sin embargo, uno puede ver que su gasto militar supera el nuestro.

[…]

«Es muy cierto que actualmente no tenemos un enemigo más allá de las fronteras de 2.000 kilómetros, pero esto no significa que este alcance esté más allá de nuestras capacidades. De hecho, poseemos dicha capacidad, pero no hay necesidad de utilizarlo. Tal como he dicho, procedemos con lógica. Tal vez hayas visto que en los últimos años los enemigos no se atreven a actuar en contra de nosotros. Una vez derribaron un Airbus nuestro, en nuestras propias aguas territoriales y no había nada que nosotros pudiéramos hacer al respecto. Ni siquiera se disculparon. Pero ahora, su avión espía ultra avanzado entró unos cientos de metros, o unos cuantos kilómetros, en nuestras aguas territoriales, nosotros lo derribamos y no pudieron tomar represalias».

[…]

«Las inversiones estadounidenses en la región son numerosas; la fuerza principal del ejército estadounidense está aquí… la lógica dicta que le asestamos un golpe muy cerca de aquí en lugar de que fuese en suelo estadounidense»

Estudiante: «Vemos que Estados Unidos mantiene bases militares cerca de la República Islámica y sus buques de guerra y otros buques están muy activos en nuestras aguas sureñas. Si algo sucede y Estados Unidos amenaza a Irán con estos barcos, ¿hay algo que podamos hacer para amenazar el suelo estadounidense? ¿Tenemos nosotros tal capacidad?»

Hajizadeh: «Mire, le responderé con otra pregunta. Necesitamos examinar si vencer a los Estados Unidos y ponerle un parado, o tomar represalias contra una posible acción estadounidense, necesitamos invertir tanto para llegar a suelo estadounidense. En mi humilde opinión, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque las inversiones de los Estados Unidos en esta región son numerosas. La fuerza principal del ejército estadounidense estaba aquí. Ahora quieren reducir un poco estas fuerzas, pero la fuerza principal de los Estados Unidos todavía está aquí. Si podemos atacar sus fuerzas a un costo ínfimo, la lógica nos dicta que les asestaremos un golpe muy cerca de aquí. ¿Por qué querríamos viajar 10.000 kilómetros de distancia hasta allá?

[…]

«La fuerte presión ejercida sobre los estadounidenses es el resultado de la sangre de Soleimani; ellos deberían rendir cuentas»

«Como contra medida al asesinato de Hajj Qasem Soleimani… expulsar a los estadounidenses de la región y por supuesto, el perseguir a aquellos que dieron las órdenes y llevaron todo esto a cabo, en tantas semanas como otras acciones, han sido incluidas en nuestra agenda. Esta fuerte presión ejercida sobre los estadounidenses es el resultado de la sangre de Soleimani. Ellos deben rendir cuentas.

«Después de todo, el eje de la resistencia en toda la región, así como también Irán, de hecho, todos somos parte del eje de la resistencia, estamos haciendo esfuerzos en este sentido, pero todo debe hacerse de manera lógica. Si tomamos decisiones en base a emociones y sentimientos, no está del todo claro si el resultado será bueno. Debemos proceder con mucha lógica. ¿Tenemos miedo? No. Vieron que le asestamos un buen golpe a la base aérea Ayn Al Asad. Antes de eso, atacamos su avión RQ-4A. También se han producido muchas acciones que yo no tengo la libertad de discutir en este lugar.

[…]

«Irán posee presencia desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo; tenemos este poder que se ha extendido por toda la región»

«Actualmente, tenemos presencia desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo. Tenemos este poder que se ha extendido por toda la región. En el pasado, teníamos que defendernos en Teherán y dentro de nuestras fronteras, pero ahora nos hemos vuelto tan poderosos y tan autosuficientes. ¿Y qué les pasó a ellos? Día a día, se retiran más y se vuelven más vulnerables. Después de todo, estamos escuchando las noticias.

«Usted dice que también sucedieron cosas dentro de Irán – como la muerte del mártir Fakhrizadeh o lo que sucedió en Natanz. En última instancia, esto es un intercambio de golpes. Es cierto que nuestra seguridad dentro de nuestro país se ha visto afectada. Las fuerzas de seguridad deberían haber actuado correctamente, rastrear y capturar a esos grupos a tiempo, pero hubo algo que fracasó. En parte, creo que se debió a que el gobierno pro-occidental de Rouhani creía en los estadounidenses, confiaban en ellos y se negaba a aceptar algunas de nuestras advertencias».

[…]

Estudiante: «A esto le denominan ‘intercambio de golpes’. Pero lo que realmente vemos es que en la mayoría de los casos nos dan tremenda paliza y no reaccionamos en lo absoluto».

[…]

Hajizadeh: «Al igual que usted, hemos escuchado que les han asestado golpes. Sus barcos son atacados y volados por los aires. Escuchamos que a veces hay incendios. A veces escuchamos que cierta fábrica estalló en algún lugar y que otras cosas sucedieron en otros lugares».

[…]

«Los jóvenes verán el día en que el régimen israelí será aniquilado, esté yo aquí todavía o no»

Estudiante: «Específicamente con respecto al mártir Fakhrizadeh – Israel casi que se ha responsabilizado oficialmente por hacer esto. Todos los medios de comunicación informaron que Israel lo hizo. Está claro que Israel asestó un golpe…»

Hajizadeh: «Escuché eso en Erbil, en el Kurdistán iraquí y en otros lugares, los israelíes tuvieron muchas bajas. También escuché eso.

[…]

«Mientras vivamos, actuamos. Todo el mundo lo hace. Todos están dispuestos a morir como mártires. Ellos trabajan día y noche. Irán y nuestro régimen definitivamente seguirán existiendo, mientras que el régimen sionista es transitorio. Esto es muy cierto.

[…]

«Tengan la seguridad de que ustedes jóvenes, verán el día en que este régimen será aniquilado, esté yo todavía aquí o no».

