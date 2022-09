Introducción

El 23 de julio, 2014 víspera al Día de Qods (Jerusalén), que el régimen iraní celebra todos los años el último viernes de Ramadán, el líder supremo iraní Ali Jamenei dijo lo siguiente: «La única solución al problema del régimen israelí es su terminación y liquidación. Por supuesto, hasta que ese momento llegue, la decidida y armada resistencia palestina y su expansión hacia Cisjordania, son la única forma de lidiar con ese brutal y bestial régimen… Por lo tanto, creo que Cisjordania debería estar armada al igual que Gaza. Cualquiera que se preocupe por el destino de Palestina y que sea capaz de hacer algo, debería proveerle armas a la población de Cisjordania también…»[1]

Hace dos semanas, el día 19 de agosto, 2022 el portal del líder supremo Jamenei publicó una entrevista con Hossein Salami, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI). En la entrevista, Salami reiteró las instrucciones de Jamenei a los movimientos de resistencia palestinos para que doten con armas a Cisjordania, incluyendo las ciudades de Jenin, Nablus, Ramala, Tulkarm y el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén oriental, al igual que Irán ayudó a Gaza a armarse con misiles y armas – y continuar su lucha armada contra la población civil en las ciudades de Israel, incluso dentro de Cisjordania.

Al señalar que el proceso de armar Cisjordania con la ayuda de Irán va por el buen camino, Salami dijo que para derrotar a Israel se necesita de una guerra terrestre que incluya un frente conjunto formado por Palestina y el Líbano en el que los jóvenes palestinos de Cisjordania y Gaza y los combatientes de Hezbolá participarán en ello.

Alardeando sobre los logros de la resistencia islámica palestina, este dijo que estos se expresan en los muchos israelíes asesinados en los últimos meses. Este argumentó que los palestinos y Hezbolá deben lanzar una «guerra terrestre» y explicó que esto es «debido a que, si bien los misiles son excelentes para disuadir o para librar guerras estáticas, no liberan los territorios». Aunque el ejército de Israel está equipado con armas muy modernas, agregó, carece de la fe y el fervor religioso de los palestinos y del movimiento de la resistencia. Los sionistas no tienen unidad étnica, lingüística o nacional, dijo y por ende huirán de Palestina en el momento en que comience la lucha sobre el terreno.

Lo siguiente es una traducción de la entrevista concedida por Salami al portal de Jamenei:[2]

Comandante del CGRI Salami: «Es vital continuar librando el yihad… La lucha se está extendiendo dentro de los territorios ocupados… cientos de miles de misiles están siendo desplegados contra Israel y pueden atacar, en un volumen ilimitado, en cualquier parte del régimen sionista, al norte y oeste desde la Franja de Gaza y al norte a través de Hezbolá»

P: «Durante el año pasado fuimos testigos de la postura unida de los grupos de resistencia contra el enemigo en la campaña Espada de Jerusalén realizada en el mes de mayo, 2021, que también vimos en la última campaña de resistencia contra los sionistas (en agosto, 2022). Existe la impresión de que la resistencia palestina ante el enemigo sionista ha entrado en una nueva fase. ¿Qué diferencia esta nueva fase de la resistencia en relación con la pasada fase?

Salami: “A medida que pasa el tiempo, el movimiento palestino ha crecido y ha madurado significativamente en términos de continuidad y persistencia en lo referente a sus acciones. La lucha está cambiando de un movimiento que estuvo periódicamente activo a uno que está continuamente activo. Esa es la primera característica. En etapas anteriores se veían enfrentamientos y batallas intercaladas con largos paréntesis y no se veía una continuidad actual de la lucha. Por ejemplo, cada ciertos años se producían enfrentamientos en puntos limitados, en tiempos limitados, de fuerza limitada y con objetivos limitados. Con el pasar del tiempo, las dimensiones del conflicto se han amplificado y la habilidad de los palestinos en una continua lucha está floreciendo.

“Las llamas de la resistencia encendidas en los territorios ocupados (es decir, Israel) a comienzos del mes de Ramadán de este año, es decir, a partir del mes de marzo, 2022 nunca se han extinguido y se ve que estas luchas continúan permanentemente a lo largo de los territorios de Palestina. Desde comienzos de año hasta el día de hoy, muchos sionistas fueron asesinados en operaciones de resistencia llevadas a cabo dentro de los territorios ocupados (Israel). Esto no puede compararse con el año pasado, excepto por la campaña Espada de Jerusalén.

«Continuar con el yihad es de vital importancia, porque el yihad fortalece su estructura y su espíritu y desarrolla los medios técnicos, los equipos, técnicas, tácticas y las lecciones aprendidas. Por lo tanto, los palestinos se encuentran en un camino imparable hacia el crecimiento cualitativo de la lucha.

«El segundo punto es que la lucha se está extendiendo dentro de los territorios ocupados. No es solo Gaza la que está involucrada en el campo de la resistencia y en la lucha; la lucha también se ha trasladado a Cisjordania. Muy a menudo uno escucha nombres tales como Jenin, Nablus, Ramala, Tulkarm, Sheikh Jarrah en Jerusalén oriental, etc. Estas son las principales ciudades de Cisjordania. No existe un vínculo geográfico entre Cisjordania y Gaza; son como dos islas separadas rodeadas por el régimen sionista. «También existen allí gruesos muros de hormigón, de seis metros de altura, con sensores electrónicos y ópticos ultramodernos y avanzados. Incluso monitorean las vibraciones subterráneas para descubrir si se está excavando un túnel en alguna parte. En la pequeña área geográfica de la Palestina ocupada, ellos están implementando todas estas medidas modernas y avanzadas – globos de vigilancia, drones y cámaras de visión diurna y nocturna, incluso sensores electrónicos de recolección de datos y medidores de vibraciones – para que no haya contacto entre el entorno interno y externo de la Palestina ocupada. Pero a pesar de todas estas limitaciones, hoy usted vio que se lanzaron cientos de cohetes y misiles en una pequeña campaña. Es difícil creer cómo el movimiento palestino logró armarse con cantidades de misiles a pesar de todas las barreras de seguridad aparentemente impenetrables.

«Observe el desarrollo del movimiento palestino desde hace casi dos décadas, al momento del martirio ocurrido a Muhammad Al-Durrah de 12 años de edad cuya muerte debido a fuego cruzado en Gaza en el mes de septiembre, 2000 lo convirtió hasta el día de hoy en un símbolo de la Segunda Intifada. Para ese entonces los palestinos lucharon genuinamente con piedras y palos, en lo que estos denominaron la intifada. ¿Qué significó esa intifada? Fue la revolución de la piedra, combatieron con piedras. ¿Cómo pudieron los palestinos alcanzar la fuerza que poseen hoy cuando se encuentran sitiados y bajo medidas de seguridad extremadamente complicadas y extensas? Cualquiera que esté familiarizado con los arreglos de seguridad del régimen sionista para controlar las fronteras sabe muy bien que, en última instancia, el régimen sionista, con su lógica de seguridad, ha hecho de las fronteras impenetrables. Pero a pesar de este aislamiento y cerco extremadamente complejo, se producen y distribuyen armas allí. Esto pudiera germinar en los propios territorios palestinos – no fue transferido desde el exterior. Ellos encontraron la capacidad de producir poderío desde dentro. Construir tal poderío en tal espacio geográfico es verdaderamente uno de los milagros de la resistencia palestina. Y la fuerza interior no cede.

“El año pasado, usted vio a seis palestinos escapar de una prisión del régimen sionista y creo que la mayoría de ellos eran hermanos (es decir, miembros del grupo Yihad Islámico palestino. El hecho de que alguien pudiese escapar de una prisión del régimen sionista y fugarse socava todo el control de seguridad del régimen sionista. Es cierto que después de su fuga estos hombres fueron arrestados nuevamente, pero su propio proceso de fuga de esta prisión en estas condiciones demuestra que los palestinos pueden hacer lo que deseen.

“El siguiente punto es que los palestinos se han desarrollado tanto en su lucha que son capaces de atacar cualquier punto de los territorios que están bajo la ocupación sionista. Es decir, el régimen sionista no posee ningún rincón seguro donde esconderse del fuego de los palestinos. Cuando introducimos en la ecuación a Hezbolá en el Líbano, entendemos que existen cientos de miles de misiles desplegados en dirección a Israel y pueden atacar en un volumen ilimitado en cualquier lugar del régimen sionista – ya sea en el norte y al oeste de la Franja de Gaza y en el norte a través de Hezbolá».

«Los palestinos están listos hoy para librar una guerra terrestre – el principal punto débil de Israel… El resultado de la batalla será determinado cuando la batalla llegue al terreno y los valientes y experimentados hombres de Hezbolá y de Palestina se muevan sobre el terreno en una formación militar única y singular»

P: «¿Toma forma hoy el poderío de la resistencia en el Líbano y Palestina sólo del poderío de la guerrilla de misiles y de cohetes, o también posee otras características y rasgos confiables?»

Salami: «La resistencia palestina y la de Hezbolá en el Líbano son un pilar muy fuerte. Hoy día, la fuerza terrestre en Palestina y el Líbano puede controlar completamente la ecuación de supervivencia o muerte en una guerra terrestre. Gracias a la experiencia, confianza, las lecciones, el conocimiento, capacidades, equipos y técnicas que Hezbolá ha adquirido en la lucha contra los takfiris en Siria (es decir, los combatientes sunitas que combatieron contra la unidad élite Radwan de Hezbolá durante la guerra en Siria, puede hacer de la guerra terrestre una victoria total. Todos nosotros sabemos que los takfiris combaten sin ningún temor a la muerte y solo aquellos hombres con fe yihadista pueden combatir contra ellos. Es difícil vencerlos y el éxito en hacerlo es una indicativo de que uno es muy fuerte y poderoso. Vea usted el caso de los takfiris – Hezbolá hizo esto y salió victorioso de esa guerra.

“Además, los palestinos están listos hoy para librar una guerra terrestre. La mayor debilidad de Israel es la guerra terrestre. Combatir utilizando misiles no es el punto principal de la contienda. Ellos saben que los territorios deben ser liberados por las fuerzas terrestres. Si bien los misiles son excelentes como disuasión y para librar guerras estáticas, estos no liberan el territorio. Una fuerza terrestre debe ser desplegada y debe liberar la tierra paso a paso, tal como lo hicimos durante la guerra Irán-Irak (1980-1988). El resultado de la batalla será determinado cuando la lucha sea sobre el terreno y los valientes y experimentados pueblos de Hezbolá y Palestina se moverán sobre el terreno en una sola y única formación militar.

«¿En qué arena será llevada a cabo la lucha? En la arena donde la sociedad, la política y el militarismo se superponen totalmente. En el momento en que comiencen las operaciones terrestres, grandes oleadas de civiles y de soldados israelíes emigrantes se entremezclarán y el resto de los sionistas «el sistema de comando y control militar será derrocado. No vean la situación actual, que no está en condiciones de guerra y en la que los aviones de este régimen vuelan como de costumbre, el transporte es estable, funcionan las centrales y refinerías, prevalece el orden administrativo y el régimen es capaz de manejar su entorno con calma y sin ningún tipo de presiones. En condiciones de guerra, todo este orden colapsará, porque el territorio de Israel es pequeño y está densamente poblado. ¿Y quién vive en Israel? Gente que vino a este territorio en busca de prosperidad y una vida cómoda. En tal escenario de guerra, el régimen sionista enfrentará oleadas de incendios fuera de control y el movimiento de yihadistas a quienes nada puede detener. Entonces ustedes verán lo que sucederá.

«La visión del regreso de los israelíes a sus supuestos países de origen – también conocida como ‘migración inversa’ – la cual se viene intensificando, emerge debido a las inestables condiciones políticas y de seguridad y debido a la desintegración política y el caos que sucede en Israel. Además, el enemigo se enfrenta a la desintegración política en los territorios ocupados. Prevalece una ruptura en el régimen sionista, una especie de disputa política interminable, junto a la desintegración social, la falta de una identidad unida y la falta de nacionalismo. «Los sionistas no tienen conexión a esta tierra. Algunos de ellos son de origen europeo, algunos de origen africano, algunos del este de Asia y algunos vienen de los Estados Unidos. Vinieron de diferentes lugares y son una variedad heterogénea y suelta de naciones con diferentes idiomas, culturas, costumbres y tradiciones, de diferentes raíces nacionales. No se crearon allí ningún tipo de rasgos de identidad nacional.

“Los sionistas no son gente que se queda para combatir en las trincheras. Incluso huyeron del sur de Líbano en el año 2000 con alimento en sus estufas y las radios de comunicación aún encendidas. ¿Entiende usted? Así de fuerte fue su impulso de huir.

P: «¿Cómo logró la resistencia preservarse y continuar la lucha contra el régimen sionista, ante las capacidades de este último y la profundidad que este realiza en infiltrarse con sus servicios de inteligencia, incluso dentro de Gaza y Cisjordania?

Salami: «Muchos creen que la fuerza tecnológica de Israel es ilimitada y que pueden hacer lo que ellos deseen. Pero esta fuerza, por compleja que sea, es limitada. Todas las capacidades materiales tienen un límite. Uno puede ver su alcance – y hasta su impacto es limitado, la única fuerza que no tiene límite está en Alá y la confianza en Alá se manifiesta en el pueblo. Es decir, cuando el pueblo con su fe va por el camino de la fuerza, esta fuerza se desborda. Es ilimitada, pero la fuerza que tiene especificaciones definidas, que tiene una estructura organizativa fija, que tiene reglas y criterios establecidos para el combate, que tiene ciertas armas y una estructura estática, esa fuerza se agota a medida que continúa la guerra. Toda la fuerza material es limitada. Esta se agota y se agota. Por supuesto, esto no significa que las fuerzas de los creyentes que confían en Alá no utilizan armas. Al contrario, los creyentes duplican la fuerza de sus armas.

“Las fuerzas con el espíritu en armas están dotadas de armas de acuerdo al versículo 8:60 del Corán ‘Prepárenle a ellos todo lo que puedan del poderío militar’. En preparación para la batalla, tenemos el término bajo el encabezado ‘Poder’ – ‘potenciadores avanzados del poder’. Esto significa, por ejemplo, que un joven creyente puede convertir el poder de una granada propulsada por cohete (GPC) en el poder de un tanque, mientras que un hombre sin fe abandona su tanque y huye. Por supuesto, los sionistas están avanzados respecto a los servicios de inteligencia militar; son sofisticados. Pero, ¿por qué no logran exponer estas complejas y ocultas operaciones en Palestina y el Líbano? Esto tiene que ver con ese mismo límite de poder. Es decir, el rango de su fuerza es lo que les permiten sus equipos. Por lo tanto, su fuerza puede ser superada, ya sea en inteligencia u operativamente. Cuando el lado que enfrenta a los sionistas es fuerte, ellos son muy débiles y si el bando que los enfrenta es débil, estos parecen aterradores. Cuando desean luchar contra ejércitos clásicos como los de su propio ejército, son fuertes. Pero cuando se enfrentan a grupos yihadistas, son inestables. En las reuniones que sostuve con el jefe del grupo Yihad Islámico palestino Sr. Ziyad Nakhaleh, le dije que los sionistas tienen debilidades inherentes. Cuanto más fuerte te vuelves, más se revelan estas debilidades. Si el bando que los enfrenta es débil, estas debilidades no se revelarán y mostrarán más sus fortalezas».

«El grupo Yihad Islámico palestino estuvo en escena mientras otras facciones les brindaban apoyo espiritual; si la batalla se hubiese desarrollado, por supuesto que todas las facciones palestinas se hubiesen involucrado en ello»

P: «Uno de los temas que fue foco a gran parte de la propaganda sionista durante la última batalla fue que solo una parte de la resistencia estuvo involucrada en la contienda, mientras que la otra parte (Hamás) no lo estuvo. Según su interpretación, los varios grupos de resistencia difieren en su enfoque hacia el enemigo sionista. Por supuesto, las facciones de la resistencia palestina rechazaron esto. El secretario general del grupo Yihad Islámico palestino Ziyad Nakhaleh incluso enfatizó, en una conferencia de prensa y en su carta dirigida al líder de la revolución (el líder supremo iraní Ali Jamenei, la unidad entre las diversas facciones. ¿Cuál es su análisis ante esta maniobra mediática de los sionistas?

Salami: «Esta narrativa es un complot sionista. La estrategia de los sionistas fue actuar selectivamente esta vez contra una facción. Es decir, por ejemplo, apuntaron solo a una facción (el grupo Yihad Islámico palestino) y anunciaron que ellos (Israel) no tenían interés alguno en los otros grupos, para que dejasen de combatir. Luego, después de ajustar cuentas con una facción, irían tras las otras facciones, dividiendo así a Palestina en unidades yihadistas separadas y no afiliadas, así lo hicieron para que la resistencia liderada por Irán no pudiera actuar como un frente unificado. Bien, la iniciativa yihadista fue en primer lugar llamar la operación ‘Wahdat Al-Sahat’ – es decir, ‘Unidad de las Arenas’- queriendo decir todos como uno. El hecho que solo el grupo Yihad Islámico palestino estuviese involucrado en la lucha se debió a la escala de la batalla, que no fue lo suficientemente intensa como para requerir la participación de otras facciones más allá del grupo Yihad Islámico palestino.

«El grupo Yihad Islámico palestino se encontraba sobre la escena mientras otros brindaban apoyo espiritual. Si la batalla se hubiera desarrollado, por supuesto que todas las facciones palestinas se hubiesen involucrado en ello. Sin embargo, dado que el grupo Yihad Islámico palestino pudo ganar esta contienda por sí solo, no hubo necesidad de que otros entraran en combate. Tenemos un principio llamado la ‘utilización de energía’: No ??tiene ningún sentido agotar todas nuestras fuerzas cuando el grupo Yihad Islámico palestino puede servir como ejemplo de una sola fuerza. Este fue un punto muy importante de que esta vez Israel fue derrotado por una sola facción en Palestina. El grupo Yihad Islámico palestino, Hamás, Cisjordania, incluso los jóvenes combatientes de Fatah, así como también las otras facciones y el pueblo palestino estaban todos preparados para la batalla. Pero la batalla en esa región terminó con las acciones, tácticas y operaciones del grupo Yihad Islámico palestino. Sin embargo, en el ámbito espiritual, toda Palestina se mantuvo unida con el grupo Yihad Islámico palestino.

“La estrategia de la resistencia es estrangular al régimen sionista utilizando su propia estrategia. Es decir, les demostramos que no pueden continuar su batalla, ni siquiera contra una sola facción de la resistencia. Si hubiesen podido, los israelíes hubiesen continuado la lucha. Alguien que siente que está ganando no busca terminar la guerra a la altura de su propio éxito o buscar un mediador para así alcanzar un alto al fuego. Todos los palestinos estaban preparados para entrar en batalla, pero su plan no fue aumentar la intensidad de la confrontación. Ellos deseaban una victoria en una batalla de alcance limitado. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los palestinos tenían en sus manos la estrategia ganadora – obligar al enemigo a aceptar sus términos en una batalla corta de alcance limitado. ¿Qué ganancias puede reclamar el régimen sionista ahora? La política de los sionistas ha fracasado. La incapacidad del régimen sionista para sembrar división y el cisma en Palestina es un total fracaso».

«La resistencia en Cisjordania hoy está al límite, exuberante y furiosa; el mismo palestino que formó una fuerza en Gaza también construye una fuerza en Cisjordania; no hay diferencia alguna entre estos dos territorios… es muy fácil fabricar y transportar armas y los israelíes suelen descubrir esto demasiado tarde… La juventud en los territorios del 48 y 67 y la juventud del Yihad Islámico en Cisjordania y Jerusalén están despertando para revivir el yihad»

P: «Otro aspecto del problema de la resistencia en Palestina es la expansión del campo de batalla desde Gaza hacia los otros territorios ocupados (Israel), un tema muy evidente durante la batalla ‘Espada de Jerusalén’. Aquí, Cisjordania entra a participar en la ecuación y el líder de la Revolución Islámica Jamenei ha enfatizado la necesidad de armar a Cisjordania. Mi pregunta específica es la siguiente, ¿cuál es el estado actual de la resistencia en Cisjordania?»

Salami: «Bien, esta es una realidad que está en periodo de surgir. Al igual que Gaza fue armada, Cisjordania también puede ser dotada de armas; este es un proceso que está en etapa de surgiendo.

P: «¿Eso significa que ha comenzado?»

Salami: «Sí. Aparte de ello, observe la resistencia dentro de los territorios ocupados. Por ejemplo, en Jenin. Es altamente eficaz. La resistencia en Cisjordania hoy está al límite, es exuberante y furiosa. El mismo palestino que formó una fuerza en Gaza también está construyendo una fuerza en Cisjordania. No existe diferencia alguna entre estos dos territorios. Hoy también es mucho más fácil obtener armas que en el pasado. Nadie puede impedir que la tecnología sea transmitida y se desarrolle. «En lo que respecta al panorama mundial actual, es muy fácil fabricar y transportar armas y los israelíes suelen descubrir esto demasiado tarde. Hoy día, la juventud en los territorios del 48 y del 67 y la juventud del grupo Yihad Islámico en Cisjordania y Jerusalén están despertando lentamente para revivir así el yihad. Este es un evento que muy probablemente tendrá lugar en un futuro no muy lejano. Esto también está sucediendo más rápido en comparación al pasado. Vea, existen muchas diferencias entre el año pasado y el presente, debe tener en cuenta que el proceso de crecimiento en lo que representa a la fuerza se está incrementando de manera constante y exponencial».

P: «La imagen que usted representó correctamente de los cimientos militares y de seguridad del enemigo sionista revela una estructura bastante destartalada. Es interesante que esta realidad sea totalmente opuesta a la impresión de este régimen que crean los medios de comunicación del mundo.

Salami: «Esta es la característica de las redes de araña. Tienen un frente complejo y parecen muy amenazantes. Pero son muy inestables. A una gran parte de esto se le denomina guerra psicológica. En última instancia, estas imágenes permanecen estables, influenciadas por la guerra psicológica, siempre y cuando nada esté sucediendo en el terreno. Cuando las operaciones son realizadas sobre el terreno, estas forman la base para discernir la realidad. Estas han recibido muchísimos golpes. Recibieron más de lo que estas dieron. Ellos mismos lo saben».

P: «¿Qué temas fueron planteados en su reunión con el secretario general del grupo Yihad Islámico palestino Ziyad Nakhaleh?»

Salami: «Discutimos un análisis del poderío de los sionistas y de cómo este se ha erosionado en comparación con el pasado. El régimen sionista está experimentando osteoporosis, reducción y caos. Nuestros queridos amigos en el grupo Yihad Islámico palestino han llegado a la misma conclusión. «Es por ello que resistieron esta batalla. Este problema es muy evidente, en opinión a nuestros amigos. Existe una fuerte creencia de que Israel se está desvaneciendo y que su debacle se está volviendo cada vez más pronunciada a medida que pasa el tiempo. Los palestinos creen que pueden convertirse en propietarios de sus tierras en un futuro muy próximo.

P: «¿Cómo recibió la comunidad y el frente de la resistencia en Palestina la respuesta del líder supremo Jamenei a la reciente carta del Sr. Ziyad Nakhaleh?»

Salami: «Los palestinos están descubriendo quiénes son sus verdaderos amigos. Los verdaderos amigos los apoyan en situaciones muy difíciles. El líder supremo de las fuerzas Jamenei ha ordenado que estemos al lado de los palestinos, hasta el final. Por Palestina, este es un apoyo y un poderoso motor de fuerza.

«Esencialmente, el líder supremo de la Revolución Islámica posee dominio sobre los hechos, gracias a su experiencia única y de larga data en ámbitos tan difíciles. Este posee una visión profunda y penetrante de los eventos, sus consecuencias y asuntos más allá, en términos de profundidad, reflexiones y de ecos ante el tema y sus impactos. Uno puede notar que el mensaje de Jamenei a Nakhaleh está repleto de esperanza y de fe en la bendición de Alá para los palestinos. Este mensaje está repleto de consejos para la unidad y solidaridad entre todas las facciones palestinas y lleva una ola de poderosa esperanza para el futuro. La luz de esta esperanza brilla sobre los corazones de los palestinos y los prepara para un futuro mejor. El mensaje fue muy conmovedor e inspirador – un mensaje fundamental, épico y de fe basado en la continuación del movimiento divino y la expansión del espíritu del yihad».

[1] Portal del líder Jamenei (Irán), 23 de julio, 2014; para ver más extractos de este discurso, véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1107, “Día de Qods en Irán: Teherán pide la aniquilación de Israel y el dotar con armas a Cisjordania”, 25 de julio, 2014.

[2] Portal del líder Jamenei (Irán), 19 de agosto, 2022.

