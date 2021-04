Lo siguiente es un ofrecimiento complementario de MEMRI al Proyecto Supervisión a la Amenaza Iraní (PSAI). Para obtener más información acerca del proyecto, escribanos a la siguiente dirección electrónica [email protected] agregando la palabra «Suscripción al PSAI» en la línea del tema.

En semanas recientes, dos de los líderes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el comandante del CGRI Hossein Salami y el comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Esmail Qaani, elogiaron la revolución islámica de Irán y glorificaron su contribución a la humanidad. Estos destacaron que la revolución ha despertado a la humanidad y que su misión es salvarla de sus amos esclavos infieles, a través del islam y con la protección de Alá. Los comandantes también glorificaron a aquellos que siguen al bando revolucionario y están armados con el poder de la fe explicando que su victoria contra el enemigo infiel materialista ya se encuentra asegurada.

Enumerando los tres elementos invencibles del poderío – Islam, el líder supremo de Irán y el pueblo – este enfatizó que le habían infligido una derrota al enemigo infiel, cuyos medios materiales no podían resistir la fe más correcta y justa.

Lo siguiente son los puntos principales de las declaraciones hechas por el comandante del CGRI Salami en tres conferencias ideológicas junto a las declaraciones del comandante de las Fuerzas Qods Qaani:

Comandante del CGRI Salami: «Uno de los ideales de la Revolución Islámica es salvar a la humanidad de su esclavitud en el moderno mercado mundial de esclavos; el destino del enemigo es la derrota eterna»

En una ceremonia de cambio de mando del Basij realizada el 2 de marzo, Salami dijo: «Está escrito en la frente de nuestra revolución que nosotros veremos el ocaso de las superpotencias. El enemigo ha entendido que el principal secreto de sus derrotas es la interconexión del islam, el mandato del jurisprudente, es decir, el líder supremo Ali Jamenei y el pueblo. Uno de los ideales de la Revolución Islámica es salvar a la humanidad de su esclavitud en el moderno mercado mundial de esclavos. La Revolución Islámica es el resurgimiento y el amanecer del sol del islam. La verdad de la Revolución Islámica constituye la renovación del renacimiento de la humanidad para que se alce del camposanto de la distracción y de la esclavitud. Mientras el sol salga, los infieles estarán preparados para extinguir la luz de Alá – pero Alá completa su gloria y revela su luz a todos.

«Nuestra revolución fue una revolución de la conciencia y despertó a la humanidad. El resurgimiento de este despertar en el mundo no puede ser reprimido. Los elementos que componen el islam se extenderán por todo el mundo y está escrito en el frente de nuestra revolución que veremos el crepúsculo de las fuerzas enemigas.

«Aquellos que hasta hace unas décadas parecían invencibles ahora ven la muerte de su lógica. La principal derrota de nuestros enemigos es la derrota de su lógica y de su fe. Si la sociedad rompe su sistema de creencias, fracasará. Las sociedades islámicas están en el camino de revivir los valores de justicia, honor, espiritualidad y de moral.

“Los intercambios de fuego no nos someten; el cerco económico no nos derrota. En el enfoque y la visión del mundo del islam, la grandeza yace en el espíritu, en el significado y en la fe.

«Mientras anclemos nuestra fe divina en el sistema de creencias, no fracasaremos. En noviembre del año 1979 Alá creó el Basij y este brota en el pensamiento del imam Ayatolá Ruhollah Jomeini. Este hermoso joven árbol brotó en el corazón del pueblo y se convirtió en un árbol grande y fuerte. Desde el punto de vista de la filosofía de la vida, el Basij difunde fe, presenta valores y constituye la brillante encarnación de los atributos divinos del islam en el cuerpo de la humanidad.

«El enemigo atacó al pueblo iraní desde todas direcciones, incluso a través de su economía y cultura y mediante el uso del terrorismo, pero los caminos se cerraron ante este enemigo y después de encontrar una puerta cerrada lo intentó de nuevo, pero nuevamente fracasó.

«El principal secreto de estas derrotas al enemigo es la falta de comprensión e ignorancia del propio enemigo sobre los principales elementos de la fuerza que este enfrenta. El enemigo es incapaz de cumplir con los estándares de la fuerza espiritual y este fue a guerrear contra la espiritualidad, la fe y los valores del pueblo iraní utilizando medios materiales. La asimetría en esta guerra fue manifestada en la naturaleza, identidad y lógica de la fuerza. El enemigo nunca podrá manejar la fuerza de la revolución con medios materialistas.

«El destino del enemigo es la derrota eterna. La derrota sucede cuando las creencias y los valores cambian y la fe colapsa. El enemigo se dio cuenta de que el principal secreto de su derrota es la interconexión del islam, el mandato del jurisprudente Jamenei y cuando estos tres elementos se fusionan, crean una fuerza invencible.

«El Basij en sí es un campo de batalla y base principal de la lucha. Si queremos que nuestra revolución continúe floreciendo, debemos mantener esta base viva, en el campo de batalla y en nuestro aliento. El progreso técnico nunca puede reemplazar el papel del hombre en excelencia en la sociedad y crecimiento…»

Respecto a la relativa superioridad cibernética de los enemigos de Irán, Salami señaló lo siguiente: «Sepan que si el Basij entra a la arena, podrán ver cómo los enemigos huyen… El Basij es la filosofía de vida y carne de la carne de la nación iraní. Ningún país excepto Irán posee tal modelo de régimen en el que el representante de Alá lidera el sistema y la gente cree en él».[1]

Salami: «La nación iraní es el modelo más hermoso para el mundo de los mártires»; «La nación iraní no está equivocada porque esta solo ve la estrella brillante en el firmamento conocido como el líder Jamenei»

El 8 de marzo, Salami habló en un evento en honor a la literatura de la resistencia y el yihad, celebrado en la ciudad de Sanandaj en la región de Kurdistán al norte del país. Este elogió el papel de la Revolución Islámica y del islam en unir a todas las tribus étnicas en Irán y discutió el papel del yihad y de los mártires y su contribución a la victoria de Irán sobre sus enemigos. Lo siguiente son los puntos principales de sus declaraciones:

«Nadie cree que el profeta del Islam surgirá de entre los pobres y de esta manera conquistará el mundo. La historia ha demostrado que el campo del islam se está elevando en el mundo y que todos los politeístas siempre están preparados para ir contra este con el fin de extinguir la luz de Alá. Pero Alá intensifica su luz cada vez…

«Irán es la tierra de la grandeza, junto a la civilización y el estado islam… El área geográfica de la resistencia islámica y la historia de nuestra resistencia son enormes. Cualquier pueblo que no pueda soportar los escenarios sensibles (es decir, las etapas difíciles) de su historia desaparece política y geográficamente.

«La nación iraní ha experimentado cuatro décadas de resistencia ante las dificultades, cuando los más fuertes atacaron el país y le cerraron las puertas al comercio y a las fronteras para obligarlo a arrodillarse. La firmeza del pueblo iraní ha demostrado la firmeza de la nación; aunque todos los malvados del mundo cometen actos malvados contra el país, hasta ahora ningún hombre se ha rendido. La nación iraní ha atravesado el camino del yihad y el martirio y este es el secreto de nuestra victoria. El calor de las llamas del islam y el amanecer del renacimiento se están sucediendo nuevamente en el país.

«Los elementos de estabilidad y firmeza en el país y en la religión del país, existen junto a los líderes, quienes predicen y son valientes además de poseer amplios horizontes y entrenamiento espiritual… Cuando la nación islámica y el líder se unen, constituyen la identidad y la personalidad de la resistencia de la nación. Nadie puede hacer nada en contra de ello y los Estados Unidos se detienen y se preocupan en su propio país…

«Estamos hablando aquí de la literatura de la resistencia, el significado de llenar con palabras de inspiración, así como también la literatura de nuestra firmeza es creada y llena totalmente a la sociedad con el aroma de la palabra shuhada [mártires]; una nación así nunca se rendirá…

«Los enemigos del Irán islámico están siendo derrotados hoy porque no lograron derrotar a la nación y al régimen de la Revolución Islámica, porque la nación iraní es conocida hoy por su recelo, su perseverancia, por la unidad de su corazón y su conciencia y la resistencia surge de la propia existencia del corazón y de la fe.

«Los enemigos se imaginan que la nación iraní reemplazará su honor, autoridad y prestigio con cosas materiales. La historia del cerco económico es la historia del error cometido por el enemigo sobre nuestra sociedad y el resultado es el error del enemigo. El enemigo está pagando por sus acciones porque está equivocado y finalmente es derrotado.

“Ellos nos han boicoteado severamente, pero hoy día, gracias a su resistencia, esta gente y la nación iraní se han mantenido firmes y triunfaron.

«La nación iraní es el modelo más hermoso para el mundo de los mártires; es la encarnación de la forma más hermosa de este modelo y esto a pesar de que sus enemigos se han rendido ante la enfermedad del Covid-19 y fueron derrotados. En Irán es el pueblo el que gobierna y este ha establecido el régimen más excepcional de la historia y sus comandantes hablan con este pueblo al mismo nivel y por ende el pueblo ve al régimen como parte de estos.

«En Irán… todos viven para el estado. El islam en Irán ha hecho hermanos a todos los grupos étnicos y según el Corán, estas razas nos brindan la oportunidad de familiarizarnos con los diferentes grupos étnicos. Toda la nación iraní es noble y grandiosa. Esta grandeza la hemos vivido en la práctica, con la resistencia del pueblo, la nación que nunca escucha la voz de los extranjeros debe ser respetada.

«La resistencia es un camino y ningún punto debe ser debilitado. La nación iraní no se equivoca porque solo observa la estrella brillante en el firmamento conocida como el líder Jamenei».[2]

Salami: «El islam es tan apreciado que Alá sacrificó con alegría su esencia más hermosa y completa, es decir, al imam Hussein en el altar del ‘Ashura; por lo tanto, nuestra revolución es la continuación de la misión divina – la Revolución Islámica de Irán tiene como objetivo crear la buena vida en la tierra»

En otro discurso ideológico pronunciado el 14 de marzo, 2021 el comandante del CGRI Salami discutió el mito del auto-sacrificio en los chiitas, es decir, el martirio del imam Hussein en el ‘Día de Ashura en el año 680 EC (61 AH)[3] – mientras destaca que la Revolución Islámica es la actualización contemporánea de la revelación islámica y de los mandamientos de Alá. Este dijo: «La naturaleza del CGRI fue creada el día de Ashura en el año 61 después de la Hégira es decir, el día de la muerte del imam Hussein; esto significa que el CGRI es una extensión de los compañeros de Ashura es decir, aquellos que estaban con Hussein el día en que fue asesinado. De hecho, el Basij también es así. El islam es tan apreciado que Alá sacrificó con alegría su esencia más hermosa y completa, es decir, al imam Hussein en el altar de la ‘Ashura. Por lo tanto, la revolución es la continuación de la misión divina. La Revolución Islámica de Irán tiene como objetivo crear la buena vida en la tierra y liberar a la humanidad de la esclavitud de la arrogancia es decir, del Occidente infiel, liderado por los Estados Unidos, como continuación de la misión de los profetas y con el fin de conducir a la humanidad a que adore a Alá – lo que significa renovar la misión.

«Estamos viviendo en la edad de oro del islam, ya que el islam ha amanecido y está brillando y existe una oportunidad para que se cumplan los mandamientos de Alá. Por lo tanto, estamos en una situación muy única y singular. La revelación es ahora y el Corán está siendo leído y para realizar las promesas de Alá se ha creado la soberanía y existe un mandamiento para realizar buenas obras.

«No puede haber vida sin la soberanía del islam. En la práctica, sin el mandato del jurisprudente, las sentencias no pueden implementarse y los politeístas y los infieles crean disonancia entre el hombre y la revelación (islam). Esto impide que los ojos vean y los oídos escuchen la realidad. Por ello, el islam ha llegado, para remover estos velos de ignorancia. A pesar de todo esto, no conocemos totalmente nuestra revolución y no entendemos el gran evento que este creó en el mundo.

«Gracias a la Revolución Islámica de Irán, la humanidad y la pureza del espíritu se están extendiendo de nuevo. Claramente, las fuerzas satánicas estaban en fila para evitar que estos se extendieran y para lograrlo utilizaron todos sus talentos y habilidades en esta fase de confrontar al islam. Pero la historia a comienzos de la era islámica se está repitiendo. Cuando el islam crea soberanía, busca conducir a la humanidad hacia un refugio seguro en nombre de esta religión. Que todas las fuerzas de la arrogancia globales se están movilizando en su contra. Pero Alá viene en ayuda de Su religión, ya que Alá nunca rompe una promesa.

«Estamos recorriendo un camino muy difícil, pero estamos llenos de esperanza. Veo a los enemigos y los observamos desde los rincones más lejanos de la tierra. Además, tenemos un líder que puede prever el futuro, que es profundo y que conoce bien al enemigo y cree en la visión global del poder.

«Los enemigos centraron toda su atención en el islam, tratando de distanciar a la juventud de la revolución y dividir a la nación islámica utilizando varias triquiñuelas. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, el enemigo finalmente se vio obligado a huir y distanciarse de nosotros. Estados Unidos posee miles de tropas en Irak, pero se ha visto obligada a retirarse de ese país. El enemigo es todo fuego, pero el proceso se está invirtiendo. Por ejemplo, un puñado de musulmanes yemeníes en esa tierra de resistencia llamada Yemen domina la arena y están apuntando a la profundidad del territorio enemigo es decir, Arabia Saudita ¿Cuál es la fuente de su poder y qué ingenio pudiera haber puesto a ras este campo de juego?

«Los justos defienden el Islam con sus ojos y su lengua, incluso si les cortan los hombros. Esto es porque no nos queda otra opción; estamos al final de la batalla.[4] El enemigo ha fracasado, al punto en que puede ver la podredumbre en sus huesos, la desesperación en sus ojos, la debilidad en sus palabras y la impotencia en su rostro. ¿Cómo fue que su poder se erosionó de esta manera? No han cosechado nada más que derrotas.

«Hoy estamos dictándole términos al enemigo. Claramente, cada vez que ellos (los enemigos) nos dictaron términos, nosotros fracasamos. Pero si le imponemos términos al enemigo, ganaremos, porque solo los creyentes pueden enfrentar a un enemigo moderno y avanzado. Poseemos armas. Tenemos muchas armas modernas; ya no hablamos con las manos vacías. Nosotros también tenemos el tipo de poderío que posee el enemigo. Pero si la gente no cree, estas armas no lograrán nada. Por ello es crucial cultivar a personas de fe.

«Si bien los enemigos no pueden crear tal poder cultivando a los justos, pueden destruir a los justos y hacerlos que se desvíen del camino correcto. Con este fin, apuntan a los corazones y a las mentes de los creyentes mediante una actividad mediática sofisticada y compleja. Por ello debemos formar a personas de fe que permanezcan firmes en esta arena – personas fuertes que nazcan de las dos alas de la conciencia y de la fe – porque los corazones de los fieles no se quiebran.

«En el horizonte lejano, escuchamos los gritos del enemigo y podemos ver la enfermedad del arrogante sistema gobernante (es decir, los Estados Unidos). Cuando nuestro sabio estudioso Jamenei habla y nos impacta el corazón, un hombre como el comandante del CGRI Qassem Soleimani aprende de ello y surge, e incluso el enemigo habla muy bien de él.

«El objetivo del enemigo es bloquear los mandamientos y la revelación de Alá y sembrar división entre la gente. El enemigo dice que el cuerpo debe estar separado de la mente, por lo que nosotros debemos hacer lo contrario. Claramente somos una fuerza armada, pero decimos que nada es eficaz excepto el cultivar a personas justas para de esta manera combatir contra los enemigos».[5]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes y videos copie por favor el siguiente enlace en su ordenador:

https://www.memri.org/reports/irgc-commanders-praise-irans-islamic-revolution-it-revival-and-dawning-sun-islam-and-it

[1] ISNA.ir, 2 de marzo, 2021.

[2] Tasnimnews.com, 8 de marzo, 2021.

[3] El ‘Ashura conmemora el aniversario de la muerte de Hussein, el nieto del profeta Mahoma, a quien los chiitas consideran el heredero legítimo de Mahoma. Este fue asesinado en la Batalla de Karbala en al año 680 EC (61 AH) ante las fuerzas del califa omeya Yazid bin Mu’awiyah, su rival por obtener el liderazgo del islam.

[4] Este se refiere a la historia del héroe islámico Ja’far ibn Abi Talib, quien continuó combatiendo incluso cuando la mayoría de sus miembros corporales le fueron cortados.

[5] ISNA (Irán), 14 de marzo, 2021.

The post Comandantes del CGRI elogian la Revolución Islámica de Irán: Es ‘el renacimiento y amanecer del sol del Islam’ y su ‘verdad… constituye la renovación del renacimiento de la humanidad’ first appeared on MEMRI Español.