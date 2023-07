Cómo combatir la creciente amenaza antisemita – Parte I: la respuesta de Occidente es gestionar el antisemitismo en lugar de luchar contra los antisemitas

Introducción

Este documento analiza la creciente amenaza antisemita en todo Occidente. Asimismo proporcionará detalles sobre esta amenaza y analizará críticamente la respuesta ineficaz de Occidente. La Parte II de este artículo propondrá un plan de acción eficaz contra este fenómeno.

El reciente auge del antisemitismo violento en Occidente

En los últimos años, se registró un fuerte aumento del antisemitismo en todo Occidente.

Una revisión de los informes nacionales anuales de crímenes de odio del FBI producidos entre 1995 y 2021 demuestra consistentemente que los judíos fueron la minoría religiosa más atacada en Estados Unidos.[1] Más recientemente, el FBI informó un aumento del 20 % en los delitos de odio antisemitas en 2021 en relación con 2020.[2] En noviembre de 2022, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que el 63 % de los delitos de odio religioso están motivados por el antisemitismo, a pesar de que los judíos solo representan menos del 3 % de la población estadounidense.[3] Las estadísticas actuales del Departamento de Policía de Nueva York indican que hay un crimen de odio antisemita en la ciudad cada 36 horas, y muchos ataques no denunciados.[4]

La Liga Antidifamación (ADL) informó de 3697 incidentes antisemitas que incluyen agresiones, acoso y vandalismo en 2022, un aumento del 36 % en relación con 2021. ADL caracterizó el nivel de incidentes de 2022 como el «número más alto registrado» desde que comenzó su Auditoría Anual de Incidentes Antisemitas en 1979.[5]

Con respecto a Europa, los incidentes antisemitas aumentaron un 75 % en Francia, un 78 % en el Reino Unido y un 29 % en Alemania en 2021, en comparación con 2020.[6]

Tomando como ejemplo a Alemania, según la ONG alemana Rias, hubo más de 2400 incidentes antisemitas tanto en 2022 como en 2021, y un aumento de incidentes antisemitas violentos en 2022 en relación con 2021.[7] La actividad neonazi fue en aumento, y grupos neonazis como III.Weg, Neue Stärke y Die Heimat, todos los cuales siguen siendo legales en Alemania, están floreciendo sin obstáculos. Estos grupos celebran eventos como la «Conmemoración de los Héroes», que honra y glorifica a los soldados alemanes que cayeron como mártires en la Segunda Guerra Mundial. Además, los materiales de propaganda neonazi, como libros, música, productos y prendas de vestir, están ampliamente disponibles en Alemania en las tiendas en línea. (Para obtener más información sobre la actividad neonazi en Alemania, consulte el Apéndice).

Israel y el antisemitismo contra los judíos de la diáspora

Es un hecho que cada vez que estalla la violencia entre los palestinos e Israel, hay un aumento en la actividad antisemita contra las comunidades judías en Occidente, aunque esas comunidades no tengan nada que ver con estos acontecimientos.

A juzgar por apariencia externa, parecería que el antisemitismo es el resultado de los acontecimientos en Israel. Sin embargo, el antisemitismo precede por mucho tiempo al establecimiento del Estado de Israel,[8] y hoy en día, los acontecimientos en Israel sirven en muchos casos solo como pretexto para el antisemitismo contra los judíos en todo el mundo.

Por ejemplo, los casos más extremos de antisemitismo en Estados Unidos no fueron motivados por cuestiones relacionadas con Israel y sus acciones:

Los manifestantes neonazis en Charlottesville corearon «¡Los judíos no nos reemplazarán!» – no estaban hablando de Israel o de los israelíes.

Robert Bowers, quien perpetró la masacre en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh en 2018 (que fue el ataque antisemita más letal en la historia de Estadps Unidos), llevó a cabo el ataque sobre la base de su creencia de que la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) – una organización judía estadounidense establecida en 1881 – estaba trabajando para reemplazar a los blancos con inmigrantes latinoamericanos.

El atacante en la sinagoga de Poway, John Earnest, fue motivado, entre otras cosas, por el libelo de sangre de Simón de Trento del siglo XV, y tampoco estaba preocupado por Israel.

Para ilustrar aún más el punto, desde 2003, al menos 12 judíos fueron asesinados por razones no relacionadas con Israel, incluida una doctora de 65 años llamada Sarah Halimi, una sobreviviente del Holocausto de 85 años llamada Mireille Knoll y un hombre de 89 añosllamado Rene Hadjadj. (Para más detalles, incluso sobre otros asesinatos de judíos en Francia, véase MEMRI Daily Brief No. 391).

No hace falta decir que hay innumerables incidentes antisemitas violentos en todo Occidente que tampoco estuvieron relacionados con Israel.

En la historia moderna surgieron entre los judíos dos soluciones al antisemitismo: la primera fue asimilarse, y la segunda, el sionismo, establecer un Estado judío y traer a él a todos los judíos de la diáspora, transformando así a los judíos en una nación entre los naciones y acabando con el antisemitismo.

Sin embargo, el establecimiento de un Estado judío después de 2000 años de exilio, en lugar de eliminar el antisemitismo, tuvo el efecto contrario de provocar un aumento del odio a los judíos a lo largo de los años. Además, el odio a los judíos en la diáspora no discriminó entre judíos asimilados y no asimilados, como lo demuestra su trágico pico: el Holocausto (que a su vez tuvo lugar antes del establecimiento del Estado de Israel).

Por lo tanto, tanto el sionismo como la asimilación parecen haber fracasado como soluciones al antisemitismo generalizado.

Irónicamente, los judíos tanto en Israel como en la diáspora también parecen creer que el antisemitismo proviene de los acontecimientos actuales en Israel. Están tan absortos en la crítica contra Israel que no reconocen el verdadero origen y la naturaleza del antisemitismo a lo largo de la historia.

La respuesta occidental: gestionar el antisemitismo en lugar de luchar contra los antisemitas

Tanto la UE como la Casa Blanca han considerado necesario diseñar estrategias integrales para contrarrestar el antisemitismo. Sin embargo, estas estrategias están dirigidas más a combatir contra la idea del antisemitismo que a luchar directamente contra los culpables: los antisemitas y sus facilitadores.

La estrategia de la Unión Europea de la Comisión Europea para combatir el antisemitismo

La respuesta europea, tal como fue presentada a fines de 2021 por la oficina de la Comisión Europea responsable de combatir el antisemitismo, consta de los siguientes componentes:

Nombrar enviados para combatir el antisemitismo en los países de la UE.[9] Realización de congresos sobre el tema. Difusión de varias llamadas a la acción. Fomentar la «vida judía» y abordar temas periféricos como la comida kosher y las festividades judías. Mayor educación y conciencia sobre el antisemitismo. Declaraciones sobre la necesidad de fortalecer la lucha contra el antisemitismo en línea, sin plan de acción ni actividad pública.

Desafortunadamente, estas declaraciones y llamados a la acción están vacíos, como lo demuestra el hecho de que durante años se han tomado muy pocas acciones concretas contra los grupos y actividades antisemitas en Europa.

¿Cómo es «fomentar la vida judía» parte de la lucha contra el antisemitismo? Esto solo es posible si se acepta la premisa de que la sociedad europea es innatamente antisemita.

Por ejemplo, la oficina de la UE dedicada a combatir el antisemitismo celebró la festividad judía de Tu B’shvat, que es el comienzo del año agrícola judío, aparentemente para demostrar que los judíos se preocupan por el medio ambiente. Este es claramente un esfuerzo por refutar la noción antisemita de que los judíos son diferentes de los no judíos.

En un segundo y más desagradable ejemplo, el gobierno federal alemán financió recientemente un proyecto de una organización judía en Berlín para «reducir los prejuicios, impartir conocimientos sobre la vida judía y crear un espacio para un diálogo abierto en la sociedad alemana». El proyecto se centra en un sitio web donde los usuarios pueden hacer preguntas sobre el judaísmo, y las preguntas de ejemplo, que están ingeniosamente estilizadas y visibles en el sitio web, incluyen: «¿Puede el sexo ser kosher?», «¿Existe un Tinder judío?», «¿Hay un Harry Potter judío?», «¿La Torá viene en versión libro de bolsillo?» y «¿Matzá es un nombre de niño judío?»[10]

El ejemplo implica cuestionar el proyecto financiado por el Gobierno Federal para «reducir los prejuicios» contra los judíos.

Este proyecto se basa en la suposición de que los judíos alemanes no son inherentemente parte del tejido social alemán y que se necesita un «diálogo» con ellos. Además, las preguntas de ejemplo llaman la atención sobre las prácticas religiosas y culturales judías de una manera que retrata a los judíos como diferentes de los no judíos, lo que solo refuerza los estereotipos antijudíos.

Está claro que este enfoque paternalista (o peor) está motivado por buenas intenciones. Sin embargo, los proyectos de este tipo no abordan el problema de la actividad antisemita en Europa: en lugar de tratar con los antisemitas y prohibir los grupos neonazis, [11] estas estrategias se ocupan de los judíos, en un intento de convencer a los no judíos de que los judíos son personas comunes y que forman parte del tejido social europeo.

Mientras tanto, como se señaló anteriormente (y en el Apéndice), los grupos neonazis y las organizaciones antisemitas están floreciendo en toda Europa.

El enfoque ostensiblemente positivo de los europeos tiene el desafortunado efecto de distraer a la gente del verdadero problema, de encubrir inadvertidamente las actividades de los neonazis y antisemitas y, por lo tanto, permitir que estas actividades continúen sin que las autoridades las aborden adecuadamente.

Los judíos no necesitan a los alemanes (ni a nadie más) para «fomentar la vida judía», particularmente cuando esto es un sustituto para confrontar a los antisemitas y sus facilitadores. Más bien, los judíos solo necesitan que sus vidas estén protegidas y que los gobiernos luchen contra los neonazis y los antisemitas, en lugar de contra el antisemitismo como concepto general. En cuanto a la vida judía, es asunto privado de los judíos.

De hecho, la responsabilidad de combatir a los antisemitas recae sobre los hombros los responsables de hacer cumplir la ley. No obstante, es absurdo que la oficina administrativa de la UE para combatir el antisemitismo no aborde adecuadamente el tema, ya que hacerlo públicamente es una base vital para tomar medidas de aplicación de la ley contra grupos antisemitas.

La estrategia nacional de Estados Unidos para contrarrestar el antisemitismo

La Estrategia Nacional de Estados Unidos para Contrarrestar el Antisemitismo de mayo de 2023, que se analiza con más detalle en MEMRI Daily Brief No. 488, también tiene como objetivo controlar el antisemitismo en lugar de luchar contra las organizaciones antisemitas, los grupos de odio y la incitación en línea contra los judíos.

La estrategia incluye varios casos de equiparación de la islamofobia con el antisemitismo, y aunque el odio a los musulmanes es un fenómeno real en Estados Unidos, no son comparables porque hay más crímenes de odio antisemitas que basados en cualquier otra ideología de odio en Estados Unidos. Además, muchos clérigos musulmanes en Estados Unidos predican el antisemitismo y llaman a la violencia contra los judíos, y al yuxtaponer el antisemitismo y la islamofobia, la Estrategia erróneamente pone juntos a la víctima y al victimario (ver el proyecto Imams in the West de MEMRI).

En particular, la hoja informativa publicada por la Administración Biden sobre la Estrategia incluso menciona «compromisos para contrarrestar el antisemitismo y construir solidaridad intercomunitaria» por parte del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), con el objetivo de educar a las comunidades religiosas sobre cómo protegerse de incidentes de odio.[12] La inclusión de CAIR en este esfuerzo es incongruente con los objetivos de la Estrategia ya que muchos de sus miembros son conocidos por haber hecho declaraciones antisemitas y, por lo tanto, son parte del problema.

De hecho, la Estrategia exige la enmienda de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA) de 1997. Sin embargo, teniendo en cuenta que durante más de 25 años la Sección 230 ha permitido prácticamente todo tipo de incitación criminal y el odio en Internet, el Gobierno norteamericano debería haber estado a la altura de la tarea y tomado medidas inmediatas para modificar la legislación, como recomendó la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero en cambio, al igual que los europeos, la Administración recurrió a llamados a la acción no vinculantes.

En este contexto, algunos argumentan que frenar el comportamiento de las personas en las redes sociales y responsabilizar a las empresas de redes sociales por el contenido de sus plataformas es una violación de los principios básicos de la libertad de expresión. En particular, este argumento a veces lo sostienen los propietarios de estas empresas, que hacen fortunas con sus plataformas sin restricciones. De hecho, argumentarían que sus plataformas tienen regulaciones internas y supervisión, pero Occidente es democrático y esos asuntos deben ser regulados por gobiernos electos, no voluntariamente por entidades corporativas que se benefician.

La Sección 230 no otorga a los medios de comunicación tradicionales (prensa, televisión, radio) la misma inmunidad que disfrutan las empresas de redes sociales. Ellos son legalmente responsables del contenido que publican, pero nadie afirma que esto viole su libertad de expresión. Por lo tanto, esta afirmación respecto de las empresas de redes sociales es falsa.

Conclusión

Tanto los planes de acción europeos como los estadounidenses contra el antisemitismo se basan en una premisa equivocada. El principal problema es que apuntan a combatir el antisemitismo como ideología en lugar de tomar medidas concretas contra los antisemitas, las organizaciones antisemitas y las plataformas que permiten su actividad continua. Esto sería como luchar contra el terrorismo como concepto en lugar de luchar contra los propios terroristas.

La Parte II de este artículo propondrá un plan de acción efectivo para combatir a los antisemitas y sus facilitadores en Occidente.

Apéndice – Actividad neonazi en Alemania

MEMRI investiga el tema de la creciente amenaza antisemita en Occidente en ocho idiomas diferentes y publicamos informes diarios. Hoy en día, nuestra base de datos funciona esencialmente como una enciclopedia sobre la actividad violenta de los supremacistas blancos neonazis y extremistas en Europa y Estados Unidos.

Los siguientes ejemplos que ilustran la actividad neonazi y antisemita en Alemania no son ni siquiera la punta del iceberg de los archivos de MEMRI sobre la actividad antisemita y neonazi en Occidente.

Las diversas oficinas, enviados y comisionados para combatir el antisemitismo en toda Europa deberían centrarse en este tipo de actividades neonazis y antisemitas en lugar de hacer relaciones públicas para las comunidades judías.

Grupos neonazis alemanes

Las organizaciones neonazis han estado operando efectivamente sin restricciones en Alemania en los últimos años. Tres ejemplos destacados:

III.Weg [13], que se ha convertido en uno de los partidos neonazis más influyentes y activos de los últimos tiempos, con varias ramas regionales junto con subgrupos, como la Juventud Revolucionaria Nacional, Cuerpo y Espíritu, y Feder und Schwert, que operan bajo su paraguas. En particular, III.Weg pone énfasis en el reclutamiento entre los jóvenes.

Neue Stärke ha ampliado recientemente sucursales en todo el país y tiene su propio grupo de jóvenes. Con una amplia gama de actividades de desarrollo comunitario basadas en los principios nazis, el partido ha cobrado impulso y se está convirtiendo rápidamente en una fuerza política legítima.

Die Heimat Dortmund cuenta con una gran red regional y miembros influyentes con un amplio alcance, como Sascha Krolzig y Alexander Deptolla, quien es el líder del destacado club de MMA Kampf der Nibelungen.

En el sentido de las agujas del reloj: III.Weg, Die Heimat Dortmund, Neue Stärke

«Conmemoración de los Héroes»

Cada noviembre, los neonazis alemanes se reúnen en el evento «Conmemoración de los Héroes», que rinde homenaje y glorifica a los soldados alemanes que cayeron como mártires durante la Segunda Guerra Mundial. Esta actividad es observada por muchos grupos neonazis, incluidos III.Weg y Junge Nationalisten.

«Conmemoración de los Héroes»

Mercancía y música neonazi

El rapero neonazi Dominik Raupbach, conocido como «Kavalier», lanzó recientemente un sencillo titulado «Land of your Ancestors» bajo la compañía discográfica neonazi NDS. El sencillo está disponible en Sportify, Apple Music y en la plataforma de NDS, y Kavalier rapea sobre la necesidad de luchar sin descanso por la liberación de la patria alemana como lo hicieron los «honorables antepasados».

«Tierra de tus antepasados» de Kavalier

Hay varias plataformas alemanas de productos neonazis como «Druck18», «PC Records», «Frontdienst», «Sturmzeichen Verlag» o «Sonnenkreuz Verlag». Estas plataformas ofrecen una gran variedad de productos y prendas de vestir, como camisetas, tazas, banderas, toallas, carteles, juguetes, equipos, llaveros y otros artículos grabados con símbolos y eslóganes nazis.

Actividades antisemitas iraníes en Alemania

También hay actividad antijudía por parte de Irán y sus grupos afiliados, como la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) y Hezbollah. El régimen islámico de Irán es inherentemente antisemita,[14] razón por la cual utiliza a la Guardia Revolucionaria para atacar sinagogas y judíos individuales, sin relación con Israel, con disparo de armas de fuego e incendios provocados en Alemania y en otros lugares. [15] Además, según el último informe de inteligencia del Gobierno Federal de Alemania, hay aproximadamente 1.250 miembros y simpatizantes de Hezbollah operando en Alemania.[16]

*Yigal Carmon es presidente de MEMRI.

