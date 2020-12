Diario Judío México - A comienzos del mes de noviembre, 2020 se llevaron a cabo dos conferencias en la red todas patrocinadas por Turquía sobre el tema de Jerusalén y Palestina. Las conferencias fueron asistidas por clérigos y políticos musulmanes, muchos de ellos miembros palestinos y turcos de la Hermandad Musulmana y de Hamas. Si bien estos enfatizaron la importancia del yihad y la lucha armada de los palestinos contra Israel, los participantes también destacaron el apoyo que provee Turquía a la causa palestina y enfatizaron que el pueblo turco, en ningún grado menor que el de los palestinos, tiene derecho y potestad a los lugares sagrados de Jerusalén.

Una conferencia celebrada por el Foro de Estudiosos Musulmanes Turcos de Jerusalén a la que asistieron clérigos y políticos de Turquía y del mundo musulmán tuvo lugar el día 7 de noviembre. Esta conferencia destacó notablemente lo que fue descrito como el papel histórico más importante de Turquía en Jerusalén y Palestina y la necesidad de mejorar su presencia en el lugar. Estos puntos también fueron subrayados en la declaración de clausura de la conferencia, en la que anunció que Palestina es «otomana» y que el pueblo turco tiene pleno «derecho» a Jerusalén, al igual que los palestinos. La declaración llamó a reforzar la presencia turca en Jerusalén de varias maneras, tales como el renovar las propiedades del waqf otomano en la ciudad y el promover programas en ciudades y mezquitas gemelas. Este también condenó a los países que han normalizado sus relaciones con Israel y expresó la esperanza de que Al-Aqsa pronto sea purgado de su «profana» presencia.

La conferencia fue reconocida por el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien envió un mensaje a sus participantes en el que destacó su apoyo a la «gloriosa resistencia librada por nuestros hermanos palestinos» y señaló que Turquía sirvió a Jerusalén durante 400 años. El ex-jefe del buró político de Hamas Khaled Mash’al, quien habló en la conferencia, elogió a Turquía bajo el liderazgo de Erdogan, calificándolo de «socio fundamental» de los palestinos y lo felicitó por recuperar el estatus regional que este tuvo en los días del califato otomano.

Los comentarios de Mash’al y la declaración de clausura de la conferencia muy claramente buscan legitimar la creciente influencia y presencia de Turquía en la región y especialmente en Jerusalén a cambio del apoyo de Turquía a los movimientos de resistencia palestinos, tales como Hamas. Los esfuerzos de Turquía para aumentar su influencia en Jerusalén, siendo estos parte de su expansión regional, también pueden ser un intento por contrarrestar la influencia de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahréin, cuyo reciente acuerdo de normalización de relaciones con Israel les permitirá promover varios proyectos en Jerusalén. Cabe mencionar que entre los participantes a la conferencia también se encontraba el predicador de Al-Aqsa Ikrima Sabri, quien luego se reunió con Erdogan en su palacio en Ankara;[1] esto también puede ser parte de los esfuerzos realizados por Turquía para consolidar su presencia en Jerusalén.

La segunda conferencia, llamada «La Primera Conferencia en La Red de Hombres y Mujeres Pioneros de Jerusalén», fue celebrada entre los días 7-8 de noviembre por elementos afiliados a la Hermandad Musulmana y Turquía. A esta conferencia asistieron el director del buró político de Hamas Ismail Haniya y Ahmad Al-Raissouni, director de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes (UIAM),[2] así como también el predicador de Al-Aqsa Ikrama Sabri. Los oradores llamaron a apoyar el yihad de los palestinos y su lucha armada contra Israel «con dinero y armas» e incluso describieron tales acciones como deberes religiosos.

Invitación a la conferencia en la red del Foro de Estudiosos Musulmanes Turcos para Jerusalén (Twitter.com/trabzonkudus, 7 de noviembre, 2011)

Este informe dará un repaso a las dos conferencias y las declaraciones realizadas en estas.

El Foro de Estudiosos Musulmanes Turcos para Jerusalén destaca la necesidad de consolidar la presencia de Turquía en Palestina

A la conferencia en la red del Foro de Estudiosos Musulmanes Turcos para Jerusalén, celebrada el 7 de noviembre, 2020, asistieron clérigos y académicos de todo el mundo que defienden las ideologías extremistas tolerantes de la violencia y el terrorismo. Entre ellos se destacaron el ex-jefe del buró político de Hamas Khaled Mash’al; ‘Ali Al-Qaradaghi, secretario general de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes (UIAM); Nawwaf Al-Takrouri, presidente del Consejo Palestino de Académicos Musulmanes en el Exterior, quien se identifica con la Hermandad Musulmana y ha sancionado las operaciones yihadistas y suicidas «en todas partes»[3] y el predicador de Al-Aqsa y ex-muftí de Jerusalén Ikrima Sabri, quien también le dio el visto bueno a los atentados suicidas.[4]

Junto a las habituales declaraciones de apoyo hacia los palestinos, la oposición a la normalización de relaciones y el elogio a los «combatientes yihadistas», hubo un conspicuo intento de destacar el papel de Turquía como actor importante en Jerusalén y Palestina, e incluso en presentar a Palestina como «otomana» y a Turquía con derecho a Jerusalén. También fue prominente el elogio por el apoyo de Turquía a la causa palestina.

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo, en una declaración a los participantes de la conferencia, que «como país y nación, nosotros hemos tenido el honor de servir a Jerusalén durante 400 años» y agregó: «Aprovecho esta oportunidad para enfatizar nuestro firme apoyo a la gloriosa resistencia librada por nuestros hermanos palestinos contra la ocupación, opresión y destrucción… Alá que lega, Jerusalén será liberada gracias a la lucha de nuestros hermanos palestinos, el apoyo de los musulmanes y los esfuerzos de gente como ustedes, nuestros estudiosos religiosos…»[5]

Khaled Mash’al: Estamos orgullosos de Turquía, que retoma su papel histórico

En su discurso en la conferencia, el ex-jefe del buró político de Hamas Khaled Mash’al elogió a Turquía y al Presidente Erdogan, diciendo: «El apoyo extendido por Turquía y todos sus sectores a los mejores de la nación musulmana fortalecerá su firme postura contra la normalización de relaciones y la hegemonía sionista… Ustedes, el pueblo de Turquía mostraron habilidades considerables a lo largo de la historia… Hoy Turquía, con su pueblo bien arraigado y su valiente liderazgo, está restaurando su estatus y su papel en la región. Este papel se está fortaleciendo y estamos orgullosos del ascenso de Turquía y su retorno a su identidad y estatus de origen… Turquía posee grandes capacidades, especialmente gracias a su larga historia en la era del Sultán ‘Abdul Hamid».[6]

Mash’al agregó que «la causa palestina es diferente de cualquier otra, ya que esta es una medida básica de la existencia, ascenso y caída de la nación islámica… Desde la caída del califato otomano, Palestina ha estado expuesta a problemas internos y a amenazas externas… Todos somos miembros de una sola nación y debemos apoyarnos unos a otros. La Turquía de hoy no solo nos apoya, sino que es un socio importante, que se encuentra restaurando su estatus e incrementando su papel regional bajo el liderazgo de su Presidente Recep Tayyip Erdogan, de quien estamos muy orgullosos…»[7]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes y videos copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/online-conferences-sponsored-turkey-call-consolidate-turkish-presence-jerusalem-say-turkish

[1] Tccb.gov.tr, 1 de diciembre, 2020.

[2] La Unión Internacional de Académicos Musulmanes UIAM tiene su sede en Doha y ha sido apoyado desde su fundación por el régimen de Qatar y por Turquía. La organización fue establecida en el año 2004 por el ideólogo de la Hermandad Musulmana, el Jeque Yousuf Al-Qaradawi, quien también la dirigió hasta finales del 2018 y que ha residido en Qatar y ha contado con el respaldo de su régimen desde la década de los años 1960. El portal de la UIAM ha estado promoviendo durante años el discurso extremista, incluyendo incitación e instigación al yihad, terrorismo y al odio hacia los judíos y cristianos. El secretario general de la organización ‘Ali Al-Qaradaghi, afirmó recientemente que el asesinato del maestro de escuela francés Samuel Paty había sido organizado por las autoridades francesas y que el verdadero asesino aún estaba vivo. Véase la serie Despacho Especial de MEMRI No. 8974 – El Secretario General de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes ‘Ali Al-Qaradaghi reanuda su incitación yihadista: Afirma que el asesinato de un profesor francés fue organizado por las autoridades francesas y el verdadero asesino aun sigue vivo – 20 de octubre, 2020. Para obtener más información sobre el discurso extremista y el apoyo a los terroristas de la UIAM y sus miembros, consulte los informes de MEMRI: Despacho Especial No. 8974 – Secretario General de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes ‘Ali Al-Qaradaghi resume la instigación yihadista: Afirma que el asesinato del profesor francés fue organizado por las autoridades francesas y el verdadero asesino aun sigue vivo – 20 de octubre, 2020; Despacho Especial No. 542 – Al-Qaradhawi habla a favor de las operaciones suicidas en una Conferencia Islámica en Suecia, 24 de julio, 2003; Despacho Especial No. 828 – Jeque Yousuf Al-Qaradhawi: La resistencia en Irak es un deber de todo musulmán – 14 de diciembre, 2004; Despacho Especial No. 7308 – Antiguo periodista saudita Al-Rashed: La Unión Internacional de Académicos Musulmanes de Al-Qaradawi fomenta el discurso yihadista, apoya a los terroristas, combate contra el Islam moderado, 31 de enero, 2018; Despacho Especial No. 7984 – Unión Internacional de Académicos Musulmanes insta a los imames a predicar el yihad armado contra Israel para salvar a Al-Aqsa – 4 de abril, 2019; Despacho Especial No. 8000 – La Unión Internacional de Académicos Musulmanes, que durante años ha incitado el yihad, pide a Occidente que prohíba el discurso del odio – 15 de abril, 2019; Despacho Especial No. 8083 – Dr. Ahmed Al-Raissouni, director de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes, fundada por el Jeque Yousef Al-Qaradawi en Dublín: Cuestionar el Holocausto no es solo un derecho sino una obligación – 23 de mayo, 2019; Despacho Especial No. 8135 – Unión Internacional de Académicos Musulmanes, asistido de Qatar, llama a boicotear la conferencia en Bahréin sobre el Acuerdo del Siglo y apoyar el yihad de los palestinos – 24 de junio, 2019; Despacho Especial No. 8295 – Dr. Ahmed Al-Raissouni, director de la UIAM, que promueve el discurso extremista, antisemita y anti-Occidente, se une a la facultad de la Universidad de Qatar – 29 de septiembre, 2019; Despacho Especial No. 8830 – Unión Internacional de Académicos Musulmanes, respaldada por Qatar y Turquía, pide por el yihad y el auto-sacrificio para frustrar el plan de Israel de anexarse partes de Cisjordania – 7 de junio, 2020.

[3] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8807 – El doble discurso de Qatar: Pretender combatir el terrorismo mientras realiza una conferencia con jeques que apoyan al EIIS y los atentados suicidas – 18 de junio, 2020.

[4] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 151, «La Autoridad Palestina y el ‘muftí de Jerusalén y Palestina’ discuten la Intifada», 9 de noviembre, 2000; serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 61, «La alegría de las madres de los ‘mártires’ palestinos», 27 de junio, 2001.

[5] Facebook.com/palscholars, 8 de noviembre, 2020.

[6] La referencia es al Sultán Abdul Hamid II (quien gobernó entre los años de 1876-1909), quien rechazó la solicitud de Herzl de establecer una patria judía en Palestina y se opuso a la inmigración judía allí, principalmente por su enfoque pan-islámico. En consecuencia, impuso numerosas restricciones a los inmigrantes, incluyendo restricciones sobre la compra y construcción de terrenos, así como también fuertes impuestos.

[7] Palinfo.com, 7 de noviembre, 2020.

