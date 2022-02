El 20 de enero del presente año 2022, Netflix estrenó la película No Dearer Friends, siendo esta una versión árabe de la película italiana Perfect Strangers y que fue realizada en colaboración con productoras egipcias, emiratíes y libanesas. En la película, varios amigos muy cercanos acuerdan mostrarse mutuamente los mensajes y llamadas en sus teléfonos y descubren una serie de secretos entre ellos, incluyendo de que uno de ellos es homosexual y que algunos de los amigos casados de hecho tienen aventuras extra-matrimoniales. Debido a este contenido, la película causó revuelo en el mundo árabe y especialmente en Egipto, ya que el elenco incluye a la famosa actriz egipcia Mona Zaki. En Kuwait, el abogado ‘Abd Al-‘Aziz Al-Suba’i presentó una denuncia legal exigiendo que Netflix fuese prohibido en el país[1] y en Egipto, el abogado Ashraf Farahat, fundador de la campaña «Purify Society», presentó una denuncia exigiendo bloquear la presentación de la película allí.[2] Las instituciones religiosas también se pronunciaron en contra de la película. El Centro Global Fatua de Al-Azhar emitió una declaración proclamando que «la homosexualidad es una abominación reprobable y una depravación moral» y que «normalizarla y promoverla es un crimen que corrompe nuestra identidad, socava la seguridad de nuestras sociedades y destruye el sistema moral y social y la institución familiar».[3]

Las respuestas a la película en la prensa árabe fueron muy diversas. Sus oponentes afirmaron que esta refleja el objetivo de Netflix, como empresa estadounidense, de corromper y destruir a las sociedades árabes al normalizar el tema de la homosexualidad y el adulterio. Los defensores afirmaron que la película simplemente muestra que los fenómenos existen en los países árabes como en otras partes del mundo, para que las sociedades árabes puedan lidiar con estos en lugar de ocultarlos. Un escritor llamó a detener la política de censura y desarrollar una industria cinematográfica árabe local que refleje la realidad y las normativas árabes.

Cabe señalar que recientemente el tema de la homosexualidad ha sido discutido extensamente en los medios de comunicación árabes, aparentemente en respuesta al interés en occidente en el estatus de la comunidad LGBTQ+ en todo el mundo y especialmente en los países árabes y musulmanes.[4] Como parte de ello, muchos artículos contra la homosexualidad fueron publicados en los medios de comunicación árabes. Varias autoridades religiosas del mundo musulmán también se han manifestado en contra del fenómeno, calificándolo de abominación.[5]

Este informe da un repaso a los artículos publicados en la prensa árabe que expresan opiniones a favor y en contra de la transmisión del film de Netflix No Dearer Friends.

Opositores a mostrar el film: Sus valores son ajenos a nosotros; Necesitamos un Netflix árabe

Tal como fue dicho, quienes se opusieron a la transmisión del film afirmaron que Netflix tiene un motivo oculto, el cual es destruir a las sociedades árabes infectándolas con valores extranjeros tales como la tolerancia hacia la homosexualidad y la infidelidad marital. Un artículo saudita abogó por promover alternativas saudíes a Netflix.

Periodista egipcia: Netflix es una herramienta occidental que tiene como objetivo destruir a las sociedades árabes

La periodista egipcio Sahar ‘Abd Al-Rahim calificó al film No Dearer Friends como un intento estadounidense de destruir a la sociedad árabe. Ella escribió lo siguiente: «Parece ser que, mientras minimiza su participación en la región y voltea su mirada hacia el este a fin de abordar el peligro que representa China,… Estados Unidos, sin embargo busca dejar una marca duradera en la región y hacer que sus pueblos sean rehenes del pensamiento y cultura de Occidente – esta vez sin ninguna ocupación ni guerras… No Dearer Friends es el primer film árabe producido por la famosa plataforma estadounidense Netflix. Aprovechando la pandemia, que obligó a la gente a pasar largos períodos en sus hogares, esta empresa logró obtener ganancias inconcebibles y lograr una amplia exposición a través del llamado entretenimiento en el hogar. Pero la verdad es que esto no es entretenimiento en lo absoluto, sino un complot para destruir a los árabes, difundir la depravación y promover la homosexualidad…

«Los adolescentes y los jóvenes están bien familiarizados con Netflix y pueden jaquearlo fácilmente y ver sus películas sin estar suscritos… Así que el objetivo es llegarle a la juventud árabe y destruirla. Este es el único objetivo de Occidente en sus oleadas del nuevo imperialismo, que evita las armas tradicionales y la guerra, el derramamiento de sangre y las víctimas, lo cual contraviene las consignas occidentales sobre los temas en derechos humanos y en cambio tiende a librar guerras destinadas a conquistar las mentes de la gente, en lugar de sus tierras y desintegrar sociedades…

“Es necesario llamar a las cosas por su nombre apropiado, sin embellecerlas: la infidelidad conyugal es simplemente adulterio, la homosexualidad es perversión y las escenas y expresiones licenciosas no reflejan la realidad sino que difunden la depravación. Y aunque estos fenómenos existen en la sociedad, son condenados y realizados en secreto, mientras que esta película busca normalizar todos estos conceptos y hacerlos rutinarios…»[6]

Periodista y académica egipcia: La película promueve valores ajenos a nuestra sociedad

La Dra. ‘Azza Ahmed Heikal, decana de la Facultad de Lengua y Comunicación de la Academia Árabe de Ciencia y Tecnología en Egipto, escribió en el diario Al-Wafd que los valores reflejados en la película no son aceptados por la sociedad árabe y atacó a quienes lo defienden como realista o por motivos de libertad artística. Ella escribió lo siguiente: «El film No Dearer Friends,… que se basa en conversaciones entre un grupo de amigos, todos ellos casados, excepto un soltero, trata sobre relaciones al estilo occidental, relaciones homosexuales y relaciones prohibidas tales como el adulterio y la conducción de vidas secretas… Los personajes de la película carecen de profundidad, pero presentan ideas, comportamientos y valores occidentales que son totalmente ajenos a nuestra sociedad egipcia… ¿En qué parte de nuestra sociedad se puede encontrar a un padre que acepta… a su hija menor de edad que haga amistad con un chico en la escuela? ¿O una esposa y un esposo que toleran a todas las amigas de la esposa y a todos los amigos íntimos del esposo? ¿Dónde puede encontrarse una mujer que mantiene una botella de vino en el refrigerador junto a la leche que beben sus hijos pequeños, para luego poder bebérsela en secreto lejos de su pareja y suegra? ¿Todos los cónyuges tienen aventuras secretas como cuestión de rutina? Mientras criticamos lo que se muestra en este film, los defensores de la libertad sin restricciones comienzan a intimidar a cualquiera que exprese una opinión contraria, diciendo que lo mostrado allí existe en la sociedad, o que esto es arte y creatividad y que no existen valores absolutos. Y la cruz del tema es precisamente esta campaña para establecer la legitimidad de la homosexualidad, la infidelidad y las relaciones sexuales solteras entre los adolescentes menores de edad. Se necesita un debate muy serio, científico, psicológico y social, para comprender hacia dónde nos dirigimos en medio de estas guerras de quinta generación».[7]

Columnista saudita: Nuestra red MBC es una alternativa moral a Netflix, que promueve valores corruptos

El columnista saudita Muhammad Al-Sa’ed escribió en el diario ‘Okaz que Netflix tiene como objetivo normalizar la perversión en las sociedades árabes y que existen otras alternativas saudíes: «Una red como Netflix no es un proyecto de televisión o de entretenimiento; es una tormenta desenfrenada de inmoralidad, corrupción, relaciones impropias y promoción de las drogas y perversión con el objetivo de hacerlas finalmente aceptables en las sociedades árabes… Al contrario, Shahed el servicio de transmisión del canal MBC se destaca como una plataforma de televisión alterna en la que se puede confiar para servir como escudo contra el ataque de Netflix y sus iguales. Las plataformas occidentales sobresalen en producciones costosas y brillantes… y por ende es importante empoderar a Shahed y fortalecer su papel en la producción de dramas y programas sobre la historia local árabe y saudita y también para inculcar valores claros como alternativa a la pérdida de moderación que presenta Netflix. Shahed puede convertirse en una herramienta de poder blando a la que la gente y las familias pueden ser expuestas de manera segura. Además, existen muchas otras plataformas que pueden promover este objetivo… tales como los canales Rotana y los canales de deportes saudíes».[8]

Proponentes en mostrar el film: Los problemas que presenta existen en nuestras sociedades y deben ser reconocidos y discutidos

Aquellos a favor de transmitir No Dearer Friends argumentaron que refleja problemas que también existen en la sociedad árabe, que deben ser discutidos en lugar de ser encubiertos, como muchos todavía lo hacen. Algunos también argumentaron que la censura ya no es factible en esta era actual, cuando la gente puede acceder a todo tipo de contenido en sus computadoras y teléfonos y que, en consecuencia, es crucial crear conciencia sobre los problemas sociales, incluso cultivando la industria del cine árabe local.

Periodista egipcia: No tiene ningún sentido censurar y suprimir el arte

La periodista egipcia ‘Abir Tayel escribió que, en lugar de imponer censura y bloquear Netflix, los árabes más bien deberían discutir temas controvertidos. Ella escribió lo siguiente: «Lo que me sorprendió como un relámpago es que algunos personajes prominentes intentaron involucrar al parlamento egipcio y presentar quejas [contra la película y también involucrar al fiscal jefe en un intento por prohibir Netflix en Egipto». Estamos en el año 2022 y no en el siglo 19. ¿Aún existe gente que habla de censura y de prohibir películas en la era del Metaverso? Estamos hablando de un film, ¿sí?… Lo raro es que, a pesar de toda esta plática, una de las frases más buscadas en Internet es ‘cómo unirse a Netflix’, aparentemente porque ‘el agua robada es dulce’ es decir, el contenido controvertido es atractivo. Lo que es aún más sorprendente es que existe una campaña contra la actriz Mona Zaki, que trae mucho honor a Egipto y a todo el mundo del arte árabe…

«Algunos datos básicos sobre la película: Primero, fue producida por una empresa digital estadounidense que requiere de una suscripción. Esto significa… que no se ha mostrado y no se mostrará en los cines egipcios, en los canales por satélite y canales o en la televisión del estado. Segundo, algunas películas egipcias que circularon en la sociedad egipcia y que han sido exhibidas a lo largo de los años tratan temas mucho más audaces que esta película… En tercer lugar, la película trata de un tema muy importante, que creo es el flagelo de esta era, es decir que cada uno de nosotros vive en dos mundos: el mundo real, con todos sus problemas y un mundo virtual donde es más fácil ser atrevido. Todos vivimos nuestras vidas mientras llevamos nuestra existencia digital en nuestras manos o en nuestros bolsos, dentro de nuestros teléfonos móviles… La película solo imaginaba lo que sucedería si el mundo virtual fuera expuesto a nuestros seres más cercanos y queridos…

«En cuanto a los otros temas discutidos en el film, no son ajenos a nuestra sociedad y han existido durante mucho tiempo en esta, pero preferimos ser avestruces y enterrar la cabeza en la arena para evitar enfrentarlos. Evadir los problemas no los resuelve y la creatividad y el arte no fomentarán abominaciones, como algunos pretenden, al contrario, iluminan un problema o fenómeno y advierten sobre este, para que podamos comenzar a abordarlo en lugar de evadirlo. El tiempo no se detiene. En la era de Internet, las redes sociales y el Metaverso ya no es posible emplear censura o bloquear a medios de comunicación. Ya no es posible censurar o suprimir el arte y la creatividad. De lo contrario, bloqueemos todas las plataformas en las redes sociales que invaden nuestros hogares sin distinguir entre un adulto, un adolescente y un niño al momento de presentar su contenido. ¡Bloqueen internet, dejen de utilizar aplicaciones de teléfono, cierren los canales satelitales y dicten lo que podemos ver y lo que no! Lo digo una vez más, ¡estamos en el año 2022!»[9]

Figura mediática emiratí: A lo que nuestros hijos están expuestos en las redes sociales es peor que lo que se muestra en el film

Los medios de comunicación y el periodista emiratí ‘Ali ‘Obeid Al-Hamili apoyaron la proyección de la película, argumentando que la sociedad árabe no puede vivir aislada del resto del mundo. Este escribió lo siguiente: «No podemos vivir aislados del mundo mientras elijamos ser parte de este sistema que está influenciado por todo lo que sucede a su alrededor. Es interesante que la mayoría de las críticas contra la película se centraron en unas pocas escenas y expresiones, que los críticos calificaron de impropias al olvidar, o hacer que se olvidan, que las redes sociales están repletas de escenas y expresiones mil veces peores y que nuestros hijos e hijas viven con ello día y noche, mientras nosotros los adultos nos sucumbir a esta realidad. El arte no está para dar soluciones sino para exponer fallas en la sociedad. Creemos que la película Perfect Strangers, en todas sus versiones, incluida la árabe, expone muchas fallas en nuestra sociedad global y que expuso las almas de sus protagonistas para que pudieran reexaminar su curso en la vida y para que no seamos nosotros los verdaderos extraños».[10]

Periodista libanesa: En lugar de oponerse a Netflix, inviertan recursos en desarrollar el cine y la cultura local

La periodista libanesa Sahar Nasser escribió en el diario qatarí Al-Sharq que quienes llaman a luchar contra la «invasión cultural» de Netflix deberían hacerlo promoviendo una industria cinematográfica local anclada en valores locales, pero también fomentando la transparencia, la libertad de creación y un debate honesto de los problemas sociales. Ella escribió: «El debate sobre Netflix y su impacto en nuestras culturas y sociedades aumenta cada vez que este lanza una nueva película o serie que vemos como un monstruo dispuesto a tragarse a nuestra nación… Los defensores y los opositores de Netflix están ocupados hablando sobre la ‘invasión cultural’, a la que culpamos de todos nuestros fracasos en la construcción de nuestra sociedad. Pero, ¿nos hemos preguntado por las inversiones que han hecho los gobiernos y empresarios destacados en todos los países árabes, sin excepción? Los insto a pensar y preguntarse sobre los fondos donados por musulmanes a organizaciones benéficas cada año. ¿Cuánto de esos fondos se invierten en proyectos tradicionales que las sociedades realmente no necesitan? ¿Por qué no se invierten en hacer películas educativas que expresen los valores morales fundamentales de la sociedad árabe y presenten historias humanas y sociales a todo el mundo? ¿Porque el cine está prohibido? ¿Por qué criticamos a multinacionales tales como Netflix y al mismo tiempo impedimos que nuestros hijos aprendan a hacer cine, dirigir y actuar y en su lugar conformarnos con importar actores del exterior y pagarles enormes sumas de dinero para que hablen bien de nuestras sociedades?…

«En cuanto a aquellos que piden a los gobiernos árabes que bloqueen Netflix, estos eluden su deber de concientizar a sus hijos, educarlos y enseñarles el cómo lidiar con los males sociales… Debemos enseñarles a nuestros hijos a apegarse a nuestros valores tradicionales por convicción y no porque sean obligados por el estado. Debemos desarrollar nuestro pensamiento sobre el cómo luchar contra la ‘invasión cultural’… Quien quiera luchar contra el veneno de Netflix debe dedicar esfuerzos, fondos y pensamiento para construir una sociedad fundada en la verdad, transparencia y educación, permitiendo a los cultos debatir libremente ideas y fenómenos y fomentando la creación fijada en nuestra cultura, costumbres y valores morales. No nos faltan los recursos y la energía joven que puede consolidar esta cultura, pero nuestros esfuerzos, ideas y fondos se encuentran con la censura que exige monitorear cada beso o escena que muestra la ropa intima».[11]

Político y periodista egipcio: el cine presenta la realidad; la institución religiosa no debe intervenir en los temas de cultura

El político y periodista egipcio Osama Al-Ghazali Harb escribió en el diario Al-Ahram que la institución religiosa debería mantenerse al margen de asuntos no relacionados con la religión y que No Dearer Friends, al igual que otras películas, simplemente refleja la realidad. Este escribió: Yo hubiese sido feliz si Al-Azhar se hubiera quedado fuera del debate sobre el film No Dearer Friends. En cambio, el Centro Global Fatua de Al-Azhar emitió una declaración al respecto y el Dr. Ilham Shahin, subsecretario general del Instituto de Investigación Islámica de Al-Azhar, supuestamente llamó para presentar sus quejas ante el fiscal jefe exigiendo cancelar la transmisión del film…[12] Nadie discute los grandes valores de nuestra fe… Pero, ¿quién dice que una película, todo film, debe transmitir un mensaje religioso? Al contrario, cada película ilumina un aspecto diferente de la vida en este mundo, que incluye tanto pecados como virtudes, problemas y soluciones, luchas entre el bien y el mal y entre la virtud y la depravación. Esta película, como todas las películas y obras de teatro, presenta el mundo tal como es, con sus aspectos buenos y malos… Yo desafío a los opositores del film a decir que los ejemplos que trae, incluyendo los más corruptos, no existen en todos los lugares alrededor de nosotros.

«Son hechos claros que reflejan la debilidad de quienes denuncian el film en nombre de preservar los valores y la moral de la sociedad, como si fuésemos una sociedad de ángeles y santos. No, somos una sociedad normal como cualquier otra». , que incluye a todo tipo de personas… Sólo tengo una cosa que decirles a todos estos estridentes manifestantes: busquen otros temas, mejores y más importantes, sobre los cuales gritar a toda voz».[13]

*B. Chernitsky es compañero investigador en MEMRI.

