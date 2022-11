El ganador moral de la Copa del Mundo 2022 es la selección iraní. Ayer, la selección de Irán se mantuvo en silencio durante la presentación del himno nacional de la República Islámica previo a su partido contra Inglaterra, en solidaridad con el levantamiento que ocurre actualmente contra los ayatolás. Los jugadores del equipo deseaban decirle al mundo en su totalidad de que ellos no representan al régimen, sino al pueblo en su lucha contra la dictadura.

Sin embargo, según los manifestantes, el equipo iraní no está haciendo lo suficiente como para desafiar al régimen. Sin embargo, al permanecer en silencio, los jugadores desafiaron a la República Islámica en la transmisión de televisión realizada en vivo, frente a las cámaras de todo el mundo. El equipo luego perdió contra Inglaterra, pero este no buscaba una victoria en la cancha de fútbol. Después de todo, los iraníes en casa preferían que el equipo inglés ganara el partido, ya que oficialmente el equipo iraní todavía representa a la República Islámica.[1]

Defensor iraní Hajsafi: Los manifestantes ‘deberían saber que estamos con ellos’

Sin embargo, durante una conferencia de prensa el domingo, el defensor Ehsan Hajsafi apoyó abiertamente a los manifestantes. Este dijo: «Estos deberían saber que estamos con ellos. Y los apoyamos. Y nos solidarizamos con ellos respecto a las condiciones». Luego agregó lo siguiente: «Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son las más adecuadas y que nuestro pueblo no está contento… Estamos aquí, pero eso no significa que no debamos ser su voz o que no debamos respetarlos».[2]

El medio de comunicación en Londres Iran International, informó que el delantero Kaveh Rezaei expresó simpatía y críticas por la reciente matanza del pueblo kurdo en Mahabad y Javanrud. Rezaei declaró: «Detengan el asesinato de kurdos… asesinar kurdos es igual a asesinar a Irán».

Puede que no sea suficiente, pero después de todo, el equipo pagará por cualquier crítica contra el régimen una vez estén de vuelta en casa.

La selección iraní jugará contra Estados Unidos

El 29 de noviembre, la selección iraní jugará contra Estados Unidos. Sería bueno que el equipo estadounidense mostrase su solidaridad con los manifestantes iraníes, ya que los futbolistas estadounidenses pueden darse el lujo de expresar su postura libremente, a diferencia del equipo iraní.

En la escuela, a los chicos se les enseña que los deportes enseñan los buenos valores, respeto, igualdad y fortaleza. Occidente no fue lo suficientemente fuerte como para oponerse a la organización de la Copa del Mundo en Catar, un país bajo escrutinio por su maltrato a los trabajadores inmigrantes y denuncias de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, Occidente aún puede redimirse a sí mismo.

El equipo estadounidense debe hallar confianza y valor, desarrollados en los deportes, para de esta manera demostrar que la gente en Occidente no es indiferente. Por ejemplo, cuando la selección de Estados Unidos marca un gol, los jugadores pueden quitarse la camiseta y mostrar debajo otra camiseta con el nombre «Mahsa Amini» (en kurdo: Jina Amini),[3] la chica que se convirtió en el símbolo de las protestas en Irán luego de ser torturada y asesinada estando bajo custodia por la policía «moral» de la República Islámica, o con la consigna de la sublevación: «Mujer, vida, libertad».

Esto es mostrar empatía y compañerismo

Algunos pueden decir que los deportes no deben ser «politizados». Sin embargo, esto sería mostrar empatía y camaradería. Es poner en práctica los valores que nos enseñan los deportes. Los atletas en los Estados Unidos se han arrodillado en varios partidos. No tendría sentido que durante un partido con Irán, los mismos atletas no defendieran los derechos humanos, en apoyo al pueblo de un país que muere por conseguir la libertad.

Occidente puede aprovechar el protagonismo de la Copa del Mundo, uno de los eventos más vistos del planeta y hacer historia con un fuerte mensaje en contra de la dictadura. Después de todo, de eso trata el deporte: solidaridad.

*Anna Mahjar-Barducci es compañera investigadora sénior en MEMRI

[1] Véase el video del portal MEMRI TV No. 9948 – Manifestantes iraníes celebran la derrota iraní ante Inglaterra en la Copa del Mundo FIFA 2022: ¡Muerte al dictador!, 22 de noviembre, 2022.

[2] CNN.com/2022/11/20/football/hajsafi-iran-protest-world-cup-2022-intl-hnk/index.html, 20 de noviembre, 2022.

[3] Véase la serie de MEMRI Informe diario No. 420 – Devuélvanle su nombre kurdo: Jina Amini, 10 de octubre, 2022.

