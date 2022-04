Luego de los rezos de la mañana el día 22 de abril del presente año 2022, el tercer viernes y el día 21 del mes de Ramadán, estallaron enfrentamientos dentro del recinto de Al-Aqsa entre aquellos alborotadores musulmanes y la policía israelí. Durante el incidente, fueron ondeadas banderas de Hamás, se lanzaron fuegos artificiales contra la policía y se escucharon llamadas en las que se elogiaba al líder del ala militar de Hamás Muhammad Deif junto al líder de Hamás en Gaza Yahyah Al-Sinwar.

Altos funcionarios de Hamás y los medios de comunicación afiliados a Hamás expresaron su orgullo por el papel que ejerce Hamás sobre estos eventos y también en enfrentamientos similares en el lugar varios días antes en los que partidarios de Hamás también desempeñaran un papel activo. Por ejemplo, el líder de Hamás en el exterior Khaled Mash’al, afirmó que «la resistencia islámica en Gaza» «obligó al enemigo a retractarse de sus aspiraciones sobre Al-Aqsa» y luego pidió el establecimiento de un «ejército de Al-Aqsa».[1] El miembro del buró político de Hamás Khalil Al-Hayya, enfatizó que «una Gaza firme ha logrado establecer la ecuación Jerusalén-Gaza».[2] Además, el diario vocero de Hamás Al-Resala, escribió que el ondear las banderas dentro del recinto de Al-Aqsa expresó confianza y apoyo del pueblo palestino al movimiento. El portal de Hamás Hamas.ps, también destacó sus logros diplomáticos luego de la participación de Hamás en los sucesos de Al-Aqsa.[3]

Sin embargo, el ondear las banderas de Hamás en el recinto de Al-Aqsa despertó críticas por parte de los palestinos en las redes sociales y en la prensa palestina, junto a algunos críticos afiliados al partido Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) y ante Fatah. La crítica alegó que Hamás aprovechaba la religión para obtener ganancias políticas. Los críticos dijeron que la única bandera que debería ondear en Al-Aqsa es la bandera nacional palestina, como símbolo de unidad y que Hamás no debe ser falsamente representado como el único defensor de Al-Aqsa y de todo el pueblo palestino.

El miembro del FDLP y ex-prisionero Esmat Mansour preguntó en un publicado en Facebook: «¿Cuál es la conexión entre la bandera de un partido político y el culto en la mezquita? Este continuó cuestionando si Hamás estaba tratando de obtener ganancias políticamente utilizando el tema. Sus críticas fueron duramente censuradas por partidarios de Hamás, pero muy aplaudida por miembros de su partido, funcionarios de Fatah y por miembros en los medios de comunicación palestinos.

Este informe revisará el tema de los símbolos de Hamás exhibidos en Al-Aqsa y las críticas palestinas al respecto en las redes sociales y también en la prensa palestina.

Hamás destaca su papel en los eventos de Al-Aqsa: Ondear nuestra bandera en Al-Aqsa «refleja la confianza de la población en la opción que presenta la resistencia»

Shihab News, filial de Hamás, tuiteó, el día 22 de abril, 2022 fotografías de las banderas ondeadas por la multitud de palestinos en Al-Aqsa, describiendo el escenario: «Banderas verdes ondeando en la Al-Aqsa bendita después de los rezos del tercer viernes del mes de Ramadán».[4]

El portal de Al-Resala, el diario vocero de Hamás, publicó una fotografía similar y escribió lo siguiente: «La polarización de nuestro pueblo en Jerusalén y en la plaza de la mezquita Al-Aqsa sobre el tema de los símbolos de la resistencia palestina, los gritos de alabanza por parte de sus funcionarios y el ondear sus banderas reflejan la confianza del pueblo en la opción de la resistencia como medio para poblar la tierra junto a los lugares santos”.

El vocero de Hamás Hazem Qassem, fue citado por el medio de comunicación diciendo: “La fe de los residentes de Jerusalén en la resistencia y en sus hombres intensifica la responsabilidad que se le atribuye a Hamás y a los elementos de la resistencia con respecto a la tierra y los lugares sagrados. Nosotros continuaremos adhiriéndonos a nuestro compromiso y a nuestra promesa de lograr la liberación y el retorno de los palestinos».[5]

Líder de Hamás en el extranjero Khaled Mash’al: Los eventos sucedidos en Al-Aqsa prueban que una vida verdadera es vida bajo el paraguas del yihad

El líder de Hamás en el extranjero Khaled Mash’al enfatizó de manera similar el papel de Hamás como defensor de Al-Aqsa, diciendo que la mezquita le pertenece «solo a los musulmanes y los judíos nunca tuvieron y nunca tendrán derecho a ella». Este agregó: «Los eventos de Al-Aqsa prueban que una vida verdadera es la vida bajo el paraguas del yihad, la resistencia y la movilización para unirse al frente de batalla (ribat)…» El elogiar «el papel desempeñado por el sabio y decidido liderazgo de la resistencia islámica en Gaza» que «obligó al enemigo a retractarse de sus aspiraciones en Al-Aqsa», este agregó: «Todo ello prueba que la resistencia se ha convertido en una señal de honor para todo el pueblo palestino y para el ummah (nación islámica)». Mash’al también pidió la creación de un «ejército de Al-Aqsa», en el que servirían todos los miembros del ummah.[6]

Críticas en las redes sociales y en la prensa: Hamás aprovecha la situación en Al-Aqsa en su propio beneficio político

El que Hamás haya ondeado sus banderas el día 22 de abril en el recinto de Al-Aqsa provocó expresiones de crítica e ira por parte de los palestinos en las redes sociales. Esmat Mansour, miembro del FDLP argumentó, en dos publicados en Facebook, que Hamás politizaba el tema de Al-Aqsa. En el primero, este escribió: “Yo puedo entender el que hayan ondeado las banderas de las facciones en la marcha de una facción en Gaza, por ejemplo, tal como sucedió hoy. Pero, ¿cuál era la idea tras el ondear las banderas de Hamás en Al-Aqsa? Fue el mensaje de hacerlo el que todos los feligreses poseen afiliación con Hamás? ¿O que Hamás es el único defensor de Al-Aqsa? O tal vez fue esta una demostración de fuerza y propaganda junto a un intento por cosechar puntos ¿Cuál es la conexión entre la bandera de un partido político y el culto realizado en la mezquita?…»[7] En un segundo publicado, este escribió: «Cuando se lleva a cabo un evento puramente religioso y la población se reúne para orar y prepararse para la batalla (murabata) y ustedes (Hamás) llegan ondeando las banderas de su partido, esto solo puede definirse como aprovecharse de un evento religioso en aras de utilizar propaganda política».[8]

De manera similar, el usuario palestino en Twitter Karim Jouda, quien dice en su descripción en Twitter que apoya la lucha palestina en todas sus formas, tuiteó el día 22 de abril: «El grupo que aprovechó la religión para ganar las elecciones del Consejo Legislativo Palestino en el 2006, con la canción ‘Oh musulmán, no traiciones la religión’ y el lema ‘Islam es la solución’ es decir, Hamás, es el mismo que no duda en aprovechar el portal más puro y un evento religioso ordinario, para hacerle un llamado a su pueblo en Jerusalén a que se mezcle con la multitud y ondee las banderas de su partido. No sé qué mensaje esperaban transmitir – quizás de que ¿todo el pueblo palestino está afiliado a Hamás? Qué vergüenza».[9]

El periodista de Gaza Ayman Al-Aloul, conocido como un crítico de Hamás, tuiteó de que apoya «quemar todas las banderas del partido en el patio principal de Al-Aqsa».[10]

Las publicaciones del miembro del FDLP Esmat Mansour fueron criticadas por aquellos usuarios pro-Hamás, quienes lo llamaron «apóstata» y «vocero de la entidad israelí».[11] Al mismo tiempo, Nihad Abu Ghosh, alto funcionario del FDLP, se puso de su lado, defendiéndolo de los atacantes comentaristas y habló en contra de Hamás, pero sin nombrarlo explícitamente.: «Cierto elemento ordenó a un grupo de personas que atacara a Esmat simplemente por criticar el haber ondeado una bandera del partido (es decir, la bandera de Hamás) en lugar de la bandera nacional. Algunos incluso atacaron a la propia bandera nacional… Lo lamentable de este ataque es que sus instigadores asumen que la confrontación con la ocupación ha terminado en una clara victoria y que ha llegado el momento de cosechar ganancias».[12]

Naturalmente, elementos dentro de Fatah también expresaron sus críticas a las banderas de Hamás en Al-Aqsa. El vocero de la Comisión de organización y reclutamiento de Fatah Monir Al-Jaghoub, tuiteó lo siguiente: «Ninguna bandera supera a la bandera de la patria. Las banderas de los partidos no son alternativas a la bandera nacional, sin importar cuán importante sea un partido dentro de su país. Las banderas de los partidos puede izarse junto a la bandera nacional solo en la sede del partido; en espacios públicos y en reuniones, la bandera nacional es lo que une al pueblo y cuando esta se iza, el mensaje del evento se legitima, como si estuviera respaldado por el pueblo representando a todos los grupos…»[13]

La prensa palestina también expresó sus críticas a las banderas de Hamás colocadas en Al-Aqsa. Por ejemplo, el analista político palestino Akram At’allah abordó el tema en su columna en el diario palestino Al-Ayyam, argumentando que la bandera palestina debería ser la única bandera izada en los espacios públicos. Este escribió: «La reunión en Jerusalén fue una de intención de expresión, fortaleza y resistencia contra la invasión de los colonos a Al-Aqsa… Pero algunos en la multitud izaron las banderas de Hamás, provocando que el miembro del FDLP Esmat Mansour expresara algunas críticas y esperanzas… de que Hamás ice la bandera de Palestina. Esta es la misma crítica dirigida a las facciones palestinas que ondean sus propias banderas en lugar de la bandera unificadora palestina, que representa el patrimonio histórico y la lucha colectiva del pueblo palestino, mientras que las banderas de los partidos reflejan exactamente eso, su partidismo…»[14]

