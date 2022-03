El 27 de febrero del presente año 2022, Vladimir Putin puso en alerta especial a las fuerzas de disuasión en Rusia.[1] Mientras la guerra convencional hacía sus estragos en Ucrania y se hablaba de una guerra partidista, la amenaza nuclear siempre estaba al acecho en un segundo plano. El propio Putin aludió a ello en su discurso a la nación del 24 de enero del 2022, cuando amenazó con una respuesta sin precedentes a cualquiera que se atreviese a interferir en la operación. La emisora ??de radio Eco de Moscú publicó en su portal dos blogs vehementemente críticos contra Putin que nos llevaron de vuelta a la amenaza nuclear. El primero es de Dmitry Gudkov, un ex-miembro de la oposición sistémica, quien se rebeló y se unió a la oposición. Este año, la familiar respuesta del régimen de presentar cargos penales contra Gudkov mientras le permitía exiliarse, impulsó a Gudkov a huir hacia Ucrania. Gudkov esencialmente exhorta a las élites rusas a derrocar a Putin para salvar sus fortunas y su pellejo y evitar una catástrofe nuclear antes de que Putin nos envíe a todos al cielo junto con él. Abbas Gallyamov, ex-redactor de discursos de Putin y consultor político, llega a una conclusión diferente. Por muy repugnante que sea Putin, no se le debe permitir sentirse como una rata acorralada, porque eso pudiera conducir a una catástrofe nuclear. En cambio, debe construirse un sistema que le otorgue a él y a sus socios inmunidad de por vida para que se marche calladamente.

Los dos blogs pueden ser leídos a continuación:

Gudkov: Las élites rusas deben abandonar la nave en el Titanic de Putin

«Élites en Rusia, esta es su última oportunidad de sobrevivir… esta es la única forma de salir de su pandilla Titanic. El delegado de la Duma estatal Mikhail Matveyev entendió esto antes que todos, pidiendo el fin de la guerra en Ucrania. El auto-instinto de preservación funcionó. Un cuarteto de música clásica sigue tocando a bordo, las mesas están repletas de manjares, los invitados están siendo entretenidos por ruiseñores vascos, pero el capitán del barco se ha vuelto loco. El final es ya conocido, es solo cuestión de tiempo. Rusia no se recuperará de estas sanciones con Putin vivo (o huyendo).

«Los bancos rusos clave están bloqueados en el mundo. Existe una prohibición a la exportación de petróleo, a las tecnologías aéreas y espaciales. Los aviones rusos están siendo excluidos. Los cielos están cerrados en los países vecinos. Además, las sanciones personales les han sido impuestas a todos. Con cada minuto que pasa vienen más sanciones. El aislamiento es total. Y ustedes, la ‘élite’, están siendo expulsados ??de Europa y de los Estados Unidos. Ustedes y sus hijos regresaran a Rusia, al FSB y a su jefe checheno Kadyrov, al ex-ministro de Defensa de Donetsk Igor Strelnikov y a Girkin (el nombre verdadero de Strelnikov). Ahora es el momento de que ellos se ocupen de ustedes. No habrá nueva nobleza, ni sucesión. Solo al estilo de Iván el Terrible oprichnina (purga), eso les desposeerá. Porque no existe nadie más. Solo ustedes poseen el dinero. Putin no logrará conseguir ninguna Ucrania. Cuanto más avancemos, mayor será la guerra. Ninguna cantidad de propaganda les salvará. La muerte de civiles en Ucrania está siendo presenciada no sólo por el mundo entero, sino por toda una Rusia, que tiene amigos, familiares y colegas allí. Pronto todos les odiarán. Ya está todo preparado para la movilización general a causa de la locura de Putin.

“No existe elección: Putin ha tomado el camino del suicidio político. Posee una bomba nuclear y si se va al cielo, que se mueran todos los demás”.

Y ahora, o eres suyo, o él es suyo. Todos nosotros. No teman, no hay nada que temer. De todos modos, pronto perderán todo lo que poseen: dinero, oportunidades. Ya son ustedes unos marginados y mañana pueden incluso convertirlos en prisioneros o en cadáveres.[2]

Gallyamov: No deberíamos soñar con Nuremberg, sino en cómo evitar una guerra nuclear’

«Muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero no olviden que el presidente de Rusia posee un botón que se conecta al sistema de armas nucleares. Bueno, digamos que debe considerar los rasgos de personalidad.

«En general, yo creo que Putin ya ha comenzado a adivinar que ha llegado a un callejón sin salida. Para que no sienta necesidad de tomar medidas extremas en esta situación, debe comprender que, de hecho, existe una manera ¿Recuerdan lo que este dijo sobre la rata acorralada en su primer libro?

«La comunidad internacional tendrá que tomar medidas sin precedentes para crear un sistema de garantías de inviolabilidad personal para Putin. Yo entiendo que esto es increíblemente difícil. Uno considera a alguien como criminal de guerra y también necesitan diseñar su seguridad. Y también necesitan ustedes mismos convencerlos de que esta persona no los engañará. Y este es alguien a quien no se le puede confiar. Aquí en este punto, puede ser necesario rediseñar parte del sistema en las relaciones internacionales, crear algunas instituciones nuevas, algo así como «un decano mundial inviolable y de por vida». “En general, hay que hacer todo para que este crea que tal situación no es el final. Y teniendo en cuenta su «lógica infantil», yo creo que habrá que tomar medidas similares respecto a todos los que este señala con el dedo – todos estos (socios de Putin) Rotenbergs, Kovalchuks, Lavrovs, Shoigu y otros como ellos. A ellos también se les deberá garantizar inmunidad de por vida.

«Y por favor, no escriban sobre el hecho de que ‘las cenizas de Claes tocan mi corazón, (de la novela Thyl Ulengpiegel, en la que los españoles queman en la hoguera a Claes, un héroe protestante)’. En mi corazón también. Pero las decisiones políticas más óptimas deberían ser tomadas sin emociones y con la mente fresca.

«Sí, el plan es imperfecto, puedo ver sus aspectos débiles por mí mismo. Una vez realizado, puede darles esperanzas a otros autócratas, impulsándolos hacia esos crímenes con los que todavía sueñan en secreto, pero temen probar. Todo esto es cierto, pero una amenaza hipotética es mejor que una amenaza que se vuelve absolutamente creíble.

“No deberíamos soñar con Nuremberg, sino en el cómo evitar una guerra nuclear.

«Por cierto, la creación de este sistema también será técnicamente muy difícil de organizar. ¿Se imaginan el aluvión de críticas que caerá sobre quienes hagan tal cosa? Una parte significativa del trabajo tendrá que ser hecho en secreto, llevar la ya preparada decisión a la población y estar listo para perder las elecciones y marcharse luego del lugar. Los políticos que si son responsables a veces tienen que hacer eso. No importa, en nombre de qué gran causa es esto posible».[3]

[1] Rbc.ru, 27 de febrero, 2022.

[2] Echo.msk.ru, 26 de febrero, 2022.

[3] Echo.msk.ru, 26 de febrero, 2022.

The post Críticos de Putin ambos motivados y escarmentados en la actual crisis por las amenazas de las armas nucleares first appeared on MEMRI Español.