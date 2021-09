El 25 de agosto, 2021 Irán anunció[1] que Hossein Amir-Abdollahian, asesor de asuntos internacionales del presidente del Majlis y ex-vice-canciller, se desempeñará como nuevo canciller del país.

Lo siguiente son videos del portal MEMRI TV de Amir-Abdollahian, de los años 2014 hasta el 2020.

Funcionario iraní Hossein Amir-Abdollahian amenaza a los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y agrega: Hasta ahora solo vengamos el vehículo de Soleimani, la venganza por su muerte será aun mayor – 16 de octubre, 2020

Hossein Amir-Abdollahian dijo en un discurso pronunciado el día 16 de octubre, 2020 en la Conferencia Internacional de Muyahidines Expatriados de que el ataque de Irán a la base Ayn Al-Asad solo fue parte de la venganza por el vehículo del general Qasem Soleimani del CGRI y que una venganza mucho mayor viene en camino, por el propio Soleimani. Amir-Abdollahian también amenazó a los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y a Arabia Saudita que, según dijo, le están dando a Israel un punto de apoyo en la región. Este advirtió que si Irán o sus aliados resultan perjudicados de alguna manera, las represalias de Irán serán dirigidas no solo a Israel, sino también a todos estos países. El discurso fue transmitido en el canal de televisión iraní IRINN.

Hossein Amir-Abdollahian: «Han habido ocasiones en las que yo he dado la siguiente declaración a los diplomáticos europeos y de Occidente: Cuando los estadounidenses asesinaron al general Soleimani y a Abu Mahdi Al-Muhandis, cometieron dos errores. Su primer error fue que apuntaron al vehículo de Soleimani. El segundo error es que le apuntaron a él personalmente y a sus compañeros. La venganza del vehículo de Soleimani fue llevada a cabo por la República Islámica del Irán cuando fueron lanzados 13 misiles balísticos de precisión contra la base estratégica de Ayn Al-Asad. Pero esto fue solo una venganza por la destrucción del vehículo de Soleimani. La venganza por la sangre del propio Soleimani será aún mayor. Los propios estadounidenses lo saben muy bien. Hoy día, los estadounidenses tiemblan de pavor en la Casa Blanca por su destino, que conducirá a la salida definitiva de Estados Unidos de la región. Este mismo Estados Unidos acaba de experimentar el rápido descenso y colapso de su imperio.

[…]

«Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bahréin le están dando a los israelíes sionistas un punto de apoyo en las cálidas aguas del Golfo Pérsico. Estos deben saber que en este peligroso juego están avivando las llamas. La respuesta de la República Islámica de Irán en maximizar la preservación de su seguridad nacional y de su seguridad regional… Si incluso el más mínimo daño es causado a la República Islámica o a sus aliados en la región, su respuesta no solo será dirigida a los sionistas. Esta respuesta también será dirigida a aquellos que le han tendido al régimen sionista un punto de apoyo en la región. Los acuerdos políticos y de seguridad en la región no permitirán que los sionistas respiren en alivio. Esta situación es una necesidad para la máxima preservación de la seguridad nacional de Irán.

[…]

«Durante el periodo de unos pocos años, ocupé un cargo diplomático en Bahréin. Yo estoy muy familiarizado con el clan Khalifa. Ellos realmente necesitan hacer las paces con su propio pueblo. Hacer la paz con Israel no traerá nada más que el colapso del clan Khalifa».

Alto funcionario iraní Hossein Amir-Abdollahian: La represalia iraní por cualquier ataque israelí incluirá también de ahora en adelante a los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita – 6 de septiembre, 2020

Hossein Amir-Abdollahian dijo que los Emiratos Árabes Unidos cometieron un gran error al entablar relaciones con «el cáncer de la región, la entidad sionista» y que este paso no fue lo mejor para ellos. Abdollahian añadió que los palestinos «no permanecerán en silencio ante esta traición». Amir-Abdollahian declaró que los Emiratos Árabes Unidos muy bien pueden que hayan alterado su propia seguridad y estabilidad con esta medida porque Israel altera la estabilidad en todos los lugares donde este está presente. Amir-Abdollahian advirtió que los Emiratos Árabes Unidos también serán los más afectados por cualquier represalia contra «cualquier incidente, encubierto o abierto», llevado a cabo por los sionistas y que esté destinado a dañar y perjudicar la seguridad y la estabilidad de Irán. Este añadió que esta advertencia también es dirigida a los saudíes. Amir-Abdollahian continuó diciendo que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita aún pueden dar marcha atrás a los errores que estos han cometido. La entrevista fue transmitida en el canal de televisión iraní en árabe Al-Alam el día 6 de septiembre, 2020.

Hossein Amir-Abdollahian: «El gran error cometido por los Emiratos Árabes Unidos es establecer relaciones con el cáncer de la región, la entidad sionista, que no busca la estabilidad de la región y no le desea el bien. Esto no es lo mejor para los emiratíes. Los palestinos no guardarán silencio ante esta traición de los Emiratos Árabes Unidos. La situación es diferente hoy que hace unas pocas décadas, cuando Anwar Sadat firmó el acuerdo de paz con la entidad sionista. Una vez más, me gustaría recomendarles a los líderes de los Emiratos Árabes Unidos que corrijan la forma en que tratan los principios correspondientes a los musulmanes y la causa palestina.

Entrevistador: «¿Cuál sería su análisis sobre este tema? Me refiero a la normalización de relaciones de los Emiratos Árabes Unidos con la entidad sionista. ¿Por qué los Emiratos Árabes Unidos levantaron el velo en sus relaciones con la entidad que está ocupando Jerusalén?»

Amir-Abdollahian: «Independientemente de cualquier consideración que los Emiratos Árabes Unidos pudiesen haber tenido, primeramente, los Emiratos Árabes Unidos pudieran alterar su seguridad y estabilidad, porque dondequiera que los israelíes estén presentes, alteran la seguridad y la estabilidad de la región. Segundo, los Emiratos Árabes Unidos alteran la seguridad y estabilidad del Golfo Pérsico con esta medida. Tercero, están desestabilizando las rutas por las que se transporta la energía desde esta región. Cuarto, alteraron su relación con los Emiratos Árabes Unidos. Desde el momento en que Emiratos Árabes Unidos anunciaron que normalizaban relaciones con la entidad sionista, cualquier incidente, fuese este encubierto o abierto, que suceda en Irán o en la región, en la que estén involucrados los sionistas, la respuesta también será dirigida a los Emiratos Árabes Unidos, como parte de la respuesta iraní a cualquier incidente en el que se pretenda dañar su seguridad y estabilidad.

[…]

«Nosotros le advertimos a los saudíes por igual que a los Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto, estos dos países pueden corregir sus errores y dar marcha atrás en este camino equivocado. Les recomendamos que se aparten de este camino y que se abstengan de reemplazar la seguridad y estabilidad de la región con conflictos e inestabilidad».

Alto funcionario iraní Hossein Amir-Abdollahian: El Mossad y las agencias estadounidenses atacaron al buque tanquero petrolero japonés en Ormuz; el que los británicos hallan capturado el tanquero petrolero iraní es un acto de piratería, Irán pudiera muy bien corresponder a ello – 8 de julio, 2019

Hossein Amir-Abdollahian dijo en una entrevista transmitida el 8 de julio, 2019 en el canal de televisión del Reino Unido Al-Araby que publicó un tuit acusando al Mossad y a las agencias de inteligencia estadounidenses por atacar al buque tanquero petrolero japonés cerca del Estrecho de Ormuz el día 19 de junio, 2019 debido a que Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita serían los que más se beneficiarán por crear tensiones en la región. Este explicó que no es razonable que Irán haya apuntado a un buque petrolero japonés durante la primera visita del primer ministro japonés a Teherán desde la Revolución Islámica. Abdollahian también dijo que Gran Bretaña cometió un «grave error» al apoderarse del tanquero petrolero iraní en Gibraltar el día 4 de julio, 2019. Este afirmó que se trataba de un acto de piratería y que Gran Bretaña debería disculparse de inmediato con el pueblo iraní. Abdollahian añadió que Irán pudiera «responder por igual» si Gran Bretaña no reconsidera su decisión.

Entrevistador: «Usted se encuentra muy activo en Twitter y escribió, muy claramente, que el Mossad y las agencias de inteligencia estadounidenses son responsables por los accidentes con los buques tanqueros petroleros cerca de Omán y en el Golfo Pérsico. ¿Tiene usted pruebas de ello?»

Hossein Amir-Abdollahian: «¿Es razonable que Irán hubiese atacado un buque tanquero petrolero japonés durante la primera visita del primer ministro japonés a Teherán en 41 años y desde la Revolución Islámica? ¿Es esto razonable? Lo hizo quien solo tiene más para ganar. Israel gana alentando a los Estados Unidos a entrar en un conflicto militar con Irán. Arabia Saudita gana porque Muhammad bin Salman ha estado tratando durante cierto tiempo de promover un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. Quienes se benefician de todo esto tienen interés en desestabilizar la seguridad en la región».

Entrevistador: «Si hablamos sobre la región del Golfo y de los buques tanqueros petroleros, no puedo evitar preguntar sobre el tanquero petrolero iraní que fue capturado por las fuerzas británicas en Gibraltar. ¿Cómo ve usted este tema, especialmente porque Gran Bretaña todavía es parte del acuerdo nuclear y dice que se encuentra comprometido a este?»

Amir-Abdollahian: «Creo que Gran Bretaña ha cometido un gran error al apoderarse del buque tanquero petrolero iraní. Por lo tanto, Gran Bretaña debe disculparse ante el pueblo iraní, porque no ha logrado cumplir sus compromisos con el acuerdo nuclear. Lo que ha hecho el gobierno británico es un acto de piratería y este debería disculparse con Irán lo antes posible».

Entrevistador: «Usted amenazó hacer lo mismo con Gran Bretaña…»

Amir-Abdollahian: «Por supuesto. Si Gran Bretaña no reconsidera su decisión… El mundo de hoy es un mundo de reciprocidad, e Irán no se quedará de brazos cruzados».

Alto funcionario iraní Hossein Amir-Abdollahian amenaza con «arrasar totalmente Tel Aviv y Haifa» – 18 de octubre, 2018

Hossein Amir-Abdollahian, dijo que si Israel «comete el más mínimo error» contra Irán, Irán arrasará totalmente Tel Aviv y Haifa. Este acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de emplear tácticas diplomáticas infantiles y grandilocuentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en televisión y dijo que Netanyahu e Israel han llegado al final del camino. Abdollahian agregó que los países árabes, incluyendo Arabia Saudita nunca se unirán y que Irán, Irak y Turquía son la única razón por la que las naciones árabes pueden mantener su seguridad. Abdollahian les pidió a los países árabes que dejen de jugar al estilo Trump «el lunático» y los juegos de Netanyahu y los invitó a asociarse con «sus verdaderos amigos, Irán». Los comentarios de Abdollahian fueron transmitidos en el canal de televisión ruso Russia Today el 18 de octubre, 2018.

Hossein Amir-Abdollahian: «Israel no posee el coraje o la capacidad para llevar a cabo el más mínimo error (ataque) contra la República Islámica. La razón es que nuestra agencia de inteligencia ha recopilado información muy precisa sobre el estado psicológico, la moral y las capacidades y debilidades de Israel.

En segundo lugar, el nivel más alto de liderazgo de la revolución, Ali Jamenei, declaró que si Israel cometía el menor error contra Irán, nosotros arrasaríamos Tel Aviv y Haifa. Por lo tanto, los sionistas no se atreven a actuar en contra de nosotros. Cada año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en televisión, Netanyahu emplea tácticas diplomáticas infantiles y grandilocuentes, tratando de intimidarnos en Irán. Netanyahu ha llegado al final del camino y muy pronto descubrirá que Israel también ha llegado al final. Jerusalén nunca será su capital, si los israelíes deciden continuar por este camino, sólo acelerarán su caída hacia el abismo.

[…]

«No soy ningún analista militar o de seguridad, pero puedo muy bien decir que Israel está rodeado desde todas direcciones por los movimientos de resistencia en la región. El más mínimo error le costaría muy caro a Israel».

[…]

«Netanyahu debe darse cuenta de que su sueño a que los iraníes abandonen Siria no se hará realidad. Esto se refiere a los acuerdos de defensa mutua entre Teherán y Damasco.

[…]

«No necesitamos cerrar el Estrecho de Ormuz. Nosotros poseemos decenas de estrechos políticos, culturales, económicos y geopolíticos a través de los cuales podemos cercar a los Estados Unidos. La Administración Trump ha aislado a Estados Unidos de los países occidentales, e incluso de los países en la región». Todos estos países saben que la política de Trump no conducirá a ningún lugar.

[…]

«Uno de los reyes árabes me dijo una vez: «Sólo cuando todos los desiertos del mundo florezcan y se vuelvan verdes, los países árabes se unirán». La OTAN árabe nunca será más que una idea en el papel. A pesar del apoyo de Trump, el lunático, ellos no formarán la OTAN. Solo con la ayuda de países en la región tales como Irán, Irak y Turquía, los árabes podrán mantener su seguridad y restablecer la seguridad en la región. Nosotros les pedimos a Arabia Saudita y a todos los países árabes que participen en estos arreglos en materia de seguridad. Les pedimos que no participen en los juegos de Trump y Netanyahu. Ellos deberían acudir donde se encuentran sus verdaderos amigos, como Irán, con el fin de restaurar así la seguridad en la región».

Alto funcionario iraní Hossein Amir-Abdollahian: Los israelíes son débiles en comparación con los iraníes, los huesos de los sionistas serán aplastados, 21 de septiembre, 2018

Hossein Amir-Abdollahian, fue entrevistado en la cadena de televisión iraquí Al-Nujaba. Abdollahian dijo que la guerra de Arabia Saudita en Yemen es un complot sionista para debilitar a Arabia Saudita y que la colaboración de los saudíes con los sionistas y los estadounidenses es un «camino hacia la división y hacia el debilitamiento». Este dijo que la consigna sionista es «Desde el Nilo hasta el Éufrates» y que el pueblo iraquí no debe confiar en Israel porque esta entidad conspira contra Irak. Abdollahian también expresó su confianza en que Jerusalén será liberada. Cuando se le preguntó si Irán atacaría a Israel desde los Altos del Golán, Abdollahian agregó que Irán responderá lo más rápido posible ante cualquier amenaza israelí y agregó que los israelíes «saborearán la amarga derrota» y «los huesos de los sionistas sin lugar a dudas serán aplastados». La entrevista fue transmitida el día 21 de septiembre, 2018.

Hossein Amir-Abdollahian: «Lamentablemente, el régimen saudí piensa que a través del dinero y políticas – repartiendo dólares – se puede comprar a los países. Creemos que el papel de Arabia Saudita como hermano mayor es algo del pasado. Creemos que la guerra saudí contra Yemen es un complot totalmente sionista. Para poder dividir, debilitar y hacer agotar a Arabia Saudita, los sionistas la enredaron en un conflicto en Yemen.

[…]

«Yo soy uno de los diplomáticos que se preocupan por el futuro de Arabia Saudita. El mapa de Israel para el futuro de la región incluye la división de Arabia Saudita. Los sionistas enredaron a Arabia Saudita en un conflicto entre dos países musulmanes con el propósito de debilitar a ambos. La división de Arabia Saudita no es del interés de Irán ni de los demás países en la región. Por mucho que defendamos la unidad y la cohesión nacional en Irak y Siria, defendemos la unidad nacional en Arabia Saudita, como país musulmán. Sin embargo, la colaboración de los gobernantes sauditas con los estadounidenses y con los sionistas coloca inadvertidamente a Arabia Saudita en un camino hacia la división y debilidad.

[…]

“La causa palestina todavía está en la mente de muchos iraquíes. Lo más importante, que debemos tener presente, es que la consigna sionista es: ‘Desde el Nilo hasta el Éufrates’. Ellos se esmeran por conseguir la hegemonía regional desde el Nilo hasta el Éufrates. Un importante político palestino me mostró recientemente un documento que decía que en los primeros años de la ocupación de Palestina, los sionistas acuñaron monedas que mostraban el mapa del Gran Israel. Ese mapa incluía a Irak en su totalidad, así como gran parte de los territorios de Arabia Saudita y de Egipto. Este es el sueño y la intención de los israelíes y los sionistas. No deberíamos poner ninguna esperanza en los sionistas y no debemos confiar en ellos. El pueblo iraquí debe comprender que los israelíes conspiran contra Irak. Estos tienen grandes sueños para Irak».

[…]

Entrevistador: «¿Rezaremos en Jerusalén?»

Amir-Abdollahian: «No tengo ninguna duda sobre ello. Con la bendición y el apoyo de la resistencia y a través de la unidad entre las facciones palestinas, Jerusalén será liberada. Esta es la verdadera promesa de Alá».

[…]

«Las fuerzas sirias están presentes en el Golán. Además, ante los acuerdos militares entre Irán y Siria, los asesores iraníes pueden estar presentes en cualquier lugar de Siria y en cualquier momento».

Entrevistador: «Entonces es posible que ustedes ataquen a la entidad sionista desde el Golán…»

Amir-Abdollahian: «Yo no deseo confirmar que estemos presentes en los Altos del Golán, pero yo diría que cuando se trata de la guerra en contra del terrorismo, los acuerdos iniciales entre Siria e Irán establecen que la República Islámica de Irán puede tomar cualquier decisión o cualquier acción que crea necesaria y que ayudará al gobierno sirio a eliminar el terrorismo…»

Entrevistador: «¿Acuerda Siria en un ataque iraní contra la entidad sionista en caso de que ocurra una agresión israelí contra Siria?»

Amir-Abdollahian: «Los israelíes son muy débiles en comparación con los iraníes. Si nos sentimos amenazados por los sionistas en cualquiera de los lugares de la región donde estamos presentes, responderemos lo más rápido posible. Pero los israelíes no se atreven a amenazar a la República Islámica.

[…]

«Los sionistas volverán a saborear la amarga derrota. Los huesos de los sionistas sin lugar a dudas serán aplastados, porque sus políticas se basan en la injusticia, las violaciones y el saqueo, más que en la justicia y en las enseñanzas del judaísmo».

Vice-canciller de Irán: Hemos estado en contacto con Hamás durante la actual crisis – 27 de julio, 2014

En una entrevista transmitida el 27 de julio en el canal de televisión libanés Al-Manar, el vice-canciller iraní Hossein Amir Abdollahian dijo que Irán estaba en contacto constante con Hamás. «Durante la reciente crisis, estuvimos en contacto directo y celebramos consultas con Hamás, con Ismail Haniya y con el jefe del buró político de Hamás Khaled Mash’al», dijo.

Hossein Amir Abdollahian: «La resistencia lanza un promedio de 200 a 350 misiles todos los días desde Gaza, apuntando hacia todas las ciudades del territorio palestino ocupado. El 85% de estos misiles alcanzan sus objetivos.

[…]

«Incluso en las peores condiciones, Irán mantuvo buenos lazos con Hamás. Durante la reciente crisis, siempre estuvimos en contacto directo y mantuvimos consultas con Hamás, con Ismail Haniya y con el jefe del buró político de Hamás Khaled Mash’al».

“Hace dos días, el canciller iraní llamó por teléfono a Khaled Mash’al y habló con él durante 20 minutos. Esta fue una conversación muy importante y productiva.

«Nosotros apoyamos regularmente a Hamás y al grupo Yihad Islámico junto a todas las facciones de la resistencia palestina».

