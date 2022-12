En su cuenta Instagram, en protesta contra las duras medidas del régimen iraní de reprimir los disturbios ocurridos en los últimos meses, Hamid Farrokhnezhad, el conocido actor principal, escritor y director de teatro, cine y televisión iraní que ha ganado numerosos premios, le pidió al líder supremo iraní Ali Jamenei que renuncie a su cargo por voluntad propia. De esta manera, dijo, evitará el derramamiento de sangre que acompañaría su destitución forzosa del poder por el pueblo.

Lo siguiente es una traducción del publicado de Farrokhnezhad en Instagram:

«Dondequiera que aparezcan dictadores en el mundo, o en cualquier punto de la historia, estos comparten muchos de los rasgos morales. Sean estos Idi Amin, Franco, Mao, Mussolini, Pol Pot, Stalin, Ceausescu o el faraón, o Ali Jamenei, todos gradualmente llevan consigo la ilusión del temor a Alá y se consideran a sí mismos de ‘absolutamente justos’, ‘indispensables’ y ‘eternos’.

“Esto no quiere decir que los tiranos sean personas de muy poco entendimiento. No lo son. El proceso compartido experimentado por todos los dictadores los vuelve a todos unos enfermos mentales y también les hace basar su interpretación de la realidad en el mundo que estos crearon y no en el mundo real. Esto se convierte en su talón de Aquiles. Otro rasgo que se encuentra comúnmente entre los dictadores es su ‘extinción’. Todos tienen algo en común – todos serán derrocados.

«De nuevo, esto no significa que todos los dictadores sean malos. Algunos incluso conducen al desarrollo en sus países. Pero su destino no es diferente al de cualquier otro tipo de dictador. Estos son derrocados y extinguidos, ya sea por una potencia extranjera o por su propia nación: Los dictadores, o combaten y son destruidos, o se rinden y son destruidos, en ambos casos su fin es el mismo.

«Otra característica común de este gremio es que todos piensan que son diferentes de los miembros de otros gremios y que no son dictadores en lo absoluto. Pero con todo lo demás que tienen en común que he señalado, son diferentes en una forma principal – o poseen carácter o no lo tienen. La primera categoría de tiranos es que cuando se acercan al final, aceptan su ‘destino’ y se marchan. El segundo grupo de tiranos elige el camino costoso que conduce a más bajas en ambos bandos, es decir, tanto civiles como ellos mismos, de modo que al final la historia se repite con todos. El segundo y tercer círculo de privilegiados, los designados y sus fuerzas también son objeto de venganza, debido a la ira de los ciudadanos que sufrieron muchas pérdidas. El segundo grupo (es decir, aquellos que eligen el camino más costoso) mueren de una manera muy sucia y malvada.

«Ali Jamenei, no fuiste ningún buen dictador para nosotros. Al menos pudieras ser un dictador con carácter».[1]

[1] Instagram.com/p/CmLcjyZrLgF/, 15 de diciembre, 2022.

