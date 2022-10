En un artículo titulado «Premio Nobel al engaño», publicado el día 5 de octubre, 2022 en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, el ex-editor en jefe del diario, el periodista saudita sénior Tariq Al-Homayed, acusa al secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah de hipocresía por darle la bienvenida a los contactos negociados por Estados Unidos entre el Líbano e Israel sobre el tema de la demarcación de la frontera marítima entre estos. Nasrallah, dice, lleva años lanzando condignas iraníes tales como «muerte a Estados Unidos» y «muerte a Israel» y maldice a Arabia Saudita y a otros países por querer buscar la paz con Israel. Sin embargo, ahora le da la bienvenida a un acuerdo con este país, al mismo tiempo que alienta a los palestinos a rechazar cualquier avance hacia la paz. Bromeando con que la región debería otorgarle a figuras como Nasrallah el Premio Nobel del delirio, Al-Homayed afirma que «no deberíamos escuchar a quienes comercian con causas y median en guerras. La paz es fundamental y es la mejor manera de librarnos de los comerciantes que han estado interactuando con los recursos de nuestra región y con los jóvenes durante décadas».

Lo siguiente es su artículo, publicado en la edición en inglés del diario Al-Sharq Al-Awsat:[1]

“Nuestra región necesita de un premio como el Premio Nobel de la Paz, pero llamado el Premio Nobel al delirio. Este sería entregado una vez al año, si no una vez al mes, ya que tenemos suficientes individuos que deliran para tal efecto. Les daré un ejemplo y comenzaré con una especie de experimento sorprendente.

«Este dice: ‘Respecto al tema de nuestras fronteras marítimas y los derechos sobre el petróleo y el gas, luego de meses de arduo trabajo, esfuerzos políticos, campañas en los medios de comunicación y acción sobre el terreno, vimos a los tres altos funcionarios del país (el presidente Michel ‘Aoun, el vocero del Parlamento Nabih Berri y el primer ministro Najib Mikati) recibir un texto escrito del mediador. Yo siempre he reiterado que depende del estado tomar la decisión correcta que crea que sirve mejor a los intereses del Líbano y los próximos días serán decisivo en este sentido’, este agregó, y luego dijo que ‘en los próximos días se irá aclarando la postura del estado libanés y esperamos que el proceso esté cerca de su conclusión y que las cosas terminen bien para el Líbano y para todos los libaneses’. Luego dice: ‘Si la conclusión es positiva, se abrirían nuevos horizontes que serán positivos para los libaneses, Alá que lega’. Esto sería el resultado de la solidaridad y cooperación nacional.

«Bueno, ¿quién es el que habla? ¿De qué hablan? ¿Quién es el mediador en cuestión? ¿Fue Rafik Hariri, pueda Alá tener piedad de su alma, Walid Jumblatt, o uno de los que Hezbolá asesinó y acusó de ser agentes israelíes? Respuesta: No. Es Hassan Nasrallah el que habla y habla sobre las negociaciones de demarcación de la frontera marítima entre el Líbano e Israel. El mediador que este mencionó son los Estados Unidos. ¿No se merece él verdaderamente el Premio Nobel del delirio?

«Nosotros ya escuchamos hablar sobre los términos frases tales como la paz de los valientes y la paz abrahámica; ahora nos topamos con la frase ‘paz del petróleo’, un término que se utilizó para criticarnos. Ahora Nasrallah lo elogia, quien dijo todo esto en el mismo discurso en el que insultó descaradamente a Arabia Saudita y defendió a Irán y sus crímenes.

“Él no hubiese dicho esto si no hubiera sido por que aprovechó las condignas vacías iraníes que han hecho que la región pierda su rumbo. ‘Muerte a los Estados Unidos’, el mediador en las negociaciones del gas. ‘Muerte a Israel’, el socio del petróleo del Líbano.

“El teórico de un supuesto eje que engañosamente se auto-denomina el ‘Eje de la Resistencia’ se reunió y celebró el acuerdo con Israel… El hombre detrás del ‘tercio bloqueador’, que obstruyó todas las elecciones generales, presidenciales y nombramientos presidenciales, afirmó no tener nada que ver con el acuerdo. La Hermandad Musulmana hizo lo mismo cuando Mohammad Morsi, quien se dirigió a su homólogo israelí Shimon Peres como ‘mi querido y gran amigo’, estaba a cargo.

“Algunos dicen que el trato con Israel no tiene nada que ver con la frontera terrestre y que no es un reconocimiento a la existencia de Israel. Quién sabe, ¿los lazos territoriales ahora son distintos de los lazos marítimos y aéreos? Un querido y apreciado amigo libanés me dice: ‘Hombre, la gente muy difícilmente puede llegar a final del día en el Líbano. Eso es muy cierto, es el resultado de las acciones maliciosas y frívolas de Hassan Nasrallah y quienes lo apoyan.

“Sin embargo, los palestinos tampoco pueden encontrar una nación o refugio; así que, ¿por qué aquellos similares a Nasrallah y tras de este Irán, se niegan a firmar un acuerdo de paz mientras celebran la ‘paz creada por el petróleo’ del Líbano?

«Y así, oramos para que Alá tenga piedad del genio que fue el presidente egipcio Anwar al-Sadat. Este le ahorró a su país la humillante farsa de tan odioso auto-engrandecimiento, concluyendo una paz genuina de valientes a través de la cual recuperó su territorio y evitó un destino oscuro para Egipto. Sólo Alá sabe qué hubiera sido del país si no se hubiera concluido dicho acuerdo.

«Yo estoy convencido de que la paz debería haber llegado antes y que esta es inevitable. No debemos escuchar a aquellos que trafican con causas y median con ello en guerras. La paz es fundamental y es la mejor manera de librarnos de los mercaderes que han estado traficando con los recursos de nuestra región y con los jóvenes durante décadas.

“Nuestra verdadera batalla no es lograr la paz sino el desarrollo, y todavía nos queda un largo camino por recorrer”.

[1] English.aawsat.com, 6 de octubre, 2022.

