Diario Judío México - En una columna publicada el 21 de febrero, 2020 en el diario turco Sözcü, titulada «Principalmente, ¿qué robaron?» el periodista Bekir Coskun meditó sobre el daño cultural que el partido de gobierno AKP del Presidente Recep Tayyip Erdogan, que ha gobernado durante 18 años, ha hecho: «En los últimos 18 años han hecho lo que los ejércitos cruzados no pudieron hacer… mucho de lo que nos pertenecía se ha ido… pero, principalmente, nos robaron la fe».[1]

Luego de la publicación de un artículo en septiembre, 2013 miembros del parlamento que representaban al partido AKP presentaron una demanda penal contra Bekir Coskun, por el cual fue sentenciado a un año, dos meses y 17 días en prisión. El Tribunal Constitucional de Turquía revocó la decisión en el 2015, calificándola de «violación a la libertad de expresión» y Coskun fue multado con 5.000 liras turcas. Más reciente, el presidente del Tribunal Constitucional Zühtü Arslan citó el caso de Coskun opinando disidentemente, cuya noticia fue publicada bajo el titular: «Bekir Coskun se ha convertido en símbolo de libertad de expresión y de prensa».[2]

A continuación se presenta una traducción del artículo de Coskun.

Ellos se robaron «Nuestras fábricas, nuestros fiordos, nuestros puertos, nuestra república… el legado de nuestro fundador, las siluetas de nuestras ciudades… el futuro de nuestros hijos, nuestra modernidad… y se robaron nuestra fe»

«Nuestras fábricas, nuestros fiordos, nuestros puertos, nuestra república, nuestros seres, el legado de nuestro fundador, las siluetas de nuestras ciudades, nuestras áreas verdes, nuestro juramento, nuestras marchas, nuestros sentimientos nacionales, el futuro de nuestros hijos, nuestra modernidad… no se pueden contar… si bien quizás podamos recuperar algunos de ellos, otros nunca volverán más… y además nos robaron la fe…

«Cuando cursaba el tercer grado, mi abuela Emine me enseñó mis primeras plegarias y cuando las recité correctamente, me compró un par de calcetines azules. Con mis calcetines azules en mis pies, mi tío Osman me tomó de la mano y me llevo a los rezos de los viernes en Bozova.[3] Luego… Luego, mientras que mi pequeña mente maduró y vi el fraude cometido en nombre de la religión, esos sentimientos iniciales comenzaron a dispersarse… La tranquilidad en mi corazón me abandonó…

«Realmente me gustaría conocer a un hombre de fe en una casa de culto inmaculada con un rostro sabio, que esté lejos de la mugre del mundo, que no rechace lo que se nos enseña en la escuela, que pueda explicarme sobre el amor, la compasión, paz, misericordia y el cómo ser una buena persona… pero eso no ha sucedido».

«En los últimos 18 años han hecho lo que los ejércitos cruzados no pudieron hacer, las anualidades, los saqueos, las desgracias en los dormitorios, los ataques a la República, los aniquilamientos a la ley, el atraso»

«De hecho, a medida que crecía y veía lo que estaba oculto bajo el cobertizo de la religión, pensé en mis calcetines azules. Los que se aprovechan de la religión tomaron a aquellos ingenuos como yo que comenzaron felizmente junto a sí mismos, establecieron congregaciones, cultos y de hecho, partidos políticos y los hicieron a su semejanza… Aquellos como yo se quedaron fuera… para no estar cerca de ellos… para no compartir nada con ellos… a distancia y enojados…

«Quizás cuando lean este artículo, la mayoría de ustedes dirá: ‘Él me está describiendo’. Porque no soy solo yo. Son todos ustedes también… En los últimos 18 años han logrado hacer lo que los ejércitos cruzados no pudieron hacer, las anualidades, el saqueo, las desgracias en los dormitorios, los ataques a la república, los aniquilamientos a la ley, el atraso, todo en nombre de la religión, se convirtió en una insurrección en los corazones de los fieles…

«Nos quitaron de nuestras manos el único lugar donde yo podía cerrar los ojos en la oscuridad de la noche y correr con mis calcetines azules para de esta manera encontrar tranquilidad… Mucho de lo que nos pertenecía se fue… pero, por encima de todo, se robaron nuestra fe».

[1] Sozcu.com.tr/2020/yazarlar/bekir-coskun/en-cok-neyimizi-caldilar-5637512, 21 de febrero, 2020.

[2] Sozcu.com.tr/2020/gundem/bekir-coskun-ifade-ve-basin-ozgurlugunun-simgesi-oldu-5621875, 13 de febrero, 2020.

[3] Bozova es un distrito de la ciudad de Sanliurfa, Turquía.