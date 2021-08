Aunque los aparatos de seguridad de Hamás controlan estrictamente las protestas en contra de las autoridades en Gaza, incluyendo el arresto de ciudadanos que expresan críticas en las redes sociales, estos mismos medios de comunicación continúan sirviendo como plataforma a las críticas generadas por los gazatíes contra Hamás.[1]

Dos catástrofes que ocurrieron en los mercados de Gaza en los últimos 18 meses suscitaron críticas especialmente intensas por parte de los gazatíes en las redes sociales, quienes establecieron una conexión entre ellos y culparon a las organizaciones terroristas en Gaza y en particular a Hamás. Una de estas catástrofes fue la explosión ocurrida el 22 de julio, 2021 en un almacén de municiones perteneciente al grupo Yihad Islámico palestino en el mercado Al-Zawiya, hecho que acabó con la vida de una persona e hirió a otros 10. El otro incidente es un incendio masivo que estalló en el campamento de refugiados Al-Nusaira en marzo, 2020 que mató a 25 personas y que, según informes en las redes sociales, fue causado por activistas de Hamás que arrojaron una bomba incendiaria contra una panadería que se negó a pagarles protección.

Usuarios de las redes sociales en Gaza señalaron que las autoridades de Hamás evidentemente no supieron aprender sobre la catástrofe de marzo, 2020 y que ambos incidentes muestran que los movimientos de «resistencia» – Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino – le otorgan poco valor a las vidas de los residentes en Gaza. Estos predijeron que las investigaciones debido a la explosión ocurrida en Al-Zawiya, al igual que las investigaciones por el incendio en Al-Nusairat, no arrojarán ningún tipo de resultados y que Hamás no pedirá cuentas a los culpables.

Este informe presenta algunas de las respuestas a estos incidentes por parte de usuarios en las redes sociales en Gaza quienes culparon a las organizaciones que controlan la Franja de Gaza.

Julio, 2021: La explosión de un escondite de municiones del grupo Yihad Islámico palestino en el mercado Al-Zawiya deja el saldo de un muerto y 10 heridos

El estallido ocurrido el día 22 de julio, 2021 en un edificio de varios pisos en el mercado Al-Zawiya, derrumbó parte del edificio y causó daños considerables al área alrededor de este. Luego de extinguir el fuego, los aparatos de seguridad de Hamás sacaron un cuerpo y 10 heridos de entre los escombros.[2] ‘Issam Al-Da’lis, jefe de la administración del gobierno de Hamás en Gaza, ordenó una investigación sobre las causas de la explosión.[3]

Un obituario publicado por el grupo Yihad Islámico palestino sobre el hombre muerto en la explosión, un agente del grupo Yihad Islámico palestino llamado ‘Ata Sakallah – implica claramente que es responsable por la explosión. La organización expresó su pesar por los daños causados ??a viviendas y negocios y destacó que «determinará su responsabilidad y seguirá los detalles del incidente en coordinación con todas las autoridades pertinentes».[4] La organización también anunció que su secretario general Ziyad Al-Nakhalah les dio instrucciones a los activistas del grupo Yihad Islámico palestino para que limpiaran el área y despejaran los escombros.[5] Varios días después, el Centro Palestino de Derechos Humanos, una ONG en Gaza, informó que la explosión aparentemente se produjo en el almacén de municiones de «una de las facciones», insinuando al grupo Yihad Islámico palestino y destacó que la fabricación y el almacenamiento de municiones en zonas civiles es considerada una violación a las leyes del derecho internacional.[6]

Hamás, por su parte, no criticó al grupo Yihad Islámico palestino, pero de hecho publicó un obituario del activista del grupo Yihad Islámico palestino asesinado ‘Ata Sakallah y el jefe de su buró político Isma’il Haniya llamó por teléfono a la familia de Sakallah para expresar sus condolencias. En un comunicado que este emitió el día de la explosión, Hamás pidió a todas las autoridades y organizaciones benéficas pertinentes de Gaza que ayuden a las familias afectadas y prometió realizar todas las investigaciones a fin de descubrir la causa de la explosión y evitar incidentes similares a futuro.[7]

Marzo, 2020: Incendio masivo, aparentemente causado por una bomba incendiaria lanzada por agentes de Hamás que extorsionan a cambio de protección, mata a 25 personas

La explosión en Al-Zawiya le recordó a los gazatíes de otra catástrofe ocurrida un año antes, el 5 de marzo, 2020: un incendio masivo en el mercado del campo de refugiados Al-Nusairat en Gaza, que acabó con la vida de 25 personas y que causó inmensos daños a propiedades. El incendio aparentemente comenzó con la explosión de un tanque de gasolina al lado de la panadería Al-Bana. Un comité de investigación establecido por Hamás culpó a la propia panadería y a las autoridades locales. Este recomendó destituir al alcalde y al consejo municipal de Al-Nusairat, cerrar definitivamente la panadería y enjuiciar a sus propietarios.[8]

Sin embargo, usuarios en las redes sociales afirmaron que el propio Hamás fue responsable del incendio, ya que miembros de su ala militar, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, lanzaron una bomba incendiaria contra la panadería luego que su dueño se negara a pagarles por protección en dinero. El periodista en Gaza ‘Abdullah Abu Sharkh presentó el siguiente testimonio de un miembro de la familia Al-Bana, propietaria de la panadería: «Él (este miembro de la familia) le dijo al comité de investigación que las fuerzas de seguridad internas de Hamás y las Brigadas Al-Qassam solían presionar a su familia a diario para que les proveyera pan sin costo alguno, con el pretexto de solicitar ‘ayuda para la resistencia’. Cuando los dueños de la panadería se negaron, las fuerzas de seguridad internas arrestaron a varios de sus tíos más de una vez, a fin de obligarlos a entregar grandes cantidades de pan. Cuando la familia se negó, amenazaron con atentar contra la panadería y emitir un decreto prohibiéndonos trabajar en el lugar. El día de la explosión, temprano por la mañana, aparecieron varios agentes de Al-Qassam y de seguridad interna conocidos por nuestra familia y nos dijeron que cerráramos la panadería inmediatamente. Cuando nos negamos, nos dijeron que la quemarían… Cuando aun nos negamos, uno de ellos arrojó una bomba incendiaria a la panadería, provocando la explosión de un tanque de gasolina cercano y esto es lo que provocó el incendio que arrasó con todo el mercado Al-Nusairat. Es por eso que los agentes de las Brigadas Al-Qassam estuvieron presentes en el lugar desde el primer momento de la explosión. Ellos no llegaron con el fin de evacuar a los heridos y ayudar a apagar el fuego, tal como se afirmó. Son unos mentirosos. Ellos mismos provocaron el incendio y la muerte de mujeres y niños en el mercado, porque querían que les pagáramos protección y nosotros nos negamos…”[9]

Presuntamente en respuesta a sus publicaciones sobre este incidente, Hamás arrestó a Abu Sharakh y lo mantuvo de rehén durante un mes.[10] El usuario en Facebook de Gaza Abood Ayyad publicó un mensaje pidiendo su liberación y agregó que el gobierno de Hamás le atribuye poco valor a las vidas en Gaza. Este escribió: «Luego del arresto de ‘Abdallah Abu Sharakh, entendí que la vida no vale nada para el gobierno de Hamás. Yo espero que sus amigos inicien una protesta. Si lo hacen, los apoyaremos, en lugar de publicar inútiles mensajes en Facebook».[11]

Ex-funcionario de Hamás: En Gaza «no existe estado, ni leyes, ni ciudadanos»

El día de la explosión en Al-Zawiya, los usuarios de las redes sociales en Gaza compararon este incidente con el incendio de Al-Nusairat y lamentaron que no se hayan aprendido lecciones del incidente anterior. Algunas de las publicaciones de hecho eran vagas y muy generales. El usuario Muhammad bin Bassam escribió: «La negligencia continua y la falta de supervisión por parte del sector civil significa que ocurrirán más catástrofes tales como el incendio de Al-Nusairat y la explosión en el mercado Al-Zawiya».[12] El usuario ‘Amru Al-Saka escribió: «Alá que lega, sacaremos conclusiones del incendio en Al-Nusairat y la explosión en Al-Zawiya y actuaremos para protegernos contra futuras tragedias».[13] Otro usuario, Ahmed ‘Ayyash, comentó lo siguiente: ‘En el incendio de Al-Nusairat y la explosión de Al-Zawiya volvimos a ver tiendas destruidas y a gente asesinada y herida. ¿Quién se responsabiliza por esto?»[14]

Otros usuarios fueron más directos y explícitos respecto al tema acusando a Hamás de negligencia criminal y de desprecio por la vida humana y cuestionando la seriedad de sus investigaciones en relación a los incidentes. Entre los críticos se destacó el escritor Khadar Mahjaz, ex-miembro de Hamás que ha sido arrestado varias veces e incluso despedido de su cargo en la Universidad de Gaza por sus duras críticas a las autoridades de Hamás.[15] En una publicación posterior a la explosión en Al-Zawiya, escribió: «Los responsables por el incendio de Al-Nusairat nunca fueron acusados, por lo que el mercado Al-Zawiya también explotó. Eso es lo que sucedió, simple y llanamente. Ahora uno solo debería esperar por que suceda el próximo incendio».[16]

En otra publicación, varios días después, Mahjaz continuó sus críticas contra Hamás y al grupo Yihad Islámico palestino, escribiendo: «Parece ser que ellos, los combatientes de la resistencia, están convencidos de que dondequiera que estén presentes, no existe estado, ni ley ni ciudadanos. Solo existe un chico con una pistola».[17]

Usuarios gazatíes en las redes sociales: A nadie le importa que mucha gente muera en Gaza; quien mantenga explosivos en áreas muy concurridas es simplemente un criminal

Muchos otros habitantes en Gaza también expresaron sus críticas en las redes sociales. El usuario Jamal Al-Ayoubi escribió lo siguiente: «Desde que ocurrió el incendio en Al-Nusairat hasta el estallido en Al-Zawiya, ¿qué otras falsas excusas traerán ellos ahora?…»[18] Muhammad Al-Ara escribió: «Un comerciante codicioso + un funcionario negligente + un ciudadano irresponsable + una protección a un escándalo corrupto = a la catástrofe de Al-Nusairat, la catástrofe en Al-Zawiya, etc.».[19] Jamal Abu Hamda comentó: «Quien haga que la población salga perjudicada manteniendo productos químicos explosivos inflamables en áreas concurridas es un delito. Imagínese lo que hubiera sucedido si la explosión hubiese ocurrido en un día laborable normal, cuando el mercado está repleto de gente y no en un día festivo… El incendio de Al-Nusairat tampoco fue hace mucho tiempo. El recuerdo todavía es doloroso. Sin embargo, todavía no aprendemos de nuestros propios errores».[20] Khaled Suleiman Al-Wakhiri escribió: «Las investigaciones por la explosión en el mercado Al-Zawiya terminarán simplemente como las investigaciones del incendio de Al-Nusairat…»[21] Talal Al-Rahman comentó lo siguiente: «La vida humana no vale nada en mi tierra. Lo que sucedió en el mercado Al-Zawiya y en el mercado Al-Nusairat es la mejor prueba de ello».[22]

La Dra. Salma Mas’oud llegó a comparar la explosión en Al-Zawiya con la explosión del puerto de Beirut hecho ocurrido el 4 de agosto, 2020 en el que murieron cientos y hay miles de heridos.[23] Ella escribió lo siguiente: «La explosión en el mercado Al-Zawiya en Gaza es similar a lo que sucedió en el campo de refugiados Al-Nusairat hace 18 meses y también a lo que sucedió en Beirut el verano pasado. Todos estos hechos derivan del desprecio por la vida humana y por su santidad. Yo desearía que aquellos que menosprecian la vida humana en nuestro país rindan cuentas, en lugar de simplemente decir, ‘Alá decide y hace lo que le place’… Gracias a Alá que la explosión ocurrió a una hora temprana y en un día festivo, porque el mercado Al-Zawiya, concurrido y abarrotado durante todo el día, pudiera haber sido el lugar de una gran catástrofe y de una gran carnicería…»[24]

*Y. Yehoshua es vicepresidente en investigaciones y Director de MEMRI Israel; S. Schneidmann es compañero investigador en MEMRI.

