Como parte de su apoyo a la actual ola terrorista contra Israel y su incitación a más violencia, el diario vocero de la Autoridad Palestina (AP) Al-Hayat Al-Jadida publicó un editorial en el que glorifica al terrorista ‘Uday Al-Tamimi, presentándolo como héroe y de perfecto ejemplo de patriotismo. Al-Tamimi llevó a cabo un ataque con armas de fuego sobre el puesto de control militar de Shu’afat en Jerusalén oriental en el que murió una soldado israelí, Noa Lazar. Diez días después, llevó a cabo otro ataque en la entrada del asentamiento israelí Ma’ale Adumim, durante el cual fue asesinado por las fuerzas de seguridad israelíes.[1]

Lo siguiente son extractos traducidos del editorial:[2]

«Este artículo no presentará ninguna retórica fantástica sobre sueños románticos, ni tampoco contará con propaganda político-partidista… solo discutirá la realidad – la realidad reflejada en las épicas escenas de la lucha nacional palestina que, en todos y cada uno de los momentos, continúa demostrando el significado del verdadero heroísmo…

«¡Las palabras no pueden capturar las escenas de ‘Uday Al-Tamimi confrontando a los guardias de seguridad del asentamiento de Ma’ale Adumim! Este asentamiento es como una fortaleza, rodeada por guardias armados y protegidos con las armas más avanzadas. Pero el heroísmo le hace caso omiso a tales asuntos y en este caso fue personificado nada menos que por ‘Uday Al-Tamimi, quien estaba decidido a seguir confrontando a los oficiales de seguridad y a los soldados de la ocupación, independientemente de las relaciones de poder y cuán fuertemente se inclinaban en su contra. Sin lugar a dudas este se dio cuenta de que la vida bajo la ocupación es insostenible y que el ser martirizado en una batalla heroica es la forma más segura de lograr una vida de libertad, poder, honor y paz para Palestina, su pueblo e incluso para sus vecinos, en caso de que despierten de sus delirios…

«En este nuevo capítulo de la epopeya palestina, ‘Uday Al-Tamimi fue el héroe trágico. Es decir, se convirtió en uno de los principales protagonistas de esta historia, al igual que todos los otros heroicos caballeros que pueblan sus numerosos y constantemente acumulados capítulos, que terminará con el aroma a musgo[3] en una hora de libertad e independencia.

«‘Uday Al-Tamimi no arrojó consignas interminables y no habló sin actuar y esto refleja muy bien su identidad y afiliación. Esos son los héroes. No estamos aludiendo a su afiliación con Fatah, sino a su glorioso nacionalismo palestino, su patriótica crianza y su ética de lucha.

«Esto es lo que satisface a Palestina y lo que exige Palestina. No tenemos ninguna duda de que cualquiera que lleve a Palestina en su corazón, su alma y en su mente… desea solo lo que Palestina quiere: acción justa y patriotismo hasta que la ocupación desaparezca y el estado libre e independiente sea establecido, con Jerusalén oriental como su capital».

[1] Respecto al apoyo de la Autoridad Palestina a la actual ola de terrorismo, véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1661 – Autoridad Palestina responde a la ola de violencia de dos maneras conflictivas – intenta contener a los pistoleros en Cisjordania, mientras que al mismo tiempo los alienta e incita al terrorismo, 21 de octubre, 2022. Los reporteros de Al-Jazeera también expresaron elogios por Al-Tamimi. Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 10273 – Periodistas qataríes y de Al-Jazeera elogian al terrorista palestino Uday Al-Tamimi, autor de dos ataques con armas de fuego y asesino de una soldado israelí: Es un héroe y será ‘inmortalizado para siempre en los anales de la historia’ – 20 de octubre, 2022.

[2] Al-Hayat Al-Jadida (AP), 23 de octubre, 2022.

[3] Esto es en alusión a la creencia islámica de que el cuerpo de un mártir exuda un aroma similar al musgo.

