El día 16 de mayo del presente año 2022, el portal del diario del gobierno jordano Al-Rai publicó un artículo del periodista Raja Talab titulado «Naftali Bennett – un nazi con kipá». El artículo afirmaba que el primer ministro israelí Naftali Bennett, ordenó asesinar a la reportera de Al-Jazeera Shireen Abu ‘Akleh, quien murió el día 11 de mayo, 2022 en un intercambio de disparos entre palestinos armados y las fuerzas armadas israelíes en Jenin. Talab llamó nazi a Bennett y a otros funcionarios israelíes y afirmó que Bennett, que posee ciertas características en común con Hitler, está motivado por «un instinto asesino», por «constantes sentimientos de inferioridad» y por el deseo de defender «un falso sentido de nacionalismo». El artículo fue vuelto a publicar en el portal y también fue publicado en las cuentas de las redes sociales del diario Al-Rai el día 21 de mayo.

Cabe señalar que, en las últimas semanas, en medio de los acontecimientos sucedidos en la mezquita Al-Aqsa y la tensión resultante entre Israel y Jordania, el diario del gobierno jordano Al-Rai ha publicado varios artículos muy virulentos en contra de Israel, algunos de los cuales también incluían afirmaciones antisemitas y negación del Holocausto.[1] Dos de estos artículos fueron igualmente escritos por Raja Talab. En uno apoyó la declaración del canciller de Rusia Sergey Lavrov, quien dijo que Hitler era judío y en el segundo afirmó que Israel exagera el alcance del Holocausto y falsifica sus detalles, junto a declarar improbable que seis millones de judíos murieron en el Holocausto.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[2]

«Naftali Bennett y su familia, quienes llegaron de California a Palestina en el año de 1967, no tienen mayor conexión con la tierra que un árbol de olivo o un árbol de higos plantados recientemente en suelo palestino. Al igual que la gran mayoría de los que se llaman a sí mismos ‘israelíes’, estos no poseen conexión alguna con esta tierra o esta región. Son descendientes de los jázaros de Europa oriental y no tienen nada que ver con la raza semita en términos de sus genes o incluso en su apariencia. Los israelíes llegaron a Palestina huyendo de la pobreza y el hambre luego de la Segunda Guerra Mundial o buscando la «libertad» de los regímenes totalitarios socialistas y soviéticos que predominaron en la era de la guerra fría. En cualquier caso, su inmigración a Palestina les fue entregada gratuitamente por la Agencia Judía para Israel… que supervisó el proyecto de inmigración bajo el atractivo lema de ‘Una vida mejor en la tierra prometida’.

“Este es un territorio del cual no saben nada y nunca escucharon hablar antes de emigrar a este. Pero lo que llama la atención y lo vergonzoso de esta gente es que se convirtieron en extremistas desenfrenados en su actitud hacia los palestinos y los árabes… Entre estos extremistas se encuentran ??Naftali Bennett, el ministro de Finanzas israelí Avigdor Lieberman y el ex-primer ministro israelí Binyamin Netanyahu. Bennett, quien fue el jefe del Consejo de Asentamientos,[3] es el más extremista de ellos…

«Los tres mencionados anteriormente son nazis en su actitud hacia el pueblo palestino. No sienten vergüenza, remordimientos de conciencia ni sentido de responsabilidad cuando atormentan a un palestino, ya sea un chico, una mujer, a un joven o a una persona mayor, su instinto asesino, derivado de la necesidad de probarse a sí mismos, está acompañado de un constante sentimiento de inferioridad y una necesidad de proteger su falso nacionalismo, lo que los impulsó y aún los motiva a delinquir y alardear sobre estos, con el fin de ganarse el apoyo popular dentro de la entidad es decir, Israel, que todavía se encuentra buscando su identidad cultural e histórica.

«Naftali Bennett – quien proviene de un entorno opulento, ya que es millonario de una parte del mundo supuestamente liberal, es decir, Estados Unidos – está tratando de construir una nueva identidad, cuya esencia es el ‘judaísmo extremista’ y mostrar simplemente características religiosas formales, que claramente no tienen ninguna conexión con la historia del judaísmo o de los judíos. Este insiste en llevar puesta una kipá sobre su cabeza, para indicar que es un judío observante. Naftali Bennett pertenece a la nueva generación de sionistas, que abrazan estúpidamente la teoría de que no existe tal cosa como el pueblo palestino…

«Es Bennett quien tomó la decisión de asesinar a Shireen Abu ‘Akleh. No debemos permitirnos enterrar la cabeza en la arena y preguntar quién disparó la bala contra esa heroica mártir, cuando todos saben que Bennett debe ser el que toma las decisiones cuando se trata de un tema tan serio. Él es también quien instruyó a la policía a comportarse brutalmente para detener a aquellos que cargaban el féretro de la mártir Shireen y quien luchó histéricamente en contra de la presencia de la bandera palestina, que demuestra su debilidad ideológica y espiritual frente a esta bandera y su simbólico significado.

Bennett y Hitler poseen dos características principales en común. La primera es privarle a la gente sus vidas y libertad sobre una base puramente racial y creer que solo las personas de un cierto tipo tienen derecho a la vida y a la libertad. La segunda característica es creer que el asesinato y el exterminio del otro son actos heroicos, más que crímenes o atrocidades. Hitler decidió suicidarse y escribió su decisión en una nota que le dio a la persona más cercana a él, su esposa Eva Brown, para evitar ser ejecutado en la plaza de la ciudad al igual que Mussolini. Naftali Bennett todavía es joven y debe saber que la desgracia continuará acosándolo en nombre de Shireen Abu ‘Akleh, hasta que finalmente acabe con él».

[1] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9961 – Mensajes antisemitas en diario del gobierno jordano: La afirmación hecha por Lavrov de que Hitler era judío es correcta; Israel se aprovecha y exagera el Holocausto, 12 de mayo, 2022.

[2] Alrai.com, 16 y 21 de mayo, 2022.

[3] Entre los años 2010-2011, Bennett se desempeñó como director del Consejo de Yesha, la organización paraguas ante los consejos municipales de los asentamientos judíos en Cisjordania.

