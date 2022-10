Mientras el canciller iraní Amir Abdollahian negó a sus homólogos europeos que Irán esté vendiendo drones de combate fabricados en Irán a Rusia para ser utilizados en su guerra contra Ucrania y contra la OTAN, el diario vocero del régimen Kayhan, hace alardes a diario por la venta de estos drones iraníes a Rusia.

Diario Kayhan: Los estadounidenses «lo han entendido correctamente: Irán exporta equipos militares al segundo ejército más poderoso del mundo – la Federación Rusa»

El canciller iraní Abdollahian ha negado en varias ocasiones a sus homólogos europeos que Irán le esté vendiendo armas iraníes, especialmente drones de combate a Rusia para su uso en la guerra contra Ucrania. El día 9 de octubre, 2022 este le recalcó al vice-canciller de Polonia Pawel Jablonski que Irán no le ha suministrado ningún tipo de arma para ser utilizada en la guerra de Ucrania y que la postura fundamental de Irán era contraria a dotar con armar a cualquiera de los bandos en la guerra de Ucrania.[1] Dos días antes, el 7 de octubre, este le dijo al canciller de Finlandia Pekka Haavisto, que «a pesar de la ayuda militar de varios países a Ucrania, no hemos enviado ni enviaremos armas a Rusia para que las utilice en su guerra contra Ucrania porque creemos que la solución a esta crisis es política y cualquier apoyo militar a las partes obstaculizará la posibilidad de alcanzar la paz».[2] Antes de ello, en una conversación telefónica realizada el día 6 de octubre con su homólogo irlandés Simon Coveney, Abdollahian negó con vehemencia los rumores sobre las ventas de drones y armas hechas por Irán a Rusia para su uso en la guerra contra Ucrania.[3] Asimismo, el portavoz de la cancillería de Irán Nasser Kanaani aclaró oficialmente el día 10 de octubre, que «Irán no es parte de la guerra en Ucrania» y agregó lo siguiente: «Hemos dado una respuesta clara sobre este tema y no hemos aceptado ni aceptaremos acusaciones sobre ello».[4]

Sin embargo, en un artículo publicado el día 24 de septiembre, 2022 titulado «Combatan y Alá ayudará», el diario vocero del régimen iraní Kayhan reconoció, por primera vez a través de una fuente iraní, que Irán «durante algún tiempo» ha estado proveyéndole a Rusia drones de combate de fabricación iraní, valorados en 5600 millones de dólares – y comenzó a hacerlo «ante la mirada de los Estados Unidos» que no puede hacer nada al respecto.

El artículo continúa afirmando que los estadounidenses han entendido, correctamente, que Irán tiene la intención de venderle drones de combate iraníes Shahed 129 y Shahed 191 a Rusia y que las fuerzas rusas ya han sido entrenadas para operarlos. Alardeando sobre la venta de armas fabricadas en Irán al «segundo ejército más poderoso del mundo», así como también los informes publicados en Occidente sobre los daños infligidos por los drones iraníes a las fuerzas occidentales, el artículo citó al ex-comandante del CENTCOM estadounidense, general Kenneth Frank McKenzie diciendo que Estados Unidos ha perdido supremacía aérea en la región debido a la presencia de los drones iraníes.

Lo siguiente son los puntos principales del artículo de Kayhan:

«El hecho de que Irán se haya vuelto independiente en la fabricación de las armas que este necesita ha sido tan significativo que cuando expiró el embargo de armas de la ONU sobre Irán en octubre del año 2020, los países que prohibieron la venta de armas militares más simples y equipos de seguridad a Irán, tales como alambre de púas para cercas, ahora temen que Irán exporte armamento avanzado a otros países…

«En julio del presente año 2022, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, declaró en una conferencia de prensa sobre la exportación de drones de combate por parte de Irán a Rusia que ‘nuestra información indica que el gobierno iraní se está preparando para proveerle a Rusia hasta varios cientos de vehículos aéreos no-tripulados, incluyendo vehículos aéreos no-tripulados con capacidad armamentista en tiempo inmediato’. La información citada por Estados Unidos se basó en imágenes satelitales estadounidenses de una de las bases militares de Irán en la ciudad de Kashan.

“Las imágenes eran casi claras; Irán mostró abiertamente el Shahed 129 y el Shahed 191 a la delegación rusa y no vio ninguna razón para ocultarlo. Ellos (los estadounidenses) lo entendieron correctamente; Irán exportó equipo militar al segundo ejército más poderoso del mundo – la Federación Rusa.

“Luego de un tiempo, CNN declaró que ‘las fuerzas rusas han comenzado a entrenarse para operar vehículos aéreos no-tripulados de combate iraníes’. Por supuesto, este canal de noticias tardó demasiado en revelar esto, ya que para ese momento, el entrenamiento de las fuerzas rusas estaba casi concluido.

“Este increíble suceso que tuvo lugar ante los ojos de las autoridades estadounidenses les obligó a responder. Como de costumbre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos amenazó a Irán con sanciones y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió a Irán que no exportara sus drones: ‘Le recomendaríamos a Irán – no hacerlo. Nosotros creemos que es una pésima idea. Y lo dejaré así. Pero en Irán, a nadie le importa lo que diga el Secretario de Defensa estadounidense, o lo que dicen los funcionarios de la Casa Blanca. Cientos de drones de combate iraníes fueron exportados a Rusia, al igual que Venezuela se benefició de los drones iraníes en el pasado y fue inaugurada una línea de ensamblaje para fabricar drones iraníes en Tayikistán.

“Frente a la mirada de los Estados Unidos, Irán dio los primeros pasos para lograr capacidad de exportar sus drones, valorados en 5.600 millones de dólares. Desde hace algún tiempo, los drones iraníes han estado operando contra la OTAN en los cielos de Ucrania.

«El 17 de septiembre, 2022 el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que ‘Rusia ha infligido graves daños a las fuerzas ucranianas utilizando los recientemente introducidos drones iraníes’.[5] Rodion Kulagin, uno de los comandantes de las fuerzas terrestres del ejército ucraniano, le dijo al periodista que Los drones iraníes son difíciles de interceptar, este dijo que «en una sola unidad bajo su comando, hasta el momento, estos drones han destruido dos grandes cañones de obuses y dos vehículos armados».[6] Este general ucraniano pidió ayuda a los Estados Unidos y a sus aliados para lidiar con los drones iraníes, sin saber que los comandantes estadounidenses ya han perdido el sueño debido a estos drones.

«Cam McMillan, un oficial de artillería del ejército de los Estados Unidos quien sirvió en Irak, describió su experiencia al encontrarse con drones iraníes en el portal estadounidense ‘1945’ de la siguiente manera: ‘El Shahed-136 es un dron kamikaze que lleva consigo una carga explosiva y vuela directamente hacia su objetivo. Estos drones kamikazes eran los que nos mantenían a mí y a mis amigos despiertos por la noche en Irak’.[7]

«El mensaje del imam ayatola Ruhollah Jomeini a los comandantes del ejército durante la Guerra Irán-Irak en septiembre del año 1980 fue el primer decreto en el camino para anular el poder de las sanciones: ‘Vayan y combatan, Alá los ayudará y pondrá las cosas en orden. Nada les sucederá a ustedes’. Y así combatimos y Alá ayudó. Ahora, en septiembre del presente año 2022, la República Islámica ha logrado, con su combinación de aviones militares y drones de combate, asegurar cielos seguros para Irán y un brazo fuerte para el frente de la resistencia.

«El 20 de abril, el general Kenneth Frank McKenzie, para ese momento comandante del CENTCOM estadounidense (el comando central del ejército de los Estados Unidos en el área de terrorismo en el Medio Oriente y África del Norte) dijo en una reunión del Comité Militar del Congreso de los Estados Unidos (una referencia al Comité de Servicios Armados de la Cámara[8]) respecto al poder de disuasión aérea que posee Irán en la región del Medio Oriente: ‘Por primera vez desde la Guerra de Corea, nos encontramos operando sin ninguna superioridad aérea total’».

