El Dr. Ziyad Miqdad, director del Comité del Fatua de la Universidad Islámica en Gaza, dijo que cuando un esposo golpea a su esposa, según el Corán, los golpes deben realizarse simbólicamente y no se debe golpear a la esposa de una manera que la lesione. Este hizo sus comentarios en un programa que fue transmitido en el canal de televisión de (Hamás-Gaza) Al-Aqsa el día 8 de julio, 2021. El Dr. Miqdad explicó que las maneras de golpear deben ser terapéuticas y no vengativas, pero deben ser como un individuo que golpea a su novia, un padre golpeando a su hijo y una madre golpeando a su hija. Este dijo que el esposo debe golpear a su esposa solo para corregir sus costumbres y preservar la vida familiar.

Para ver el video del Dr. Ziyad Miqdad, pulse aquí o debajo.

«El propósito de golpear es advertirle a la esposa que la vida de la familia está en peligro; el golpearla debería ser una acción simbólica»

Ziyad Miqdad: «El propósito de golpear a esposa es advertirle a la esposa que la vida de la familia se encuentra en peligro y que las relaciones maritales están en peligro y que ella debe ser cautelosa y no permitir que la familia sea destruida y que nuestros hijos y nuestro futuro no se vean afectados adversamente. La forma de golpear debería ser simbólica. En caso de que la acción de golpearla se vuelva realidad, se deben cumplir ciertos términos y disposiciones. Primero, el propósito de golpearla no debe ser venganza ni causarle lesiones».

Entrevistador: «Entonces, existen ciertas restricciones para golpearla».

«Únanse a mí e imaginemos cómo debería verse el golpear a alguien que uno ama; es como cuando un padre golpea a su hijo, o cuando una madre golpea a su hija por hacer algo incorrecto; esta debería ser una acción terapéutica»

Miqdad: «Sí. Primeramente, el objetivo debe ser enmendar sus costumbres y proteger la vida familiar. Segundo, cuando uno golpea a su esposa debe evitar golpearle partes sensibles tales como el rostro o los órganos vitales, etc. Esta no debe ser una acción de golpear dura y vengativa. Estamos hablando de su esposa. Existe un dicho: El puño del amado es tan dulce como las pasas. La acción del esposo en golpear a su esposa – si es que esto ocurre, debe ser como un chico que golpea a su novia.

«Únanse a mí e imaginemos el cómo debe ser golpear a alguien que uno ama. Es como cuando un padre golpea a su hijo, o cuando una madre golpea a su hija por haber hecho algo mal. Esta debe ser una acción terapéutica, en lugar de ser una venganza. El objetivo es corregir la situación y advertirle a ella que hizo algo mal y solo en los casos en que no responda a la amonestación y al abandono del esposo en la cama. El golpearla debe ser el último recurso. Por lo tanto, este verso del Corán protege la vida marital y a la familia».

The post Dr. Ziyad Miqdad, encabezado del Comité del Fatua en la Universidad Islámica de Gaza: Al igual que el padre golpea a su hijo, o una madre a su hija, golpear a la esposa debería ser una acción terapéutica y no vengativa first appeared on MEMRI Español.