Rusia lucha hoy contra una severa ola de Covid-19, mientras experimenta una estanflación. El precio del pan (un alimento básico importante en la dieta rusa) tiene previsto aumentar. Según el presidente de la Unión de Panaderos de Rusia Alexei Lyalin, todos los tipos de materias primas para la producción de pan han aumentado varias veces. El precio de la margarina se incrementó en un 38%, el material de envasado, 26% y el azúcar, 9%.[1] Ha habido subidas de precios en casi todos los sectores.

El problema de la inflación surgió en el programa anual de Vladimir Putin en el que este recibe llamadas telefónicas directas, cuando una mujer rusa le preguntó a Putin el ¿por qué las zanahorias producidas en el país cuestan 110 rublos por kilo y son más caras que las bananas importadas? Este comentario provocó revuelo en las redes sociales dónde vendían zanahorias por 110 rublos, ya que el precio actual en otros lugares era 150 rublos.

El Banco Central de Rusia buscó frenar la inflación elevando las tasas de interés. Este ya lo hizo tres veces y se espera otro aumento en julio del año 2021.[2] La inflación no ha respondido a estas subidas de intereses, pero mayores tasas de interés han afectado las actividades empresariales. Las pequeñas empresas están cerrando. El economista Vladislav Zhukovsky, presidente del Stolypin Club, quien favorece las empresas, denuncia las condiciones económicas que están creando dos Rusia: los demasiado opulentos y los pobres. Rusia estableció un fondo soberano con mucho dinero en efectivo disponible para cuando «las cosas no estén tan bien», pero el gobierno se ha adherido a una política de reservar las ganancias provenientes del petróleo en el fondo y no abrir los hilos del bolsillo a pesar de que Rusia se enfrenta a una «década bastante sombría». En una entrevista con Anna Semenets de Rosbalt Media, Zhukovsky describe el sombrío estado de la economía rusa y su receta para aliviar el dolor y restaurar el crecimiento. La entrevista de Zhukovsky puede leerse a continuación:[3]

– ¿Cómo afectarán las nuevas restricciones al estado de la economía rusa? ¿Cuáles serán las consecuencias de la tercera ola del coronavirus?

– El sector de servicios prácticamente se ha detenido, debido a las nuevas restricciones introducidas en el sistema de pases y códigos QR. Los restaurantes, bares y cafeterías están paralizados. Los servicios de catering están vacíos, hay largas colas, los clientes se amontonan en las barandas. Los ingresos se han duplicado o multiplicado por diez. Cinco o seis pedidos al día para llevar significan la quiebra. Los ingresos no pueden cubrir los pagos de los salarios de los empleados durante un mes. Las medidas antivirus introducidas en las regiones suponen un duro golpe para las empresas (especialmente las pequeñas empresas, los empresarios individuales en la abastecimiento y servicios). En el futuro, las restricciones podrían extenderse al comercio, taxis y a los hoteles. Los complejos turísticos de Krasnodar Krai y Crimea ya han anunciado que los turistas serán aceptados a través de códigos QR.

Básicamente, no hubo crecimiento económico incluso antes de que se introdujeran las nuevas restricciones. Durante al menos los 12 últimos años, la economía rusa estuvo estancada. Desde el año 2008 el crecimiento total de la economía rusa fue del 8,5%, es decir, la tasa de crecimiento anual media durante 12 años fue inferior al 0,6%. El año pasado la economía se contrajo más del 3%. Hoy día, solo los exportadores de materias primas (es decir, petróleo, gas, metales, fertilizantes, carbón, madera) son las piedras angulares del presupuesto. Los precios de las materias primas (metales, madera, carbón, petróleo) se encuentran en récord en los últimos 8 años (o incluso un récord histórico), en el contexto de burbujas infladas que plagan los mercados financieros de todo el mundo. En tales circunstancias, la debilidad del rublo le permite a las empresas exportadoras generar superbeneficios. Por lo tanto, hoy las 100 mayores empresas orientadas a la exportación influyen en el crecimiento de los ingresos de toda la economía. La prosperidad, de la que habla el gobierno, sólo puede observarse en este sector.

– Entonces, ¿parece ser que el sector de materias primas ayudará a la economía rusa a sobrevivir otra crisis?

– Bueno, sí, pero usted y yo no sobreviviremos.

La gran mayoría de rusos que trabajan en los sectores de abastecimiento, servicios y comercio no tienen ninguna conexión con el sector de materias primas. Sobrevivirán los empleados de las empresas extractivas y contratistas. Solo en los primeros cinco meses de este año, las ganancias de las empresas extractivas superaron los 5 billones de rublos, crecieron 3.5 veces en un año, lo cual es un récord histórico. Mientras tanto, la renta real disponible de la población viene cayendo desde el año 2014. Oficialmente, solo para el año 2020, la renta de la población cayó un 13.5% y seguirá haciéndolo en el 2021. Es cierto que no existe crisis para las empresas que disfrutan de una exportación basada en rentas, ingresos y órdenes estatales. La debilidad del rublo (artificialmente infravalorado teniendo en cuenta el precio actual del petróleo), así como también los altos precios de las materias primas, generan enormes beneficios. Mientras que aquellos segmentos de la economía que están orientados al mercado interno y la demanda interna experimentan problemas muy serios. Más de 2 millones de empresas cerraron en el 2020. Ahora la historia se repite. Las nuevas restricciones plantean muchas preguntas. Incluso según lo estimado por los servicios electorales afiliados al estado, entre el 65% y el 60% de los encuestados están en contra de la vacunación obligatoria. Es obvio que los planes de vacunación ya han fracasado. Rusia no alcanzará la meta del 60% de vacunados para septiembre. El máximo con el que pueden contar las autoridades es alrededor del 25% de vacunados. Y cuanto más fuerte sea la presión para vacunarse, más Covid-disidentes habrá y mayor será la negatividad y el rechazo social.

– Varias regiones introdujeron la vacunación obligatoria para los trabajadores del comercio, transporte y servicios. ¿Qué pasará con estos sectores si la gente simplemente no se las arregla o no quiere vacunarse?

– Permítanme señalar que el Código Laboral no prevé el derecho de despedir o suspender a un empleado por negarse a vacunarse. La vacuna contra el coronavirus no está en el calendario nacional de vacunación. La Duma del Estado, el Consejo de la Federación, declaró hace tres semanas que la vacunación no será obligatoria. La vacuna para el Covid-19 está en el calendario nacional de vacunaciones profilácticas según los datos epidémicos. Según el reglamento gubernamental No. 825 del año 1999, el calendario nacional de vacunaciones profilácticas no afecta al sector de servicios ni al comercio. Cubre solo los servidores públicos y no a todos, sino solo a los trabajadores médicos, que entran en contacto directo con los pacientes, los empleados de las instalaciones educativas y los veterinarios.

A partir del 15 de julio, es muy probable que en varios sectores se vean llamados colectivos por parte de los empleados sobre la negativa a vacunarse. Dichos empleados pueden enfrentar una suspensión sin goce de sueldo, porque la vacunación solo puede ser voluntaria. Sin embargo, los tribunales se verán inundados de demandas y la situación no favorecerá a aquellos empleadores. En otras palabras, el gobierno esencialmente está transfiriendo la responsabilidad a los empleadores. Incluso sin el problema de la vacunación, las cosas no son buenas para la economía rusa. No hubo crecimiento y el crecimiento no es previsible. Mientras tanto, el gobierno sigue apretando los tornillos. Allí se habla dentro del gobierno sobre otro aumento de impuestos para el año 2022. Me refiero a un aumento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto a las cesantías, el impuesto sobre los ingresos adicionales, así como la introducción de un nuevo pago para el seguro de desempleo (1-3%). Con estas iniciativas, el gobierno espera recibir 400 billones de rublos de nuestros bolsillos el próximo año.

Las pequeñas empresas ya se han visto afectadas, el nivel de vida de la población está disminuyendo y los precios están aumentando. La inflación oficial es del 6%, la inflación en el rublo de los alimentos es del 8%, mientras que la inflación no-oficial es del 15-20%. Un aumento de la carga fiscal, la presión del gobierno sobre las empresas y el traspaso de responsabilidades a los empresarios no prometen ningún tipo de crecimiento. Hasta ahora no veo ninguna ventaja para la economía. Los gastos de producción están aumentando, los precios de compra están aumentando y el Banco Central seguirá subiendo las tasas de interés. El regulador siendo este el Banco Central ya subió la tasa de interés tres veces, de 4.25% a 5.5%. Se espera que ocurra otro aumento de 0.5-1% en el mes de julio. Esto significa que el crédito se volverá más caro y también lo será el capital de trabajo. Al mismo tiempo, la demanda no se expande. Si la economía, que recién comenzó a recuperarse del año pasado, se cierra debido al coronavirus, entonces no podemos esperar un crecimiento económico de ni siquiera el 2%. Además, podemos llegar a un crecimiento cero o incluso a un crecimiento negativo.

– Además de las empresas de productos básicos, también existen promotores inmobiliarios. Los analistas argumentan que las acciones de las empresas constructoras que cotizan en bolsa incluso se apreciaron en valor el año pasado. Entonces, ¿solo existen dos sectores a los que les está yendo bien, es decir, los productos básicos y la construcción?

– Se olvidó de mencionar a los bancos estatales, que obtuvieron ganancias de 1.7 billones de rublos el año pasado, este año sus ganancias serán aún mayores. Les importa un comino la situación de la producción y la economía. Estos ganan dinero con depósitos al 3-4%, es decir, obtienen básicamente activos gratuitos, que luego pueden prestarse por debajo del 8-10% anual. Así que lo está haciendo bastante bien. Lo mismo ocurre con los monopolios naturales, los proveedores de electricidad, gas y empresas ferroviarias. Sus tarifas crecen cada año independientemente de la situación económica. Solo los salarios de los rusos permanecen estancados, pero la situación es estable para estas empresas.

Cuanta menos afiliación tenga uno con el gobierno, desde el presupuesto, activos de petróleo y de gas, mayores serán los riesgos. Según datos oficiales, los salarios del sector privado cayeron un 3.6% el primer trimestre de este año y un 3% el año pasado. En términos reales, disminuyeron aún más: entre un 15% y un 20%. La clase media se está muriendo; y los pobres se vuelven indigentes. Los estratos ricos también se están reduciendo, sin embargo, estos se están volviendo súper opulentos. La polarización de la sociedad de hecho está ocurriendo.

Según la agencia Bloomberg, desde comienzos de este año, las propiedades de los rusos más ricos han aumentado en más de 36 billones de dólares. No sucedió porque sus empresas produjeran más bienes, sino debido a la debilidad del rublo, que proporciona superbeneficios, se están enriqueciendo aún más a través de los dividendos adquiridos. Según los últimos datos del Boston Consulting Group, los 500 rusos más ricos poseen más de 650 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 40% de la economía de Rusia. En este sentido, estamos en la parte superior de la lista, en China los 500 chinos más ricos representan el 15%, en los Estados Unidos – 19% y en India – 19%. Considerando el enriquecimiento de la clase dominante, de personas cercanas a las autoridades, hemos superado a todos los países del mundo. Mientras tanto, los problemas de la pequeña empresa se multiplican. Muchos emprendedores se dan cuenta de que poseen un montón de deudas, obligaciones y contratos incumplidos. Algunos simplemente cerrarán y volverán a abrir luego. Sin embargo, muchos no podrán hacer esto y perderán su negocio para siempre. En términos relativos, el año pasado, por cada negocio que se abrió, hubo tres o cuatro empresas que cerraron. Este año esta proporción será diferente: por cada negocio abierto habrá dos cerrados. Cuanto más se aprieten los tornillos, menos serán las medidas de apoyo disponibles para la economía (que fueron insuficientes tal como es), mayor será el daño sufrido por las empresas y la economía. Hasta un millón de empresas pudieran cerrar este año.

– En su opinión, ¿qué debería hacer el gobierno para evitar este escenario?

– Rusia necesita aprobar una sólida estrategia anti-crisis para sacar a la economía rusa de la recesión. La regla presupuestaria, según la cual todos los ingresos presupuestarios del petróleo que superen los 43.5 dólares estadounidenses se colocan en el fondo de reserva, debe abolirse. Debería adoptarse un programa de asistencia para la economía rusa que ascienda al menos al 6-7% del PIB (por valor de unos 5 billones de rublos). Las pequeñas empresas, los empresarios individuales y los autónomos deberían estar exentos de impuestos hasta fin de año. El nivel de subsistencia debe elevarse a valores reales (que pueden proporcionar vida). Por lo tanto, debe elevarse dos veces. También debería modificarse la política de comercio exterior. Hasta que se satisfaga la demanda del mercado interno, deben introducirse nuevos derechos de exportación para que la venta de cereales, metales y madera en el extranjero no sea conveniente. ¿Por qué deberían los rusos comprar metal y madera a precios de exportación? Nuestros salarios y pensiones no son comparables a los de otros países. ¿Por qué compramos nuestra propia madera a los mismos precios que en Alemania? El precio de una tabla de madera común se ha multiplicado por 2 a 2,5 en el mercado nacional. Mientras tanto, se considera que Rusia es el mayor exportador de madera. Necesitamos una reducción del IVA, de las tasas de interés y los préstamos preferenciales para los sectores de la economía real. En última instancia, debemos centrarnos en la industria; una nueva industrialización y emancipación de la pequeña empresa y el espíritu empresarial deben ser puestas en primer plano. Y, por supuesto, no debería haber aumento de impuestos e impuestos especiales, no deberían introducirse nuevos pagos de seguros.

– ¿A su manera de ver, el dinero que, según la ley presupuestaria, es ahorrado en el fondo de reserva para cuando sea necesario, debería ser canalizado hacia la economía?

– Sí, debería gastarse en apoyo a la población, en apoyo al empleo y a la industria y no en ayudar a los exportadores de materias primas y a los monopolios. No habrá ningún día sombrío en Rusia. De hecho, deberíamos hablar de una década sombría, en la que ya vivimos. Desde el año 2008, la economía de China se duplicó, la economía de India ha crecido en un 80%, el sudeste asiático, en un 50-60%, la economía mundial, en un 35-37%, mientras que Rusia ha crecido solo un 8%. Ya hemos desperdiciado 12 años en vano. La regla presupuestaria fue una forma de castración para la economía rusa.

No importa cuánto cueste el petróleo, los activos para la ciencia, la educación, la medicina, la industria, la agricultura serán asignados de acuerdo al principio de los sobrantes. Los ingresos son guardados en un gran pote. El estado tiene dinero: 605 billones de dólares en reservas oficiales en moneda extranjera. Estos activos deben ser invertidos en desarrollo, de lo contrario tendremos que gastarlos en una «procesión por lo demás fúnebre» de la economía.

[1] Mk.ru, 19 de julio, 2021

[2] Iz.ru, 7 de julio, 2021.

[3] Rosbalt.ru, 6 de julio, 2021.

