En un artículo publicado el 26 de febrero del 2022 en el diario saudita en inglés Arab News, el editor en jefe del diario Faisal ‘Abbas, escribe que lo sucedido actualmente en Ucrania es «un claro recordatorio» a la falta de confiabilidad de Occidente y los Estados Unidos. ‘Abbas afirma que Ucrania, «una democracia que hizo todo al pie de la letra y esperaba unirse a la OTAN algún día», creía que Occidente la protegería ante la brutalidad de Rusia. Sin embargo, en lugar de acudir en ayuda de su aliado e implementar sus principios declarados de apoyo a la democracia y libertad, Occidente y en especial los Estados Unidos bajo la tutela del presidente Joe Biden – han bastado con reproches y condenas ante la conducta de Rusia. Incluso las sanciones más «duras» que Estados Unidos está aplicando, dice ‘Abbas, son muy poco probable que sean efectivas contra Rusia, considerando especialmente que algunos en Occidente no están dispuestos a maximizar dichas sanciones, por temor a perjudicar sus propios intereses económicos. Este remarca que, en esta situación, nadie puede culpar a Kiev por pensar en el dicho de, «Con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos?»

‘Abbas contrasta la actual política estadounidense con la política de los presidentes George Bush y Bill Clinton en la década de los años 1990, quienes tomaron medidas para liberar a Kuwait de la ocupación iraquí y ayudaron a poner fin a las masacres en Bosnia y Kosovo. Al contrario, bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos asumió una postura pasiva y no hizo nada cuando el presidente de Siria Assad utilizó armas químicas contra su propio pueblo en el año 2012, o cuando Rusia ocupó Crimea en el 2014. Biden, agrega, continúa con la política de Obama, tal como se evidencia no solo en su política hacia Ucrania, sino en sus decisiones de revocar el designar de terrorista a los houties en Yemen y también en retirar las baterías de misiles Patriot que ayudaban a defender a Arabia Saudita de los ataques perpetrados por los houties.

Faisal ‘Abbas concluye que todos los países deberían seguir el ejemplo de Arabia Saudita e invertir en desarrollar sus propias capacidades militares, en lugar de depender de los Estados Unidos para que los ayude cuando más lo necesiten.

Lo siguiente es su artículo.[1]

«El 17 de febrero, publicamos una entrevista en el portal Arab News con el primer ministro de Kosovo Albin Kurti, coincidiendo con el 14avo aniversario de la independencia de su país.

«A lo largo de la entrevista, le pregunté repetidamente si todavía pensaba que Occidente – es decir los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea – seguirán siendo confiables y si estas entidades, si es que la situación empeora, seguirán defendiendo a Kosovo o lo abandonaran tal como lo hicieron en Afganistán y como lo estamos viendo ahora, en Ucrania

«El primer ministro Kurti defendió a Occidente y dijo que pensaba que Estados Unidos y la OTAN estaban allí para quedarse. Kurti, de 47 años, pertenece a la misma generación que yo. Es una generación que vio a Estados Unidos – bajo el liderazgo de George HW Bush – apresurarse a ayudar a liberar Kuwait con la asistencia de aliados regionales en la década de los años 1990. Más adelante en la misma década, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Bill Clinton, ayudó a poner fin a la Guerra de los Balcanes y a detener las masacres serbias en Kosovo y en Bosnia.

«Sin embargo, en años más recientes, nuestra generación también vio actos vergonzosos de la misma superpotencia que no defiende sus propios valores o actúa de acuerdo a sus propias puntos de no-retorno. Nosotros vimos que eso sucedió tanto en Siria como en Ucrania. El ex-presidente de los Estados Unidos Barack Obama amenazó al dictador sirio Bashar Assad con una línea roja imaginaria si este utilizaba armas químicas en el año 2012. También hubo una amenaza similar si Rusia se apoderaba de Crimea en el año 2014. En ambas ocasiones, el ex-presidente y premio Nobel de la Paz no hizo absolutamente nada.

“Hoy, vemos al presidente Joe Biden seguir el mismo camino. A pesar de las duras palabras, en realidad este no dice mucho. Uno puede sonreír y fruncir el ceño, pero siempre y cuando lo que esté diciendo sea esencialmente: ‘La OTAN no está enviando tropas a Ucrania’, entonces el resultado es el mismo que el no hacer nada.

«Ucrania – una democracia que hizo todo según las reglas y esperaba unirse a la OTAN algún día, está pagando muy caro por creer que Estados Unidos y Occidente la protegerán si elegía una órbita diferente a la de su vecino de al lado, Rusia.

«Todo esto no nos sorprende en lo absoluto a los observadores en Arabia Saudita o al resto del mundo árabe. Afortunadamente, nosotros en Arabia Saudita hemos estado invirtiendo en nuestra propia defensa durante décadas. Hemos logrado mitigar la mayoría de los ataques terroristas de los houties en nuestras ciudades y aeropuertos civiles.

“Sin embargo, lo que deja un sabor muy amargo entre hombres, mujeres y niños inocentes en el lado receptor de los houties respaldados por Irán es que la administración Biden revirtió el haberlos designado como organización terrorista en la era de Donald Trump. Estados Unidos no admitirá que se equivocó, incluso cuando los houties siguen alardeando por los crímenes cometidos contra civiles en el reino y más recientemente, en los Emiratos Árabes Unidos. Para colmo de males, Estados Unidos retiró las baterías de misiles Patriot, que como todos saben es tecnología defensiva, ya que las fuerzas del reino permanecieron en alerta máxima para defender a su pueblo de estos ataques terroristas indiscriminados.

«Uno pudiera argumentar que Estados Unidos hizo algo para proteger a Ucrania. De hecho, envió ayuda militar y anunció sanciones. Bueno, también condenó los ataques de los houties contra Arabia Saudita y contra los Emiratos Árabes Unidos, pero seguir los movimientos no es lo mismo que hacer lo necesario para que prevalezca la justicia.

«Tal como están las cosas, el propio Occidente está dividido incluso sobre si ir o no hasta el final en lo que respecta a las sanciones. Las ganancias económicas y los beneficios mutuos se interponen en el camino. No hace falta decir que los precios del petróleo y el gas ya están extremadamente altos y es muy probable que suban más, perjudicando aún más los bolsillos de los ciudadanos comunes en Europa y en los Estados Unidos.

“Por supuesto, la situación actual del mercado energético pudo haberse evitado o el golpe pudo haberse suavizado si la administración Biden hubiese trabajado muy de cerca y no tratar a los aliados de larga data de estados parias.

«Para volver al ejemplo de los houties, no le hubiese costado nada a Washington admitir su error y volver a designar a los houties como organización terrorista, sino que el admitirlo sería consonó con la propia definición y políticas de Estados Unidos contra los terroristas. (Y en caso de que alguien necesite recordar, una de las consignas y políticas oficiales de los houties es, ‘Muerte a los Estados Unidos’.) Pero, por supuesto, quizás algunos en la administración actual pudieran priorizar las disputas y revertir las decisiones del ex-presidente estadounidense Donald Trump en tomar posturas que sean cónsonas con políticas y valores estadounidenses de larga data.

«Mientras tanto, uno no puede evitar pensar que los observadores en Moscú deben estar riéndose de las medidas punitivas anunciadas recientemente, tales como prohibir a Rusia competir en el Festival de Eurovisión 2022 o negarle a San Petersburgo la oportunidad de albergar una final de la copa UEFA Champions League.

«Incluso las medidas más serias anunciadas hasta ahora, como sancionar a individuos, probablemente se consideren daños colaterales aceptables cuando tomamos en consideración lo que el gobierno ruso cree que lucha en contra…

«No olvidemos que, si bien muchos países del mundo creen que Ucrania ha sido invadida y no están de acuerdo con las opiniones de Moscú sobre el conflicto, varios observadores creen que, en el fondo, Rusia siempre ha visto a Ucrania como parte de su patria histórica. También existe la narrativa oficial rusa, siendo esta que las ‘tropas que mantienen la paz’ ??que envió a Ucrania están defendiendo a dos repúblicas independientes recientemente declaradas, la República Popular de Lugansk (LPR) y la República Popular de Donetsk (DPR), que solicitaron oficialmente la ayuda de Moscú.

«Es totalmente comprensible que el presidente ucraniano Volodymyr Zelinsky haya expresado su frustración con sus aliados en Occidente al decir que no ha recibido las respuestas que deseaba. Él siente – y con toda razón – que Ucrania se ha quedado sola y tendrá que valerse por sí misma. De hecho, nadie puede culpar a Kiev por pensar que con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos?

«Volviendo a nuestra entrevista con el primer ministro de Kosovo a la que me referí al principio, quizás lo único en lo que ahora puedo estar de acuerdo con Kurti es en la otra parte de su respuesta que me dio. Que mientras su país sigue dependiendo de los Estados Unidos y de la OTAN, también está trabajando en la construcción de su propio ejército. Esa es obviamente una decisión muy sabia para cualquier país que dependa de los Estados Unidos y de las potencias occidentales en general en estos días».

[1] Arab News (Arabia Saudita), 26 de febrero, 2022.

