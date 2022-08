Tras ocurrir el asesinato del líder de Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri en un ataque estadounidense utilizando drones el 31 de julio del presente año 2022 en la ciudad de Kabul, los diarios pakistaníes escribieron sus editoriales junto a reacciones mixtas por la eliminación del cerebro del terrorismo yihadista.[1] Los editoriales titulados «El fin de Zawahiri» y «El final de Zawahiri» en los diarios en inglés The News y Dawn, respectivamente, señalaron que el Emirato Islámico de Afganistán (la organización yihadista de los talibanes afganos hoy día en el poder) ha seguido albergando y protegiendo a Al-Qaeda, el cual amenaza a la región.

«El terrorismo es una amenaza global, pero la presencia de los líderes de Al-Qaeda en Afganistán también es una amenaza para la región; Pakistán deberá ser cada vez más vigilante»

Lo siguiente son extractos del editorial en el diario The News:

«Ahora está en el tapete el tema del impacto que tendrá este ataque con drones en la región. Los talibanes condenaron el ataque con drones y lo calificaron de ‘clara violación’ al acuerdo Doha por parte de las autoridades estadounidenses. Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha acusado a los talibanes de ‘acoger y albergar’ a Al-Zawahiri en Afganistán y de violar ‘groseramente’ el acuerdo Doha.

“Los talibanes también han invocado los principios internacionales y han dicho que tales acciones van ‘en contra de los intereses de los Estados Unidos, Afganistán y de la región’. Durante mucho tiempo, los ataques con drones estadounidenses también han llevado a una mayor militancia en la región. Estados Unidos dice que no hubo otras víctimas en el ataque que acabó con la vida de Zawahiri…

«El otro tema que surge es si eso significa que los talibanes en Afganistán están protegiendo una vez más a los líderes de Al-Qaeda tal como lo hicieron durante su mandato anterior en el poder antes del año 2001. Si este es el caso, ¿podemos esperar una política mucho más persistente a los ataques de Estados Unidos en Afganistán? ¿Y tiene intención Estados Unidos de participar en la ‘guerra contra el terrorismo’ en Afganistán luego de su retirada de los cielos? Por el momento, no sabemos si se han localizado otros objetivos de Al-Qaeda en Afganistán y el cómo Estados Unidos responderá si estos se encuentran, o si la política de ataques con drones se expande de alguna manera.

«Es desafortunado que un país que lucha contra la pobreza, la sequía, el hambre y muchos otros problemas, esté bajo un régimen que puede haber estado ‘albergando’ a un terrorista buscado en su suelo cuando necesita que la comunidad internacional esté de su lado para que pueda brindársele algo de alivio a su acosado pueblo. El terrorismo es una amenaza global, pero la presencia de los líderes de Al-Qaeda en Afganistán también es una amenaza para la región. Pakistán deberá estar cada vez más alerta y vigilante».

«El asesinato de Zawahiri no debería verse como una gran victoria contra el terrorismo, principalmente debido a la naturaleza en gran parte inactiva de Al-Qaeda»

Lo siguiente son extractos del editorial en el diario Dawn:

«Ayman Al-Zawahiri… fue uno de los rostros más reconocibles en el mundo del yihadismo transnacional. Sin embargo, el Al-Qaeda de Zawahiri lideró luego que el asesinato de su jefe Osama bin Laden, perdió gran parte de su impacto y fue reemplazado por incluso más preocupaciones sanguinarias, tales como el autodenominado grupo Estado Islámico (EIIS).

«Se cree que el supuesto médico egipcio convertido en terrorista fue uno de los ideólogos clave de Al-Qaeda. Por más significativo que sea, el asesinato de Zawahiri no debe verse como una gran victoria en contra del terrorismo, principalmente debido a la naturaleza en gran medida latente de Al-Qaeda, así como también la presencia de grupos aún más violentos en Afganistán.

“El asesinato también plantea interrogantes sobre el compromiso de los talibanes afganos a no-albergar a terroristas extranjeros, luego que Estados Unidos se retirara de Afganistán el año pasado, los gobernantes talibanes afganos de facto en Kabul prometieron que su tierra no sería usada contra otros. El hecho de que el jefe de Al Qaeda fuese encontrado y atacado en un hogar seguro en Kabul (informes de inteligencia anteriores indicaron que Zawahiri operaba en Afganistán sin ningún tipo de obstáculos) expone la promesa vacía de los talibanes. Parece ser que los talibanes no han aprendido nada de la historia, ya que su anterior régimen también fue destituido por albergar a Al Qaeda.

«Además, la presencia global de grupos aún más fanáticos que Al-Qaeda muestra que las actuales políticas anti-terroristas no están dando los resultados deseados. Si bien no existen dudas de que el contra-terrorismo tiene un aspecto militar y no se puede permitir que militantes violentos operen libremente, muchos de los temas subrayados anteriormente no han sido abordados. Estos incluyen la continua indecisión sobre los temas pertinentes a Cachemira y Palestina, la ocupación de tierras musulmanas por parte de potencias extranjeras, así como también los regímenes autoritarios que dominan la mayoría de los estados musulmanes. En cuanto a algunas cuentas Zawahiri se dejó llevar por al extremismo luego de ser torturado en las prisiones egipcias. Hasta que no se abordan estos temas fundamentales, seguirán surgiendo muchísimos más zawahiris».

