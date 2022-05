El complejo de la mezquita Haram Al-Sharif Al-Aqsa en la antigua ciudad de Jerusalén, conocido por cristianos y judíos como el Monte del Templo, es punto focal de tensiones entre Israel y los palestinos.

En 1925, el Consejo Supremo Musulmán en Jerusalén,[1] encabezado por el gran muftí Hajj Amin Al-Husseini, publicó un folleto informativo de 16 páginas sobre el complejo de la Mezquita Al-Aqsa titulado: Breve guía a Al-Haram Al-Sharif. El folleto establece que el lugar es sagrado para los judíos y que los antiguos templos judíos se encontraban allí (figuras palestinas contemporáneas a menudo rechazan tales afirmaciones sobre el Monte del Templo y sobre su importancia histórica y religiosa para los judíos; véase el Apéndice I).

A continuación se puede observar las citas del folleto (véase el Apéndice II para consultar el folleto en su totalidad).

Extractos del folleto

Página 4:

«El lugar es uno de los más antiguos del mundo. Su santidad data de tiempos muy antiguos (quizás de la prehistoria). Su identidad con el lugar del Templo de Salomón es indiscutible. Este también es el lugar, según el creencia universal, sobre la cual ‘David construyó allí un altar para el Señor y ofreció holocaustos junto a ofrendas de paz [2 Samuel 24:25]’».

Página 16:

«Muy poco se sabe con certeza sobre la historia temprana de la propia cámara. Esta se remonta probablemente a la construcción del Templo de Salomón».

El gobierno jordano borra la mención de los templos en la versión actualizada del año 1966 del folleto del año 1925

Cabe señalar que en el año 1966, el ministerio jordano de Awqaf (al que se le transfirieron las funciones del Consejo Supremo Musulmán en 1951) publicó una nueva versión del folleto del Consejo Supremo Musulmán, titulado: Breve guía de la Cúpula de la Roca y de Al-Haram Al Sharif.

En esta nueva versión, existen muy pocas menciones de la historia pre-islámica del complejo y ninguna mención a los templos judíos. El término «templo» solo fue utilizado dos veces en el folleto del año 1966, en las páginas 20 y 60, en referencia a cuando los cruzados llamaron a la Cúpula de la Roca «Templum Domini» («El Templo del Señor») y la adyacente Mezquita Al-Aqsa. «Templum Solomonis» («Templo de Salomón», un término que también se refiere al Primer Templo).

Apéndice I – Figuras palestinas y árabes contemporáneas niegan la existencia de los antiguos templos judíos

En contraste al folleto del año 1925, políticos, académicos y estudiosos islámicos palestinos y árabes contemporáneos frecuentemente afirman lo contrario y niegan la existencia histórica de los antiguos templos judíos.[2]

A continuación se muestran algunos ejemplos:

Según el principal negociador palestino Saeb Erekat, cuando el presidente estadounidense Bill Clinton le pidió a Yasser Arafat que reconociera que hubo un templo judío en lo que hoy es el complejo de la mezquita Al-Aqsa, Arafat respondió: «Yo no seré traidor… No existe nada debajo o por encima del complejo de la mezquita Al-Aqsa a excepción de Alá».[3]

El primer ministro de la Autoridad Palestina Mohammad Shtayyeh[4], ha dicho de manera similar que Israel “no ha podido probar nada sobre un templo o lo que sea”.[5]

Saleh Al-Arouri, vicepresidente del Buró Político de Hamás, dijo en mayo del año 2021: «La inmigración de judíos a Palestina desde todos los rincones del mundo, con el propósito de establecer su estado, se basó en el mito de que Jerusalén había sido su capital y que allí tenían un templo, de que Jerusalén les pertenece y que esta es su Tierra Prometida. Esos son los mitos que han inventado de la nada”.

En abril del año 2010, el profesor palestino-jordano de derecho religioso Ahmad Nofal dijo lo siguiente: «Ustedes judíos no tienen territorio, ni templo, ni lugar de culto… Ustedes, judíos, adoran a Satanás… Luchan en contra de Alá y adoran a Satanás y aun así buscan el Templo de Salomón?»[6] El profesor Nofal también dijo: «Los judíos cavaron 40 metros dentro del suelo y no encontraron nada. No existen indicios de que existiera un templo allí. Hermanos, se están burlando de ustedes… Esto es herejía y blasfemia ante Alá, la historia, los seres humanos y contra el sentido común”.[7]

En un sermón pronunciado en agosto del año 2017 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Maulana Ihsaan Hendricks dijo que el Muro de los Lamentos no tiene nada que ver con los templos judíos y que su único significado es la tradición islámica de que Mahoma ató la mítica criatura Buraq durante el viaje de una noche milagrosa. Hendricks dijo: «Algunos de nosotros creemos que es un buen ejercicio inter-religioso reconocer el significado del Muro de los Lamentos para los judíos. No existe nada inter-religioso en el Muro Buraq. Cada parte de la mezquita y del complejo es el derecho que poseen los musulmanes».[8]

El columnista libanés Jihad Al-Khazen afirmó en enero del año 2012 que no existe evidencia arqueológica alguna en Jerusalén de los judíos o de ninguno de sus templos, descartando estas afirmaciones como «cuentos de hadas de la Torá».[9]

El ex-parlamentario jordano Yaq’ub Qarash dijo en noviembre del año 2013: «Los judíos lo quieren todo, aunque no tienen ningún tipo de derechos religiosos. Ellos quieren probar los mitos que estos han fabricado… Por Alá, si ese Muro de los Lamentos realmente fue parte de un templo, estoy seguro de que los compañeros del profeta Mahoma lo hubiesen honrado».[10]

En septiembre del año 2018, el profesor jordano en arqueología Mohammad Waheeb Al-Husseini dijo que el movimiento sionista pretende gobernar el mundo desde Jerusalén, pero ha «llegado a una encrucijada» desde una perspectiva «científica», debido a que no ha podido probar ninguna presencia nacional judía previa en Palestina ni particularmente en Jerusalén. Al-Husseini dijo: «Los judíos no tenían ninguna independencia que nos permitiera decir que tenían un reino, un templo o cualquier otra cosa».[11]

Apéndice II – Folleto del año 1925 del Consejo Supremo Musulmán

[1] El Consejo Supremo Musulmán era el organismo supremo a cargo de la comunidad musulmana y de los asuntos religiosos en la Palestina del Mandato. El Consejo fue responsable de dictar las dotaciones religiosas, tales como el complejo de la mezquita Al-Aqsa y supervisaba todas las cortes de la ley islámica en la Palestina del Mandato. También fue responsable del nombramiento de personas para los cargos de autoridad religiosa islámica.

[2] Cabe señalar que a menudo se hace referencia a Jerusalén en árabe con la palabra Bayt Al-Maqdis, un término que MEMRI generalmente traduce simplemente como «Jerusalén». Etimológicamente, el término se origina en el nombre hebreo de los templos judíos, «Beit HaMikdash» (lit. La Casa de Santificación).

[3] Video del portal MEMRI TV No. 2074 – Principal negociador palestino Saeb Erekat: Abu Mazen rechazó la propuesta israelí en Annapolis al igual que Arafat rechazó la propuesta de Camp David 2000, 27 de marzo, 2009.

[4] Manuel Hassassian, ex-embajador de la Autoridad Palestina en el Reino Unido, dijo en octubre, 2017: «Esto no es un templo y no existe nada judío en Palestina. Esto es un invento». Véase el video del portal MEMRI TV No. 8285 – Embajador palestino en el Reino Unido Manuel Hassassian: Como estudiante, yo golpeé a un israelí por afirmar que el felafel era el plato nacional de los judíos, 25 de octubre, 2017.

[5] Video del portal MEMRI TV No. 8911, Primer ministro de la Autoridad Palestina Mohammad Shtayyeh: A pesar de varias excavaciones arqueológicas debajo de la mezquita Al-Aqsa, Israel nunca pudo encontrar pruebas sobre la existencia de un templo judío, 7 de junio, 2021.

[6] Video del portal MEMRI TV No. 2442 – Profesor jordano en derecho religioso Ahmad Nawfal: Los judíos son unos ladrones que roban mentes y adoran a Satanás, 2 de abril, 2010.

[7] Video del portal MEMRI TV No. 925 – Profesor jordano en derecho religioso en referencia a Armagedón, el Holocausto y el Templo de Salomón, 13 de noviembre, 2005.

[8] Video del portal MEMRI TV No. 6662 – Sermón en Sudáfrica dado por Maulana Ihsaan Hendricks: Los judíos no poseen ningún derecho al Muro Occidental; es parte integral de la mezquita Al-Aqsa – Material de archivo, 13 de agosto, 2017.

[9] Video del portal MEMRI TV No. 3328 – Columnista libanés Jihad Al-Khazen: La religión judía es un cuento de hadas; los judíos no tienen ninguna historia ni restos arqueológicos en Jerusalén ni tampoco en Egipto, 1 de enero, 2012.

[10] Video del portal MEMRI TV No. 4034 – Ex-parlamentario jordano Yaq’ub Qarash glorifica el yihad y el martirio en la televisión de la Autoridad Palestina afirma: Los israelíes «solo pueden sobrevivir siendo nazis», 1 de noviembre, 2013.

[11] Video del portal MEMRI TV No. 6769 – Arqueólogo jordano Mohammad Waheeb Al-Husseini: Los judíos no poseen ningún derecho histórico a la tierra, el movimiento sionista lo que desea es gobernar el mundo, 2 de septiembre, 2018.

