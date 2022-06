Recientemente se han producido informes en Turquía de que en el año 2019 el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan liberó de prisión a al menos 32 individuos quienes fueron condenados a cadena perpetua por su participación en más de 100 asesinatos y por pertenecer a un grupo que en turco se le denomina simplemente «Hezbolá», pero para evitar confusiones con el grupo libanés del mismo nombre, en español se le denomina alternativamente el grupo Hezbolá turco y Hezbolá en Turquía. La sabiduría convencional que se repite con frecuencia es que esta organización turca no tiene relación con la organización libanesa respaldada por Irán llamada de la misma manera. Varios hechos indican que este no es el caso y que Hezbolá en Turquía ha recibido financiamiento, apoyo logístico y entrenamiento del gobierno iraní.

Este análisis revisará el tema: La liberación realizada por el gobierno turco a miembros de Hezbolá condenados por asesinato; la respuesta de la oposición turca a las noticias sobre la liberación; evidencias de un financiamiento iraní, apoyo logístico y entrenamiento para Hezbolá en Turquía; y las actividades de Hezbolá hoy día en Turquía.

Liberación de Mehmet Salih Kölge en el año 2019, delegado del líder de Hezbolá Hüseyin Velioglu y otros 31 individuos responsables de 157 operaciones que resultaron en 91 muertes y asesinatos

El 25 de abril del presente año 2022, el periodista turco Özgür Cebe informó que justo antes de las elecciones locales realizadas el 31 de marzo, 2019 el gobierno turco liberó de prisión a Mehmet Salih Kölge, quien fue adjunto de Hüseyin Velioglu, el líder de Hezbolá en Turquía asesinado en un intercambio de disparos con la policía en Estambul el 17 de enero del año 2000.

Kölge recibió una sentencia de cadena perpetua «agravada»[1] por ordenar el asesinato de 91 personas entre los años 1992 y 2001 y por asistir a interrogatorios que involucraron tortura y el «atar de manos y pies». El tribunal fue unánime al confirmar el fallo para ese momento y dijo que él era responsable de dar las órdenes e instrucciones en 157 incidentes armados en los que murieron 91 personas y otras 66 resultaron heridas en las ciudades turcas de Gaziantep, Sirnak, Mardin y Batman.[2]

Kölge supuestamente descubrió a la organización Hezbolá mientras trabajaba en una librería en la ciudad de Nusaybin en la provincia turca de Mardin. En poco tiempo, este ascendió en la organización para alcanzar su shura (es decir, el consejo supremo) y trabajó en el centro de procesamiento de información en casas seguras conectadas a Velioglu «con el objetivo de cargar documentos cifrados en las computadoras». Kölge estuvo en el shura en el que se decidió que el director de seguridad de Diyarbakir Gaffar Okkan, conocido por su firme postura sobre la vigilancia de Diyarbakir y a quien la organización responsabilizó por la muerte de su líder Hüseyin Velioglu, sería asesinado. El 24 de enero, 2001 en Diyarbakir, hasta 10 atacantes que utilizaron rifles de cañón largo y campos de fuego cruzados participaron en el asesinato de Okkan, que resultó en la muerte de Okkan y de cuatro de sus guardaespaldas, Sabri Gün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmus y Selahattin Baysoy, junto a un administrador, Mehmet Kamali.[3] Miles de personas asistieron al funeral de Okkan y los canales BBC y CNN informaron sobre el asesinato para ese momento.[4]

La sentencia del tribunal registró que después de que Salih Karaaslan, ex-miembro de Hezbolá, decidió casarse con Özgür Elmas, ex-konsomatris[5] en un bar de la provincia de Gaziantep, Kölge le dijo a Karaaslan: «La congregación (es decir, Hezbolá) no permite tal desgracia. Eres musulmán. Abandona a esta mujer o ambos morirán». A pesar de dicha amenaza, Karaaslan y Elmas se casaron. Más tarde, Kölge ató, interrogó y torturó a la pareja en el sótano de una casa en Gaziantep antes de estrangularlos hasta morir. El fallo registró además que Kölge, preocupado de que el hermano mayor de Karaaslan, Mehmet Ali y el primo Hamza, quienes sabían sobre este incidente, pudieran acudir a los cuerpos policiales, llamó a los dos hombres al sótano de la misma casa, desde donde hizo que los estrangularan hasta morir. Este enterró los cadáveres de Salih, Mehmet Ali y Hamza en el sótano y vertió hormigón sobre el lugar donde fueron enterrados. Justificando que su cadáver era namahrem,[6] Kölge enterró el cadáver al costado de una carretera en Kahramanmaras. El tribunal señaló que Kölge mostró la ubicación de los cadáveres.

Kölge luego apeló y el tribunal determinó que, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debido a que el caso no había concluido en un tiempo razonable y un juez militar había estado en el comité en el proceso del juicio, se violó el derecho de Kölge a un juicio justo y Kölge fue cesado de culpa en el contexto de un nuevo juicio. Si bien las fechas de la condena y la apelación de Kölge no están del todo claras, Murat Bakan, miembro del parlamento que representa a Izmir por el opositor CHP, dijo recientemente en el parlamento que en el año 2018, el Tribunal Constitucional de Turquía dictaminó que un juez militar que se encontraba en un comité judicial era motivo de un nuevo juicio. Por esta razón y el momento de su liberación en el año 2019, es muy posible que la apelación de Kölge haya ocurrido en algún momento del año 2018.

El 6 de mayo, 2022 el medio de comunicación turco Tele1.com informó que desde los meses de enero a abril del 2019, aproximadamente al mismo tiempo en que Kölge fue liberado, el gobierno había liberado a otros 31 miembros de Hezbolá,[7] 19 de los cuales estaban conectados con los mismos 91 asesinatos y todos ellos habían sido condenados a cadena perpetua agravada.[8] El tribunal penal de Diyarbakir acusó a estos 19 hombres por separado en el año 2007 de «establecer un estado islámico según el modelo iraní mediante acciones cualitativamente graves dirigidas a derrocar el orden constitucional». En el año 2010, el alto tribunal aprobó las cadenas perpetuas agravadas, llamando la atención sobre el cómo se manejó la prueba conforme a derecho y cómo en el examen del conjunto del expediente no se encontraron irregularidades en las sentencias condenatorias. Además, este determinó que los condenados aplicaron una estrategia «teblig (propaganda), congregación (formación de una organización estructurada) y yihad (terrorismo armado)» para constituir así el brazo armado de la organización y habiendo atacado con cuchillos de carnicero y armas de fuego a aquellos a quienes consideraban que estaban en contra de Hezbolá, fueron personalmente responsables de sus 91 muertes. Los individuos dijeron que fueron obligados a cometer estos asesinatos porque no podían soportar la tortura a la que habían sido sometidos durante largos periodos en detención.[9]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/turkish-government-released-prison-2019-dozens-iran-backed-hizbullah-hitmen-responsible-over

*A. Smith es director del Proyecto de estudios de los medios de comunicación turcos en MEMRI.

[1] Según la ley turca, la Agirlastirilmis müebbet hapis cezasi («Sentencia perpetua en prisión con agravantes») es un paso más allá a una sentencia ordinaria a cadena perpetua e incluye restricciones adicionales. El recluso no puede asistir a actividades sociales en la prisión y se le permite, solo si la administración penitenciaria lo permite, pasar tiempo con un máximo de otros dos reclusos durante una hora por día. El recluso tampoco puede asistir a ningún ejercicio o actividad de desarrollo sin el permiso de la administración penitenciaria. Se permiten visitas externas y una llamada telefónica solo una vez cada dos semanas en lugar de una vez por semana, tal como se le permite a otros reclusos. También se aplican otras restricciones. Sozcu.com.tr/2018/gundem/agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-nedir-2225649, 16 de febrero, 2018.

[2] Sozcu.com.tr/2022/gundem/91-cinayet-66-yaralama-o-da-serbest-birakilmis-7095690, 25 de abril, 2022.

[3] Arsiv.ntv.com.tr/news/58964.asp, 25 de enero, 2001

[4] Edition.cnn.com/2001/WORLD/europe/01/25/turkey.police/index.html, 25 de enero, 2001; News.bbc.co.uk/2/hi/europe/1135087.stm, 24 de enero, 2001.

[5] Una konsomatris es una mujer que trabaja en un tipo particular de bar en Turquía que tiene elementos en común con un club de striptease. Su función, distinta a la de una stripper o una prostituta, generalmente es charlar con los hombres y hacer que pidan más comida y bebidas y que el lugar obtenga más ganancias.

[6] En el islam, alguien que es namahrem en relación a otro está lo suficientemente distante consanguíneamente para que sea lícito casarse. En este caso, la supuesta sensibilidad es que las tumbas de hombres y mujeres que no estén casados ??o no tengan parentesco de sangre no deben estar cerca unas de otras.

[7] Los hombres liberados junto con Kölge fueron: Kaan Aktas, Abdurrahim Hasimi Günes, Hayrettin Demir, Abdurrahman Orhan, Seyhmus Ugur, Sait Özbey, Adnan Aktas, Mehmet Kadri Can, Ibrahim Güler, Mehmet Serif Bayindir, Selami Sevim, Mehmet Ziya Gümüs, Hayrettin Sayik, Selman Dil, Ömer Saruhan, Mehmet Mansur Demir, Mehmet Besir Demir, Mahmut Avci y Aziz Keskin. También fueron liberados miembros de Hezbolá involucrados en el asesinato del director de seguridad de Diyarbakir, Gaffar Okkan y cinco de sus guardaespaldas. Esos miembros de Hezbolá fueron: Ibrahim Gürcegiz, Mustafa Bozkurt, Bedran Salamboga, Servet Yoldas, Sener Dönük, Veysi Sanli, Mehmet Fidanci, Mehmet Besir Varol y Abdulkadir Aktas. Mehmet Sincar, miembro del parlamento por Demokrasi Partisi (DEP), fue asesinado en Batman en 1993. Sus asesinos, Cihan Yildiz, Mehmet Ali Geçer y Mithat Soysal, también fueron liberados. El diario turco Cumhuriyet informó sobre la liberación de Yildiz en mayo, 2019.

[8] Tele1.com.tr/91-kisinin-infazindan-mahkum-olan-19-hizbullahci-serbest-birakildi-616573, 6 de mayo, 2022.

[9] Cumhuriyet.com.tr/haber/milletvekili-sincar-dahil-6-kisinin-katili-hizbullah-mensubu-yildiz-tahliye-edildi-1405948, 22 de mayo, 2019.

