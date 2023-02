El hecho que los palestinos no voten por la candidatura saudí para albergar la Copa CAF 2027 provoca reacciones de enojo por parte de los saudíes

Durante el 33avo Congreso de la Confederación asiática de fútbol (CAF), celebrado en Bahréin el 1 de febrero del 2023, Arabia Saudita fue elegida para albergar la Copa CAF para el año 2027. El reino saudí recibió los votos de 43 de las 45 federaciones de fútbol que pertenecen a la CAF. Las únicas dos federaciones que no votaron por los saudíes fueron la de Palestina y la de Turkmenistán, cuyos representantes no pudieron participar en la votación, aparentemente por un error técnico.[1]

Susan Al-Shalabi, vicepresidenta de la Federación Palestina de Fútbol y miembro del comité ejecutivo de la CAF, que asistió al congreso, aclaró que el hecho de que los palestinos no votaran por Arabia Saudita fue un accidente. La representante palestina, explicó, estaba fuera de la sala cuando se declaró la votación. Cuando se dio cuenta de su error, el aparato de votación estaba apagado y no registró su voto. Al-Shalabi agregó que después del incidente se acercó de inmediato al presidente de la Asociación saudita de fútbol Yasser Al-Mashal y le explicó la situación; además, el presidente de la Federación palestina de fútbol Jibril Rajoub se reunió con Al-Mashal y también explicó el incidente.[2] La revista deportiva saudita Al-Riyadiah tuiteó el enlace a un video de la reunión entre Rajoub y Mashal, durante el cual el primero felicitó al pueblo saudí y al rey y príncipe heredero a la corona saudita por haber sido seleccionado para albergar los juegos y dijo: «Nuestro representante obviamente cometió un error técnico durante la votación». Al-Mashal estuvo de acuerdo en que hubo «un error muy simple» y agregó que Turkmenistán había dado una explicación similar por no haber votado.[3]

Aunque el hecho de que los palestinos no votaran por Arabia Saudita aparentemente fue el resultado de un error, los informes al respecto provocaron reacciones de enojo por parte de los saudíes en las redes sociales, incluyendo a periodistas e intelectuales saudíes, que criticaron a los palestinos, algunos de ellos publicando con el hashtag “Palestina no es mi causa”.[4] Las publicaciones acusaban a los palestinos de ser hostiles y desagradecidos hacia Arabia Saudita y algunos de los escritores afirmaron que Palestina no les interesa. Sentimientos similares fueron expresados en artículos publicados en la prensa saudita.

Este informe presenta algunas de las reacciones saudíes en las que expresan su ira contra los palestinos.

Intelectual saudita: Los palestinos son hostiles hacia Arabia Saudita en todos los contextos

Luego de la votación, el intelectual saudí Turki Al-Hamad, considerado cercano al príncipe heredero a la corona saudí Muhammad bin Salman, tuiteó lo siguiente: «En casi todas sus posturas, ya sean políticas o no-políticas, simples o complejas, relacionadas con la causa palestina o no: los palestinos, tanto el pueblo como el liderazgo, sin excepción, le muestran a Arabia Saudita un feo rostro, incluso sin saber de qué trata la controversia en cuestión. Yo realmente no sé qué es lo que quieren los palestinos de Arabia Saudita».[5]

Editor de diario saudita en la red: El voto de los palestinos no nos interesa

El periodista saudita ‘Adwan Al-Ahmari, editor del diario en la red «Arabia Independiente», tuiteó lo siguiente: «¿Necesitamos del voto palestino? No, no lo necesitamos. La postura de Yasser Arafat en referencia a la liberación de Kuwait en la década de los años 1990 fue estridente y parcial. Este apoyó la invasión iraquí y no condenó el disparo de misiles de Saddam Hussein contra Arabia Saudita. La postura de los palestinos no nos interesaba en la guerra, por lo que definitivamente no nos interesa tampoco en lo referente a los deportes».[6]

Intelectual e investigador saudita: Debemos cuidar nuestros propios intereses

El intelectual e investigador saudita ‘Abd Al-Hamid Al-Hakim respondió al tuit de Al-Ahmari: «De hecho, como la qibla política y religiosa de los palestinos (literalmente la ‘dirección de los rezos’», aquí en el sentido de fuente de autoridad o inspiración), deberíamos interesarnos en tener las llaves de la causa palestina, que Israel y POTUS (es decir, el presidente de los Estos Unidos) consideran fundamental para hacer la paz en el Medio Oriente y cuando Teherán, Ankara y el pueblo engañado estén tratando de controlarlo. Cálmense y observen el problema como un político pragmático que se da cuenta de que Jibril Rajoub miente, pero finge creerle por el bien de nuestros intereses».[7]

Periodista saudí: Era de esperarse una traición palestina; ellos apoyan a Irán

El periodista saudita Ahmad Raba’i compartió un video antiguo de los habitantes de Gaza sosteniendo fotografías del líder iraní y gritando «Muerte a la familia real saudita Aal Sa’ud» y tuiteó: «La traición palestina no es de sorprender. Son ellos los que apoyaron a los houties e Irán ante el reino saudita, corearon consignas anti-sauditas y levantaron pancartas de apoyo al líder houtie ‘Abd Al-Malik Al-Houthi y el general iraní Qassem Soleimani. Así que hoy se abstuvieron de votar en favor de Arabia Saudita para que este sea sede de la Copa Asiática en el 2027. #Palestina no es mi causa».[8]

Periodista saudita: Esta es una prueba más de la ingratitud de los palestinos

En una columna titulada «Nosotros ganamos y Palestina perdió» en el diario saudita ‘Okaz, el periodista Ahmad Al-Shamrani sostuvo que la abstención de los palestinos durante la votación demostró nuevamente su «ingratitud» hacia Arabia Saudita y mostró que la causa palestina está en manos indignas. Este escribió lo siguiente: «Nosotros ganamos y no necesitamos de sus votos… Durante mucho tiempo los hemos visto y escuchado insultar al reino saudí y nuestros líderes nos dijeron: ‘¡Ignórenlos, ellos no representan a Palestina ni a su justa causa!’ ‘A lo largo de los años, nuestros líderes apoyaron a Palestina mucho más que ustedes palestinos, ¡aunque ustedes nunca apoyaron a Arabia Saudita!

“Su fracaso en votar por nosotros nos alegró en lugar de enojarnos, porque demostró que ustedes pagan nuestras posturas de apoyo y nuestra amabilidad con ingratitud e insultos. Aquellos honorables entre nuestros hermanos en Palestina seguirán siendo estimados por nosotros, pero siguiendo esta postura palestina, ¡deberían adoptar una actitud mucho más justa hacia nuestras posturas sobre los hijos de Mahmoud ‘Abbas y los sirvientes de Hamás!… Esta postura poco sorprendente de ustedes sirvió a nuestras relaciones con el mundo árabe e islámico, porque ahora todos entienden la verdad sobre la causa palestina, la cual es justa pero está en manos poco confiables…”[9]

Artículo en diario saudita: Los árabes han renunciado hace tiempo a apoyar a los palestinos

En su columna en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, Mamoun Fandy, politólogo de la Universidad de Georgetown y director del Instituto de estrategia global de Londres escribió que los árabes han llegado a ver la causa palestina desde hace mucho tiempo como una carga muy pesada y de hecho han renunciado a esta: “Quien desee seguir el discurso en nuestros medios de comunicación escritos y electrónicos, incluyendo las cuentas TikTok, seguramente ha notado que ahora todos nos sentimos incómodos con la carga del hombre árabe (es decir, la causa palestina) y deseamos sacárnoslo de encima. Nuestro problema no es de moral el renunciar a esta carga justificada. Es encontrar excusas por nuestro comportamiento. Inventamos cuentos que ni siquiera son dignos de ser cuentos para niños menores de 10 años. Nuestras historias son muchas y las inventamos para justificar arrojar esta carga y dejarla al costado del camino. A veces decimos que ‘los palestinos han traicionado a su propia causa’, entonces, ¿por qué deberíamos llevarla con nosotros y al mismo tiempo decimos que ‘todo es una gran mentira’, tal como dijo Saddam Hussein, de quien pensábamos quería liberar Jerusalén a través de Kuwait o Irán, que afirma que el camino a Jerusalén pasa por Damasco, Beirut, Saná y Bagdad? Pero yo no estoy hablando de la carga del hombre iraní… sino de la carga del hombre árabe.

«En nuestras conversaciones y escritos de estos días, me asombran las muchas excusas utilizadas por algunos para explicar que el árabe lleva consigo una carga que realmente no porta… y que desea que todos no lo reprendan sino que lo aplaudan por ser lo suficientemente valiente como para declarar que ya no puede vivir soportando la carga de esta causa palestina. ¿Cuándo fue que alguna vez la cargamos, que los árabes ahora deciden no cargarla más consigo? Para muchos de nosotros Palestina fue una muleta en la que apoyarse y cuando nos dijeron que la descartáramos, no dudamos ni un momento y nos deshicimos de esta… Esto requiere de una discusión madura y tranquila y no reprender o condenar a nadie, sino enfrentarnos a nosotros mismos en un momento de verdad…”[10]

