Diario Judío México - El 18 de mayo, 2020, el portal MEMRI TV alcanzó la marca en la publicación de su video No. 8.000, completando así 53.200 minutos de contenido traducido desde el lanzamiento del proyecto en el año 2004. Estos 8.000 segmentos de videos del portal MEMRI TV, traducidos de los idiomas árabe e iraní, así como también del urdu, turco y de los canales rusos – han tenido gran impacto. Estos son utilizados por los gobiernos, las agencias de inteligencia, las fuerzas del orden público, las legislaturas, los medios de comunicación y los institutos académicos de todo el mundo, teniendo estos 300 millones de visitas hasta la fecha, en 195 países. Además, los medios de retransmisión árabes e iraníes hacen referencia, con mucha frecuencia en comentar y responder en referencia a los videos de MEMRI TV sobre su participación en estos.

Nadie más en el mundo realiza este trabajo vital de monitorear la televisión árabe e iraní

MEMRI TV monitorea y supervisa casi 100 canales de televisión árabes, iraníes y otros durante las 24 horas del día. Ninguna otra organización en el mundo monitorea, graba, traduce, subtitula y publica videos de los medios de comunicación de la región – ni mucho menos lo hacen 24 horas al día 7 días a la semana.

Desde sus primeros meses de haber iniciado sus actividades, MEMRI TV llamó la atención en el mundo árabe y musulmán. La Dra. Fatima Al-Sayyegh, decana del departamento de historia de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos, discutió el proyecto en una entrevista realizada en el año 2004, explicando a su audiencia que el proyecto tenía como objetivo «monitorear programas de televisión, principalmente los programas de entrevistas y programas religiosos y analizarlos, a fin de averiguar qué piensa el hombre árabe en la calle, cuál es el discurso en los medios de comunicación árabes y que va dirigido al público árabe».

Mantener el mayor archivo del mundo de segmentos de videos traducidos del mundo árabe y musulmán

En los 16 años desde sus inicios, el portal MEMRI TV ha acumulado el mayor archivo del mundo en segmentos de videos traducidos del mundo árabe y musulmán. Pero crear los segmentos de MEMRI TV es un proceso costoso, que consume mucho tiempo y requiere de muchos recursos, desde grabar la programación sin editar hasta traducir el contenido y crear subtítulos en inglés para luego subir el video junto a su transcripción en la red.

El trabajo de MEMRI TV requiere de sustanciales recursos

La producción de los segmentos del portal MEMRI TV requiere de un sistema de monitoreo extensivo y avanzado y enormes recursos profesionales y humanos. Además, mantener nuestros extensos archivos requiere de un costoso soporte tecnológico. Aquí es donde su ayuda y apoyo son cruciales.

Los videos del portal MEMRI TV son utilizados por los ejércitos estadounidenses y de Occidente, los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden público en los 50 estados de los Estados Unidos

Los organismos encargados de hacer cumplir las leyes en Occidente necesitan los videos de MEMRI TV: los videos del portal MEMRI TV son solicitados regularmente por todas las ramas del ejército de los Estados Unidos y por los ejércitos de otros países, así como también las fuerzas del orden público en los 50 estados de los Estados Unidos incluyendo los centros de difusión y las divisiones anti-terrorismo, grupos de comando anti-terrorismo y más. A menudo estos son solicitados por los organismos gubernamentales de la OTAN y de la Unión Europea y por los gobiernos en Occidente, los ejércitos, los servicios de inteligencia y las agencias de aplicación de leyes: el Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y más.

El impacto del portal MEMRI TV en combatir el extremismo – y el apoyo a los reformistas – en el mundo árabe y musulmán

La misión del portal MEMRI TV incluye exponer y combatir el extremismo en el mundo árabe y musulmán. Un aspecto de esto es nuestro proyecto Sermones de los imams en Occidente, que monitorea y traduce los sermones extremistas en los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia – y que ha conducido a disculpas públicas, acciones legales e incluso a deportaciones. Muchos extremistas en la región y en Occidente saben sobre los videos del portal MEMRI TV y que se refieren a ellos y responden a estos.

Algunos de los 8.000 segmentos de video de los cuales MEMRI TV se enorgullece más amplifican y apoyan las voces reformistas en la región, ayudando a llevar sus mensajes al mundo. Muchos de ellos se han convertido en figuras internacionales luego de traducir y publicar sus declaraciones en el proyecto del portal MEMRI TV Democratización en el mundo árabe y musulmán, el cual se centra en el tema de democratización, los derechos de la mujer y de las minorías, contra-radicalización y educación en la región.

Ejemplos recientes de videos de extremistas que respondieron a las investigaciones del portal MEMRI TV sobre ellos incluyen:

Al ex-ministro libanés Wiam Wahhab recordando haber sido llamado a consulta en Francia por hacer comentarios antisemitas que luego fueron traducidos por MEMRI

En una entrevista publicada el 3 de mayo, 2020 en el canal de televisión de (Hezbolá-Líbano) Al-Manar TV, el ex-ministro libanés Wiam Wahhab se refirió a las declaraciones que hizo «medio en broma» en una entrevista en el canal de televisión libanes Jadeed TV, que fueron traducidas y publicadas en un video del portal MEMRI TV en el año 2010, sobre su apoyo al equipo de fútbol alemán FC Bayern Múnich porque los alemanes habían incinerado a los judíos y expresó su sorpresa de que esta declaración haya llamado la atención negativa de los políticos y medios de comunicación franceses varios años después. Este continuó explicando en la entrevista de Al-Manar que no le gustan los sionistas, de que no odia a los judíos y que no quiso decir lo que dijo en su declaración de origen en Jadeed TV. Wahhab dijo en el 2010: «Apoyo a Alemania en política y a Brasil en fútbol. Me gusta cómo juega Brasil. Pero me gustan los alemanes porque odio a los judíos y estos los incineraron».

«Me preguntaron [en Jadeed TV] por qué apoyé a Alemania y [al] Bayern Múnich [equipo de fútbol] y dije que tal vez sea porque estos incineraron a los judíos»

Wiam Wahhab: «He apoyado al [equipo de fútbol] Bayern Múnich desde que era un chiquillo, pero no creerías el problema que me causaron una vez. Fui entrevistado en Jadeed TV y fue realmente extraño… yo estaba hablando en Jadeed TV… No odio a los judíos como judíos. No me gustan los sionistas, sino como pueblo judío… No.

«Muchos judíos inventaron cosas y crearon muchas cosas buenas para la humanidad. Pero cuando yo estuve en Jadeed TV, dije en tono de broma… me preguntaron por qué apoyaba a Alemania y al Bayern de Múnich y dije que tal vez es porque estos incineraron a los judíos».

Estudioso islámico jordano Dr. Ahmad Al-Shahrouri: MEMRI ha sacado fuera de contexto mis declaraciones y se niega a disculparse; el coronavirus y el sionismo son pandemias que necesitamos combatir

El estudioso islámico jordano Dr. Ahmad Al-Shahrouri dijo en un programa presentado el 12 de abril, 2020 en el canal de televisión jordano Yarmouk TV que MEMRI ha estado monitoreando su programa y tomando fuera de contexto unas declaraciones suyas para incitar contra él y contra el pensamiento islámico. Este dijo que como resultado de los informes de MEMRI sobre su persona, el canal de televisión Al-Hurra en idioma árabe en los Estados Unidos lo invitó para que participara discutir una declaración suya en la que dijo que existe una relación entre luchar contra el coronavirus y luchar contra el sionismo (véase el video del portal MEMRI TV No. 7868). Al-Shahrouri dijo que Al-Hurra TV le preguntó sobre esto con el fin de ponerlo «muy nervioso» sobre la distorsionada y fabricada información que MEMRI ha publicado en su contra y dijo que su declaración original había sido que el sionismo debería ser combatido como se combate contra el coronavirus porque también es una pandemia. También reiteró una declaración suya anterior en la que dijo que el uso de papel higiénico por los occidentales es indicación de que poseen una higiene muy deficiente (véase el portal MEMRI TV Video No. 7920).

«MEMRI recorta extractos de mi programa, los traduce… para incitar en mi contra y contra el pensamiento islámico… una y otra vez MEMRI ha sido citado por los medios de comunicación»

Ahmad Al-Shahrouri: «Un portal estadounidense llamado ‘MEMRI’ ha estado monitoreando mi programa en este bendito canal de televisión. (MEMRI) recorta extractos de los episodios de mi programa, los saca de contexto y los traduce al inglés para incitar contra mí persona y contra el pensamiento islámico. Yo he estado realmente intrigado por lo que ha estado haciendo el portal MEMRI y por sus repetidas citas y recortes de mi programa. Una y otra vez, MEMRI ha sido citado por los medios de comunicación.

«Sucedió una vez, que el informe de MEMRI fue recogido por el canal de televisión estadounidense en idioma árabe Al-Hurra TV. Al-Hurra TV me invitó a hablar sobre algunas de las supersticiones difundidas por algunos estudiosos religiosos. Yo no me esconderé de ustedes. Mientras me dirigía al cuartel general de Al-Hurra en Ammán, la pregunta no dejaba de molestarme: ¿por qué me eligieron a mí, Ahmad Al-Shahrouri, de los miles de expertos en sharia y de los miles de miembros islámicos de los medios de comunicación? ¿Qué quieren de Ahmad Al-Shahrouri? Pero luego, la presentadora de televisión en los Estados Unidos me hizo la primera pregunta. Ella dijo: ‘Usted, Ahmad Al-Shahrouri, dijo que combatir contra Israel o contra el sionismo es el camino para luchar contra la pandemia del coronavirus’».

Estudioso islámico canadiense Younus Kathrada: Yo le digo a MEMRI TV que el yihad no quiere decir terrorismo; más bien, significa establecer el Islam en todo el mundo

El viernes 15 de mayo, 202, el estudioso islámico canadiense Jeque Younus Kathrada pronunció un sermón que fue subido al canal YouTube de la Juventud Musulmana en Victoria. Al concluir su sermón, este le pidió a Alá que apoye a aquellos que libran el yihad por Su bien. Dirigiéndose directamente a la B’nai Brith, a MEMRI TV y a «los enemigos de Alá», el Jeque Kathrada aclaró que el yihad en el Islam no quiere decir terrorismo, sino que más bien significa establecer justicia. Además, este explicó que establecer justicia significa establecer el Islam en todo el mundo. Además, le pidió a Alá que «se encargara de los enemigos del Islam». Para más información sobre el Jeque Younus Kathrada, véase los videos del portal MEMRI TV No. 7896, No. 7534, No. 7098, No. 6950 y No. 6906.

