El régimen iraní se está preparando para las elecciones del 11avo Majlis a celebrarse el viernes 21 de febrero, 2020. El régimen se enorgullece del hecho de que serán las elecciones número 37 desde la creación del régimen islámico en el país en 1979. Este también se enorgullece de la alta participación de votantes – con un promedio del 65%, para las elecciones de los cuerpos elegidos (Majlis, la presidencia y los consejos locales) que este realiza diligentemente cada cuatro años.

Sin embargo, mientras este se disfraza a sí mismo de democracia basada en los votos del pueblo, el régimen de hecho retiene el control absoluto y dictatorial a través de sus consejos – el Consejo Guardián, la Asamblea de Expertos y el Consejo de Expedición – que son nombrados por el Líder Supremo iraní Ali Jamenei. El Consejo Guardián posee la autoridad de descalificar a cualquier candidato que el régimen considere indeseable y rechaza a miles en el período previo a cada elección presidencial o del Majlis por varios pretextos (véase el Apéndice: Informes de MEMRI sobre el tema de las elecciones presidenciales y del Majlis en Irán, MEMRI Despacho Especial No. 6282 – Líderes iraníes del bando pragmático protestan contra la descalificación masiva del régimen a miles de candidatos del bando pragmático para las elecciones del Majlis a celebrarse en febrero, 2016 28 de enero, 2016).

De hecho, el Consejo Guardián ha incluso descalificado a figuras tan relevantes como Hashemi Rafsanjani. Rafsanjani, ex-secretario del Consejo de Expediencia, veterano miembro de la Asamblea de Expertos, presidente de Irán entre los años 1989 a 1997, líder del bando pragmático y mano derecha del fundador de la Revolución Islámica, Ayatolá Ruhollah Jomeini y fue descalificado como candidato presidencial en el año 2013. Este criticó las políticas de Jamenei y luchó por conseguir un enfoque diferente, pero la razón dada a su descalificación fue su avanzada edad.

Para estas próximas elecciones del Majlis, el Consejo Guardián ha rechazado a miles de candidatos identificados como reformistas o conservadores moderados, alrededor del 60% de los candidatos e incluyendo a todos los miembros actuales del Majlis afiliados a estos bandos. Esta es una continuación a la descalificación radical de los conservadores reformistas y moderados, tales como los actuales partidarios del Presidente iraní Hassan Rouhani y en el pasado, partidarios de Rafsanjani, partidarios del anterior presidente Mahmoud Ahmadinejad que fueron etiquetados como «la corriente desviada» y a cualquiera que pudiera amenazar a Jamenei y su control sobre el régimen.

Como en todas las elecciones iraníes, la descalificación masiva del 60% de los candidatos reformistas y moderados ha enfurecido a sus respectivos círculos. El Presidente Rouhani expresó públicamente críticas muy severas a la autoridad del Consejo Guardián por rechazar ampliamente a estos candidatos y sus declaraciones enojaron a los círculos ideológicos. Estos círculos argumentaron que los descalificados, incluyendo los miembros actuales del Majlis, habían estado involucrados en actos de corrupción financiera, pero que los candidatos de todos los bandos, incluso los menos conocidos, habían sido aprobados. Altos funcionarios del régimen, encabezados por los propios Jamenei y Rouhani, apelaron a la población a que salgan a votar como deber religioso y nacional de los iraníes.

Las críticas a la descalificación masiva de candidatos expusieron nuevamente la verdadera lucha por la esencia del régimen islámico de Irán y específicamente la esencia del Majlis. Jamenei exhortó a la población a votar por un «Majlis fuerte» que pueda hablar en contra de los Estados Unidos» y «por [candidatos] creyentes, valientes, efectivos, obedientes y motivados, leales al Islam». Este añadió:» Cualquiera que tema hablar en contra de una cierta potencia extranjera [es decir, Estados Unidos] no está en condiciones de representar al honorable, poderoso y valiente pueblo iraní».

En efecto, los círculos ideológicos le han asignado al Majlis el trabajo de ser un sello de garantía, es decir, ser un cuerpo que expresa externamente la ideología de hostilidad del régimen hacia Occidente, particularmente los Estados Unidos en casa, el Majlis debería, según ellos, criticar las medidas tomadas por el gobierno de Rouhani respecto a la economía del país – cada vez que el gobierno no sigue las recomendaciones de Jamenei en lograr una «economía de resistencia» la cual es totalmente incompatible con la economía global de hoy día.

En contraste, los círculos moderados y reformistas de Irán buscan, a lo sumo, continuar con el circo de representación democrática en el que los resultados electorales significan poco porque incluso si los miembros moderados o reformistas del Majlis critican al régimen o sus instituciones, tal como sucedió luego de las brutales represiones del régimen en las llamadas protestas de la gasolina del 2019 – estos no pueden tomar medidas verdaderas. Esto se debe a que toda la legislación debe ser aprobada por los consejos, cuyos miembros son nombrados por Jamenei, para que sean compatibles con la ley islámica. Estos miembros del Majlis también son descalificados en elecciones posteriores, tal como les ha sucedido a todos los miembros moderados y reformistas del Majlis que intentaron postularse para ser reelectos.

Cabe señalar que a medida que se acercaba el día de las elecciones, el Presidente Rouhani pidió celebrar un referéndum destinado a restringir el poder que tiene el Consejo Guardián para descalificar a los candidatos. Este llamado – que en cualquier caso no tiene ninguna posibilidad de salir exitoso porque va en contra de la autoridad que ejerce Jamenei, quien es el que nombra a los miembros de los consejos – no tiene sentido y en todo caso, es irrelevante para estas elecciones del Majlis, que se celebrarán de acuerdo a la antigua fórmula dictatorial; este tema será abordado en un informe posterior de MEMRI.

Este informe presentará declaraciones públicas recientes sobre las descalificaciones antes de las elecciones para el Majlis y examinará las reacciones reformistas y del régimen y las actividades del régimen para asegurar una alta participación electoral:

Parte I: Moderados y reformistas critican la descalificación radical de candidatos

Los oradores en este campo presentaron una variedad de posturas. Estos incluyeron la exigencia de que el montaje electoral debe mantenerse permitiendo que el público vote por los candidatos descalificados, los argumentos de que la descalificación impide cualquier competencia verdadera y que contradice el principio de unas elecciones libres y la afirmación de que no tiene sentido postularse para obtener escaños en el Majlis porque incluso si se es elegido, el miembro es impotente y está sujeto al poder de los cuerpos que controlan el Majlis.

Rouhani a Jamenei y al Concejo Guardián: Dañar las bases del régimen como república también daña sus cimientos islámicos

El Presidente Hassan Rouhani criticó a Jamenei y al Consejo Guardián por la descalificación masiva de candidatos reformistas y moderados, diciendo que esto impide unas elecciones adecuadas del pueblo de Irán. En una reunión de los gobiernos provinciales de Irán el 27 de enero, 2020 Rouhani advirtió contra el regreso a las prácticas electorales que alguna vez fueron habituales bajo el gobierno del Shah, antes de la Revolución Islámica, cuando el régimen del Shah seleccionaba de antemano a los representantes del pueblo al Majlis.

El 2 de febrero, 2020 durante una visita a la tumba del Ayatolá Jomeini, Rouhani le advirtió sutilmente a Jamenei y a sus consejos que se están desviando del legado de Jomeini y están causando daños al aspecto republicano del régimen, contradiciendo su propio nombre: La República Islámica. El no permitir que la población elija a un representante de una variedad de candidatos y cargos dijo, es perjudicial y, en última instancia, desalienta la votación por completo, ya que la votación no tiene sentido cuando el régimen selecciona a todos los candidatos a dedo y que no representan la voluntad del pueblo.

Luego de ser duramente criticado por Jamenei y sus partidarios ideológicos, Rouhani habló el 11 de febrero, el aniversario de la Revolución Islámica, implorándole a la población a que vote y no boicotee las elecciones. Lo siguiente son los puntos principales de las declaraciones de Rouhani en estos eventos.

Rouhani en la reunión de gobernadores de provincias en Irán, 27 de enero, 2020

En esta reunión, Rouhani advirtió contra el descartar la aparición de una elección democrática al permitir que el régimen pre-seleccione a un candidato. Este dijo: «Es el mandato de Alá de que seamos dueños de nuestro propio destino y nadie puede romper eso. La mayor amenaza a nuestra democracia y soberanía nacional es un día en que las elecciones son solo una formalidad, una situación en la que las elecciones de los funcionarios serán determinadas en otro lugar, mientras que los responsables consideran que la votación pública no es más que un ritual. Espero que ese día nunca llegue a suceder en nuestro país. Durante el régimen anterior [bajo el Shah], se determinó en Teherán quienes serían los elegidos y aunque la población votó por sus candidatos favoritos, al final de las elecciones, el nombre del candidato ya pre-seleccionado por Teherán siempre fue revelado en los centros de votación.

«Después de sucederse la Revolución Islámica, ya Teherán no elegía. La gente ahora decide y vota por el candidato que este elija. Es muy importante que la gente sienta que está eligiendo entre una variedad de candidatos. La participación electoral es una fuerza duradera. No debemos olvidar permanecer unidos cuando surgen problemas. El día de las elecciones, debemos actuar juntos y unidos.

«[Declaraciones como] ‘Yo no deseo votar por esta o aquella razón’ o ‘No confío en el ir a votar’ [crean] una situación sumamente peligrosa. Tenemos que prometerle al pueblo que el nuestro no es un régimen de partidos. Tenemos varios partidos políticos libres.

«Este día, todos deben visitar los centros de votación, incluso si tienen quejas. No deben boicotear las urnas. Solo pido que el día de las elecciones, el 21 de febrero, un día histórico… no pase nada que haga que las filas en los centros de votación estén vacías. Todos deben asegurarse de que las elecciones sean competitivas y que [los partidarios de] todos los partidos salgan a votar. Debemos cumplir con la ley.

«Necesitamos seguridad durante las elecciones, al igual que en años anteriores. Si necesitamos aprobar dos o cinco candidatos, debemos evitar conflictos. Esa gente [aludiendo a los ideólogos de Jamenei] que dicen en sus reuniones privadas que controlarán el 100% del Majlis – de hecho lo controlará. Si lo hacen, deben garantizar la libre competencia y partidismo [entre la población]. Si obtienen la mayoría en el Majlis, que así sea. Debemos asegurar una elección sana y la participación de los votantes. Queremos que las elecciones tengan una máxima cantidad de votos.

Rouhani en la tumba del Ayatolá Jomeini, 2 de febrero, 2020

En la tumba, Rouhani dijo: «Las elecciones en los primeros días de la constitución fueron un voto popular y lentamente se convirtieron en elección para los partidarios del Shah, lo que condujo a elecciones [que fueron vistas más como] producciones teatrales. Todos sabían de antemano quién terminaría en el Majlis… Es por ello que el Imam [Ayatola Jomeini] llegó a la conclusión de que la democracia no puede existir junto a la monarquía y a la dictadura. Algunos le sugirieron al Imam que preservara un régimen constitucional con un Shah debilitado, o sin un Shah, o que establezca un régimen basado en un califato islámico.

«Pero el Imam rechazó estas [propuestas] y en su lugar decidió establecer la República Islámica. El Imam no es solo el padre del Islam en la historia de nuestra nación, sino también el padre del republicanismo. Una república sin religión y sin Islam no durará [como tal] y se convertirá en una dictadura. Es por eso que el Imam insistió en una República Islámica – tales palabras exactas. El Imam pretendía que este fuera un gobierno basado en el Islam que también es gobernado por su pueblo. El Imam sabía que la justicia y la reforma social y ​​el crecimiento no puede sucederse sin que el pueblo salga a votar… El Imam enfatizó el derecho del pueblo a votar; por lo tanto, cualquiera que le impida al pueblo el poder elegir entre una variedad de candidatos, o desaliente a la población de su derecho al voto, claramente se ha desviado del camino establecido por el Imam».

Rouhani en conmemoración al Día de la Revolución, 11 de febrero, 2020

El 11 de febrero, Día de la Revolución, Rouhani habló en Teherán y dijo: «El debilitamiento de la república [elemento en el régimen de Irán] no fortalecerá al elemento islámico. El republicanismo y el islamismo van de la mano ‘no debe ser uno o el otro… Querida población, las elecciones y el poder de elegir son nuestros más altos valores nacionales y religiosos. Somos capaces de elegir el mejor de los dos caminos. Las elecciones son uno de los mayores triunfos de la Revolución Islámica. Es posible que estas elecciones sean objeto de críticas y quejas. Eso está muy bien, ustedes son libres de criticar… Pero les pido que no sean pasivos. No debemos boicotear las encuestas debido a este o aquel paso o acción. Las elecciones y los centros de votación son nuestros entes salvadores».

Intelectual reformista Sadegh Zibakalam: Descalificar a los candidatos va en desacuerdo con los principios de unas elecciones libres

El intelectual y reformista profesor Sadegh Zibakalam tuiteó su crítica al régimen y la decisión del Consejo Guardián de descalificar a los candidatos el 28 de enero, 2020. Este escribió: «Descalificar a 90 personas en el actual Majlis por lo que el Consejo Guardián llama ‘corrupción financiera’ significa que hace cuatro años, esta gente no tenía este problema, pero luego de cuatro años sirviendo en el Majlis [estos se corrompieron]. Por lo tanto, el Majlis es una organización que corrompe financieramente a sus miembros. Este es otro de los crímenes estadounidenses».

El 9 de febrero, 2020, Zibakalam tuiteó: «Descalificar a los candidatos no deja ninguna duda sobre lo que motiva al Consejo Guardián. Incluso si ignoramos la realidad y asumimos que el propósito de las descalificaciones no es resolver los puntajes políticos sino servir a la población, la propia idea de aprobar la calificación de los candidatos va en desacuerdo con el principio fundamental de unas elecciones libres».

Ali Heshmatian Kodrat Ali, presidente del Frente Pragmático e Independiente: Las elecciones no son competitivas

Ali Heshmatian Kodrat Ali, presidente del Frente Pragmático e Independiente de Irán, protestó contra la descalificación masiva de candidatos pragmáticos y reformistas, diciendo el 29 de enero, 2020 lo siguiente:

«Nosotros esperábamos que la mayoría de los escaños en el 11avo Majlis fueran para los candidatos pragmáticos e independientes, pero la mayoría de nuestros candidatos fueron descalificados… Según informes en todo el país, de los 5.200 candidatos calificados por Irán, más de 4.200 son ideólogos, 300 son pragmáticos y 700 son reformistas. Esto significa que a menos que el Consejo Guardián reconsidere el tema de los candidatos calificados, no habrá competencia en estas elecciones… Independientes y pragmatistas participarán en la elección, pero nosotros protestamos contra la descalificación radical de nuestros candidatos. Si esto continúa, no podremos enviar una lista de candidatos en Teherán y a otras provincias.

Ex-portavoz del gobierno reformista Abdollah Ramezanzadeh: Incluso si un reformista es elegido al Majlis, este no tendrá ninguna influencia

El 29 de enero, 2020 el reformista y ex-portavoz del gobierno Abdollah Ramezanzadeh, tuiteó sobre la inutilidad de postularse para un cargo en las fraudulentas elecciones del régimen, ya que los miembros de Majlis no poseen ningún poder verdadero para legislar en beneficio de la población. Este escribió:

«Amigos reformistas que buscan la aprobación para postularse a las elecciones: Imaginen que los 290 miembros del Majlis fueran electos entre sus candidatos. ¿Cree usted que tendrán algo que decir sobre el tema de la legislación cuando haya organismos tales como el Consejo Guardián, el comité de política general [del Consejo de Expediencia], el Consejo Supremo de la Revolución Cultural, el Consejo Supremo del Ciberespacio y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional además del Consejo Cibernético y el Consejo de los Jefes del Poder Judicial, Majlis y del Gobierno?

Ex ministro reformista Tajzade: El régimen crea casos falsos contra los legisladores para evitar que estos critiquen al Consejo Guardián

Mostafa Tajzade, destacado reformista que sirvió como ministro bajo la tutela del presidente reformista Mohammad Jatami (1997-2005), sirvió en el Majlis y también fue prisionero político, tuiteó una crítica aguda y severa el 4 de febrero, 2020, diciendo que el régimen construye casos legales falsos contra miembros del Majlis para evitar que critiquen al Consejo Guardián. Este escribió:

«En la segunda fase de la revolución, no solo son borrados del todo a los buscadores de democracia de las organizaciones y de postularse para cargos públicos, sino que se crean casos legales falsos contra activistas [políticos] tales como Parvaneh Salahshouri, lo que hace que sea imposible para los buscadores de libertad y justicia criticar a los miembros del Consejo Guardián de forma segura y sin consecuencia alguna. #EndOfTheRepublic»

Parte II: Ideólogos responden: Estas son elecciones limpias; los reformistas descalificados eran unos corruptos; cualquiera que dude del proceso electoral y del Consejo Guardián está del lado del bando enemigo

Líder Supremo Jamenei: Las elecciones son una forma de yihad público y hacen más fuerte al país

Hablando ante miles de personas el 5 de febrero, antes del Día de la Revolución, el Líder Supremo Ali Jamenei criticó al Presidente Rouhani. Este dijo que las afirmaciones de Rouhani de que los resultados de las elecciones están programados de antemano y que los miembros de Majlis son pre-designados a dedo y tomados por el enemigo, causan desesperación entre la población y llevan a boicotear las elecciones. Dijo Jamenei:

«El régimen islámico no es solo democrático. Es religioso. Por lo tanto, la democracia de Irán es una democracia religiosa… Estas elecciones son una gran oportunidad para el país y para el pueblo y representan una amenaza para sus enemigos. Celebrar estas elecciones con la plena participación y el apoyo de la población en los centros de votación garantizará la seguridad nacional, porque nuestros enemigos le temen el apoyo de la población al régimen más de lo que le temen a su poderío militar. El país tiene problemas… Sin embargo, la población saldrá [a votar] porque unas elecciones son sobre la imagen del régimen y sobre la seguridad nacional. Las elecciones también son importantes para resolver nuestros problemas a nivel internacional…

«Las elecciones presidenciales y del Majlis son una oportunidad para que nuevas ideas y métodos formen parte del círculo de aquellos responsables de tomar las decisiones en este país. Cuando la población elige a personas dignas, se desarrollarán nuevos caminos y soluciones para resolver los problemas nacionales y públicos. En general, Las elecciones son el mayor tema basado en principios en el país. La economía, cultura, el progreso científico, etc. son muy importantes, pero todos estos tienen una base en el tema de las elecciones. Esto se debe a que cuando una elección se lleva a cabo de manera fuerte y correcta, todos los problemas eventualmente se resolverán.

«Es lamentable que se realicen declaraciones incendiarias sobre estas elecciones. Cuando las elecciones son tan importantes y tienen una influencia tan amplia en todas las áreas, no se debe minimizar su importancia creando una tormenta, declarando miserablemente. Es natural que los enemigos de Irán hagan un esfuerzo concentrado para presentar las elecciones como un sistema altamente defectuoso…

«A aquellos oradores que poseen una plataforma [refiriéndose al Presidente Rouhani] y que poseen estatus con los medios de comunicación y el ciberespacio no se les debe permitir declarar que el enemigo pueda utilizar e inflar a fin de desesperar a la población. Las elecciones en Irán son en realidad las elecciones más sanas del mundo: cuando causan provocación, mienten y dicen que las próximas elecciones son arregladas, o que los candidatos no son elegidos sino nombrados [tal como dijo Rouhani], la población se desespera.

«Me sorprenden las declaraciones de algunos [Rouhani] que alcanzaron un estado particular gracias a las elecciones pero [no obstante] las cuestionan. ¿Cómo puede ser que cuando las elecciones finalizan a su favor sean justas y legales y cuando no son a su favor, estas están contaminadas? En las elecciones al Majlis, a menudo había gente que me enviaba cartas e informes sobre fraude. Luego de ello, nombré una delegación para que examine de cerca el tema y resultó que estos informes y cartas estaban errados.

«No podemos quejarnos del enemigo, pero cierto autor, activista cibernético, miembro del Majlis e importante funcionario del gobierno [es decir, Rouhani] debería tener cuidado de no crear una situación en la que le digamos a la población que vote mientras que al mismo tiempo [las cosas son dichas] erróneamente para que el público se desespere y salga a votar.

*A. Savyon es Director del Proyecto de Estudios Irán; M. Manzour y M. Abraham son compañeros investigadores en MEMRI.