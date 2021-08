El secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah dijo que la administración estadounidense lleva a cabo una guerra económica y mediática en el Líbano desde dentro de su propia embajada. Este hizo estos comentarios en un discurso público que fue publicado en Spot Shot en YouTube el 19 de agosto del 2021. Nasrallah dijo que la embajadora estadounidense Dorothy Shea se reúne con las «supuestas ONG» y les exige, las incita y financia. Este dijo que la embajada estadounidense se confabula y conspira contra el pueblo libanés.

En un discurso del día 17 de agosto, el cual fue transmitido por el canal de televisión libanes Al-Manar, Nasrallah dijo que la embajadora Shea, a quien se refirió de «bruja», dicta políticas tales como la demarcación de fronteras, el trato de la resistencia y el sucumbir ante Israel en reuniones con diferentes ONG.

El 22 de agosto, 2021 Nasrallah dijo en un discurso que también fue transmitido en el canal de televisión Al-Manar que la embajada estadounidense interfiere con las compañías de combustible y de medicamentos en el Líbano. Nasrallah agregó que Estados Unidos ha estado trabajando con Arabia Saudita con el propósito de provocar una guerra civil en el Líbano, pero ha fracasado, por lo que ahora tiene como objetivo causar la desintegración en el país. Este explicó que mientras en una guerra civil caracterizada por grupos y partidos políticos que luchan entre sí, en el Líbano, individuos se pelean entre sí. Este agregó que pronto la población en el Líbano se atacara mutuamente a disparos y a puñaladas por combustible en las estaciones de servicio, panaderías y en lugares donde venden comestibles.

Para ver el video del secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah en el portal MEMRI TV pulse aquí o debajo.

«La embajada estadounidense está detrás de toda esta incitación y movilización en los medios de comunicación y hace que los libaneses se enfrenten entre sí»

Hassan Nasrallah, 19 de agosto: «Hay quienes buscan imponerle al pueblo libanés sus propias escogencias que no se ajustan a sus intereses nacionales y respecto a las capacidades de la resistencia que puede defender a este país, así como también respecto a la postura del Líbano en todo lo que está sucediendo en la región.

«Sabemos muy bien que es la administración estadounidense la que dirige toda esta guerra y que la embajada estadounidense en Aaoukar es la verdadera guarida desde la cual es dirigida esta guerra económica y mediática.

«La embajada estadounidense está detrás de toda esta incitación y movilización de los medios de comunicación y hace que los libaneses se enfrenten entre sí. Sabemos que la embajadora estadounidense se reúne personalmente con las llamadas ONG, exigiéndoles, incitándolas y financiándolas y cuando dejan de servir, las regaña, de hecho, las regañará por un buen rato.

«Ante esta realidad… esta embajada en Aaoukar no tiene como destino la representación diplomática. Más bien, es una embajada que conspira y confabula contra el pueblo libanés, contra su pan de cada día, contra el sudor de su frente y en contra de su dignidad humana. Esta lo hace desde su postura satánica y propagadora de conflictos».

[…]

«Estados Unidos desea la sumisión del Líbano, su humillación; lo que dicta el Departamento de Estado y la bruja que lo representa en el Líbano, su embajadora aquí – debería ser recibida con un saludo»

Nasrallah, 17 de agosto: «Estados Unidos desea la sumisión del Líbano, su humillación. Lo que dicte el Departamento de Estado y la bruja que lo representa en el Líbano – su embajadora aquí, debería ser recibida con un saludo de los libaneses. Nombramientos, políticas, reuniones, demarcación de fronteras, el cómo lidiar con la resistencia, cómo sucumbir ante Israel… En definitiva, el Líbano fue parte del eje que derrotó varias veces el empeño estadounidense: en los años 1982, en el año 2000, 2006 y en el 2011…

[…]

«Para su información, las ONG son ??dirigidas por la embajada estadounidense en Aaoukar. En el pasado, la embajada contactaba a los jefes de los partidos políticos, pero ya no lo hace. Ahora, existen 20 o 100 ONG – estas se denominan a sí mismas ‘grupos de la sociedad civil’- y están en contacto directo con la embajada estadounidense, sin la mediación de tal o cual líder político y retiran dinero directamente de la embajada.

[…]

«Junto a Arabia Saudita, Estados Unidos ha estado trabajando con el propósito de provocar una guerra civil en el Líbano; pero fracasaron… la alternativa está provocando la desintegración de la sociedad libanesa»

Nasrallah, 22 de agosto: «La embajada de los Estados Unidos no se conforma con monitorear y redactar informes. No. esta interfiere en todo, incluso en el tema de las compañías de combustible, las farmacéuticas, los monopolios… Estados Unidos interfiere en todo. Incluso interfiere con las ONG, además de los partidos políticos… siempre que puede, interfiere también con los municipios.

«Bien, hoy definieron un punto, no habiendo podido provocar una guerra civil en el Líbano… Ellos lo han estado intentando… quiero ser abierto al respecto. Yo no deseo hablar de los árabes, pero no puedo ignorarlo. Junto a Arabia Saudita, ellos han estado trabajando en los últimos años con el objetivo de provocar una guerra civil en el Líbano. Pero fracasaron. No pudieron hacerlo.

[…]

«¿Cuál es su alternativa a la guerra civil? La alternativa está provocando una desintegración. Esto es lo que han estado haciendo desde el 17 de octubre del año 2019 y hasta el día de hoy. Al causar la desintegración de esta sociedad – el estado, los partidos políticos, las fuerzas políticas, familias, regiones, sectas e incluso los pueblos y ciudades… lo hacen perjudicando todos los medios de subsistencia.

«Las luchas internas reemplazan a la guerra civil en el Líbano. En lugar de grupos y partidos políticos que combaten entre sí, la población combatirá entre sí misma, familias combatirán contra familias y gente de la misma aldea se caerán a balazos entre ellos en las gasolineras, se apuñalarán entre sí. Para ellos, esto es solo el comienzo. Mañana, pudiéramos dispararnos unos a otros en las panaderías y en las tiendas de comestibles. Vimos lo que sucedió en el supermercado por los alimentos subsidiados y las medicinas. El país caerá en la anarquía”.

