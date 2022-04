En su editorial publicado el día 10 de abril del presente año 2022, el diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida explicó y justificó la condena publicada por el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, ante la ola de ataques terroristas palestinos en Israel en los que murieron civiles israelíes. Este enfatizó que en sus declaraciones, Abbas condenó primero el asesinato de palestinos cometido por Israel y luego, para que no hubiese acusaciones por la comunidad internacional de que la Autoridad Palestina mantenía un doble discurso, incluyó también una denuncia al asesinato de israelíes.

El editorial también afirmó que Abbas utilizaba un lenguaje político que el mundo entiende y aprecia y que sus declaraciones apuntaban ante todo a denunciar a Israel, presentarlo como responsable de la violencia y privarlo de cualquier pretexto para continuar con ello. Este aparentemente fue escrito en respuesta a las críticas de elementos palestinos a la condena por parte de la Autoridad Palestina a los ataques terroristas.

El logo del editorial en el diario Al-Hayat Al-Jadida (Fuente: Al-Hayat Al-Jadida, Autoridad Palestina, 10 de abril, 2022)

Lo siguiente son extractos traducidos del editorial:

“Hay quienes adoptan un enfoque totalmente populista y demagógico a la condena publicada por la presidencia palestina respecto al asesinato de ‘civiles israelíes’. Según este enfoque suyo, la condena no tiene nada que ver con posturas de principios, sino que apunta únicamente como incitación en contra del liderazgo palestino, que nunca ha manipulado palabras en su discurso político explícito y honesto de posturas claras sobre los diversos temas relacionados con el conflicto palestino-israelí, su discurso nunca incluye consignas vacías o frases populistas y emotivas…

“La responsabilidad nacional requiere de sabiduría para expresar las posturas de la dirigencia frente al fervor del conflicto, en un lenguaje que no manipule principios y no se base en dobles discursos por parte de la comunidad internacional, que aún nosotros sufrimos. Las condenas publicadas por la presidencia palestina en realidad tienen como objetivo condenar la política tirana y violenta de la ocupación israelí hacia nuestro pueblo – cuando es la ocupación la que busca crear y perpetuar un ciclo de violencia y aprovecharlo con el fin de llevar a cabo más actos de agresión y reacciones mucho más violentas contra nuestro pueblo palestino, ¡especialmente las de los grupos armados de colonos más extremistas y racistas! Ninguna condena por parte de la presidencia ha subrayado primero que el asesinato de civiles palestinos ‘llevará a un mayor deterioro de la situación. Para que no haya sospechas sobre un doble discurso, la presidencia aclaró que esto también aplica a ‘los civiles israelíes’. Este es el lenguaje de responsabilidad nacional, en su verborrea política, un lenguaje que el mundo entiende y aprecia, porque es el lenguaje que utiliza un estado responsable para expresar sus principios básicos y sus valores morales.

“La ocupación israelí siempre busca cualquier excusa para escalar su política violenta contra nuestro pueblo palestino, con el objetivo de acabar con su voluntad y su firmeza y su voluntad de desafiar y ensamblar una resistencia legítima… Por lo tanto, la condena que realiza la presidencia es un intento por evitar que la ocupación use su excusa, de modo que sea obvio para el mundo entero que es la propia ocupación la que lleva a cabo un terrorismo de estado organizado que siempre aspira a causar un estallido en la situación con balas disparadas desde ¡los fusiles de sus soldados y sus milicias de colonos!

«Este es el lenguaje de responsabilidad nacional, con su mensaje claro para todo el mundo. Quizás este lenguaje despierte la conciencia del mundo para que tome medidas contra la ya empapada de sangre política de ocupación y poner fin al ciclo de violencia creado por esta ocupación. Esto puede hacerse forjando un camino hacia una paz sostenible integral y justa, como la única, más corta y más segura forma de brindar seguridad y estabilidad a ambos pueblos, palestino e israelí».[1]

[1] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 10 de abril, 2022.

The post Elogio en diario de la Autoridad Palestina a la condena hecha por el presidente de la AP Abbas ante los ataques terroristas contra israelíes: Primero condenamos el asesinato de palestinos y solo después el asesinato de israelíes, para evitar ser acusados de albergar un doble discurso first appeared on MEMRI Español.