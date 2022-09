El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

El día 10 de septiembre del presente año 2022, Al-Sahab, el brazo mediático del Comando Central de Al-Qaeda, publicó un mensaje con motivo de celebrarse el 21avo aniversario de los ataques del 11-S, titulado «Gains – The Day Of Criterion, The Day Of Badr, And The Criterion Of The Age On The Day Of September.» «Beneficios – El día del criterio, día de Badr y criterio de la época el día de septiembre».

El mensaje de ocho páginas, el cual no incluyó el nombre del autor o líder, glorificaba a los perpetradores del 11-S y describía los ataques como una extensión de la batalla de Badr, una batalla de varias horas que tuvo lugar en el año 624 entre un pequeño grupo de musulmanes dirigido por Mahoma y un grupo con mayor cantidad de combatientes de la tribu Quraysh, resultando en una victoria musulmana decisiva. El mensaje destacó el impacto del 11-S sobre los Estados Unidos, sugiriendo que los ataques fueron el comienzo del colapso de los Estados Unidos en todos sus niveles.

Los ataques del 11-S como extensión de la batalla de Badr

El mensaje, que posee un estilo similar a los preparados por el asesinado líder de Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri, quien murió en un ataque con drones perpetrado por los estadounidenses en Kabul el día 31 de julio, comienza subrayando la importancia de la batalla de Badr, diciendo que a pesar del largo historial de victorias en la historia islámica, Badr tiene especial importancia debido a los escasos recursos que poseían los combatientes musulmanes para ese momento, quienes en su mayoría estaban equipados con su fe y coraje.

Después de una larga descripción de la batalla de Badr, el mensaje aborda la importancia del 11-S, enfatizando que este tiene un impacto similar en el curso global de los acontecimientos.

Citando al autor estadounidense Paul Kennedy, quien supuestamente escribió que el 11-S fue un punto de inflexión en la configuración de los eventos del siglo 21, el mensaje afirmaba que «Estados Unidos nunca volverá a ser lo que solía ser antes del colapso de sus más grandes íconos: el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la mayor potencia en la historia de la humanidad y el World Trade Center (las Torres Gemelas), un rascacielos que representa su hegemonía económica y el aterrador dominio financiero del capitalismo estadounidense».

Los ‘atemporales’ ataques del 11-S fueron totalmente inesperados

El mensaje argumenta que la importancia de los ataques del 11-S radica en el hecho de que fueron totalmente inesperados. “Los ataques dieron contra los Estados Unidos en un lugar que nunca se hubiese considerado o esperado”. Recordando el día de los ataques, el mensaje destaca el liderazgo del asesinado líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden y dice que la prensa estadounidense informó el día del ataque que «un musulmán llamado Osama bin Laden, en los rincones más alejados de la tierra y en sus bosques, arrojó cuatro lanzas (es decir, aviones) desde Kandahar a Washington y Nueva York y tres de estas lanzas dieron contra los centros militares y económicos de los Estados Unidos».

Este además alardeó de que el 11-S acabó con la vida de más personas que las que murieron en el ataque a Pearl Harbor. Glorificando el impacto de los ataques, el mensaje los describe de «conquista islámica atemporal que todo el planeta vio en una transmisión en vivo» agregando que «el mundo no ha visto ni escuchado nada parecido a estos antes, militar o estratégicamente».

Los ataques del 11-S lograron encender la lucha entre los cruzados

Profundizando sobre el impacto del 11-S, el mensaje argumenta que este hizo encender un conflicto interno entre los «cruzados», diciendo que tanto Europa occidental con su mayoría católica junto a Europa oriental y su mayoría ortodoxa, trataron de aprovechar los ataques «para derrocar a la América protestante» del liderazgo del mundo.

El mensaje alardeó además de que el 11-S le asestó un duro golpe a la comunidad de inteligencia estadounidense, diciendo que este ataque arrojó dudas entre el pueblo estadounidense y el mundo sobre la eficiencia de sus servicios de inteligencia.

«¿Qué hizo que los estadounidenses y otros se preguntaran: Qué sucedería si este ataque fuese lanzado por una superpotencia o incluso por terroristas que poseen armas letales como lo son las armas nucleares o bacterianas?»

Discutiendo sobre el impacto económico de los ataques, el mensaje subrayó que al atacar el complejo de las Torres Gemelas este «paralizó el sistema económico global y estadounidense».

Poema elogiando a los atacantes del 11-S

El mensaje decía como conclusión: «Yo no creo que nadie, independientemente de sus habilidades analíticas, haya imaginado que nueve caballeros fuesen capaces de destruir a 6,000 incrédulos en el país que es conocido por sus capacidades satelitales e inteligencias centrales y productor de precisos dispositivos de espionaje». Alabando a Alá por concederles a los atacantes del 11-S el éxito en implementar los ataques, el mensaje concluyó con un poema elogiando su valentía que condujo a un ataque único que humilló la «arrogancia de los cruzados estadounidenses».

El publicado incluía una fotografía de un próximo libro del asesinado veterano de Al-Qaeda Abu Mohammad Al-Masry titulado «11-S – Entre la verdad y el escepticismo».

10

[1] Genews, As-Sahab, 10 de septiembre, 2022.

The post En celebración del vigésimo primer aniversario del 11-S, Al-Qaeda publica mensaje de un líder anónimo quien glorifica a preparadores first appeared on MEMRI Español.