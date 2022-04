El día 29 de marzo del presente año 2022, BBC en Árabe (en el Reino Unido) transmitió un debate sobre los houties y su papel que desempeñan en la guerra en Yemen. La activista yemení radicada en Egipto Sonia Saleh, dijo que los houties no tienen en cuenta la vida del pueblo yemení y en realidad son ellos los responsables de más muertes de yemeníes que cualquiera. Además, ella criticó a los houties por utilizar a civiles de escudos humanos, por almacenar armas en escuelas y entre la población civil y por atacar a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos a pesar de no poseer la capacidad de defender al pueblo yemení de ataques en represalia. Nasr Al-Din Amer, un funcionario houtie quien se desempeña como director de la agencia de noticias Saba Yemeni, respondió que los houties tienen un «estado verdadero» en Sana’a, de que los combatientes houties constituyen el ejército yemení y que los houties no renunciaran a sus armas solo para ser masacrados por el EIIS y Arabia Saudita. Ella hizo hincapié en que los houties atacarán a Estados Unidos, Arabia Saudita y a sus colaboradores. Para más información sobre Nasr Al-Din Amer, véase el video No. 9328 del portal MEMRI TV.

Sonia Saleh: «Los houties han asesinado a más yemeníes que nadie… ¿Por qué almacenan armas en las escuelas y entre la población civil?»

Activista yemení Sonia Saleh: «¿Desde cuándo los houties se preocupan por la población? Los houties han asesinado a más yemeníes que nadie.

[…]

“Cuando uno ataca en Riad y en los Emiratos Árabes Unidos y ataca a los países vecinos, sabe muy bien que habrá represalias contra Yemen. Ustedes no toman en cuenta a la población de Yemen. ¿Han organizado sistemas de defensa aérea para proteger a los yemeníes? ¿Por qué almacenan armas en las escuelas y entre la población civil?

«¿Por qué utilizan a civiles inocentes de escudos humanos?»

[…]

Entrevistador de la BBC: «¿Están listos para entregar sus armas y terminar con la guerra? Sonia les hizo una pregunta directa sobre esto».

Oficial houtie Nasr Al-Din Amer: Usaremos nuestras armas para atacar a Arabia Saudita… y a cualquiera que coopere con Arabia Saudita»

Oficial houtie Nasr Al-Din Amer: «¿A quién le entregaremos nuestras armas? ¿A los Estados Unidos? ¿A Arabia Saudita? Lo que tenemos hoy en Sana’a es un verdadero estado. Es el ejército yemení el que está combatiendo contra Arabia Saudita ¿Se espera que el ejército yemení entregue sus armas a Arabia Saudita o a los Emiratos Árabes Unidos, solo para ser masacrados por los cuchillos del EIIS y Arabia Saudita? Rechazamos todo esto. Esto es inaceptable.

«Utilizaremos nuestras armas para atacar a Arabia Saudita directo a la cabeza y atacar a cualquiera que coopere con Arabia Saudita, a los estadounidenses y a cualquiera que nos ataque. Esto es lo que haremos con nuestras armas».

