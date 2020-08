Diario Judío México - En una columna publicada el 6 de agosto titulada «Ankara ya no acepta hostilidades de los Emiratos Árabes Unidos como ‘coraje en ignorancia’»[1] en el diario pro-AKP Sabah, la periodista turca Nur Özkan Erbay amplió las advertencias del Ministro de Defensa turco Hulusi Akar contra los Emiratos Árabes Unidos en una entrevista en Al-Jazeera, en la que Akar dijo: «Abu Dabi han hecho lo suyo en Libia y en Siria y se mantienen registros de todo esto. Cuando llegue el momento y el lugar, la cuenta será saldada por todo ello».[2] Erbay es el jefe de la oficina en Ankara para el diario Sabah, siendo esta sección la edición en inglés del mayor diario pro-AKP en turco Sabah.

Ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar (fuente: Yenicaggazetesi.com.tr).

Erbay amplió las advertencias de Akar e incluyó a los aliados de los Emiratos Árabes Unidos: «El precio de depender de un país tal como los Emiratos Árabes Unidos, siendo este flexible en términos de capacidad financiera pero muy frágil en su gobierno militar, de defensa, diplomático y estatal – puede que sea alto…. «Ella comentó sobre el poder militar de Turquía en comparación con el de los Emiratos Árabes Unidos: «Es muy insensato en términos de debates sobre políticas de poder en la disciplina de las relaciones internacionales comparar la capacidad militar convencional de los dos países».

Reiterando la seriedad de la advertencia de Akar, Erbay escribió: «Las últimas declaraciones de Akar deben ser leídas con mucha precaución, ya que Ankara no estuviese dando estos mensajes a la ligera… Ankara parece decisiva en responder a las políticas destructivas y desestabilizadoras de los Emiratos Árabes Unidos… no solo a través de palabras, sino también en hechos. Ankara ha declarado abiertamente que, de ahora en adelante, no se limitará a sí mismo a declaraciones diplomáticas dirigidas a Abu Dabi si este continúa con sus políticas hostiles hacia Turquía y hacia todo el pueblo árabe. Ahora, simplemente espera por las condiciones adecuadas, el momento y las prioridades para dar su respuesta».

A continuación se muestra el texto de la columna de Erbay:

«En el momento y lugar adecuados, saldaremos las cuentas», dijo el Ministro de Defensa Akar en un lenguaje inequívocamente claro y diáfano»

«Turquía ha demostrado continuamente la autenticidad de su política que prioriza la diplomacia y ve la acción militar como in último recurso sobre el terreno, recientemente en las arenas de Siria y Libia. Mientras Turquía eligió la opción militar en Siria cuando la guerra civil de casi una década llegó al punto de amenazar su seguridad nacional en los últimos tres o cuatro años, este esperó hasta el último momento para utilizar la fuerza militar en Libia. Declaró que el motivo de su presencia era una invitación por parte del gobierno legítimo del país y sus fronteras a través del mar Mediterráneo, no solo por los lazos históricos y culturales, sino como garantía de paz y de seguridad, pero esto no cambia el hecho de que existen muchos ejemplos que demuestran que Turquía no ha ignorado las opciones militares cuando el momento y el lugar son los propiamente adecuados.

En este sentido, las declaraciones del Ministro de Defensa Hulusi Akar durante una entrevista televisada con Al Jazeera, no solo atrajeron la atención de la comunidad internacional sino también de la población turca. Las declaraciones del ministro de defensa señalaron la manera cómo el eje anti-Turquía intenta establecerse entre los países del Golfo en donde los Emiratos Árabes Unidos están al volante, sabotea los procesos de paz en Libia y Siria. Por primera vez Akar declaró abierta y oficialmente que los Emiratos Árabes Unidos financian y operan grupos terroristas en estos países en contra de Turquía. «Los Emiratos Árabes Unidos tienen que hacer esto en relación a su pequeñez e influencia. En el momento y lugar adecuados, saldaremos cuentas», dijo en un lenguaje inequívocamente claro».

«Es una absurdez… comparar la capacidad militar convencional de los dos países»

«El mensaje de Turquía a los países y potencias que se colocan del lado de los Emiratos Árabes Unidos en este sentido es bastante claro. El precio de depender de un país como los Emiratos Árabes Unidos, siendo este flexible en términos de sus capacidades financieras, pero muy frágil en sus aspectos militares, de defensa, diplomáticos y de gobernabilidad de estado – puede que sea alta. Los Emiratos Árabes Unidos hoy no surgen como un país que posee una democracia y una tradición estatal profundamente arraigadas, sino más bien como un estado tribal con ricos campos petroleros. Es un país de eje bastante débil cuya sanción de poder en el ámbito de las relaciones internacionales solo llega a través del petróleo y al que se subcontrató la misión de disciplinar a otros países débiles del Golfo. Aparte de comparar las capacidades democráticas, políticas y diplomáticas de los Emiratos Árabes Unidos, una monarquía tribal, con las de Turquía, carece de sentido en términos de debates sobre políticas de poder en la disciplina de las relaciones internacionales y en comparar la capacidad militar convencional de los dos países.

«Según Global Firepower, un rastreador líder de capacidades militares a nivel global, Turquía tiene uno de los 10 ejércitos más grandes del mundo y el segundo mayor ejército de la OTAN. Los Emiratos Árabes Unidos, por otro lado, a pesar de su petróleo, a lo que le debe todo su poder y sus gastos de defensa, solo ocupa el puesto 45.

«Existe una gran brecha entre las capacidades militares y humanas de ambos países, en desventaja para los Emiratos. A pesar de que los Emiratos parecen ser capaces de seguir sus políticas expansionistas y de intervención en el Golfo con el apoyo de los Estados Unidos en el eje formado por Bahréin, Egipto, Arabia Saudita e Israel, es difícil para los Emiratos Árabes Unidos mostrar el mismo desempeño en una esfera más amplia del Medio Oriente que incluye a Libia».

«Ankara ha declarado abiertamente que, de ahora en adelante, no se limitará a hacer declaraciones diplomáticas contra Abu Dabi… Este simplemente espera las condiciones, el momento y las prioridades adecuadas para dar su respuesta»

«Por otra parte, es un hecho ampliamente aceptado por la comunidad internacional que los Emiratos están detrás de todos los problemas del Medio Oriente y de los actores ilegales que perturban la estabilidad de la región. Las operaciones terroristas y las violaciones de derechos humanos perpetrados por los Emiratos Árabes Unidos se revelan en informes de las Naciones Unidas y los grupos de derechos humanos. Todos entienden que los Emiratos Árabes Unidos, siendo este el garante del régimen militar golpista en Egipto, se esfuerza ahora por lograr el establecimiento de un régimen títere golpista similar en Libia. Para la creación de este régimen títere, está utilizando a organizaciones terroristas y elementos ilegales como manto porque no tiene capacidad ni habilidad para gestionar una operación militar a gran escala y no tiene posibilidad alguna de ganar una guerra en campos de batalla en el extranjero empleando a sus soldados – cuyos números no exceden los 20.000 hombres. Por lo tanto Abu Dabi tuvo que retirar sus 3.500 fuerzas terrestres estacionadas en Yemen y otras 3.000 fuerzas aéreas y navales de otras regiones el pasado año.

«De hecho, es muy probable que los Emiratos Árabes Unidos puedan seguir sus políticas dirigidas a Turquía y sus operaciones sobre el terreno sin recibir el apoyo político-militar obvio de otra potencia. Hacer declaraciones tan audaces contra el segundo ejército más grande de la OTAN confiando en las pequeñas victorias obtenidas contra los houties en Yemen, siendo estos una tribu igual a los Emiratos Árabes Unidos y sobre las organizaciones terroristas que apuntan a Turquía no puede explicarse sino como el coraje de la ignorancia.

Por lo tanto, las últimas declaraciones de Akar deben leerse con cautela, ya que Ankara no anunciaría estos mensajes a la ligera, tal como esperó antes de entrar al campo de batalla en Siria. Ankara parece decisiva en responder a las políticas destructivas y desestabilizadoras de los Emiratos Árabes Unidos de obstaculizar también la democracia como el boicotear la paz en una amplia región que va desde Siria a Libia y Yemen, no solo con palabras sino también con hechos. Ankara ha declarado abiertamente que, a partir de ahora, no se limitará a declaraciones diplomáticas hacia Abu Dabi si continúa con sus políticas hostiles hacia Turquía y contra todo el pueblo árabe. Ahora, simplemente espera las condiciones, el momento y las prioridades adecuadas para dar su respuesta».

