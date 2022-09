El día 31 de agosto del presente año 2022, la red Al-Jazeera en Qatar transmitió una entrevista realizada con el vocero del buró político de los talibanes Dr. Muhammad Naeem Wardak. En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de un diálogo entre los talibanes e Israel, el vocero respondió lo siguiente: «¿Qué problema tenemos nosotros con Israel? Lo que a alguien se le ocurrirá preguntará luego es si estamos dispuestos a dialogar con Marte». Cuando el entrevistador lo presionó sobre si los talibanes tienen intención de reconocer a Israel y establecer relaciones con este, Wardak respondió que no es razonable hacer preguntas sobre el cómo resolver problemas con determinado bando cuando esa bando «no tiene ningún problema con nosotros». Wardak también criticó a los medios de comunicación diciendo: «Ustedes se traen cosas del fin del mundo y nos las arrojan frente a nuestra realidad aquí». Para más información sobre el Dr. Muhammad Naeem Wardak, véanse los videos del portal MEMRI TV Nos. 9063, 9048, y 9026.

Para ver el video del vocero del buró político de los talibanes Dr. Muhammad Naeem Wardak pulse aquí o debajo:

«Nuestra política es resolver los problemas a través del diálogo y el entendimiento mutuo, con todos… ¿Qué problema tenemos nosotros con Israel?»

Muhammad Naeem: «Nuestra política es resolver los problemas a través del diálogo y el mutuo entendimiento. Con todos. Cualquiera que tenga un problema y quiera resolverlo – estamos perfectamente preparados para ello.

[…]

Entrevistador: «¿Diálogo con todos sin excepción? ¿Incluso con Israel?»

Naeem: «¿Qué problema tenemos nosotros con Israel? Lo siguiente que a alguien se le ocurrirá preguntar es si estamos dispuestos a dialogar con Marte».

Entrevistador: «Israel es un país. Algunos dicen que el camino hacia el corazón de Estados Unidos pasa por Israel».

Naeem: «Si tienen algún problema con alguien, ustedes pueden resolverlo. Queremos resolver los problemas que otros tienen con nosotros. ¿Con quién tenemos problemas allí?»

Preguntar por Israel es como «traer cosas del fin del mundo y arrojarlas ante nuestra realidad aquí»; no tenemos nada que ver con Israel

Entrevistador: «¿Así que ahora no tienen ningún problema con Israel?»

Naeem: «No lo sé… Así son los medios de comunicación para ustedes… traen cosas del fin del mundo y las arrojan ante nuestra realidad aquí. Todo esto es muy extraño».

Entrevistador: «Esto en realidad no es tan descabellado… Israel es un país reconocido por la mayoría… ¿Reconocerá usted a Israel y establecerá relaciones con este, ya que ustedes han cambiado, en comparación a lo que fueron hace 20 años? Esa fue mi pregunta. El primer ministro dijo: ‘Estamos abiertos a todos’».

Naeem: «Yo también dije esto, pero de hecho estamos hablando de gente que tiene problemas con nosotros. Si cierto país o alguien no tiene ningún problema con nosotros, ¿pueden al menos preguntarle si estamos dispuestos a resolver los problemas con aquellos con los cuales no tenemos nada que ver? Creo que no tiene ningún sentido preguntar tal cosa».2

The post En entrevista con Al-Jazeera, el vocero del buró político de los talibanes Dr. Muhammad Naeem Wardak niega descartar entablar relaciones con Israel: ¿Qué problema tenemos nosotros con Israel? Es extraño que me pregunten sobre temas que no tienen nada que ver con nosotros first appeared on MEMRI Español.