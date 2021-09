En una entrevista publicada el 22 de septiembre, 2021 el Dr. Osama Abuirshaid, director ejecutivo de American Muslims for Palestine (AMP) – Musulmanes Estadounidenses por Palestina y quien aparece junto a miembros de la «Escuadra» demócrata anti-israelí en el Capitolio, incluyendo a las congresistas Rashida Tlaib e Ilhan Omar, comentó sobre la votación realizada por la Cámara de Representantes estadounidense sobre la cifra de $1 billón en favor de otorgarles nuevos fondos al sistema de defensa de misiles de Israel Iron Dome, el cual fue aprobado por 420 votos a favor y 9 en contra al día siguiente, 23 de septiembre.

En su afirmación de que «Israel es un parásito que vive dentro del cuerpo estadounidense» y «se chupa la sangre de los Estados Unidos», enfatizó Abuirshaid: «Estamos presenciando el cierre de filas y énfasis en la fuerza que apoya a Palestina dentro del Partido Demócrata… Muchos judíos estadounidenses apoyan más a Palestina». Este dijo que si bien sus declaraciones son «consideradas antisemitas», las acusaciones de antisemitismo «ya no son influyentes, porque son ilógicas» y que «criticar a Israel ya no equivale a un suicidio político». Este añadió: «Cuanto más saben los estadounidenses sobre Israel, menos les gusta».

Entre las apariciones de Abuirshaid junto a miembros de la Escuadra está su participación junto a las congresistas Tlaib y Omar en una sesión de «Gala Virtual» el segundo día de la convención anual de Musulmanes Estadounidenses por Palestina del pasado año; la sesión fue titulada «Contra todo pronóstico: Palestina prevalece».[1] Otro ejemplo reciente es la aparición de Tlaib como invitada de honor en un evento de la AMP en St. Louis, donde habló junto a Abuirshaid.[2]

MEMRI ha traducido y publicado varios otros segmentos de video del Dr. Abuirshaid, incluyendo los videos del portal MEMRI TV No. 8580, en el canal de televisión Al-Hiwar, en los que explicó y expresó su apoyo al engaño de Hamás en sus declaraciones públicas; No. 5558, en una convención MAS-ICNA, en la que dijo que Israel era responsable por la crisis de Siria y el golpe de estado en Egipto y No. 5487, en Al-Jazeera, en la que dijo que MEMRI es utilizado para infiltrar la «conciencia estadounidense». El Dr. Abuirshaid también se ha pronunciado en apoyo a Hamás.[3]

A continuación se puede leer la transcripción de su entrevista publicada el 22 de septiembre, la cual fue transmitida en el canal de televisión de la Hermandad Musulmana-Jordania Yarmouk.

«Estamos presenciando el cierre de filas y énfasis en la fuerza que apoya a Palestina dentro del Partido Demócrata… Muchos judíos estadounidenses son partidarios de apoyar más a Palestina»

Dr. Osama Abuirshaid: «Estamos presenciando el cierre de filas junto a un énfasis en la fuerza que apoya a Palestina dentro del Partido Demócrata. Las bases apoyan más a Palestina. La mayoría de la base demócrata apoya más a Palestina que los propios republicanos. Muchos judíos estadounidenses apoyan más a Palestina. Su concepto de apoyo obviamente difiere de las nociones orientales o árabes aquí.

«No es que deseen volver al origen del problema y ver a Palestina desde el río hasta el mar como territorio ocupado, sino creen que los palestinos merecen vivir». […]

«Hoy día, Israel representa el rostro horripilante de la segregación racial, del apartheid, especialmente cuando sabemos sobre las tácticas utilizadas por la policía estadounidense… No es la policía federal la que ataca al pueblo y asesina a George Floyd y a otros. Fueron las FDI y los expertos en seguridad israelíes quienes les enseñaron a ellos estas tácticas.

“Ellos les dicen: ‘Somos expertos en tratar con la población civil e intifadas civiles. Nosotros les enseñaremos cómo lidiar con ellos’.

[…]

«Al final del día, este billón de dólares para la Cúpula de Hierro será aprobado en el Congreso».

Periodista: «¿Cómo es eso?»

Dr. Osama Abuirshaid: «Esto será aprobado con los votos de los republicanos». […]

«Criticar a Israel ya no es tan importante al suicidio político»; este es «un parásito que cohabita dentro del cuerpo estadounidense»;

«Israel se ha convertido en un tema partidista. Ya no existe un consenso político sobre Israel. Criticar a Israel ya no equivale a suicidarse políticamente». […]

«Lo que yo estoy diciendo es considerado antisemita», pero las acusaciones de antisemitismo «ya no son influyentes»; Israel «le chupa la sangre a los Estados Unidos»; «cuanto más saben los estadounidenses sobre Israel, menos les gusta»

«Israel hoy es un caso de un parásito que habita dentro del cuerpo estadounidense. Estados Unidos está atravesando en estos momentos una crisis económica. Estados Unidos sufre estratégicamente. Sufre en muchos lugares del mundo. Se está retirando de muchos lugares del mundo – de Afganistán, del Medio Oriente, de otros lugares, porque desea enfocar sus capacidades sobre el dragón chino que viene en ascenso».

«Sin embargo, Israel hace retroceder a los Estados Unidos. Le succiona la sangre a los Estados Unidos y dispersa su atención. Estos son hechos. Lo que yo estoy diciendo es considerado de antisemita y yo seré acusado de antisemitismo, pero estas acusaciones ya no son influyentes, porque son ilógicas. No hay electricidad ni agua potable en algunas ciudades estadounidenses, pero si tenemos $1 billón para dárselo a Israel, además de los $3.8 billones que le damos a Israel cada año, para que pueda desarrollar el llamado Iron Dome y seguir asesinando al pueblo palestino con misiles estadounidenses.

[…]

«Cuanto más saben los estadounidenses sobre Israel, menos les gusta».

