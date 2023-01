La organización estudiantil de Hamás, el Bloque Islámico, se encuentra muy activa en las universidades palestinas de Cisjordania, donde incita abiertamente a la lucha armada y a las actividades terroristas contra Israel.[1] Recientemente, los miembros del Bloque Islámico realizaron eventos masivos en varias de las universidades de Cisjordania con el propósito de celebrar el 35avo aniversario de la fundación de Hamás. En uno de estos eventos, que tuvo lugar el día 11 de diciembre, 2022 en la Universidad Al-Quds en Abu Dis, un pueblo en el área de Jerusalén, los estudiantes marcharon por las premisas universitarias portando banderas y emblemas de Hamás y de su ala militar, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, el emblema de la milicia Guarida de Leones y pancartas con lemas tales como «resistencia», «Yo siembro miedo» y retratos de mártires. Al evento asistieron chiquillos.[2]

En un discurso pregrabado que fue reproducido en el evento, el vocero de Hamás para asuntos de Jerusalén Muhammad Hamada advirtió que «la generación más joven de la resistencia se viene como un torrente embravecido para liberar Jerusalén y ningún ocupante o invasor lo detendrá».

Un comunicado emitido por el Bloque Islámico con motivo del aniversario afirmó que Hamás no se desviará del camino del yihad y de la resistencia, sea cual sea el número de víctimas, hasta que libere toda Palestina desde el río hasta el mar.

Este informe repasa el evento realizado por el Bloque Islámico en la Universidad Al-Quds.

Discurso del portavoz de Hamás en el evento presentado por la Universidad Al-Quds: «La generación más joven de la resistencia se abalanza como un torrente furioso para liberar Jerusalén»

Tal como se dijo, en un discurso grabado que fue reproducido en el evento, el portavoz de Hamás para los asuntos de Jerusalén Muhammad Hamada, advirtió que “la generación más joven de la resistencia se abalanza como un torrente embravecido para liberar a Jerusalén y ningún ocupante o invasor lo detendrá». Este también elogió a la Universidad Al-Quds, llamándola «la universidad de los mártires y de los combatientes de la resistencia» e instó a los miembros del Bloque Islámico a continuar sobre los pasos de «los heroicos mártires ‘Adel ‘Awadallah y Mahmoud Abu Hunoud».[3] El objetivo de la resistencia y de la lucha del pueblo de Cisjordania, agregó, es “liberar a Palestina desde el río hasta el mar y restaurar Jerusalén para el pueblo palestino, como una ciudad capital unificada y purgada”.[4]

En marcha, celebrada en las premisas universitarias, a la que asistieron combatientes enmascarados y chiquillos, los participantes portaban pancartas con retratos de los comandantes militares de Hamás y emblemas de la milicia Guarida de Leones

Tal como fue indicado, como parte del evento que celebra el 35avo aniversario de la fundación de Hamás, el Bloque Islámico también realizó una marcha en las instalaciones de la Universidad Al-Quds, en la que los participantes portaron banderas y emblemas de Hamás y su ala militar, retratos de funcionarios de Hamás, tales como el de su fundador, jeque Ahmad Yassin y el comandante de Al-Qassam, Ahmad Al-Ja’bari junto a retratos del difunto presidente de la OLP y presidente de la Autoridad Palestina (AP), Yasser ‘Arafat.

Las siguientes son fotografías de la marcha.[5]

En la marcha llamaron la atención los emblemas de la milicia Guarida de Leones y de Hamás y su ala militar. Un afiche colgado en el salón donde se llevó a cabo el evento portaba la leyenda «Yo siembro miedo».

Al evento asistieron niños muy pequeños portando banderas de Hamás.

Una pancarta del Bloque Islámico mostraba a chicos vestidos con uniformes militares portando armas simuladas, y subtitulado «Los chiquillos de hoy son los libertadores del mañana».

El 14 de diciembre, junto al evento principal realizado en Gaza para conmemorar el 35 aniversario de Hamás, el Bloque Islámico en las universidades de Cisjordania emitió una declaración que destacaba el compromiso de Hamás con la lucha armada en contra de Israel y también criticaba a la Autoridad Palestina por la reciente ola de detenciones de activistas del Bloque Islámico. La declaración leía: “…Con una avalancha de mártires, prisioneros, heridos y una resistencia que crece día a día, Hamás, en el 35avo aniversario de su fundación, avanza hacia la liberación de toda Palestina desde el mar hasta el río, junto a su pueblo palestino y su nación islámica. Treinta y cinco años de generosidad, resistencia, sacrificio y desafío. Hamás nunca negoció y nunca renunció a un solo grano de nuestro suelo puro. A lo largo de los años sacrificó sus líderes, sus combatientes en el frente y lo mejor de sus hombres y soldados, que fueron martirizados. Este no se debilitará y no abandonará a su pueblo a pesar de la agresión, la presión y la persecución desde dentro y desde fuera (es decir, por la Autoridad Palestina y por Israel).

«Oh hombres libres, oh nuestro pueblo que lucha contra la resistencia, quienes son refugio y fuego de la resistencia. La creación de Hamás fue una continuación natural del camino de lucha y resistencia de nuestro pueblo, que ha continuado desde la ocupación británica de Palestina… En el 35avo aniversario de la bendita fundación de nuestro movimiento, defendemos con orgullo el camino de la resistencia, sacrificio de nuestro pueblo y el martirio y le ruega a Alá que tenga piedad de las almas de nuestros fundadores y líderes mártires, el principal de ellos el jeque que combatió en el yihad y el imam fundador, el mártir Ahmad Yassin y todos nuestros líderes mártires de corazón puro. También mencionamos a nuestros compatriotas mártires de las otras facciones de la resistencia, tales como el comandante mártir Yasser ‘Arafat Abu ‘Amar; el comandante mártir Fathi Shqaqi fundador del grupo Yihad Islámica palestino; el comandante mártir Abu ‘Ali Mustafa secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina; el comandante mártir ‘Omar Al-Qassem del Frente Democrático para la Liberación de Palestina y una lista interminable de otros héroes que decoran la procesión de mártires de Palestina…

“Nuestro pueblo libre y orgulloso, en el 35avo aniversario de la fundación de Hamás, los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina insisten en continuar con la política de opresión, exclusión y persecución contra nosotros, como parte de la política de coordinación de seguridad con la ocupación. Actualmente están involucrados en una loca operación de arresto de Hamás y miembros del Bloque Islámico y de citarlos para interrogarlos, en todas las ciudades, pueblos y campos de refugiados de Cisjordania… Nosotros en el Bloque Islámico, la organización estudiantil del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, recalcan en el aniversario de la bendita fundación de nuestro movimiento que estas acciones depravadas no nos asustarán… No nos desviaremos del camino del yihad y de la resistencia, sin importar el número de víctimas que pueda haber. Este camino, marcado por la sangre y el sacrificio de nuestros líderes mártires, es el camino que creemos que nos llevará a nuestra meta: liberar la tierra y sus lugares sagrados y expulsar al ocupante opresor de cada centímetro de ella, nosotros reiteramos nuestro compromiso con nuestra Palestina, con cada mártir y prisionero, con cada pistolero de la resistencia que enarboló la bandera de defender a nuestro pueblo y cuya brújula nunca se ha desplazado hacia el servicio de la ocupación. Estamos comprometidos con el yihad hasta lograr la victoria o el martirio…”[6]

[1] Véase, por ejemplo, los informes de MEMRI: Despacho Especial No. 10362 – Elogio para el terrorista Yahya ‘Ayyash, iniciador de los atentados suicidas de Hamás, en la universidad palestina y en las redes sociales – 07/12/22; Despacho Especial No. 9683 – Desafiando la prohibición a las actividades militares en las premisas universitarias, los estudiantes de la Universidad Birzeit de la Autoridad Palestina realizan desfiles militares con simulacros de cohetes y cinturones explosivos – 16/12/21; serie Investigación y Análisis No. 1497 – Estudiantes versus la administración: Crisis en la Universidad Birzeit en la Autoridad Palestina tras la prohibición de actividades al estilo militar en las premisas universitarias – 15/01/20.

[2] Para obtener más información sobre la participación de chiquillos en eventos de Hamás de este tipo, consulte la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9643 – Exposición militar de Hamás exhibe armamento, permite que niños y estudiantes simulen la liberación de la mezquita Al-Aqsa y ataquen asentamientos israelíes con drones – 18/11/21.

T.me/kotlaalquds, 11 de diciembre, 2022.

[3] ‘Adel ‘Awadallah estudió matemáticas en la Universidad Al-Quds en la década de los años 1980, pero no terminó su carrera. Este se convirtió en uno de los principales comandantes del ala militar de Hamás en Cisjordania y su hermano ‘Imad se desempeñó como su principal asistente. Los hermanos fueron responsables de muchos ataques terroristas en los que los israelíes fueron asesinados y murieron en un tiroteo con las fuerzas armadas israelíes en septiembre de 1998. Su sucesor fue Mahmoud Abu Hunoud, graduado de la facultad del sharia de la Universidad Al-Quds. Este fue responsable de muchas balaceras y ataques suicidas en los que decenas de israelíes fueron asesinados y fue asesinado por el ejército israelí en un ataque aéreo ocurrido en noviembre del año 2001.

[4] Kutla.ps, 11 de diciembre, 2022.

[5] T.me/kotlaalquds, 11 y 12 de diciembre, 2022.

[6] Kutla.ps, 14 de diciembre, 2022.

The post En evento que celebra el 35avo aniversario de Hamás en la Universidad Al-Quds en Jerusalén oriental: Llamados a librar el yihad para liberar Palestina ‘desde el río hasta el mar’ first appeared on MEMRI Español.