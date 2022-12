Historial

Saman Teimur Seydi, también conocido como Saman Yasin, es rapero, cantautor y compositor kurdo-iraní de 24 años de edad oriundo de Kermashan quien vive en Teherán con su familia. Seydi es uno de los más de 60 iraníes condenados a muerte hasta ahora por la República Islámica de Irán.[1]

En su página personal Instagram, Yasin expresó su apoyo a la sublevación nacional ante el asesinato de Jina (Mahsa) Amini dando a conocer varios publicados e historias. Este criticó a las autoridades iraníes a través de sus canciones raperas de corte político, denunciando opresión, desigualdad y la corrupción.

Cabe señalar que Yasin es partidario del yarsanismo, una secta religiosa kurda no islámica que cuenta con alrededor de 2 millones de kurdos. El yarsanismo no es reconocido por la República Islámica; sus miembros están doblemente oprimidos, tanto como kurdos como por ser yarsanis. Durante las últimas cuatro décadas, el régimen los ha perseguido muy duramente, ejecutando y encarcelando a muchos de sus miembros.[2] Por esta razón, muchos activistas kurdos afirman que la identidad kurdo-yarsani del rapero fue una de las principales razones de su encarcelamiento decretado por el gobierno.

Arresto de Saman

Yasin no fue arrestado en el lugar de las protestas; fue secuestrado violentamente por las fuerzas de seguridad del régimen en la casa de un amigo en Teherán a las 4:00 o 5:00 de la madrugada del día 2 de octubre, 2022 tres días después de su cumpleaños. Este fue llevado a la prisión de Fashafouyeh, también conocido como la Penitenciaría central del gran Teherán y luego trasladado a la notoria prisión Evin en Teherán el día 10 de octubre.[3]

Su paradero era desconocido por su familia hasta que los procedimientos judiciales fueron transmitidos por televisión el 29 de octubre, casi un mes después de su arresto. El 9 de noviembre, Yasin inició una huelga de hambre con el fin de protestar por negarle acceso a su familia y por la incertidumbre de su situación en Evin. En el segundo día de su huelga de hambre, la Fiscalía en la prisión de Evin en Teherán se puso en contacto con su familia y lograron reunirse con él. El 24 de noviembre, 2022 se reunió nuevamente con su familia, por última vez desde su detención.[4]

A finales de noviembre Yasin fue trasladado a la prisión de Rajaei Shahr en la ciudad de Karaj, en la provincia Alborz, junto a Mohsen Shakeri, quien fue ahorcado el 8 de diciembre y Mohammed Broghani; quien ahora se encuentra en confinamiento solitario. Después de la ejecución de Shakeri, ha aumentado la preocupación por la ejecución de Yasin y de Broghani.[5]

Confesión forzada bajo tortura

Los grupos de derechos humanos dicen que Yasin fue torturado bajo custodia con el propósito de hacer que confiese.[6] Según la Red de derechos humanos de Kurdistán (KHRN/siglas en inglés), «Saman Yasin fue sometido a severas torturas físicas y mentales para que realizara una confesión televisada. El estar retenido en un lugar muy frío durante tres días, brutalmente golpeado y arrojado desde cierta altura son algunas de las torturas que este artista kurdo soportó durante este período. Según se informa, como resultado de estas torturas, Yasin fue obligado a confesar en televisión».[7]

Amnistía Irán dijo el día 12 de diciembre que «las autoridades se basaron en ‘confesiones’ contaminadas con tortura y así hallar a Saman Seydi (Yasin) culpable de disparar una pistola tres veces al aire en protestas que, según dijeron, equivalen a ‘moharebeh‘ (‘guerra contra Alá’)». La organización añadió lo siguiente: «Amnistía Internacional ha recibido información de que las autoridades sometieron a Saman Seydi a torturas y a otros malos tratos para obtener ‘confesiones’ forzadas, incluso mediante fuertes palizas y exposición forzada al frío extremo». La organización pidió a las autoridades iraníes que «detengan de inmediato cualquier plan para ejecutar a Saman Seydi (Yasin) y anulen la sentencia de muerte en su contra. Sus denuncias de tortura deben ser investigadas penalmente y los responsables deben rendir cuentas».[8]

Un juicio falso

El día 29 de octubre, las agencias de noticias estatales iraníes informaron la celebración de una audiencia judicial para varios de los manifestantes arrestados, entre ellos Saman Yasin, en la sección 15 de la Corte Revolucionaria Islámica, presidida por Abolqasem Salavati y sin la asistencia de familiares ni abogados presentes. El mismo día, los medios de comunicación estatales publicaron un video de la confesión forzada hecha por Yasin.

Durante la audiencia, Salavati acusó a Yasin de intentar asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad, alegando que este aparece en un video disparando un arma tres veces al aire. Salavati, conocido como el «juez ejecutor» y «juez de la muerte» ya que ha sentenciado a cientos de personas a ser ejecutadas en la prisión Evin, acusó además a Yasin de dañar la propiedad pública, cantar canciones anti-revolucionarias y apoyar los «disturbios».

La agencia de noticias Mizan, el medio de comunicación oficial del poder judicial iraní, anunció el día 29 de octubre que Saman Seydi (Yasin) fue acusado de «guerra contra Alá» (moharebeh) y «reunión y colusión con la intención de actuar en contra de la seguridad del país”.[9]

Aunque la noticia a la sentencia de muerte de Yasin fue publicada por las agencias de noticias y organizaciones de derechos humanos, esta no ha sido anunciada oficialmente por los medios de comunicación estatales iraníes debido a la sensibilidad de este caso, es decir, su origen kurdo. El régimen teme que un anuncio público de su sentencia de muerte solo provoque más protestas contra el régimen en la zona del Kurdistán iraní.

Sin embargo, el 8 de diciembre, la Organización Hengaw para los derechos humanos, en Noruega, informó que Saman Yasin había sido condenado a muerte por la Sección No. 15 del Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán y que la sentencia le había sido anunciada oficialmente a la familia. Este agregó que el repentino traslado de Yasin desde Evin a la prisión Rajaei Shahr y la posibilidad de su inminente ejecución han causado preocupación a su familia.[10]

Sentencia de muerte basada en pruebas falsas

Según el abogado defensor de Yasin Mohammad Esmaeilbeigi, Yasin fue declarado culpable y sentenciado en base a dos videos, ambos publicados por la emisora estatal IRIB (Radio y TV de la República Islámica). Un video muestra a alguien disparando al aire y el otro muestra a alguien prendiéndole fuego a un contenedor de basura.

Aunque en el video no está claro quién es la persona armada, qué arma porta y hacia dónde se dirige el disparo, el juez Abolghasem Salavati insistió en que era Yasin quien estaba armado.[11]

Esmaeilbeigi le dijo a la agencia de noticias ILNA el 13 de diciembre de 2022[12] de que existen «ambigüedades» y «contradicciones» en el caso de Yasin. Este dijo que solo se le permitió registrarse como su abogado el día 8 de diciembre, después de que ya se había dictado la sentencia y que el caso ahora estaba siendo apelado. Este expresó su esperanza de que la Corte Suprema de la República Islámica le permita leer el caso completo y presentar su evidencia para exonerar a su cliente.

El 8 de diciembre, Esmaeilbeigi tuiteó que no le habían dado permiso para leer el expediente del caso y afirmó que los documentos utilizados por el poder judicial contra Yasin no tenían nada que ver con su cliente. Este enfatizó que el video de los disparos en el que presuntamente se identificó a Yasin era borroso y ambiguo y que no se puede probar que este mostró a su cliente. No había forma, dijo, de que Yasin pudiera ser identificado en el video, especialmente si uno lo conocía personalmente.[13]

Este dijo: “El juez afirma que Saman Yasin tiene 11 antecedentes penales, pero esta acusación no solo es negada por la familia y el cliente, sino que el propio tribunal lo presentó inicialmente como un individuo sin antecedentes penales”.[14]

Aunque este fue designado por la familia de Yasin como su abogado, Esmaeilbeigi le dijo al diario Shargh el día 15 de diciembre[15] que la Sección No. 15 del Tribunal Revolucionario Islámico no le permitió representar a Yasin y le negó el acceso al expediente del caso, diciendo que este era «clasificado.» Este dijo: «Saman tenía algún tipo de abogado que trató de defenderlo, pero incluso esa persona no tuvo acceso a la totalidad del caso» y agregó: «No sabemos si este abogado fue elegido por el régimen o fue designado por un tribunal”.

Al señalar las inconsistencias en el video de la confesión forzada de Yasin que fue transmitido por televisión, este dijo: «Saman Yasin declara claramente que no tenía armas en su posesión y que solo fue una escopeta que disparó en un callejón silencioso». Este continuó: «Pero en el video de la escena del tiroteo, se puede ver a la persona disparando al aire; los agentes están parados frente a él». Al señalar otras contradicciones, dijo: «Yasin declaró en las confesiones televisadas que arrojó el arma por la ventana del auto, pero el video muestra que la persona está huyendo a pie y no hay autos… La persona que se muestra en el video es irreconocible porque utiliza una máscara y no se le ve el rostro. Claramente, por lo tanto, no se puede probar que el video muestra a Saman Yasin».

Esmaeilbeigi cuestionó la «autenticidad» del video diciendo que «debería ser revisado por expertos y confirmar si es real o no».

También según Esmaeilbeigi, en el segundo video, que muestra a un hombre que según el régimen es Saman Yasin arrojando un contenedor de basura y prendiéndole fuego, la confesión de Yasin «se escucha fusionada con el video». Sin embargo, este señaló, «las manos de la persona que se ven en el video no están tatuadas, mientras que las manos de Saman Yasin están cubiertas de tatuajes».[16]

Al enfatizar que su cliente no había hecho nada para aterrorizar a nadie y que no había asesinado a nadie, Esmaeilbeigi dijo lo siguiente: «Saman no ha lastimado a nadie y ni en el video ni en ningún otro caso tomó ninguna acción contra la vida de las personas ni contra funcionarios de seguridad”.[17]

Las súplicas de los padres de Saman Yasin ante la comunidad internacional para salvar a su hijo

En su cuenta Instagram, el padre de Saman Teimur Seydi, pidió a la gente que ayudaran a salvar a su hijo a través de relatos y publicados. En un video publicado el 4 de noviembre, Teimur dijo lo siguiente: «Protesto por la detención de mi hijo» y pidió al régimen que lo libere, afirmando que «mi hijo no ha lastimado ni ha matado a nadie».[18]

En un video publicado la semana pasada, la madre de Yasin le suplicaba a los iraníes y a la comunidad internacional que tomaran medidas para salvarlo antes de que «la soga le sea colocada alrededor de su cuello». Ella agregó: «¿En qué lugar del mundo se le quita la vida a alguien por incendiar un contenedor de basura?»[19]

Reacciones

Las organizaciones kurdas y de derechos humanos han advertido acerca de la inminente ejecución de Yasin.

Una petición de Change.org para salvarle la vida a Yasin ha sido firmada por miles de personas que piden su liberación. La petición llama a la situación de Yasin «terrible» y dice que se le negó el debido proceso legal: «Una persona actúa como juez, jurado y fiscal en los casos; los acusados no tienen la oportunidad de utilizar abogados».[20]

El parlamentario alemán Carlos Kasper dijo que había asumido el patrocinio político de Yasin y afirmó: «Estoy comprometido con la liberación de Saman Yasin y le he pedido al embajador iraní en Alemania que influya sobre el régimen iraní. Saman Yasin no debe morir».[21]

El 14 de diciembre, la asociación de escritores de Alemania PEN Berlín aceptó a Saman Yasin y Toomaj Salehi como miembros honorarios e hizo campaña por su liberación. En un comunicado, esta le pidió a la República Islámica de Irán que «suspenda la pena de muerte en el caso de Yasin y retire los cargos contra Toomaj Salehi». Instando al gobierno alemán a «hacer todo lo posible para salvar las vidas de Toomaj Salehi y Saman Yasin», la declaración decía: «La guerra contra Alá (moharebeh) y la corrupción en la tierra (ifsad fil-arz) son cargos por los que la gente ya no se les debería permita morir en el siglo 21″.[22]

Fotografías

El periodista iraní Saeed Hafezi tuiteó esta fotografía de Saman Yasin bajo custodia policial el día 3 de noviembre y escribió lo siguiente: «Este joven no es ni asesino ni terrorista. Es Saman Yasin, un músico y rapero iraní que fue condenado a muerte por participar en protestas callejeras. Sé su voz».[23]

Yasin es visto sosteniendo su cabeza entre sus manos durante la primera sesión de audiencia cuando el juez lee los cargos en su contra.[24]

En un video, la madre de Saman Yasin pide ayuda.[25]

Publicado en Instagram de Timur Seydi, el padre de Saman, que dice: «Mi hijo Saman, cuando montabas en esta bicicleta, solía preocuparme de que te cayeras y te lastimaras. Pero no sé qué hacer ahora con esta situación y cómo seguiría mi vida sin ti”.[26]

*Himdad Mustafa es un estudioso kurdo y experto en temas kurdos e iraníes.

