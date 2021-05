Durante la actual ronda de combates entre Israel y Hamás, se produjo un cambio en la cobertura del conflicto por parte de los medios de comunicación sauditas. Si bien al comienzo los medios de comunicación sauditas se centraron sobre el tema de Jerusalén y el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén, ignorando en gran medida los acontecimientos en Gaza y absteniéndose de criticar a Hamás, en los últimos días estos comenzaron a publicar artículos severamente críticos de Hamás y de las demás organizaciones armadas en Gaza.

Los artículos afirman que Hamás utilizó todos los problemas de Jerusalén y de Sheikh Jarrah para desencadenar la actual confrontación con Israel y que la destrucción en Gaza y los cientos de palestinos muertos y heridos son el resultado de la lealtad que posee Hamás a la agenda iraní. Hamás, dicen ellos, se está aprovechando de la causa palestina para promover los intereses de Irán, Turquía y de las organizaciones políticas del islam; por lo tanto, este no solo provoca un derramamiento de sangre entre los palestinos, sino que también socava la solidaridad árabe con la causa palestina. Algunos de los escritores sauditas establecen una conexión directa entre los eventos en Gaza y las actuales negociaciones que se suceden entre Irán, Europa y los Estados Unidos sobre el tema nuclear, afirmando que Irán está utilizando la escalada en Gaza como ficha de canje para mejorar su posición en las conversaciones, a expensas de vidas palestinas. Las críticas hacia Hamás también fueron expresadas en tuits publicados por periodistas sauditas. Un tuit, de Sa’ud Al-Fawzan, llamó a detener el derramamiento de sangre entre los bandos y a promover la coexistencia entre árabes y judíos.

Las críticas saudíes no se limitan a Hamás, sino que también son extendidas a la Autoridad Palestina, encabezada por el presidente Mahmoud ‘Abbas. Los escritores acusan a la Autoridad Palestina y a ‘Abbas de manejar erróneamente a la causa palestina y perseguir sus propios intereses personales a expensas de los palestinos. Algunos argumentan que el aplazamiento de las elecciones palestinas ordenado por ‘Abbas, para disgusto de Hamás, fue una de las razones al estallido del conflicto y que la culpa del derramamiento de sangre es responsabilidad de los líderes palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania. Otros incluso piden reemplazar al actual liderazgo palestino con un liderazgo nuevo y mucho más digno.

Este informe da un repaso a estas críticas de los saudíes, expresada en los diferentes artículos publicados en los medios de comunicación y tuits.

Periodistas sauditas critican a Hamás en Twitter: Hamás sirve a Irán y es responsable por la muerte de niños en Gaza

El periodista saudita Muhammad Aal Al-Sheikh, columnista del diario Al-Jazirah, tuiteó el día 12 de mayo, 2021 lo siguiente: «Yo sospecho que las acciones de dichas facciones palestinas, quienes son agentes de los persas fue ejecutada por órdenes de Irán, para ejercer presión en favor a Irán en las conversaciones en materia nuclear que se realizan actualmente en Viena. Las implicaciones de la escalada muy probablemente serán devastadoras para los indefensos ciudadanos en Gaza».[1]

El periodista Sa’ud Al-Fawzan, columnista del diario Al-Sharq, tuiteó el mismo día: «Nunca mostraré tolerancia por el asesinato de chicos ya sea en Tel Aviv o Gaza. Los responsables de sus muertes son ambos el primer ministro israelí Binyamin Netanyahu y el líder de Hamás en Gaza Ismail Haniya. Si no fuera por Netanyahu y Haniya, los palestinos y los israelíes hubiesen vivido juntos tal como nuestros antepasados ​​coexistieron pacíficamente con los judíos durante muchos siglos». En otro tuit este escribió: «No soy ningún defensor de Israel, pero tengo una pregunta: ¿No vivimos los árabes junto a los judíos en Medina, Khaybar y Tayma en la Península Arábiga durante siglos y no vemos nada en ellos sino aprecio y respeto mutuo? El poeta judío del siglo 6 Samawal es un modelo de lealtad para nosotros, tanto que los árabes todavía utilizan la frase ‘más leal que Samawal’ para expresar aprecio y respeto».[2]

El intelectual liberal saudita Turki Al-Hamad tuiteó en referencia a Hamás el 14 de mayo: «Cuando el coraje no va acompañado de sabiduría, este se convierte en estupidez. El difunto presidente egipcio Gamal ‘Abd Al-Nasser y el también difunto presidente iraquí Saddam Hussein, por ejemplo, no les faltó coraje, pero como actuaron imprudentemente, este ‘coraje’ se convirtió en desastre. Egipto perdió el Sinaí y el régimen de Saddam colapsó. Hoy Hamás está bombardeando a Israel con cohetes que nunca lo destruirán y como resultado ya hay cientos de huérfanos y madres en duelo en Gaza. ¿Es esto coraje o estupidez?»[3]

Columnista saudita: «Algunos movimientos terroristas dentro de Palestina son aliados de Irán… y mantienen rehenes a Palestina y a su pueblo apartados de sus ambiciones»; Irán es mucho más peligroso que Israel

El columnista ‘Abdullah Bin Bijad Al-Otaibi criticó a Hamás en una columna publicada que este realizó en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, titulada «La causa palestina fue subastada al mejor postor». Lo siguiente son extractos de una traducción al inglés de su artículo publicado en Alarabiya.net: «¿Quién avivó las llamas del fuego político en Palestina? ¿Quién lanzó los cohetes contra Israel? ¿Por qué eligieron este momento al final del mes sagrado de Ramadán? ¿En interés de quién es esta guerra? ¿Le servirá al pueblo y al estado palestino o a otro partido? Estas no son preguntas absurdas, sino cruciales para dar una respuesta realista y racional a lo absurdo de estos sucesos recurrentes. Quien haya avivado las llamas está muy consciente de que sus acciones dejaran decenas de muertos y heridos, provocara la demolición de torres y la destrucción de propiedades, al servicio de la agenda del régimen iraní y su constante enfoque desde el comienzo de la ‘revolución de Jomeini’: aprovechar Palestina al máximo para lograr los objetivos de dicho régimen teocrático fundamentalista. El régimen necesita avivar las llamas en Palestina y gritar a todo pulmón la consigna de ‘Jerusalén’ y revivir el concepto de ‘resistencia’ revelado al pueblo árabe y cuyas metas y objetivos fueron conocidos y claramente manifestados en múltiples crisis en un pasado reciente.

«Las órdenes iraníes eran claras. Estas consistían en lanzar una gran cantidad de misiles fabricados localmente hacia Israel con el fin de mejorar las condiciones de negociación que sostiene Irán en Viena y utilizar Palestina como ficha de canje para cualquier negociación futura en la región. De hecho, las órdenes fueron ejecutadas, pero a expensas del pueblo palestino, de su seguridad y sus vidas.

«Tener como objetivo a Israel apuntándole con cohetes era parte de la estrategia del régimen iraní en la región y el no combatir contra Israel, sino crear querellas contra los países árabes y asesinar y destruir a los pueblos árabes en Irak, Siria, el Líbano y Yemen. Esta es una estrategia ya probada y verdadera para algunos servidores y soldados del proyecto iraní en la región, donde las órdenes de otro país que posee su propia agenda se ejecutan en territorio palestino. Este país solo se preocupa por el pueblo palestino o por la causa palestina en la medida en que sirva a sus intereses y ambiciones imperiales de proyectar poderío además de imponer su hegemonía y exhibir imágenes de algunos líderes besándole las manos al “emperador con su turbante” en todas lugares.

«En tal tensa atmósfera, florecen ideologías ciegas, se difunden consignas vacías y se incrementan los ofrecimientos vacíos, siendo precisamente esto lo deseado por Irán y por los grupos políticos del islam. Pero cuando los intereses palestinos son puestos de antemano, dichos actores dejarán de existir y serán confinados al margen de la historia. Dicho esto, ellos están muy deseosos de mantener esta ideología política mezclada con la religión a expensas de la vida del último chico y familia palestina. Sobre el altar ideológico la gente es sacrificada mezquinamente por los intereses del movimiento, del partido y por el ‘islam político’…

«El ‘régimen iraní’ es mucho más hostil hacia los países árabes que ante Israel y es un régimen ocupante y colonialista mayor y más peligroso que Israel. Algunos movimientos terroristas dentro de Palestina están aliados a este régimen, le sirven y trabajan para este, haciendo de Palestina y su pueblo rehén de sus ambiciones y estrategias ya extendidas en la región. Este es un hecho que debe estar siempre presente en la mente de todos aquellos que se ocupan de este escenario recurrente en Palestina, el cual se repetirá en los próximos años, a menos que estos movimientos se vean obligados a ceder ante la voluntad del pueblo palestino, ante los intereses del estado palestino y de los otros estados árabes…

«Por último, los países árabes están rompiendo su caparazón del pasado, sus consignas y falsedades que hicieron que los árabes perdieran guerras, se profundizaran las heridas y se atrincheraran las tragedias. Estos tienen grandes planes para desarrollar a los países árabes y a su población y desafían firmemente cualquier proyecto hostil en la región. Estos no serán en modo alguno víctimas de los grupos terroristas, por mucho que estos afirmen tener intenciones puras y humanitarias».[4]

Columnista saudita: Hamás actúa al servicio de Turquía e Irán; los palestinos están en la necesidad de un nuevo liderazgo

El columnista saudita Hamoud Abu Talib escribió en el diario ‘Okaz bajo el siguiente titular «Salven a los palestinos y a su causa de su liderazgo»: «Desde que surgió el movimiento Hamás en la arena política palestina, la situación ha empeorado por muchas razones, incluyendo la introducción de temas ideológicos en la causa palestina… y su transformación de una causa nacional puramente árabe en una carta de triunfo demagógica en manos de elementos asociados a Hamás, Irán, Turquía y a la organización mundial de la Hermandad Musulmana… El resultado es que esta causa perdió gradualmente su importancia en la conciencia árabe…

«La razón del nuevo conflicto que se libra actualmente entre Israel y Hamás es puramente político. El tema del vecindario Sheikh Jarrah fue aprovechado por ambas partes. Netanyahu lo utilizó para provocar una escalada, luego que el presidente israelí nombrara al representante del partido de oposición israelí Yair Lapid, para luego deponerlo es decir, formar un nuevo gobierno… Hamás, por su parte, también se apresuró en aprovechar el tema de Sheikh Jarrah y Jerusalén, convirtiéndolo en el centro de su discurso, luego que el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas decidiera posponer las elecciones palestinas en contra de su voluntad. Hamás arrastró el tema de Jerusalén a Gaza y encendió el conflicto, de modo que el resultado, tal como de costumbre, sería la destrucción y la sangre derramada en vano.

«La verdad que no debe ser ignorada es que, así como el pueblo palestino es víctima de la desastrosa, racista y usurpadora ocupación israelí sionista, también es víctima de sus actuales representantes. La Autoridad Palestina oficial es endeble y muy débil y no puede satisfacer las necesidades más básicas de los palestinos. Hamás, que tomó el poder en Gaza, además de sus acciones tontas que han exacerbado el sufrimiento de los habitantes de Gaza y de los palestinos en general – sigue tras las fuerzas no-árabes y pasa por encima del tren ideológico de las agendas extranjeras de aquellos que desean apoderarse de las causas árabes, principalmente la causa palestina.

«Ante estos hechos, el pueblo palestino no podrá evitar las repetidas conflagraciones a menos que desarrolle una fuerte voluntad de reemplazar a sus líderes. Este definitivamente necesita de un nuevo liderazgo nacional, unido y libre de todas las enfermedades de su predecesor, es decir, el liderazgo actual, que habla sin cesar de la causa palestina pero en realidad actúa en su contra, contra su ferviente profundidad árabe y contra su estatus en la conciencia árabe y en la conciencia humana».[5]

Columnista saudita: Irán y los movimientos del islam político trafican con la causa palestina en beneficio propio

‘Abd Al-Rahman Al-Tariri, también columnista del diario ‘Okaz, escribió bajo el título «Sheikh Jarrah y Hajj Qassem Soleimani»: «Es apropiado preguntar si el actual enfrentamiento es entre Israel y Palestina, o es una campaña iniciada por el movimiento Hamás afiliado a la Hermandad Musulmana, que le debe su lealtad al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán CGRI y cuyos líderes, Khaled Mash’al e Ismail Haniya, llaman al difunto comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani, quien es responsable de asesinatos y por la destrucción en Siria, Irak y el Líbano, «un mártir de Jerusalén». También es apropiado preguntarse si es una triquiñuela de Netanyahu, quien no se benefició por el hecho de que el 70% de los votos en las últimas elecciones israelíes apoyaron al bloque de derecha y no logró formar fácilmente un gobierno… Quizás pensó que una breve campaña y el bombardeo de varios edificios altos en Gaza restaurarían su gloria.

«En medio de todas estas especulaciones, las mentiras de Irán y sus agentes-estado se vuelven claras, especialmente Hezbolá, que no dudó en ayudar al tirano presidente sirio Bashar Al-Assad pero que nunca logró llegar a Palestina, mientras que las Fuerzas Qods del CGRI están trabajando para liberar Jerusalén desde Marib en Yemen y desde Bagdad…

«A lo largo de los años, Palestina sigue siendo una causa justa y el pueblo palestino tiene derechos que le fueron robados, pero también sigue siendo buena mercancía para el comerciante y por ende, los movimientos del islam político y su patrocinador, Teherán, siempre recurren a ello siempre y cuando su popularidad se reduce lo suficiente como para obtener legitimidad temporal».[6]

Columnista saudita: Los líderes palestinos en Cisjordania y Gaza son responsables por el derramamiento de sangre palestino y el fracaso de la causa palestina

En su columna en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, Amal ‘Abd Al-‘Aziz Al-Hazani escribió: «La sangre siria derramada en la guerra de Siria es un pecado imperdonable cometido por Bashar Al-Assad, la sangre iraquí que está siendo derramada hoy es un pecado de los iraquíes que le abrieron sus puertas a Irán y el derramamiento de sangre en Palestina es un pecado cometido por los fracasados ​​líderes en ambas áreas: tanto la Franja de Gaza como Cisjordania…

«La causa palestina es una causa árabe que le ha privado el sueño a los árabes durante decenas de años y al igual que todas las causas árabes, posee un lugar en la conciencia y en el corazón de los árabes. Al mismo tiempo, como árabes y musulmanes, nos sentimos consternados por el fracaso palestino en manejar esta crisis. Si los palestinos dueños de la tierra y de la causa fracasaron, todos los esfuerzos externos para llegar a un arreglo y mantener la situación bajo control, por grandiosos que estos sean, ciertamente no tendrá éxito y no será más que un alivio al dolor. Como mínimo, las elecciones palestinas deberían haberse celebrado, en lugar de posponerlas con excusas poco convincentes, que no ayudan en lo más mínimo a la situación palestina. Esto nos muestra que la causa no está siendo manejada por gente inteligente.

«En Gaza, ahora impregnada de temor, el hedor de la muerte y los sonidos del llanto, el movimiento Hamás, que gobierna la Franja con tiranía, ha decidido adoptar el enfoque aterrador de almacenar armas y lanzar misiles desde zonas pobladas, cuando sabe que Israel responde a los misiles y apunta a los lugares de lanzamiento. ¡Y así, en unas pocas horas vemos a los civiles en Gaza caer como moscas bajo el fuego israelí! ¿Quién puede concebir tal cosa? un espectáculo miserable cuyo precio es la sangre de los chicos y la población inocente de Gaza, a quienes Hamás no consultó ni preguntó si estaban de acuerdo en pagar con sus vidas por vivir cerca de los depósitos de municiones.

«La causa palestina está sufriendo porque los líderes palestinos tienen una lista de prioridades diferente a la del ciudadano palestino y porque comparten las consideraciones políticas de elementos externos y aspiran a que la crisis continúe porque les concede recursos muy valiosos a ellos.

«Oficialmente, el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental fue la chispa que encendió la actual guerra… Este conflicto de bienes y raíces debería haberse manejado mediante medidas legales y no en los tribunales israelíes sino en la Corte Internacional de Justicia, que debería examinar la validez de los reclamos de cada parte y decidir el tema públicamente, ante la comunidad internacional. La presidencia palestina debería haber asumido el manejo de este asunto y llevarlo ante la corte internacional y ante los países influyentes en la arena árabe e internacional, para explicar los principios que sustentan la propiedad de la tierra de los residentes palestinos y así recibir el apoyo de estos países. Pero tal situación no sucedió. El ciudadano palestino se quedó solo en la refriega, cuando se enfrentó al colono israelí y al buscar justicia en los tribunales israelíes.

La tragedia de la causa palestina es ante todo culpa de los líderes palestinos, que durante decenas de años han fracasado claramente en gestionar la crisis y han cerrado sus oídos a las opiniones de los países árabes más grandes, que han colocado a la causa palestina en el tope de su agenda en política exterior… Los palestinos merecen mejores líderes de los que poseen hoy, tanto en Cisjordania como en Gaza. Estos merecen sangre nueva que traerá consigo una forma diferente de pensar, considerar los intereses de los palestinos y mejorar las relaciones con los países, gobiernos y pueblos árabes».[7]

Columnista egipcio en diario saudí: Criticar a Hamás redunda en interés de los palestinos

El columnista egipcio del diario Al-Sharq Al-Awsat, Khalid Al-Bari, se dirigió también a la actual ronda de combates, bajo el título «¿Debemos nosotros criticar a Hamás en medio de la crisis?» Los siguientes son extractos de una traducción al inglés de su artículo publicado el 17 de mayo en el portal en inglés del diario:

«La crisis legal en Sheikh Jarrah es totalmente diferente al conflicto liderado por Hamás, que está lanzando cohetes contra áreas residenciales israelíes y arrastrando a los palestinos en Gaza hacia un ciclo trágico agravado por su transformación, las víctimas, en opresores siendo castigados por su agresión. La injusticia fundamental es ignorada por los medios de comunicación globales y reemplazada por una nueva narrativa que socava la lucha en su contra: Un grupo terrorista que es capaz de lanzar miles de misiles en un corto período de tiempo contra objetivos civiles por un lado y un estado que se defiende del otro. Como resultado, los líderes mundiales están compitiendo para expresar su apoyo al estado que se defiende y tal como hemos visto, ellos se han olvidado de Sheikh Jarrah.

«La pregunta sigue siendo: ¿deberíamos criticar a Hamás en medio de esta crisis?… El hecho es que la crítica sólo tiene valor cuando es expresada en tiempos de crisis. Abstenerse de expresarlo no es un acto noble sino de miopía política que ignora a los pueblos. Abstenerse de criticar indica una falta del coraje necesario para enfrentarse a las atronadoras masas y a las campañas de difamación pre-empaquetadas de acusaciones de traición, dirigidas por figuras destacadas del arte, el fútbol y la literatura en el mundo acompañados de chantajes y reclamos de honor y de pureza y en ocasiones incluso se lanzan insultos personales a los detractores.

«No sé por qué gente razonable simpatiza con un movimiento que ya hemos visto – no a través del análisis o especulación, sino a través de sus acciones – hacer lo que ha hecho en el área que controla. Ya hemos visto – que ni a través de análisis ni especulación – el cómo trata a sus rivales políticos palestinos. Ya vimos el cómo – ni mediante el análisis ni la especulación – sus planes para Egipto. Hemos visto sus simpatías regionales, el titiritero moviéndolo desde arriba. Hemos visto cómo invierte su parte de la popularidad que se apoderó del camino inicial de los palestinos… Su crítica a Hamás en tiempos de paz es inútil… al igual que su homólogo libanés Hezbolá, crece y prospera, obtiene su fuerza de lo que sucede en tiempos de crisis. Sólo entonces su crítica tiene importancia.

«Si uno combina el apoyo a Hamás con el apoyo a los palestinos, entonces debería reexaminar su política y su capacidad para formarse una opinión mucho más fundamentada. Porque criticar a Hamás redunda en el interés de los palestinos, hoy y mañana. Dejar a Hamás fuera del discurso que apoya a los palestinos y la consecución de sus derechos refuerza este discurso y libera a los palestinos de las cargas traídas por el grupo.

«La consolidación de la capacidad de Hamás para moldear a la opinión pública a través de la causa palestina fortalece a los elementos extremistas, aumenta su prestigio y los convierte en un actor que no puede ser pasado por alto ante la vista del mundo. También es una vergüenza para el movimiento pro-palestino, ya que amplifica la voz del extremismo islámico sobre la de los musulmanes más autóctonos, no solo su imagen, sino su conciencia, comportamiento y visión real del mundo.

«Cuando uno pasa años luchando contra los extremistas y contra la retórica extremista y los apoya, corriendo a su lado al primer signo de crisis, deshace todo lo que uno hizo en un instante. Durante las crisis, la solidez de la mente se revela y bajo presión, la solidez de la razón es puesta a prueba…»[8]

[1] Twitter.com/alshaikhmhmd, 12 de mayo, 2021.

[2] Samawal ibn ‘Adiya fue un poeta judío del siglo 6 en Hijaz (Arabia Saudita en la actualidad). La colección de poemas que se le atribuyen es considerada una obra importante de la poesía árabe pre-islámica y de la cultura judía en el Hijaz. Ibn ‘Adiya es estimado en la tradición árabe como emblema de lealtad y honestidad.

[3] Twitter.com/TurkiHAlhamad1, 14 de mayo, 2021.

[4] English.alarabiya.net, 16 de mayo, 2021.

[5] ‘Okaz (Arabia Saudita), 17 de mayo, 2021.

[6] ‘Okaz (Arabia Saudita), 17 de mayo, 2021.

[7] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 18 de mayo, 2021.

[8] English.aawsat.com. 17 de mayo, 2021.

