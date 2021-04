Syed Waseem Rizvi, líder chiita hindú conocido por emitir declaraciones muy provocadoras contra la mayoría de los líderes musulmanes sunitas con el propósito de ganarse el favor de la derecha hindú en el país, ha introducido una petición en la Corte Suprema de Justicia en India solicitando se eliminen 26 versículos del Corán aduciendo que los versos difunden el extremismo entre los musulmanes hindúes.

Syed Waseem Rizvi es un controvertido líder chiita del área norte de India.

Rizvi es presidente de la Junta Shia Waqf en el estado de Uttar Pradesh, al norte de India, gobernado por el derechista Partido Bharatiya Janata (BJP), que también posee el poder a nivel federal. En India, las juntas waqf separadas para los musulmanes chiitas y sunitas son organismos estatutarios que asesoran al gobierno sobre las distintas formas de proteger y gestionar la propiedad pública musulmana.

Un informe publicado por LiveLaw.in, un portal de noticias relativo a la administración de justicia en India, informó que la Petición No. WP (C) 401 del año 2021, presentada por Syed Wasim Rizvi, busca eliminar «ciertos versos del Sagrado Corán que son supuestamente negativos, promueven el terrorismo y crean la amenaza del terrorismo islámico en India».[1]

No está del todo claro si la petición será presentada pronto para ser auditada en la Corte Suprema de Justicia. A continuación se presentan extractos del informe de LiveLaw.in:[2]

«La declaración presentada por el presidente de la junta UP [Uttar Pradesh] Shia Waqf, Syed Waseem Rizvi, impugna 26 versículos del Corán que, según él, son utilizados como ‘justificativos’ por grupos terroristas islamistas para realizar ataques contra la población no-creyente/ civil.

«La súplica declara: ‘Debido a los versos del Sagrado Corán, (descrito particularmente en la Petición Escrita), la religión del islam se está alejando de sus principios básicos a un ritmo muy acelerado y hoy día se identifica con el comportamiento violento, la militancia, el fundamentalismo, extremismo y con el terrorismo”.

«La petición se refiere a los siguientes versículos: El versículo 9 Sura 5; el versículo 9 Sura 28; el versículo 4 Sura 101; el versículo 9 Sura 123; el versículo 4 Sura 56; el versículo 9 Sura 23; el versículo 9 Sura 37; el versículo 5 Sura 57; el versículo 33 Sura 61; el versículo 21 Sura 98; el versículo 32 Sura 22; el versículo 48 Sura 20; el versículo 8 Sura 69; el versículo 66 Sura 9; el versículo 41 Sura 27; el versículo 41 Sura 28; el versículo 9 Sura 111; el versículo 9 Sura 58; el versículo 8 Sura 65; el versículo 5 Sura 51; el versículo 9 Sura 29; el versículo 5 Sura 14; el versículo 4 Sura 89; el versículo 9 Sura 14; el versículo 3 Sura 151; y el versículo 2 Sura 191.

«En su súplica, Rizvi afirma que el Islam tiene como base los conceptos de equidad, igualdad, perdón y tolerancia… Sin embargo, debido a las interpretaciones extremas de los versículos antes mencionados del Libro Sagrado, la religión del Islam se está alejando de sus principios básicos a un ritmo muy acelerado y hoy esta religión se identifica con la militancia, el fundamentalismo, extremismo y el terrorismo.

«Además este alega que luego de la muerte del profeta Mahoma, se presentó una disputa sobre la autenticidad de algunos de los mensajes celestiales de Alá el Todopoderoso revelados al profeta Mahoma y que los califas cometieron un error al compilar el Sagrado Corán.

«La súplica llama la atención de la Corte hacia dos tipos de versículos en el Libro Sagrado: Los mensajes de Alá los cuales son positivos y promueven la paz, la armonía, hermandad, tolerancia y el perdón… los mensajes de Alá que son negativos y promueven la violencia y el odio… ‘¿Cual es la razón de tan amplias diferencias en los mensajes de Alá el Todopoderoso en el propio Sagrado Corán?’ Suplican los comentarios.

«Este agrega, ‘los dictados de la religión que no van en consonancia y se anteponen a las leyes del territorio de cualquier nación y cualquier país aprobados por los representantes electos competentes en la forma de parlamento/legislatura de estado y las leyes y reglamentos creados por las Naciones Unidas no tendrán la fuerza de la ley y violan las leyes del país y las mismas no deberían prevalecer sobre las mismas’. Rizvi continúa alegando que varias madrazas islámicas contribuyen a las actividades terroristas musulmanas.

«La súplica declara: ‘Existen muchas madrazas musulmanas en todo el mundo donde a los chicos más pequeños se les enseña el islam y el Sagrado Corán se le explica a los estudiantes islámicos que trabajan en actividades terroristas, en los suras coránicos… Es como veneno en las crudas mentes de los chicos más pequeños en nombre del mensaje de Alá, lo que les lleva a tener una mentalidad radical y desde una temprana edad cuando se vuelven jóvenes, odian a gente de otras religiones debido a sus formas de pensar y muchos jóvenes se involucran con las organizaciones terroristas de alguna manera bajo esta forma de pensar, los mensajes errados de Alá han sido compactados en nombre del Islam'».

