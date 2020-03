Diario Judío México - El 1 de marzo, 2020 el primer día de la Conferencia sobre las Políticas del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (por sus siglas en inglés AIPAC), que se celebró en el Centro de Conferencias Walter E. Washington en la ciudad de Washington D.C., se realizó una protesta contra Israel en las afueras de la conferencia. La multitud ondeó banderas palestinas y coreó la consigna de: «¡Terminen con la ocupación ya!… ¡Detengan el terrorismo israelí ya!… ¡Viva Palestina!… ¡Pongan fin a la AIPAC ya!… ¡La resistencia tiene justificación cuando los pueblos están siendo ocupados!» Una persona levantó un cartel que leía «Los sistemas electorales están manipulados falsamente por los medios de comunicación judíos» y otro hombre gritó «¡Muerte a Israel!»

Se produjo un altercado verbal entre uno de los manifestantes y un espectador y el manifestante dijo: «¡Estos son los Estados Unidos, no Israel! ¡Ustedes no tendrán oportunidad de proferir [improperios]… ¡ustedes se volverán obscenos malamente!» Además, hubo un manifestante que gritó: «¡Cobardes!… ¡El Holocausto volverá por ustedes!… ¡Los van a incinerar si no nos dan el territorio!… Hitler regresará y los incinerará!… ¡los incinerara a todos ustedes!»

A la protesta asistieron el cineasta estadounidense-palestino Sabry Wazwaz y Abbas Hamideh, quien previamente expresó su apoyo a Hamas y a Hezbolá y quien es el fundador de la coalición del Derecho al Retorno Al-Awda, quien organizó la protesta junto a la organización Coalición ANSWER, un grupo anti- guerra. El video fue subido a Internet.

Para ver el video de la protesta contra Israel en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«¡Desde el río hasta el mar, Palestina será libre!»

Multitud: «¡Terminen con la ocupación ya!»

Individuo 1: «¡Terminen con la ocupación ya!»

Multitud: «¡Terminen con la ocupación ya!»

Individuo 1: «¡Terminen con la ocupación ya!»

[…]

Multitud: «¡Desde el río hasta el mar, Palestina será libre!»

[…]

Individuo 1: «¡Terminen con el AIPAC ya!»

Multitud: «¡Terminen con el AIPAC ya!»

Individuo 1: «¡Terminen con el AIPAC ya!»

[…]

«¡Si tocas la bandera aquí en Estados Unidos, te vamos a follar! ¡Estos son los Estados Unidos! ¡Esto no es Israel!»

Observador: «No te atrevas a poner tu dedo en mi cara…»

Individuo 2: «¡No toques la bandera, joder! ¡Si tocas la bandera aquí en los Estados Unidos, te vamos a joder! ¡Estos son los Estados Unidos! ¡Esto no es Israel! ¡Estos son los Estados Unidos y no Israel! ¡Estos son los Estados Unidos! ¡No tendrán puta oportunidad! ¡No tendrán puta oportunidad! Los joderemos bien mal, hijo de la grandísima***!»

[…]

Multitud: «¡Muerte a Israel! ¡Liberen, liberen Palestina! ¡Muerte a Israel!»

[…]

Individuo No. 3, mostrando el gesto de la «V» con la mano: «¡Háganles saber que esto no significa ‘paz’! ¡Esto significa la victoria – eso es lo que viene! ¡Liberen, liberen Palestina!»

[…]

Individuo No. 1: «La resistencia está plenamente justificada…»

Multitud: «La resistencia está plenamente justificada…»

Individuo No. 1: «… cuando los pueblos están bajo ocupación!»

Multitud: «… cuando los pueblos están bajo ocupación!»

[…]

«¡Hitler regresará por ustedes y los incinerará! ¡El Holocausto regresará por ustedes!»

Individuo No. 4: «¡Cobardes! ¡Alá Akbar! ¡Cobardes!

[…]

«¡El Holocausto regresará por ustedes! ¡Este regresará por ustedes, el Holocausto! ¡Sí! ¡El Holocausto regresará por ustedes! ¡El Holocausto! ¡Si no nos entregan la tierra serán incinerados!»

[…]

«Hitler regresará!

[…]

«¡Hitler regresará por ustedes y los incinerará! ¡El Holocausto regresará por ustedes!

[…]

«¡Los incinerará a todos ustedes! ¡A todos ustedes!»