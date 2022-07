El día 7 de julio del presente año 2022 el presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a las principales figuras de la Duma estatal (el organismo que pretende ser el «Parlamento» de Rusia, pero que en realidad funciona como parte de la maquinaria burocrática utilizada por el Kremlin para gobernar el país). La reunión de la Duma ha sido ampliamente comentada en los medios de comunicación, ya que Putin dijo que Occidente «debió haberse dado cuenta de que perdería la contienda desde el mismo comienzo de nuestra operación militar especial, porque esta operación también significa el comienzo de una ruptura radical del orden mundial al estilo estadounidense». Este luego dijo: «Todos deben saber que, en general, no hemos comenzado nada en serio todavía. Al mismo tiempo, no estamos rechazando las conversaciones de paz, pero aquellos que las rechazan deben saber que cuanto estas más se prolonguen, más difícil será para ellos negociar con nosotros».[1]

Se espera que los gastos militares de Rusia alcancen los siete billones de rublos

Sin embargo, a medida que avanza la guerra en Ucrania, la victoria del Kremlin sigue siendo muy remota (si es que es posible) y las pérdidas rusas se incrementan. Según estimados, el ejército ruso perdió hasta una cuarta parte de las tropas que participaron en el ataque inicial, mientras que las pérdidas en tanques, vehículos blindados y aviones son tan grandes que el país necesitará al menos tres o cuatro años para reponerlos.[2]

Recientemente se le ordenó a las empresas de defensa rusas que trabajaran las 24 horas[3] y se espera que los gastos militares alcancen los siete billones de rublos (alrededor de $123 mil millones) para el fin de año,[4] o el 5% del producto interno bruto. La economía parece estar funcionando relativamente bien en el sentido macroeconómico, tal como afirma Putin,[5] pero no existen dudas de que algunas industrias ahora están siendo incapacitadas (por ejemplo, la producción de automóviles en mayo del 2022 fue 30 veces menor que en mayo del 2021).[6] Además, a medida que continúa la contracción, muchas empresas pudieran detener sus operaciones en todo el país.

Aunque Putin proclamó que «tenemos muchos seguidores, incluso en los Estados Unidos y Europa, más aún en otros continentes y en otros países y habrá más, de eso no hay ninguna duda»,[7] un número creciente de aliados de siempre le están dando la espalda a Rusia. Recientemente, el presidente chino Xi Jinping, rechazó la cortés invitación de Putin de visitar Moscú[8] y el presidente de Kazajstán Kassym-Jomart Tokayev, casi abiertamente se puso del lado de los países que impusieron sanciones económicas en contra de Rusia.[9]

En este contexto, lo que parece estar claro es la pérdida total del sentido de la estrategia que ahora se encuentra omnipresente en Moscú. Incluso yo diría que los últimos meses han reflejado varias desviaciones de la imagen del mundo que era más sencilla antes de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania.

Económicamente, Rusia parece ser muy frágil

En primer lugar, se pudiera suponer que cualquier país que inicia una guerra debe tener algún conocimiento de cómo reaccionaran sus oponentes – pero este no fue el caso en Rusia. El Kremlin parecía totalmente desprevenido no solo para enfrentar la feroz resistencia ucraniana, sino también por la reacción masiva de Occidente – y como resultado, a Rusia se le retuvo la mitad de sus vastas reservas de divisas, se le interrumpió su tráfico aéreo internacional y varias de sus industrias cruciales fueron inmovilizadas.

De hecho, las autoridades rusas reconocieron que el país no puede sobrevivir sin seguir importando los suministros más importantes y, en lugar de una campaña muy publicitada de «sustitución de importaciones» (la descripción más reciente de los bienes que el gobierno espera sean «sustituidos» por industrias nacionales ahora ocupa solo una página)[10] optó por las llamadas «importaciones paralelas» (la lista completa de productos y dispositivos que se ajustan a este programa comprende 23 páginas).[11]

La economía rusa ahora parece incapaz de producir no solo bienes de consumo y de inversión de alta tecnología, sino también armas modernas. Yo predije hace casi tres años que Rusia sería incapaz de fabricarlos en las cantidades necesarias.[12] Esto conducirá a Putin a una aplastante derrota en Ucrania a menos que decida utilizar su argumento final, las ojivas nucleares (yo diría que la posibilidad de que esto suceda es bastante alta, ya que no hay señales de que los líderes rusos puedan aprender de sus propios errores). Por lo tanto, económicamente Rusia parece verse muy frágil, incluso si puede evadir una catástrofe en el próximo año o dos.

Ucrania se está convirtiendo rápidamente en el país más militarizado de Europa

En segundo lugar, el Kremlin ha declarado una y otra vez que Rusia necesita de más seguridad. En los borradores de los documentos rusos del año 2021 sobre las garantías de seguridad jurídica de Estados Unidos y la OTAN, Putin insistió en la desmilitarización de Ucrania e incluso en la retirada efectiva de la OTAN a sus fronteras anteriores al año de 1997.[13]

Sin embargo, hasta el día de hoy, Ucrania se está convirtiendo rápidamente en el país más militarizado de Europa, con un ejército permanente y fuerzas de autodefensa que se espera alcancen un millón de personas[14] y su capacidad militar saldrá fortalecida casi a diario. Incluso si Occidente no brinda el apoyo que le ha prometido a los ucranianos, estos últimos no tienen más remedio que combatir y su resistencia será cada vez más intensa en los próximos meses. Cualquier ruso que afirme conocer la historia del imperio ruso debe estar consciente de ello ante cualquier invasión de un estado post-soviético. Si el Kremlin ocupa alguna parte del territorio ucraniano, solo se enfrentará a una creciente guerra de guerrillas – ya se están produciendo emboscadas y asesinatos de aquellos que colaboran con las fuerzas rusas.[15]

Además, Putin creía que la guerra contra Ucrania dividiría a la OTAN. Putin también dijo lo siguiente: «En los países que aún son satélites de Estados Unidos, existe un creciente entendimiento de que la obediencia ciega de sus élites gobernantes a su señor supremo, por regla general, no coincide necesariamente con sus intereses nacionales y, en la mayoría de los casos, simplemente e incluso los contradice radicalmente. Eventualmente, todos tendrán que enfrentarse a este creciente sentimiento en la sociedad».[16] Sin embargo, el resultado de la agresión rusa no fue la desaparición de la OTAN, sino la meteórica adhesión de Suecia y Finlandia al bloque, que como resultado ganó 1.270 kilómetros de frontera compartida con Rusia en un momento en que Moscú necesita desesperadamente trasladar sus tropas de Carelia, en la frontera entre Rusia y Finlandia, a Donbass.[17]

China no debe ser considerada un aliado devoto de Rusia

En tercer lugar, antes de la guerra en Ucrania, se creía ampliamente que Rusia logró establecer una asociación económica junto a una alianza política sólidas y de largo plazo con China. Muchos politólogos estadounidenses (incluyendo los aclamados Henry Kissinger y John Mearsheimer) basaron sus recomendaciones en apaciguar a Rusia en la idea de que si Occidente aliena a Moscú, este último «caerá en los brazos de China» y creará una fuerte alianza anti-occidental. Sin embargo, incluso antes del comienzo de la guerra, yo escribí que no existía ningún bloque político o militar chino-ruso,[18] ya que incluso el Tratado de Amistad entre Rusia y China nunca incluyó un párrafo sobre la asistencia militar en caso de agresión por parte de un tercero.

China ha hecho gran uso de sus relaciones económicas con Rusia, así como también del anti-americanismo común de los dos países, pero esto no significa que los dos países puedan establecer una poderosa coalición anti-occidental. De hecho, la guerra en Ucrania ha dejado perfectamente en claro que tal coalición no existe. China ha observado efectivamente muchas sanciones contra Rusia y no apoyó la agresión rusa (aunque no la condenó directamente). Tampoco reconoció la «soberanía» de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (al contrario, reconoce la soberanía de Ucrania). China ha prohibido que aviones Boeing y Airbus «robados» rusos aterricen en aeropuertos chinos.[19] La política china de Rusia ha enviado una fuerte señal a Occidente de que China no debe ser considerada un aliado devoto de Rusia, anulando así una de las principales amenazas anticipadas por los políticos occidentales durante años.

Las acciones hostiles de Rusia contra Kazajistán

Cuarto, desde comienzos de la década del 2010, Moscú ha impulsado una agenda de integración post-soviética centrada en Bielorrusia y Kazajstán, luego de que quedó muy en claro que Ucrania abandonaba el espacio post-soviético. Parecía que la creación de la Unión Económica Euroasiática (UEE) en el año 2014 fue un hito crucial en la política de Rusia respecto a las ex-repúblicas soviéticas – el Kremlin incluso comparó la UEE con la Unión Europea e incluso sugirió que su desarrollo sería más exitoso y más rápido que el del bloque europeo.[20]

Sin embargo, la guerra de Rusia en Ucrania y la implacabilidad de Moscú hacia cualquier disidencia dieron como resultado una serie de acciones hostiles incluso contra Kazajstán, donde las autoridades declararon que nunca reconocerían cambios en las fronteras de Ucrania[21] y comenzaron a considerar medidas para prevenir la infiltración de productos ya sancionados provenientes de Occidente a Rusia.[22]

La medida hostil más reveladora fue la decisión de un «tribunal» en Novorossiysk de bloquear las operaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio, debido a «irregularidades ambientales», a través del cual Kazajstán exporta hasta el 80% de su petróleo.[23] Aunque el tribunal suspendió las actividades durante 30 días, Kazajstán comenzó a buscar oportunidades para eludir el territorio ruso en el transporte de sus hidrocarburos.[24] Yo diría que las políticas irresponsables del Kremlin pueden muy pronto arruinar por completo a toda la Unión Económica Euroasiática, que ha comenzado a sufrir por las sanciones anti-rusas, con solo la casi ocupada Bielorrusia (gobernada por el profundamente impopular dictador Alexander Lukashenko), quedando dentro la «zona de influencia» de Rusia. Todo esto parece ser un extraño logro de la «gran estrategia» del Kremlin.

El desperdicio interminable de recursos se convertirá en el único resultado tangible de la «aventura» militar de Putin

Le recuerdo al lector que Rusia ahora actúa en Ucrania como si no hubiese planeado de antemano extender su propio territorio al unir de alguna manera las regiones ocupadas a la Federación Rusa. Las filtraciones del Kremlin sugieren que al más alto nivel, se encuentra en curso la discusión sobre si crear un «circuito federal» especial para estos territorios, o incluirlos en algunos de los ya existentes.[25]

Las autoridades ucranianas estiman el daño general infligido por la guerra en una cifra cercana a los 1.1 billones de dólares,[26] e incluso si ese estimado pudiera descontarse a la mitad, hasta el 80% de las ciudades e infraestructuras en ruinas se concentran en las regiones ocupadas por Rusia. Parece ser que sufrirán más a medida que Ucrania intensifique el bombardeo de las así llamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk.

El costo de la reconstrucción de los edificios residenciales destruidos en Donbass puede alcanzar, según fuentes rusas, 1.5 billones de rublos (alrededor de $27 billones),[27] pero yo espero que todo el proyecto de reconstrucción sea de tres a seis veces más costoso. Entonces, si Moscú desea consolidar el control sobre los territorios ucranianos ya ocupados, necesitaría canalizar entre el 1% y 2% del PIB de Rusia en su restauración durante varios años consecutivos y si fracasa, la vida allí se volvería intolerable. Por lo tanto, yo diría que Rusia hoy gasta mucho de su dinero solo para gastar mucho más en los próximos años y este desperdicio interminable de recursos se convertirá en el único resultado tangible de la «aventura» militar de Putin.

Conclusión

En el segundo día de la guerra de Rusia contra Ucrania, uno de los grandes estrategas estadounidenses, el Dr. Edward Luttwak, tuiteó lo siguiente: «Prudente jugador de póquer Putin, que se levantó cuatro veces de la mesa con ganancias imperiales (Abjasia, S Osetia, Crimea y este mes, Bielorrusia), de repente juega imprudentemente en la mesa de la ruleta al invadir el país más grande de Europa con un ejército demasiado pequeño para la tarea». Luego agregó que Putin había llegado a su fin.[28] Difícilmente se puede estar en desacuerdo con la declaración de Luttwak, ya que muestra que la invasión de Ucrania no fue un error único y accidental. La invasión reflejó una pérdida alarmante de pensamiento estratégico por parte de las élites de una de las mayores potencias del mundo. El Kremlin no solo está muy mal informado por sus leales, incompetentes y corruptos funcionarios y oficiales de inteligencia sino, que es incapaz de calcular incluso las consecuencias más obvias de sus acciones y pronosticar la reacción más inmediata de sus adversarios.

Es bien sabido que Putin en los últimos años se preocupó ampliamente por la historia de Rusia, pero parece ser que ahora a nadie le importa el futuro del país. En los dominios económico, de seguridad o geopolítico, no se puede encontrar una imagen del futuro deseado ni mucho menos una forma preferida de lograrlo. Los comentarios de los líderes rusos significan que ahora están fabricando una «realidad paralela» en la que fantasías muy deseadas pero inalcanzables sustituyen al mundo existente con sus tendencias y realidades. La gente del Kremlin vive en este entorno construido y se siente muy cómodo con ello, pero tarde o temprano se encontrará con un mundo muy diferente, con muy pocas posibilidades de sobrevivir a esta colisión.

*El Dr. Vladislav Inozemtsev es asesor especial del Proyecto estudios de los medios de comunicación rusos en MEMRI.

[1] En.kremlin.ru/events/president/news/68836, 7 de julio, 2022.

[2] Ridl.io/one-way-ticket/, 4 de julio, 2022.

[3] Moscowtimes.ru/2022/06/10/oboronnie-zavodi-pereveli-v-trehsmennii-rezhim-iz-za-voini-a21182, 10 de junio, 2022.

[4] Moscowtimes.ru/2022/05/17/milliard-rublei-v-chas-minfin-rossii-raskril-tsenu-voini-v-ukraine-a20439, 17 de mayo, 2022.

[5] En.kremlin.ru/events/president/news/68836, 7 de julio, 2022.

[6] Csn-tv.ru/posts/id90441-proizvodstvo-legkovykh-avtomobilei-upalo-na-96-7-v-rf-v-mae-2022-goda, 1 de julio, 2022.

[7] En.kremlin.ru/events/president/news/68836, 7 de julio, 2022.

[8] Versia.ru/si-czinpin-ne-priedet-v-rossiyu, 7 de julio, 2022.

[9] Kommersant.ru/doc/5411296, 15 de junio, 2022.

[10] http://inveb.ru/attachments/article/832/ %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5% D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 21 %D0%B2~.pdf, mayo, 2022.

[11] Publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FMinpromtorg_utverdil_spisok_tovarov_iz96_punktov_dlyaparallelnogo_importa_vRossiyu–96b39a61076d07c4476beab766d2aa4f, 19 de abril, 2022.

[12] Ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2019/ui-brief-no.-3-2019.pdf, marzo, 2019.

[13] Mid.ru/en/foreign_policy/news/1790809/?lang=en, 17 de diciembre, 2021.

[14] Lenta.ru/news/2022/05/13/million/, 13 de mayo, 2022.

[15] Dsnews.ua/politics/na-hersonshchini-vbili-nardepa-kolaboranta-kovalova-agent-nabu-shevchenko-22062022-461431, 22 de junio, 2022.

[16] En.kremlin.ru/events/president/news/68836, 7 de julio, 2022.

[17] Korrespondent.net/world/4491766-rf-nachala-otvodyt-voiska-ot-fynskoi-hranytsy-smy, 5 de julio, 2022.

[18] Republic.ru/posts/101395, 25 de agosto, 2021.

[19] Occrp.org/en/daily/16397-china-bans-stolen-russian-planes-from-entering-its-airspace, 2 de junio, 2022.

[20] Rbc.ru/politics/03/10/2011/5703ecf29a79477633d3871b, 3 de octubre, 2011.

[21] Interfax.ru/world/846857, 17 de julio, 2022.

[22] Trans.ru/news/v-kazahstane-razrabotali-pravila-ucheta-sanktsionnih-tovarov-pri-ih-vivoze-v-rossiyu, 6 de julio, 2022.

[23] Ria.ru/20220705/sud-1800554190.html, 7 de mayo, 2022.

[24] Eurasianet.org/kazakhstan-president-seeks-to-diversify-oil-export-routes-away-from-russia, 7 de julio, 2022.

[25] Vedomosti.ru/politics/articles/2022/06/01/924696-zayavili-o-prisoedinenii, 1 de junio, 2022.

[26] Bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/ukraine-reconstruction-may-cost-1-1-trillion-eib-head-says, 21 de junio, 2022.

[27] Spektr.press/bolshaya-strojka-vo-skolko-obojdetsya-vosstanovlenie-donbassa-i-kto-budet-za-eto-platit/, 13 de junio, 2022.

[28] Twitter.com/ELuttwak/status/1497340385378643974, 26 de febrero, 2022.

The post En referencia a la pérdida de Rusia a su sentido estratégico first appeared on MEMRI Español.