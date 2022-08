El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

En un sermón de los viernes pronunciado en una mezquita en Kabul por el líder del grupo Hizb-i-Islami Afganistán (HIA) Gulbuddin Hekmatyar, condenó el ataque realizado con drones el día 31 de julio del presente año 2022 que puso fin a la vida del líder de Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri, diciendo que es una acción terrorista y un ataque a la integridad territorial de Afganistán.

En el sermón de una hora de duración pronunciado el día 5 de agosto, 2022 Hekmatyar también habló sobre la guerra contra el terrorismo liderada por los Estados Unidos y su resultado e impacto en otros países, especialmente en Estados Unidos y Afganistán. Además del ataque en el que fueron utilizados drones estadounidenses sobre Al-Zawahiri, el sermón abordó los temas del Acuerdo Doha y los motivos estadounidenses tras la retirada de las fuerzas de Afganistán, el enfrentamiento entre China y Taiwán, el enfrentamiento entre Irán e Israel y la guerra Rusia- Ucrania.

Hekmatyar dijo que Estados Unidos no le ha presentado al mundo pruebas de la muerte de Al-Zawahiri: «Hasta este momento, Estados Unidos no ha podido presentar pruebas precisas sobre la muerte de Zawahiri ocurrido en este ataque. Esta es solo una afirmación. Los Estados Unidos ni ha presentado pruebas a su nación y al mundo ni tampoco ha tomado ninguna fotografía para mostrársela a los medios de comunicación”, dijo Hekmatyar.

Hekmatyar continuó diciendo: «Todos los afganos consideran este ataque como agresión cruel y usurpación a su integridad nacional, a su país y a su espacio aéreo y lo condenan enérgicamente. Este es, sin lugar a dudas, un acto de terrorismo que nunca puede ser justificado ante cualquier razón y prueba ni tampoco es ni el camino para hacer justicia ni el camino para alcanzar la paz”.

«Hace 20 años, se llevaron a cabo los ataques en Nueva York y Washington. Estos ataques tenían causas pasadas que alentaron a algunos jóvenes a prepararse para el sacrificio y vengarse»

Hekmatyar dijo que los ataques realizados con drones estadounidenses han creado terrorismo junto a grupos terroristas y que todo lo que Estados Unidos llama terrorismo y terroristas fue resultado de «estos crímenes y ataques». El líder de Hizb-i-Islami reflexionó sobre los atentados del 11-S: “Hace 20 años, se llevaron a cabo atentados en Nueva York y Washington. Estos atentados tenían causas pasadas que animaron y alentaron a algunos jóvenes a prepararse para el sacrificio y vengarse. No fue el comienzo sino el resultado de acciones estadounidenses pasadas”, dijo Hekmatyar. Este agregó: «Estados Unidos invadió Afganistán para superar el daño sufrido a su credibilidad y posición como resultado de los ataques del 11-S y no ganó esta guerra cuando se dirigió a Irak y atacó Irak con el pretexto de encontrar armas químicas y asesinó a lakhs (cientos de miles de iraquíes)».

«Aquellos que imponen la guerra sobre otros, las llamas de la misma guerra se trasladarán a sus hogares», dijo el ex-primer ministro de Afganistán y agregó que los incidentes masivos perpetrados con armas de fuego en los Estados Unidos fueron resultado de las guerras de Afganistán e Irak porque lo que sus tropas están repitiendo en los Estados Unidos es lo que aprendieron en Irak y Afganistán.

El señor de la guerra afgano, conocido como el «Carnicero de Kabul», estuvo escondido antes de aparecer en Kabul en el año 2017 y llegó a un acuerdo con el gobierno afgano liderado por Ashraf Ghani. Este está en Kabul y da sermones todos los viernes. Hekmatyar, quien disparó cohetes contra Kabul durante la guerra civil cuando fue primer ministro a comienzos de los años 90, es una de las figuras más controvertidas de Afganistán.

«Si los estadounidenses hubiesen venido solo por venganza debido a los ataques del 11-S, se hubiesen retirado de Afganistán luego de asesinar a Osama bin Laden – ¿Por qué se quedaron hasta este año?»

«Ellos (los Estados Unidos) encendieron las llamas de la guerra en Siria, Somalia, Sudán y en Libia. Las guerras que comenzaron todavía continúan. Todas las guerras que comenzaron en este siglo fueron en los países islámicos, sean estas en Asia, África o incluso en Europa. No se detuvieron, incluso, después del asesinato de Osama bin Laden y se quedaron en Afganistán. Eso significaba que no llegaron buscando venganza, sino que vinieron para ocupar permanentemente Afganistán, pero se vieron obligados a retirarse con las manos vacías. Si hubiesen venido solo por venganza debido a los ataques del 11-S, se hubiesen retirado de Afganistán luego de asesinar a Osama bin Laden. ¿Por qué permanecieron allí hasta este año?» cuestionó Hekmatyar.

Hekmatyar dijo que Estados Unidos se vio obligado a firmar el acuerdo Doha en Qatar el 29 de febrero, 2020 y se retiró de Afganistán y agregó que Estados Unidos no respetó su propio acuerdo ni puso fin a su interferencia en Afganistán y los esfuerzos hacia otra guerra de poder. Expresando dudas sobre las intenciones de Estados Unidos detrás de su apresurado retiro de Afganistán, Hekmatyar dijo que Estados Unidos y la OTAN se retiraron de Afganistán con la intención de comenzar otra guerra.

«El acuerdo Doha fue sólo un engaño y no un verdadero acuerdo de paz. Estados Unidos no ha mostrado ningún respeto por tal acuerdo. El espacio aéreo de Afganistán no es seguro. Los afganos no son dueños de su país. De hecho, el aire y la tierra no están en manos de los afganos. Ni nuestra tierra es segura ni el aire (su espacio)”, dijo el ex-líder muyahidín.

Con el ataque realizado con drones contra el jefe de Al-Qaeda en Kabul, Estados Unidos quería dar un mensaje de que ninguno de sus enemigos se encuentra a salvo en Afganistán, este dijo y agregó que Ayman Al-Zawahiri vivió durante 20 años en Nuristán, Paktika, Khost en Afganistán y en el distrito de Musa Kala en la provincia Helmand y el distrito tribal de Waziristán en Pakistán, pero Estados Unidos no pudo encontrarlo y asesinarlo. «¿Cómo llegó Zawahiri a Kabul y con garantías de quién? ¿Quién y cómo le informó a los estadounidenses dónde vivía Zawahiri? Estas importantes y serias preguntas deben ser respondidas», dijo.

“Israel está utilizando el terrorismo contra los científicos iraníes que trabajan en las instalaciones nucleares y está asesinando uno a uno, a científicos famosos”

Hekmatyar dijo que Estados Unidos, en un intento por crear divisiones entre los talibanes, difunde propaganda que dice que ciertos líderes talibanes le dieron refugio a Al-Zawahiri y lo hospedaron en Kabul, mientras que otros funcionarios talibanes ayudaron a Estados Unidos a encontrarlo a él y el lugar de su ubicación. Hekmatyar acusó a los antiguos jefes de espías afganos de servir los intereses de ciertos países y participar en incidentes terroristas, incluyendo el asesinato de estudiosos religiosos, el atentado al estadio de Kabul durante un partido de cricket y el lanzamiento de cohetes contra Uzbekistán y dijo que todos los jefes del servicio de inteligencia de los gobiernos anteriores en Afganistán habían sido designados a elección de ciertos países luego del Acuerdo de Bonn en diciembre del año 2001 y ellos y su personal todavía trabajan para las agencias secretas de estos países. «De hecho, los jefes del espionaje afgano eran y siguen siendo empleados de las redes de inteligencia de países extranjeros», este afirmó.

Además, este acusó a Israel de eliminar a los científicos que laboran en el área nuclear de Irán. “Israel está utilizando el terrorismo contra los científicos iraníes que trabajan en instalaciones nucleares y está asesinando a científicos famosos uno a uno en Teherán y también se ha hecho responsable de ello. Estos están amenazando a Irán, diciendo que no le permitirán obtener armas nucleares. E Israel está incluso preparándose para otro ataque contra Irán. Si este tiene éxito o no, es otro tema a discutir. Pero, ¿cuál será la postura estadounidense en esta guerra? Deberíamos esperarla”, concluyó Hekmatyar.

